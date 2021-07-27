Грузинская оппозиция расследует обстоятельства пребывания Лещенко в стране

Оппозиционный депутат Саломе Самадашвили заявила о начале парламентского расследования обстоятельств пребывания в стране российского певца Льва Лещенко, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы вызовем на заседание фракции всех, кто к этому причастен, кто его принимал. Пригласим СМИ, экспертов, всех заинтересованных лиц», – сказала она телекомпании «Палитра».

По ее словам, «Лещенко – не рядовой певец, а часть российской пропагандистской машины».

«Надо выработать стратегию, как противостоять российской «мягкой силе», от которой сегодня Грузия совершенно не защищена», – сказала депутат.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, российский певец Лев Лещенко находившийся в Грузии, накануне покинул страну без проблем.

В ведомстве отметили, что в его документах не фиксировалось посещение Абхазии.

Ранее депутат от оппозиционного «Единого национального движения» Хатиа Деканоидзе заявила, что Лещенко находится в Грузии, несмотря на то, что он нарушил «Закон об оккупации», посетив Абхазию без разрешения Тбилиси в 2013 году.

«Мы хорошо помним, что произошло во время визита в Грузию Владимира Познера», – сказала Деканоидзе, напомнив о фактическом выдворении российского тележурналиста радикалами.

Она сообщила, что Лешенко отдыхал на черноморских курортах Грузии.

По данным оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный»), Лещенко находился в одном из популярных ресторанов Батуми, а принимал его миллиардер Бидзина Иванишвили, основатель правящей «Грузинской мечты».

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