ФМБА рассказало об отсутствии положительных тестов на COVID у российской делегации на ОИ

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27 июля, вторник | Последнее обновление — 14:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские тхэквондисты впервые и досрочно выиграли медальный зачет ОИ
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Откровенно слабая церемония открытия и поступающие новости о творящемся абсурде только усиливают градус отторжения у одних, а равнодушия – у других.
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Японские власти все прекрасно понимают. Что острова не вернут. Что хорошие отношения с Россией им нужны для сдерживания Китая. Что предложение Путина об особых условиях экономического сотрудничества на Курилах им выгодно. Понимают – но все равно устраивают скандалы.
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Здесь захоронены солдаты-минеры, которые спасли Львов от уничтожения, разминировав его старинную ратушу и ажурные башни костелов. Они сохранили город в том виде, за который его любят туристы. Хотя арийские «освободители» хотели превратить Львов в груду руин.
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Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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ФМБА рассказало об отсутствии положительных тестов на COVID у российской делегации на ОИ
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Все тесты на коронавирус у российской делегации на Олимпиаде в Токио на сегодняшний день отрицательные, все здоровы, сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.
«На сегодняшний день все тесты чистые. Все здоровы, все хорошо у российской делегации», – передает РИА «Новости» сообщение ФМБА.
Ранее во вторник на ОИ в Токио выявили семь новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом среди задействованных в проведении Игр достигло отметки 160.
Врач рассказал о последствиях длительной медикаментозной комы для певицы МакSим
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Медикаментозная кома в состоянии певицы Марины Абросимовой (МакSим) полезна, вне зависимости от того, как долго артистка в ней пребывает, сказал газете ВЗГЛЯД врач-анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев.
Представитель певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала, что исполнительница стала чувствовать себя лучше. Она пояснила, что врачи периодически выводят девушку из комы, а как только видят, что ее организму нужен отдых – погружают в медикаментозный сон.
«Медикаментозная кома ничем не вредит здоровью, она только полезна. Когда автогонщик Михаэль Шумахер разбился, он находился в коме с 2013 года. А недавно его вывели из комы, и он более-менее восстановился. Да, он не смог продолжать свою гоночную деятельность, но благодаря коме смог победить болезнь», – говорит Николаев.
Он также вспоминает, как в 2009 году на санно-бобслейной трассе в Кенигзее в боб, где сидела российская спортсменка Ирина Скворцова с напарницей, на большой скорости врезались другие участники. Девушка приняла на себя страшный удар. Врачи предупреждали, что с такими травмами выживает один человек из ста, однако после четырехмесячной медикаментозной комы Скворцова пошла на поправку, а со временем смогла встать на ноги.
«Медикаментозная кома – это практически наркоз. Она нужна для того, чтобы мозг мог немного отдохнуть, да и чтобы он в целом сохранился. У певицы ковид, ей нужно давать большие дозы кислорода. А для того, чтобы он хорошо усваивался, человек не должен никаким образом сопротивляться. А выводят ее периодически из комы для того, чтобы проверить общее состояние, способность организма функционировать, уровень вентиляции легких и так далее», – объясняет реаниматолог.
Врач поясняет, что от медикаментозной комы никогда никаких рисков нет, а вот основное заболевание человека, из-за которого его погрузили в данное состояние, может по-разному вести себя в тех или иных ситуациях. В случае с певицей МакSим угрозу ее здоровью представляет исключительно основная болезнь.
«Естественно, она вполне сможет восстановиться. Другое дело, что после ковида очень длительная реабилитация – необходимо восстановление легких. Но, по моему мнению, у нее очень много шансов: она молодая энергичная женщина, пройдет полную реабилитацию и все будет в порядке. Что касается времени, то здесь у всех по-разному: от полугода до нескольких лет длится восстановление», – заключил Николаев.
Напомним, в начале июня певица почувствовала себя плохо, после чего отправилась в больницу с диагнозом «пневмония с поражением 40% легких». Через некоторое время исполнительнице стало хуже, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
Гимнасты завоевали первое за 25 лет золото для России на Олимпиаде
Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин победили в командном турнире на Олимпиаде и принесли третье золото в копилку сборной.
Гимнасты победили с результатом 262,500 балла, передает РИА «Новости».
Победа в этой номинации стала первой для российской сборной с 1996 года.
Ранее в понедельник саблистка Софья Великая вышла в финал олимпиады, победив венгерку Анну Мартон со счетом 15:8. После этого саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Софью Великую.
До этого россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на Олимпийских играх.
Российские фехтовальщики пожаловались на невыносимую ситуацию с допинг-тестами
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Первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР), главный тренер сборной России Ильгар Мамедов заявил, что в Международный олимпийский комитет (МОК) была направлена просьба наладить процедуру допинг-тестирования и логистику на олимпийском турнире.
«После произошедшего мы написали обращение в Международную федерацию фехтования. Наше обращение уже передано в Международный олимпийский комитет, будет какой-то ответ. Соревнования еще идут, и для спортсменов эта ситуация просто невыносима, многим из них еще выступать в командных соревнованиях. Причем касается это не только нашей сборной, в такой ситуации, как выяснилось, оказались многие фехтовальщики из других команд», – передает РИА «Новости» слова Мамедова.
Ранее физиотерапевт национальной команды Александр Буров сообщил, что саблистка Софья Великая не спала сутки из-за затянувшегося допинг-тестирования и доставки в Олимпийскую деревню, а рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова смогли лечь спать после олимпийского турнира в три часа ночи.
Медработница в Томске месяц уничтожала вакцину от COVID
В одном из медучреждений Томска сотрудница на протяжении месяца вносила ложные сведения в реестр о привитых гражданах от коронавируса и уничтожала вакцину, сообщает областной главк МВД.
«По предварительной информации, в период с июня по июль 2021 года сотрудница одного из медицинских учреждений областного центра вносила ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции, а сама уничтожала вакцину», – говорится в сообщении на сайте МВД.
Сообщается, что причастной к растрате женщине 63 года, против нее возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Калужской области медсестра вколола пациенту воду для инъекций вместо второго компонента вакцины от коронавируса. Она заявила, что «вакцины не было».
Российскому чемпиону ОИ запретили выходить на награждение в маске с котиком
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Россиянин Евгений Рылов, выигравший Олимпиаду в заплыве на 100 метров на спине, рассказал, что организаторы игр запретили ему выходить на награждение в счастливой маске «с котиком».
«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали: «Извините, в такой маске нельзя». Ну я же не буду спорить с организаторами Олимпиады», – передает «Чемпионат» слова Рылова после церемонии награждения.
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На маску Рылова болельщики обратили внимание еще в апреле на чемпионате России в Казани. Он объяснил, откуда она у него взялась и почему.
«Маску мне девушка подарила. Уговаривать не пришлось, котиков я люблю», – признался тогда пловец.
Рылов выходил в своей маске на заплывы и на чемпионате Европы в мае. В Казани в комментариях к трансляции болельщики задавались вопросом: возьмет ли ее Евгений с собой в Токио? Взял. Вышел. Выиграл.
Теперь болельщики ждут «котика» в финальном заплыве на дистанции 200 метров и в комплексной эстафете.
Ранее во вторник россиянин Евгений Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Серебряным призером стал россиянин Климент Колесников.
Украинскую спортсменку на Олимпиаде отстранили после теста на допинг
Украинскую триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от выступлений на Олимпиаде после положительного допинг-теста, сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).
Пробу сделали во время соревновательного антидопингового контроля 5 июня 2021 года на Кубке Европы, проходившем в Днепре, передает РИА «Новости».
В организме спортсменки нашли эритропоэтин, пояснили в агентстве.
Елистратова должна была выйти на старт турнира по триатлону на Играх 27 июля. У нее есть право потребовать вскрытие допинг-пробы B и обжаловать решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Эти Игры должны были стать четвертыми в ее карьере.
Российская саблистка Позднякова получила золото Олимпиады
Российская саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Софью Великую на Олимпийских играх в Токио и завоевала золотую медаль в копилку сборной России. Великая стала серебряным призером.
Позднякова выиграла у Великой со счетом 15:11, передает РИА «Новости».
Позднякова заработала второе для России золото на этой Олимпиаде. Сейчас на счету сборной страны 10 медалей: две золотых, пять серебряных и три бронзовых.
Позднякова – дочь четырехкратного олимпийского чемпиона, российского саблиста Станислава Позднякова, являющегося руководителем Олимпийского комитета России.
Ранее в понедельник саблистка Софья Великая вышла в финал олимпиады, победив венгерку Анну Мартон со счетом 15:8.
До этого россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Олимпийских играх.
Стали известны подробности о состоянии певицы МакSим
Певица Марина Абросимова (МакSим) стала чувствовать себя лучше, заявила представитель артистки Маргарита Соколова.
«Стало лучше, стало быть, она идет на улучшение. А быстрого скачка быть не может. Состояние с улучшениями сейчас. Называть его крайне тяжелым уже, наверное, не стоит. <...> Есть улучшения, значит, это уже не крайне», – пояснила Соколова РИА «Новости».
Представитель певицы уточнила, что артистку периодически выводят из комы. «Если врачи видят, что сейчас нужен отдых организму, они погружают в сон. Когда они видят, что организму стало легче, приводят в сознание. Это процесс постоянно регулируется», – сказала она.
На прошлой неделе Соколова сообщала, что певице становится лучше, несмотря на сбои в организме из-за коронавируса.
5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких». Однако через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
Официальный представитель певицы МакSим Яна Богушевская опровергала перевод артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) и призвала поклонников не доверять источникам, которые говорят о критическом состоянии певицы.
Храмцов завоевал первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо
Российский тхэквондист Максим Храмцов стал чемпионом Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 80 кг, это первое золото в истории российского тхэквондо.
В финал Храмцов вышел с иорданцем Салеха Аль-Шарабати, которого победил со счетом 20:9, сообщает РИА «Новости».
Это четвертое золото для сборной России на Играх в Токио.
Ранее российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин победили в командном турнире на Олимпиаде и принесли третье золото в копилку сборной, это первое за 25 лет золото для России на Олимпиаде.
Также в понедельник саблистка Софья Великая вышла в финал олимпиады, победив венгерку Анну Мартон со счетом 15:8. После этого две саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Софью Великую.
До этого россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Олимпийских играх.
Венгрия разрешила свободно приезжать вакцинированным россиянам
Российским туристам, которые вакцинировались от коронавируса, с 27 июля можно будет свободно приезжать в Венгрию, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
По его словам, венгры уже сейчас могут поехать в Россию как с деловой, так и туристической целью, для получения российской визы им необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, передает ТАСС.
«Мы, в свою очередь, решили разрешить вакцинированным российским гражданам приезжать в Венгрию с завтрашнего дня в туристических целях. Венгрия всегда была популярным направлением среди россиян, и тот факт, что привитые российские туристы смогут снова посетить Венгрию, очень поможет этому сектору», – рассказал он.
Россия 10 июня возобновила регулярное авиасообщение с Венгрией, где более половины взрослого населения прошла вакцинацию от коронавируса.
Напомним, с 9 августа возобновляется авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией.
Российские тхэквондисты впервые и досрочно выиграли медальный зачет ОИ
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Сборная России по тхэквондо впервые в истории стала победителем медального зачета на Олимпийских играх, команда досрочно обеспечила себе первое место.
В активе россиян одна золотая медаль, одна серебряная и одна бронзовая. Чемпионом Игр стал Максим Храмцов (весовая категория до 80 кг), серебряным призером – Татьяна Минина (до 57 кг), а бронзовым – Михаил Артамонов (до 58 кг). Кроме того, во вторник схватку за золотую награду проведет Владислав Ларин (свыше 80 кг), гарантировавший себе как минимум серебро, передает РИА «Новости».
По одной победе у сборных Хорватии, Италии, США, Таиланда и Узбекистана. Однако спортсмены из данных стран во вторник не смогли пробиться в финалы в завершающий день турнира. В решающем поединке категории свыше 67 кг встретятся представительницы Кореи и Сербии.
На Олимпиаде разыгрывается восемь комплектов медалей (по четыре в мужских и женских весовых категориях).
В понедельник российский тхэквондист Максим Храмцов стал чемпионом Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 80 кг, это первое золото в истории российского тхэквондо.
Минздрав одобрил исследование комбинации «Спутника лайт» с AstraZeneca
Министерство здравоохранения разрешило клинические исследования комбинации российской вакцины против коронавируса «Спутник лайт» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca, следует из государственного реестра лекарственных средств.
В соответствии с информацией в реестре, целью клинического исследования является «изучение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 (вакцина компании AstraZeneca) и rAd26-S («Спутник лайт»), вводимых по схеме «гетерологичный прайм-буст» для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых», передает ТАСС.
Отмечается, что первую и вторую фазы исследования предполагается проводить в пяти медицинских организациях, в том числе в Научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева Минздрава России, Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова и ГК «Медси».
В госреестре отмечено, что исследования будут проводиться до 2 марта 2022 года, в них примут участие 150 пациентов. Препарат будет вводится внутримышечно.
Напомним, в мае Минздрав России, НИИ имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» против новой коронавирусной инфекции. В конце июня первые серии «Спутника Лайт» поступили в гражданский оборот. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что антитела появляются через 21 день после вакцинации «Спутником Лайт».
Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «Спутником Лайт» смогут привиться граждане, которые по каким-то причинам боятся делать две инъекции вакциной «Спутник V», а также уже переболевшие коронавирусной инфекцией.
Напомним также, в феврале начались совместные испытания комбинации российской вакцины «Спутник V» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca. В декабре 2020 года глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина компании AstraZeneca недостаточно эффективна. Он предложил исправить это за счет использования второго компонента российского препарата «Спутник V».
В результате Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Научно-исследовательский центр имени Гамалеи предложили британско-шведской компании AstraZeneca использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях вакцины AstraZeneca. AstraZeneca приняла предложение РФПИ.
21 декабря 2021 года Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество российских ученых с компанией AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе над целым рядом необходимых препаратов.
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Российские пловцы завоевали золото и серебро на ОИ в Токио
Россиянин Евгений Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Серебряным призером стал россиянин Климент Колесников.
Рылов показал результат 51,98 секунды. Колесников проиграл соотечественнику 0,02 секунды. Третьим стал американец райан Мерфи (+0,21), передает ТАСС.
Представитель России впервые с 1996 года завоевал золотую олимпийскую медаль в плавании. На Олимпиаде 1996 года в Атланте по две золотые награды выиграли Александр Попов (50 и 100 метров вольным стилем) и Денис Панкратов (100 и 200 метров баттерфляем). Отечественные пловцы впервые с Олимпиады 1980 года в Москве заняли два первых места на одной дистанции. Тогда советские спортсмены завоевали золото и серебро в пяти дисциплинах, в двух из которых заняли весь пьедестал.
Рылову 24 года. Он стал бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в плавании на 200 м на спине. Также в активе россиянина две победы на чемпионатах мира и четыре – на чемпионатах Европы.
Колесникову 21 год, он является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4 по 100 м вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4 по 100 м, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на 50 м на спине (23,80).
Сборная России завоевала пятую золотую и шестую серебряную медали на Олимпиаде в Токио. Также в активе россиян три бронзы. Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете. Первыми идут японцы (8-2-3), вторыми – американцы (7-3-7), третьими – китайцы (6-5-7).
Накануне Россия поднялась на четвертое место в общем медальном зачете на Играх в Токио. Золото в копилку сборной принесли тхэквондист Максим Храмцов, саблистка София Позднякова, победившая в финале еще одну россиянку Софью Великую, и мужская сборная России по спортивной гимнастике.
Россия поднялась на четвертое место в общем медальном зачете на Играх в Токио
Российская сборная на Олимпийских играх в Токио поднялась на четвертое место в медальном зачете после соревнований в понедельник.
За 26 июля российские спортсмены завоевали три золотые медали, по серебряной и бронзовой награде, передает РИА «Новости».
Золото в копилку сборной принесли тхэквондист Максим Храмцов, саблистка София Позднякова, победившая в финале еще одну россиянку Софью Великую, и мужская сборная России по спортивной гимнастике.
Бронзовые медали получили прыгуны в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь.
Первое место в общем медальном зачете занимают Япония (восемь золотых, две серебряные и три бронзовые медали), второе – США (7-3-4), третье –Китай (6-5-7).
У сборной России сейчас четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды.
В Нью-Йорке обязали всех социальных работников привиться от коронавируса
Все социальные работники Нью-Йорка, включая учителей и полицейских, должны пройти вакцинацию от коронавируса или еженедельно сдавать ПЦР-тесты до 13 сентября, заявил мэр города Билл де Блазио.
О нововведении мэр заявил на фоне роста числа случаев коронавируса в городе до более чем 800 человек в день, что в три раза превышает среднесуточное значение в июне, сообщает The New York Times.
По данным издания, требование будет применяться к 340 тыс. социальных работников города, включая учителей и полицейских. На прошлой неделе в Нью-Йорке объявили об аналогичных мерах для медработников городских больниц и клиник.
Отмечается, что почти пять млн жителей Нью-Йорка получили по крайней мере одну дозу вакцины, а два млн взрослых жителей Нью-Йорка все еще не вакцинированы.
Ранее неправительственная организация DCMJ, выступающая за легализацию марихуаны в США, организовала в центре Нью-Йорка раздачу самокруток с этим веществом для тех, кто вакцинировался от коронавируса.
Накануне главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что людям с ослабленным иммунитетом может потребоваться еще одна доза вакцины от коронавирусной инфекции.
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