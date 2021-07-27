СБУ разоблачила схему продажи младенцев за границу

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27 июля, вторник | Последнее обновление — 13:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль оценил идею о «сделке» России и Турции по Крыму
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Откровенно слабая церемония открытия и поступающие новости о творящемся абсурде только усиливают градус отторжения у одних, а равнодушия – у других.
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Японские власти все прекрасно понимают. Что острова не вернут. Что хорошие отношения с Россией им нужны для сдерживания Китая. Что предложение Путина об особых условиях экономического сотрудничества на Курилах им выгодно. Понимают – но все равно устраивают скандалы.
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Здесь захоронены солдаты-минеры, которые спасли Львов от уничтожения, разминировав его старинную ратушу и ажурные башни костелов. Они сохранили город в том виде, за который его любят туристы. Хотя арийские «освободители» хотели превратить Львов в груду руин.
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Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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СБУ разоблачила схему продажи младенцев за границу
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Жители Киевской и Харьковской областей наладили схему продажи детей за границу: ребенка с полным пакетов документов продавали за 60 тыс. долларов, сообщила пресс-служба СБУ.
«Дельцы наладили схему «поставок» иностранцам младенцев якобы в рамках программы суррогатного материнства. «Собственный» ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в 60 тысяч долларов», – сообщается на сайте СБУ.
По данным пресс-службы, в состав группировки входили жители Киевской и Харьковской областей, в том числе руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины.
«Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Впоследствии «свои» медики официально подтверждали «бесплодие» жены. А это является основанием для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий. Далее – поиск кандидата на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак разрывали. И иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу», – сообщили в СБУ.
Правоохранители провели обыски в центре репродуктивной медицины и по месту фактического проживания участников схемы, в ходе которых изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, а также документальные доказательства.
СБУ подозревает участников схемы в «ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником» и «служебном подлоге», им грозит до трех лет лишения свободы. Следствие продолжается.
Ранее Следственный комитет РФ предъявил обвинение в окончательной редакции московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра в рамках дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия.
Актриса «Comedy Woman» вышла замуж за итальянца на 12 лет моложе себя
Комедийная актриса и телеведущая Марина Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, это третий брак артистки, сообщают СМИ.
Как утверждает издание Super со ссылкой на собственный источник, избранник 49-летней Федункив итальянец Стефано Маджи занимается предпринимательством и несколько лет живет и работает в России.
Предполагается, что Федункив и Маджи подписали документы о заключении брака в одном из столичных МФЦ, где их и застали очевидцы. По некоторым данным свадьба запланирована на конец лета. Актриса информацию о заключении брака не прокомментировала.
Федункив была замужем дважды. Первым ее мужем стал однокурсник Сергей Щелчков, с которым она прожила 12 лет. Вторым супругом актрисы стал предприниматель Михаил Федункив, с ним она провела вместе 13 лет.
Врач рассказал о последствиях длительной медикаментозной комы для певицы МакSим
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Медикаментозная кома в состоянии певицы Марины Абросимовой (МакSим) полезна, вне зависимости от того, как долго артистка в ней пребывает, сказал газете ВЗГЛЯД врач-анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев.
Представитель певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала, что исполнительница стала чувствовать себя лучше. Она пояснила, что врачи периодически выводят девушку из комы, а как только видят, что ее организму нужен отдых – погружают в медикаментозный сон.
«Медикаментозная кома ничем не вредит здоровью, она только полезна. Когда автогонщик Михаэль Шумахер разбился, он находился в коме с 2013 года. А недавно его вывели из комы, и он более-менее восстановился. Да, он не смог продолжать свою гоночную деятельность, но благодаря коме смог победить болезнь», – говорит Николаев.
Он также вспоминает, как в 2009 году на санно-бобслейной трассе в Кенигзее в боб, где сидела российская спортсменка Ирина Скворцова с напарницей, на большой скорости врезались другие участники. Девушка приняла на себя страшный удар. Врачи предупреждали, что с такими травмами выживает один человек из ста, однако после четырехмесячной медикаментозной комы Скворцова пошла на поправку, а со временем смогла встать на ноги.
«Медикаментозная кома – это практически наркоз. Она нужна для того, чтобы мозг мог немного отдохнуть, да и чтобы он в целом сохранился. У певицы ковид, ей нужно давать большие дозы кислорода. А для того, чтобы он хорошо усваивался, человек не должен никаким образом сопротивляться. А выводят ее периодически из комы для того, чтобы проверить общее состояние, способность организма функционировать, уровень вентиляции легких и так далее», – объясняет реаниматолог.
Врач поясняет, что от медикаментозной комы никогда никаких рисков нет, а вот основное заболевание человека, из-за которого его погрузили в данное состояние, может по-разному вести себя в тех или иных ситуациях. В случае с певицей МакSим угрозу ее здоровью представляет исключительно основная болезнь.
«Естественно, она вполне сможет восстановиться. Другое дело, что после ковида очень длительная реабилитация – необходимо восстановление легких. Но, по моему мнению, у нее очень много шансов: она молодая энергичная женщина, пройдет полную реабилитацию и все будет в порядке. Что касается времени, то здесь у всех по-разному: от полугода до нескольких лет длится восстановление», – заключил Николаев.
Напомним, в начале июня певица почувствовала себя плохо, после чего отправилась в больницу с диагнозом «пневмония с поражением 40% легких». Через некоторое время исполнительнице стало хуже, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
Япония отреагировала на российские предложения по Курилам
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Правительство Японии в курсе высказываний премьер-министра России Михаила Мишустина по льготам для инвесторов на Курильских островах, однако не знает деталей, поэтому воздержится от конкретных комментариев, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.
«Мы в курсе высказываний премьер-министра Мишустина, но поскольку мы не знаем деталей, то хотели бы воздержаться от каких-либо конкретных комментариев», – приводит ТАСС ответ Като на просьбу прокомментировать слова Мишустина о возможности освобождения инвесторов на Курилах от части налогов, а также установления там режима свободной таможенной зоны.
Като в очередной раз подчеркнул, что Япония все это время вела с Россией переговоры о возможной совместной хозяйственной деятельности на островах в таком формате, «который не нарушал бы правовые позиции обеих стран».
Накануне Мишустин анонсировал беспрецедентный набор мер по поддержке Курил. Ранее президент России Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
В понедельник Москва заявила послу Японии решительный протест в связи с недружественными шагами Токио по отношению к России. Перед этим первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. Однако Россия отказалась принять ноту. После этого посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России для обсуждения двусторонних отношений. Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал «нервную реакцию» Японии на развитие Южных Курил.
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Российская гимнастка резко раскритиковала США
Российская гимнастка Каролина Севастьянова ответила на вопрос подписчика о том, как она относится к Соединенным Штатам.
«Скажу так: мне США не нравятся от слова совсем. Ни политикой, ни мировоззрением, ни тем, что они несут в массы. Особенно плохо то, что они делают с современным обществом и неокрепшими умами детей и подростков. Жить там я бы точно не хотела и не хочу», – написала спортсменка в сторис в Instagram.
Севастьянова завершила спортивную карьеру после победы на олимпийских играх в 2012 году. Также 26-летняя гимнастка имеет победы в двух дисциплинах на чемпионате Европы.
Психиатр: Петербуржский адмирал в отставке убил жену и сына в состоянии аффекта
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В состоянии аффекта человек совершает действительно зверские убийства, сказал газете ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин, комментируя версию о том, что отставной адмирал ВМФ Леонид Лобанов мог из ревности зарезать свою жену и сына в Петербурге.
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в квартире бывшего адмирала флота России Леонида Лобанова тел его 84-летней жены и 56-летнего сына. Как сообщают источники в правоохранительных органах, у жертв были вспороты животы и перерезано горло, но до смерти убийца бил их сковородкой. Ранее один из соседей отставного адмирала рассказал, что женщина «не по-матерински любила своего сына», о чем мог узнать ее супруг и «в состоянии дикого аффекта совершть эту расправу».
«Человек действительно в состоянии аффекта может совершить страшное преступление о котором, скорее всего, будет сильно жалеть. Может и быть такое, что после совершения преступления некоторые даже не помнят, что с ними произошло. Это такое состояние сознания, когда человек не осознает происходящее с ним, свои действия, не отдает им отчет», – говорит Фомин.
Психиатр считает, что картина преступления говорит именно о том, что преступник действовал под влиянием эмоций. «На специально спланированное убийство это не похоже. Именно в состоянии аффекта человек совершает действительно зверское убийство, например, сто ножевых ранений – это всегда какие-то чрезмерные действия. Запланированное убийство же выглядит как один удар в сердце или просто перерезанное горло. В этой же истории мы видим вспоротые животы, перерезанное горло – чрезмерное насилие, да и выместить злость можно на одном человеке, а здесь два тела, поэтому все указывает на состояние аффекта», – считает врач.
Он объясняет, что через некоторое время после совершения убийства Лобанов мог прийти в себя и осознать ужас содеянного, после чего принял решение покончить жизнь самоубийством.
«Он не стал пускать следствие по ложному пути, обеспечивать бы себе алиби и так далее. Он, вероятно, опасался, что его могут поймать раньше времени и заставить отвечать за преступление. Поэтому теория с убийством в состоянии аффекта выглядит на фоне остальных вполне логично», – считает Фомин.
В середине июля Лобанов был обнаружен на путях железнодорожной станции Ручьи. Кроме того, установлено, что убийство его супруги и сына произошло не позднее 16 июля, в связи с чем именно он подозревается в совершении преступления.
Польша похвалилась «спасением Европы» от «Северного потока – 2»
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Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с Польским Радио заявил, что Варшава пыталась затормозить строительство газопровода «Северный поток – 2».
«Мы задерживали финализацию «Северного потока – 2» на протяжении нескольких лет. Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен <...>. Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза», – приводит слова Пшидача РИА «Новости».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».
Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в свою очередь выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года. Киев и Варшава договорились продолжить противодействие проекту с целью помешать запуску газопровода.
Напомним, 21 июля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
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Гимнасты завоевали первое за 25 лет золото для России на Олимпиаде
Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин победили в командном турнире на Олимпиаде и принесли третье золото в копилку сборной.
Гимнасты победили с результатом 262,500 балла, передает РИА «Новости».
Победа в этой номинации стала первой для российской сборной с 1996 года.
Ранее в понедельник саблистка Софья Великая вышла в финал олимпиады, победив венгерку Анну Мартон со счетом 15:8. После этого саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Софью Великую.
До этого россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на Олимпийских играх.
Лев Лещенко покинул Грузию
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Российский певец Лев Лещенко находившийся в Грузии, покинул страну без проблем, сообщили грузинским СМИ в МВД страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В ведомстве отметили, что в его документах не фиксировалось посещение Абхазии.
Ранее депутат от оппозиционного «Единого национального движения» Хатиа Деканоидзе заявила журналистам, что Лещенко находится в Грузии, несмотря на то, что он нарушил «Закон об оккупации», посетив Абхазию без разрешения Тбилиси в 2013 году.
«Мы хорошо помним, что произошло во время визита в Грузию Владимира Познера», – сказала Деканоидзе, напомнив о фактическом выдворении российского тележурналиста радикалами.
Она сообщила, что Лешенко отдыхает на черноморских курортах Грузии.
По данным оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный»), накануне Лещенко находился в одном из популярных ресторанов Батуми, а принимает его миллиардер Бидзина Иванишвили, основатель «Грузинской мечты».
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Посадивший самолет с Протасевичем диспетчер уехал из Белоруссии
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Диспетчер минского аэропорта Олег Галегов, экстренно посадивший в мае самолет Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем на борту, уехал из республики вместе с семьей, сообщил источник в «Белаэронавигации» изданию «Наша Ніва».
По словам источника, в конце июня Галегов ушел в отпуск, но в июле на работу не вернулся. Коллеги Галегова добавили, что он также удалил аккаунты в социальных сетях. В «Белаэронавигации» утверждают, что до диспетчера не смогли дозвониться, но якобы знают, что он живет у тещи. По другим данным, мужчина забрал семью и уехал в Грузию, уроженцем которой является, сообщил телеканал «360».
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Глава авиакомпании Ryanair обвинил власти Белоруссии в «воздушном пиратстве» и «угоне» лайнера. В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом. Россия выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. Законодатели США, Британии и стран ЕС призвали отстранить Белоруссию от ИКАО и приостановить возможности Минска использовать международные организации.
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Москва заявила послу Японии протест
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Замглавы МИД Игорь Моргулов на встрече с послом Японии Тоёхисой Кодзуки заявил Токио решительный протест в связи с недружественными шагами по отношению к России.
«Заместитель министра иностранных дел Российской Федераци Моргулов заявил японской стороне решительный протест в связи с предпринятыми официальным Токио в последние дни недружественными шагами в контексте территориальных притязаний Японии к нашей стране», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Там указали, что Москва настойчиво призвала партнеров «не скатываться к деструктивной линии в двусторонних отношениях и вернуться к выполнению ранее достигнутых договоренностей лидеров о выведении российско-японских связей на качественно новый уровень через всестороннее развитие торгово-экономического сотрудничества, выстраивание мер доверия в сфере безопасности, сближение позиций в международных делах».
Ранее первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. При этом Россия отказалась принять протест.
После этого посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России для обсуждения двусторонних отношений.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
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Медработница в Томске месяц уничтожала вакцину от COVID
В одном из медучреждений Томска сотрудница на протяжении месяца вносила ложные сведения в реестр о привитых гражданах от коронавируса и уничтожала вакцину, сообщает областной главк МВД.
«По предварительной информации, в период с июня по июль 2021 года сотрудница одного из медицинских учреждений областного центра вносила ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции, а сама уничтожала вакцину», – говорится в сообщении на сайте МВД.
Сообщается, что причастной к растрате женщине 63 года, против нее возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Калужской области медсестра вколола пациенту воду для инъекций вместо второго компонента вакцины от коронавируса. Она заявила, что «вакцины не было».
Модуль «Пирс» затопили в океане
Российский модуль «Пирс», отстыкованный от МКС и сведенный с орбиты, погребен на дне Тихого океана, сообщили в Роскосмосе.
«Пирс» затопили на «Кладбище космических кораблей», в 3630 км от столицы Новой Зеландии Веллингтона, в несудоходном районе, передает РИА «Новости» со ссылкой на госкорпорацию.
Также Роскосмос показал видеозапись отстыковки модуля от Международной космической станции. В ролике продолжительностью в минуту запечатлен процесс отсоединения «Пирса» от МКС.
Ранее сообщалось об успешной отстыковке «Пирса» от МКС и о том, что модуль свели с орбиты с помощью грузового корабля «Прогресс МС-16».
В субботу специалисты Центра управления полетами провели очередную коррекцию орбиты модуля «Наука» по пути к станции.
Захарова предложила США «убрать» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Джона Хайтена, предложив Соединенным Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.
«Может, перед ориентацией тела на угрозы убрать свои «небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты, видя, как развиваются события в Афганистане и Ираке, «должны не игнорировать угрозы на Ближнем Востоке, но разбираться с ними по-другому, оставляя небольшой след, чтобы наше «тело» было больше ориентировано на угрозы от Китая и России».
Накануне президент США Джо Байден объявил о намерении Соединенных Штатов отказаться от проведения военных операций в Ираке и сосредоточиться на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ* (запрещенная в России террористическая организация). В субботу на переговорах в Вашингтоне делегация Ирака подтвердила, что страна не нуждается в присутствии иностранных военных. Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявлял, что на встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.
Военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские войска, и посольство США в Багдаде неоднократно подвергались ракетным обстрелам. 17 июня Палата представителей Конгресса США проголосовала за аннулирование резолюции от 2002 года, ставшей основанием для вторжения Соединенных Штатов в Ирак. 5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за вывод войск США после убийства американцами на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани. Позже командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами пригрозил «сжечь все базы» США в регионе.
Кроме того, в апреле НАТО приступило к выводу войск из Афганистана. Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. Президент США Джо Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. При этом Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Напомним также, в сентябре прошлого года глава МИД Сирии обвинил США и Турцию в незаконной оккупации и захвате месторождений нефти. Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. Россия указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.
Российские фехтовальщики пожаловались на невыносимую ситуацию с допинг-тестами
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Первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР), главный тренер сборной России Ильгар Мамедов заявил, что в Международный олимпийский комитет (МОК) была направлена просьба наладить процедуру допинг-тестирования и логистику на олимпийском турнире.
«После произошедшего мы написали обращение в Международную федерацию фехтования. Наше обращение уже передано в Международный олимпийский комитет, будет какой-то ответ. Соревнования еще идут, и для спортсменов эта ситуация просто невыносима, многим из них еще выступать в командных соревнованиях. Причем касается это не только нашей сборной, в такой ситуации, как выяснилось, оказались многие фехтовальщики из других команд», – передает РИА «Новости» слова Мамедова.
Ранее физиотерапевт национальной команды Александр Буров сообщил, что саблистка Софья Великая не спала сутки из-за затянувшегося допинг-тестирования и доставки в Олимпийскую деревню, а рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова смогли лечь спать после олимпийского турнира в три часа ночи.
Протестующие в Литве заблокировали строительство лагеря для мигрантов
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В Литве местные жители устроили протест против строительства палаточного лагеря для мигрантов, сообщают СМИ.
Протестующие закрыли проезд к полигону Руднинкай, где планируется установить палаточный лагерь для 1,5 тыс. нелегальных мигрантов, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Глава службы общественной безопасности сообщил, что несогласные не пропускают грузовики с палатками и другим оборудованием.
Министр внутренних дел страны Агне Билотайте отметила, что беженцев уже нельзя удерживать в приграничных пунктах, это затрудняет работу чиновников.
Ранее Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.
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