Госдеп обвинил силовиков в Иране в стрельбе по мирным демонстрантам

Журова: Иностранный журналист вопросом пытался вывести из себя теннисиста Медведева

Теннисист Даниил Медведев, который не стал отвечать на провокационный вопрос иностранного журналиста и попросил его удалиться, поступил абсолютно правильно, заявила газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России, депутат Госдумы Светлана Журова.

Российский теннисист Даниил Медведев во время общения в микст-зоне на Олимпиаде в Токио резко отреагировал на вопрос иностранного журналиста, в котором тот назвал всех российских спортсменов «читерами» (обманщиками – прим. ВЗГЛЯД). Медведев заявил, что впервые не станет отвечать журналисту, и попросил сделать так, чтобы этого человека больше не было в его поле зрения.

«Все очень бурно обсуждали якобы выданную перед Олимпийскими играми спортсменам инструкцию, как правильно отвечать журналистам на некоторые вопросы, хотя как таковой ее не было. Были словесные рекомендации спортсменам, как лучше ответить на провокационные вопросы или же лучше не отвечать на них. По большей части советовали уходить от ответа, если вопрос не имеет отношения к тому, что спортсмен делает на Олимпийских играх. Наличие какой-то инструкции всех взбудоражило, а на деле случилось то, о чем предупреждали», – говорит Журова.

Ранее в СМИ действительно появилась информация, что в Олимпийском комитете России (ОКР) спортсменам подготовили памятку-инструкцию с готовыми ответами на «провокационные» политические вопросы, которые им могут задать во время участия в Олимпиаде в Токио. Исходя из рекомендаций, олимпийцам предлагается уходить от ответа или говорить: «No comment» (без комментариев).

«Просто нужно понимать, что это в первую очередь вопросы, нацеленные на то, чтобы вывести спортсменов из себя. Здесь журналист пытался на что-то спровоцировать Медведева, обвиняя его, голословно между прочим, в том, что он, а также вся российская команда – обманщики. Я понимаю, что журналист, который задает такие вопросы человеку, которому еще предстоит выступать, делает это отчасти специально. Я считаю, что ни один человек не имеет право этого делать», – объясняет депутат.

Собеседник подчеркивает, что если же соревнования уже закончились, а спортсмену больше не предстоит выступать в ближайшее время, то, возможно, в некоторых ситуациях подобного рода вопросы допустимы. Хотя, по ее мнению, формулировки сотрудников средств массовой информации явно должны быть гораздо мягче.

«Медведев поступил в этой ситуации очень корректно и правильно: попросил удалить журналиста из зала. Хочу подчеркнуть, что эта история не про свободу слова, а про бескультурье и нарушение спортивной этики, которая обязательно должна учитываться журналистами, особенно освещающими такие большие события, как Олимпиада. Мы же не на шоу, это реально серьезное соревнование. Любой журналист, который пытается психологически повлиять на результат спортсмена, – провокатор, такое недопустимо», – уверена Журова, отмечая, что западные спортсмены отреагировали бы на подобное неуважение еще более резко.

Она обращает внимание на то, что Россия имеет решение Международного олимпийского комитета (МОК), которое страна послушно выполняет. Поэтому обвинять российских спортсменов в том, что они выступают под национальным олимпийским флагом, и это обман – как минимум неэтично.

«Все претензии пусть все недовольные предъявляют Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и МОК, а не российским теннисистам, да и спортсменам в целом, которым еще выступать. Тем более, которые еще могут стать олимпийскими чемпионами», – заключила заслуженный мастер спорта России.

Напомним, в конце прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS), рассматривавший дело Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), принял решение о запрете российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.