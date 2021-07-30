НАСА рассчитывает получить подробности от Роскосмоса о расследовании инцидента с модулем «Наука»

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«Дочки» ЮКОСа замахнулись на российские миллиарды

Поживиться за счет России хотят не только основные владельцы ЮКОСа, но и дочерние структуры компании Сергей Портер/Ведомости/ТАСС
Подзаработать на России решили не только бывшие акционеры ЮКОСа. Со своими претензиями к Москве выступили и владельцы дочерней структуры обанкротившейся нефтяной компании. Они требуют от России миллиарды долларов и даже одержали победу в суде. Но будет ли Россия выполнять это решение? Подробности...
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Коронавирус поставил политиков в замешательство

Ковид-повестка остается самой актуальной темой для избирателей YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
Пандемия спутала систему координат политических партий в России. Тем временем общество ждет от политиков четкой позиции по вопросам вакцинации и борьбы с инфекцией. Против кого на выборах в Госдуму сыграет коронавирус, а кто сможет привлечь новых сторонников из среды ковид-диссидентов и ковид-лоялистов? Подробности...
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Российский модуль проявил самодеятельность на орбите

Момент стыковки модуля с МКС NASA Video/YouTube
Драматически прошла в четверг стыковка нового российского модуля «Наука» с Международной космической станцией. Почему события сразу после стыковки заставили нервничать Центр управления полетами и экипаж МКС, почему модуль изначально создавался с большими проблемами – и причем здесь производственные сложности украинских поставщиков? Подробности...
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Как Россия проиграла Македонию

Непримиримые враги – «соросовский премьер» Зоран Заев и «прокремлевский премьер» Никола Груевский – внешне похожи друг на друга Boris Grdanoski/AP/TASS
В Северной Македонии осуждены бывшие высокопоставленные чиновники – за «попытку захвата власти», в ходе которой нынешнему премьеру страны Заеву набили лицо. В СМИ, македонских и европейских, этот процесс подается как «победа демократии» и «окончательное поражение пророссийского лобби». При том, что в самой России этого «поражения» даже не заметили, оно все-таки есть. Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Россия – это последняя Европа

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Спасение Европы, являющееся одним из фундаментальных кодов Русской цивилизации, так и будет происходить: мы просто «примем на борт» тех европейцев, которые не захотят стать куском мяса на вертеле «свирепого гунна» или виртуальным файлом в трансгуманистической матрице. Подробности...
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Лукашенко нашел слабое место ЕС

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Минск не скрывает, что действует намеренно, приток нелегалов специально организован, они служат инструментом политического возмездия и средством шантажа. Подробности...

Кто не в Facebook, того нет на рынке, кто не в Instagram, тот лох

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Компании и фирмочки, рестики и торговцы трусами, международные базары и даже фирма Apple загнали себя в тупик этой «обратной связью», создав себе соцсетевые толпы. Об этом все боятся говорить, но это же так. Подробности...
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Елизавета II против Греты Тунберг

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Крым в обмен на Северный Кипр

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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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    НАСА рассчитывает получить подробности от Роскосмоса о расследовании инцидента с модулем «Наука»

    30 июля 2021, 19:49

    Текст: Дарья Григоренко

    НАСА рассчитывает, что Роскосмос будет информировать партнеров по расследованию незапланированного включения двигателей модуля «Наука», заявил представитель НАСА Дэниел Хуот.

    «Как мы говорили вчера, наши партнеры в Роскосмосе будут руководить расследованием инцидента … и в рамках заведенной практики в случае нештатных ситуаций будут делиться информацией с НАСА и другими международными партнерами», – пояснил представитель НАСА, передает РИА «Новости».

    В настоящее время на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.

    29 июля российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. Двигательная установка многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» включилась из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука». После инцидента

    НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом. Роскосмос решил не расследовать инцидент с модулем «Наука».


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    В НАСА оценили ущерб от инцидента с «Наукой» для МКС
       30 июля 2021, 00:32
    Фото: vk.com/roscosmos
    Текст: Антон Никитин

    Специалисты НАСА не зафиксировали какого-либо ущерба Международной космической станции (МКС) в результате инцидента с российским модулем «Наука», заявил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

    «Мы не заметили никакого ущерба МКС. Мы проведем в ближайшее время проверку всех телеметрических данных, но пока ничего не видим. Мы спросили экипаж, трясется ли станция или происходит что-то еще в таком роде. Ответ был отрицательным, ничего такого не происходит», – приводит ТАСС слова руководителя американской программы МКС.

    «Мы будем работать с российскими коллегами, проверять модули на станции. Не только на ее поверхности, но и по всей станции. Будем искать, есть ли какие-то причины для беспокойства. Но пока рано об этом говорить, посмотрим, что можно сделать», – сказал Монталбано.

    Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука». После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС.

    Коментарии (43)
    Названа причина включения двигателей модуля «Наука»
       30 июля 2021, 14:27
    Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Двигательная установка многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» включилась в четверг из-за кратковременного сбоя программного обеспечения, сообщил генконструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

    «Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом», – передает ТАСС слова Соловьева.

    По словам руководителя полетом РС МКС, эта ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигательной установки модуля «Звезда».

    Соловьев подчеркнул, что на всех этапах полета модуля к МКС система сближения «Науки» работала надежно и устойчиво. На ближнем участке сближения были незначительные колебания, с которыми удалось справиться системе стыковки.

    «Это привело к спокойной стыковке и касанию с номинальными скоростями, что, в свою очередь, привело к механическому соединению. Механика стыковки отработала надежно, без замечаний и привела к закрытию обоих стыковочных механизмов – станции и модуля», – добавил Соловьев.

    По его словам, ориентация МКС в настоящий момент является штатной.«Все системы МКС и МЛМ (многоцелевого лабораторного модуля «Наука») работают нормально», – отметил Соловьев.

    По словам генконструктора, создан надежный внутренний силовой и командный интерфейс, а также интерфейс энергопитания, которые связали модуль «Наука» с МКС.

    В настоящий момент экипаж станции выравнивает давление в «Науке», что займет много времени из-за большого объема модуля. «Во второй половине дня экипаж откроет люки, войдет в модуль и включит необходимые средства очистки атмосферы и приступит к нормальной штатной работе», – добавил руководитель полетом РС МКС.

    Соловьев подчеркнул, что главная оперативная группа управления работает в штатном режиме и управляет всем комплексом, включая модуль «Наука».

    Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».

    После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом. Роскосмос решил не расследовать инцидент с модулем «Наука».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как российский модуль проявил самодеятельность на орбите.

    Коментарии (98)
    Начштаба ВВС Британии обвинил Россию в опасных действиях в космосе
       30 июля 2021, 02:33
    Фото: Oleksiy Maksymenko/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон выступил с утверждением, что деятельность России и Китая в космосе представляет угрозу для безопасности Соединенного Королевства.

    Как заявил начальник штаба ВВС Соединенного Королевства в интервью The Daily Telegraph, Москва и Пекин осуществляют «сомнительные операции» в космосе, в том числе проводят полеты собственных спутников в «непосредственной близости» от других, а также на ежедневной основе занимаются иной «опасной деятельностью», которая может привести к уничтожению спутников третьих стран, передает ТАСС.

    Уигстон предположил, что Россия и Китай собирают разведывательные данные в космосе, поскольку, по его словам, есть основания полагать, что будущие конфликты «будут выигрываться или проигрываться в космическом пространстве». Он также выступил с утверждением, что за последний год Россия вывела в космос целый ряд спутников, которые «имеют характеристики оружия».

    Кроме того, Уигстон заявил, что Китай продолжает «совершенствовать противоспутниковые технологии». В качестве примера британский военачальник указал на разработку ракет, которые могут напрямую уничтожать спутники, а также на «лазерное ослепляющее оружие» и механизмы «осуществления умышленных радиопомех». Он добавил, что Китай проводил соответствующие испытания против «собственных устаревших спутников с целью демонстрации своих возможностей».

    Соответствующие высказывания Уигстона прозвучали на фоне официальной церемонии создания космического командования Соединенного Королевства, которая состоялась в четверг на авиабазе в городе Хай-Уиком на юго-востоке Англии. Начальной задачей новой структуры станет осуществление первого запуска британской ракеты со спутником с территории Шотландии в 2022 году.

    В начале мая командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд выступил с утверждением, что Россия и Китай разработали оружие, которое может вывести из строя американские спутники в космосе. В том же месяце ученые и эксперты из США заявили о продолжающейся милитаризации космоса и предупредили, что она может перерасти в полномасштабный конфликт между Россией, Китаем и Соединенными Штатами.

    В МИД России подчеркивали, что подобные заявления являются «инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве».

    В Кремле неоднократно заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Более того, Россия обвиняла США и другие страны Запада в циничной милитаризации космоса под прикрытием международных соглашений. Так, в июне 2020 года Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая. При этом предложение Москвы и Пекина о подготовке международного договора о неразмещении оружия в космосе в США объявили «плохим».

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, как совершенствование российской системы противоракетной обороны срывает американские планы в космосе.

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    Коментарии (47)
    Контроль над МКС вернули после незапланированного включения двигателей «Науки»
       29 июля 2021, 21:32
    Фото: nasa.gov
    Текст: Елена Мирошниченко

    Диктор НАСА сообщил, что контроль над Международной космической станцией удалось вернуть после незапланированного включения двигателей модуля «Наука».

    «Удалось вернуть контроль над станцией», – сказал он во время перерыва в трансляции переговоров экипажа с наземными специалистами, сообщает РИА «Новости».

    Ранее российский космонавт Олег Новицкий на борту Международной космической станции (МКС) сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами о незапланированно включившихся двигателях на модуле «Наука».

    Двигатели модуля «Звезда» пришлось включить на МКС для компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». Хьюстонский Центр управления полетами сообщил астронавтам, что из-за включения двигателей станция изменила свое положение в пространстве.

    Напомним, в четверг многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к Международной космической станции (МКС).

    Коментарии (42)
    НАСА отложило запуск корабля Starliner после инцидента с «Наукой»
       29 июля 2021, 23:44
    Фото: NASA/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Намеченный на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС отложен на неопределенный срок после инцидента с незапланированным включением двигателей российского модуля «Наука», сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

    «НАСА и Boeing решили отменить пятничный запуск [корабля Starliner] <…>. Данный шаг даст экипажу Международной космической станции (МКС) время для продолжения проверок недавно прибывшего модуля «Наука» и позволит удостовериться, что станция будет готова к прибытию Starliner», – приводит текст сообщения ТАСС.

    В НАСА отметили, что специалисты «изучают следующую доступную возможность» для проведения запуска.

    Ранее в четверг российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе незапланированное включение двигателей «Науки» объяснили выработкой остатков топлива.

    Корабль Starliner, разработанный компанией Boeing, имеет массу 13 тонн и рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет продолжительностью 60 часов. Он был впервые запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида). Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок ее отменили. Одной из причин был назван сбой в системе подсчета полетного времени, в итоге корабль был возвращен на Землю. Второй испытательный беспилотный запуск корабля Starliner к МКС был запланирован на 30 июля. Ожидалось, что аппарат совершит стыковку со станцией 31 июля.

    Коментарии (18)
    Роскосмос решил не расследовать инцидент с модулем «Наука»
       30 июля 2021, 09:39
    Фото: NASA Video/YouTube
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Роскосмос не планирует создавать комиссию по расследованию незапланированного включения двигателей модуля «Наука», а информация НАСА о создании такой комиссии не соответствует действительности, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

    «В Роскосмосе удивлены реакцией американцев на особенности стыковки модуля «Наука» с МКС. Никаких комиссий по этому вопросу, тем более с инженерами НАСА, создаваться не будет, ситуация принята как штатная», – сообщил источник РИА «Новости».

    «Заявления НАСА о переносе запуска корабля Starliner к МКС в Роскосмосе связывают с его технической неготовностью», – сказал собеседник агентства.

    Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».

    После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом. 

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    Коментарии (30)
    Роскосмос объяснил включение двигателей модуля «Наука»

    29 июля 2021, 22:01

    Текст: Елена Мирошниченко

    В Роскосмосе объяснили, что незапланированное включение двигателей модуля «Наука» произошло из-за «работы с остатками топлива».

    «Идет процесс перевода модуля «Наука» из полетного режима в режим «состыкован с МКС». Проводится работа с остатками топлива в модуле», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе госкорпорации.

    Ранее диктор НАСА сообщил, что контроль над Международной космической станцией удалось вернуть после незапланированного включения двигателей модуля «Наука».

    Российский космонавт Олег Новицкий на борту Международной космической станции (МКС) сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами о незапланированно включившихся двигателях на модуле «Наука».

    Двигатели модуля «Звезда» пришлось включить на МКС для компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». Хьюстонский Центр управления полетами сообщил астронавтам, что из-за включения двигателей станция изменила свое положение в пространстве.

    Напомним, в четверг многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к Международной космической станции (МКС).

    Коментарии (6)
    В НАСА рассказали о нештатных ситуациях на МКС в прошлом

    30 июля 2021, 02:59

    Текст: Антон Никитин

    Ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом, сообщил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

    По словам Монталбано, за время существования орбитального комплекса «было, возможно, еще два случая, когда имело место ненамеренное включение двигателей», передает ТАСС.

    «Определенно, такое не происходит регулярно. Я бы сказал, что это, может быть, третий или четвертый случай за более чем 20-летнюю историю существования [МКС]», – сообщил руководитель американской программы МКС.

    «Роскосмос сыграет ключевую роль в установлении причин произошедшего, а также того, что происходит с модулем «Наука». Мы же займемся изучением состояния МКС», – сказал Монталбано, добавив, что рассчитывает на обмен данными с российскими специалистами.

    Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».

    После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали.

    Коментарии (2)
    Рогозин анонсировал запуск еще одного российского модуля к МКС
       30 июля 2021, 01:34
    Фото: Роскосмос ТВ/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Госкорпорация «Роскосмос» 24 ноября планирует осуществить запуск к Международной космической станции (МКС) узлового модуля «Причал», сообщил директор корпорации Дмитрий Рогозин.

    «Предварительно на 24 ноября планируем запуск на МКС еще одного модуля – узлового («Причал») <…> Это позволит нам расширить возможности стыковок со станцией наших кораблей, в том числе нового «лунного» корабля «Орел», – написал Рогозин в своем Twitter.

    Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».

    После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали.

    Коментарии (2)
    Российские космонавты собрались перейти на американский сегмент МКС

    30 июля 2021, 08:13

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) в пятницу могут временно перебраться к «соседям», чтобы специалисты привели топливную систему модуля «Наука» в безопасное состояние, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.

    Согласно переговорам, космонавт Олег Новицкий попросил специалиста подмосковного Центра управления полетами согласовать с американскими коллегами вопрос о том, будут ли российские космонавты временно находиться на американском сегменте МКС в пятницу во время операции по приведению топливной системы модуля «Наука» в безопасное состояние путем продувки ее топливных магистралей гелием, передает РИА «Новости».

    Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».

    После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом. Расследованием причин произошедшего займется Роскосмос.

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    В НАСА заявили о продолжении утечки воздуха с МКС

    30 июля 2021, 05:56

    Текст: Антон Никитин

    Утечка воздуха с МКС продолжается, ее объемы составляют около фунта (примерно 450 г, менее 0,5 кубометра) за сутки, заявил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

    «Мы держим люк в сервисный модуль, где происходят небольшие утечки воздуха, по большей части закрытым. Мы еще фиксируем незначительные утечки. Это немногим больше фунта в день. Это нас не беспокоит», – приводит слова Монталбано ТАСС.

    Руководитель американской программы МКС не стал увязывать инцидент с модулем «Наука» с утечками воздуха на космической стации. По его словам, после инцидента вокруг МКС не фиксируется каких-либо обломков, которые могли бы повредить станцию.

    Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».

    После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом. Расследованием причин произошедшего займется Роскосмос.

    Напомним, небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года была найдена первая трещина в промежуточной камере, в марте 2021 года ее заделали. Позднее обнаружилась и была заделана вторая трещина, но утечка воздуха продолжилась. В конце апреля поиск временно прекратили, а люк в отсек был закрыт.

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    Российский космонавт попросил не беспокоиться после инцидента с «Наукой»

    30 июля 2021, 11:29

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российский космонавт Олег Новицкий с борта Международной космической станции (МКС) призвал не беспокоиться из-за ситуации с самопроизвольно включившимися двигателями нового модуля «Наука».

    «Друзья, читаю ваши многочисленные комментарии. Не беспокойтесь! Наша работа на МКС по интеграции вновь прибывшего модуля «Наука» продолжается!», – передает РИА «Новости» слова Новицкого.

    Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».

    После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом. Роскосмос решил не расследовать инцидент с модулем «Наука».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как российский модуль проявил самодеятельность на орбите.

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    Рогозин назвал причину включения двигателей модуля «Наука»

    30 июля 2021, 20:10

    Текст: Алексей Дегтярев

    Двигатели на многофункциональном лабораторном модуле «Наука» могли включиться из-за человеческого фактора, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    «Был кратковременный сбой в программе. Модуль вроде успокоился, специалисты Центра управления полетами провели все необходимые операции. Стыковка прошла идеально, на минимальной скорости. Все шло хорошо, но человеческий фактор. Была такая эйфория, в каком-то смысле расслабились. Возможно, кто-то из операторов не учел, что, возможно, система управления самого блока будет продолжать себя корректировать», – цитирует Рогозина «Комсомольская правда».

    Он добавил, что система определила свой момент спустя три часа, после чего произошло включение двигателя, которое тут же компенсировалось двигателем модуля «Звезда» и корабля «Прогресс».

    Также глава госкорпорации объяснил, что решение о запуске модуля было принято из-за того, что он стоил очень дорого.

    «Потерять 18 млрд рублей это намного хуже (потери рабочего места). Бочка, тот самый корпус, он действительно старый. Мы постарались сделать начинку максимально новой. Конечно, от каких-то решений не смогли отказаться. С ними и связаны проблемы», – сказал Рогозин.

    Ранее генконструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что двигательная установка МЛМ «Наука» включилась в четверг из-за кратковременного сбоя программного обеспечения.

    Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение МКС в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».

    Коментарии (5)
    Осуществивших полет «Науки» к МКС решили наградить

    30 июля 2021, 10:39

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты, проявившие профессионализм при полете многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» к МКС, будут представлены к наградам, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    «Все специалисты, проявившие в ходе подготовки МЛМ к запуску и во время самого полета свой высокий профессионализм и волевые качества, будут представлены к наградам», – передает РИА «Новости» слова Рогозина.

    Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».

    После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом. Роскосмос решил не расследовать инцидент с модулем «Наука». 

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как российский модуль проявил самодеятельность на орбите.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    В Британии создали Космическое командование

    30 июля 2021, 14:32

    Текст: Дмитрий Зубарев

    В Великобритании появилось Космическое командование в составе Королевских ВВС, нацеленное на защиту интересов Соединенного Королевства в космосе, говорится в сообщении британского правительства.

    Штаб-квартира Космического командования открылась в Хай-Уиком к западу от Лондона. Отмечается, что создание Космического командования является «важным шагом для обеспечения защиты интересов Великобритании в космосе» и реализуется в рамках заявленных ранее дополнительных инвестиций в размере 1,4 млрд фунтов стерлингов в космос в течение следующих 10 лет. «Способность работать в космосе еще больше укрепляется за счет увеличения финансирования обороны на 24 млрд фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет, как было объявлено премьер-министром в прошлом году», – передает РИА «Новости» сообщение правительства.

    «По мере того как наши противники развивают свои космические возможности, нам жизненно важно инвестировать в космос, чтобы обеспечить себе преимущество в борьбе в этой быстро развивающейся области. Создание Космического командования – это важный шаг в нашем стремлении эффективно работать в космосе», – отметил министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Куин.

    Отмечается, что под руководством вице-маршала авиации Пола Годфри командование будет осуществлять надзор за всем развитием космического потенциала в министерстве обороны по трем основным направлениям: космические операции, подготовка и наращивание космических кадров и потенциал для разработки и доставки программ космического оборудования. Предполагается, что Космическое командование Великобритании будет сотрудничать со Стратегическим командованием Великобритании и Лабораторией оборонной науки и техники.

    Космическое командование Великобритании будет выполнять обязательства страны в рамках Объединенной инициативы по космическим операциям, в которую входят семь стран: Австралия, Канада, Франция, Германия, Новая Зеландия, Великобритания и США.

    Ранее начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон выступил с утверждением, что деятельность России и Китая в космосе представляет угрозу для безопасности Соединенного Королевства.

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