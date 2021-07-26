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26 июля, понедельник | Последнее обновление — 07:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Саакашвили спрогнозировал снижение геополитического значения Украины
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Саакашвили подсказал решение для Украины после запуска «Северного потока – 2»
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Глава исполкома национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выразил уверенность, что геополитическое значение Украины после начала работы газопровода «Северный поток – 2» уменьшится.
По его мнению, верить гарантиям, что транзит газа через Украину после запуска «Северного потока – 2» сохранится, нельзя.
«То, что геополитическое значение Украины после начала работы «Северного потока – 2» будет уменьшаться – это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе «зеленый» водород», – передает РИА «Новости» слова Саакашвили.
При этом он обвинил Россию в том, что она якобы хочет «перекрыть для Украины» Черное море, так как на юге страны сосредоточены основные залежи «зеленого» водорода. «И Россия смотрит на эти вещи», – сказал он.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
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Украина сочла неприемлемыми предложения Газпрома о закупках газа
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Предложения Газпрома по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для Киева неприемлемы, заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Во-первых, заявление Алексея Миллера можно совместить с предыдущими заявлениями (президента России Владимира) Путина, фактически в том, что они хотят, чтобы Украина напрямую договаривалась с Россией. Но эти договоренности <...> включали бы и импорт российского газа. И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной», – заявил Витренко в эфире «Украина 24».
По его словам, следствием этого стало то, что Украина в среднем платила на 5 млрд долларов больше за российский газ, чем получала за транзит.
Ранее глава правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что транзитные обязательства могут быть увеличены выше текущих в случае новых закупок газа с транзитом через Украину. До этого МИД назвал условие транзита газа через Украину.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Испанские футбольные фанаты назвали украинца Зозулю фашистом и сорвали трансфер
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Фанаты испанского футбольного клуба «Алькоркон» сорвали трансфер украинского игрока Романа Зозули, сообщают СМИ.
AS сообщает, что переход Зозули в «Алькоркон» сорвался из-за недовольства болельщиков, пишет «Чемпионат».
Болельщики заявляли, что прибытие в команду Зозули «точно будет ошибкой», потому что он «не патриот», а «фашист», который «публиковал фотографии с нацистской символикой», поддерживал «ультрас и фашистские формирования» на Украине, включая «украинскую нацистскую военизированную группировку».
В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды, но из-за недовольства фанатов клубу пришлось вернуть украинца в «Бетис». В 2019 году матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете» оказался сорван – фанаты «Райо» враждебно встретили украинца, называя его нацистом. Игроки «Альбасете» отказались выходить на поле после перерыва. Вице-президент «Альбасете» Виктор Варела рассказал, что Зозуля расплакался в раздевалке из-за оскорблений со стороны фанатов «Райо». Болельщики испанского футбольного клуба «Овьедо» также выступили против перехода в команду украинца.
В Киеве назвали «наипростейший сценарий» спасения ГТС Украины
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После достройки трубопровода «Северный поток – 2» Украине необходимо стать «газовым хабом» Европы, чтобы сохранить стабильность своей газотранспортной системы (ГТС), заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук.
Камельчук заявил в эфире телеканала «Наш», что украинская ГТС перестанет функционировать, если там не будет достаточного количества топлива, передает РИА «Новости».
«Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, – это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы. Например, турецкий, (поставляя) газ, к примеру, из Ирана или Азербайджана, или даже доставляя СПГ (сжиженный природный газ) кораблями, например, из Катара», – сказал он.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
При этом депутат не смог ответить на вопрос, что для этого уже сделано. В то же время он считает, что Украине в решении этой проблемы «вообще ничего не мешает».
Ранее в Кремле оценили возможность переговоров об увеличении транзита через ГТС Украины.
Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.
Также Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
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На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29
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На Украине задумались над «локализацией» производства истребителей Су-27 и МиГ-29, сообщают местные СМИ.
Издание «Украинский милитарный портал» со ссылкой на специалистов государственного НИИ авиации страны сообщает, что разработанные в 1970-е годы Су-27 и МиГ-29 рассматриваются в качестве кандидатов для производства ввиду наличия на Украине двух авиаремонтных предприятий, которые имеют возможность ремонта некоторых частей планера этих истребителей и замены поврежденных элементов, передает РИА «Новости».
В НИИ авиации предложили оснастить изготовленные в стране истребители двигателями, электроникой и вооружением, произведенными украинским военно-промышленным комплексом (ВПК).
Однако в обосновании специалистов отсутствуют информация о том, где предполагается осуществлять изготовление новых планеров для истребителей, а также финансовые расчеты.
Кроме того, не раскрывается вопрос с системами обнаружения, шасси, бортовым радиоэлектронным оборудованием и другими агрегатами указанных самолетов, которые на Украине не производились.
Ранее американская компания Lockheed Martin предложила Украине приобрести у нее партию подержанных истребителей четвертого поколения F-16 в модификации Block 70/72 вместо советских самолетов Су-27.
Немцы возмутились условиями для Украины в сделке по «Северному потоку – 2»
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Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали условия для Украины в рамках сделки, заключенной между США и Германией по газопроводу «Северный поток – 2».
Пользователь с ником Wunder666 указал, что «Украина получит кредит на 50 млн долларов (42,4 млн евро) на «зеленые технологии», однако «на эти деньги она наверняка закажет себе танки и ракеты, окрашенные в зеленый цвет!», передает РИА «Новости».
«19.11.2013. Вновь были прерваны поставки газа из России в Европу. Украина признала, что блокировала транзит газа» (цитата из журнала Focus). Уже тогда Украина начала закручивать кран. Об этом все забыли? Два газопровода лучше, чем один. Русские заинтересованы в продажах, а Украина просто сидит на трубе», – считает verlesen.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
«А что нам даст Украина в свою очередь? Почему мы должны зависеть от Украины, когда речь идет о поставках газа в нашу страну?», – возмутился пользователь Lyaran.
«Представьте себе, Россия грозит санкциями Германии за то, что та осуществляет строительные проекты в США и какое-то время мешает довести эти проекты до конца. Интересно было бы посмотреть на соответствующие заголовки наших газет и сравнить их с заголовками газет наших союзников США!», – отметил Jaundso.
«Дружеская услуга, но не для Украины». А почему, собственно, мы обязаны оказывать дружеские услуги Украине и ее олигархам? Самое лучше, что Европа может сделать для Украины, – это не укреплять ее во мнении, будто соглашение Минск-2 выполнять не надо», – подытожили комментаторы.
Ранее в Кремле оценили возможность переговоров об увеличении транзита через ГТС Украины.
Напомним, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной.
Также Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении «Северного потокп – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины для защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
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Погребинский: Украина ничего не получила за поражение в войне против «Северного потока – 2»
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«Заявления Кулебы и Стефанишиной показывают, что Киев ничего не получил из обещанных ему компенсаций», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя озвученные властями Украины условия, при выполнении которых Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2».
«И глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина явно дают понять, что Украина ничего не получила из обещанных компенсаций. Их заявления демонстрируют высокую степень неудовлетворенности от того, что Украина проиграла войну за остановку «Северного потока – 2», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Эксперт напомнил о том, что «Кулеба с польским МИД заявили о планах пытаться зарубить проект газопровода на последних этапах». «Но вряд ли они всерьез в это верят. Думаю, они понимают, что это нереально», – добавил собеседник.
Говоря о возможности создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии ЕС, Погребинский отметил, что «в данный момент это маловероятно, но то, что сама идея прозвучала – это позитивно».
«Чтобы возврат к этой идее стал возможен, нужен прорыв в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины. В сегодняшнем статусе отношений между Киевом и Москвой, когда Украина называет Россию «агрессором», трудно представить переговоры о создании консорциума», – считает политолог.
Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2».
«В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», – заявила вице-премьер.
Также, по ее утверждению, Киев должен получить «гарантии, а не договоренности», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета». «А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», – добавила Стефанишина.
В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение США и Германии по «Северному потоку – 2» не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».
Кулеба выразил уверенность, что германо-американское соглашение – это еще «не конец истории». По его словам, у Киева есть много вопросов к западным партнерам по поводу имплементации этого договора.
Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук выразил мнение, что «украинская власть вместо бессмысленно агрессивных заявлений о «Северном потоке – 2» должна сосредоточиться на создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии ЕС».
«Совместное заявление США и Германии по «Северному потоку – 2» стало холодным душем для украинской власти и приговором ее недальновидной и русофобской политике. Этот абсолютный стратегический проигрыш Украины – следствие непродуманного и даже дилетантского подхода официального Киева к построению международных экономических отношений», – сказал Медведчук.
По его мнению, Киеву для защиты своих интересов «стоило реализовать давно разработанный проект трехстороннего газотранспортного консорциума при участии ЕС как потребителя российского газа и России как его поставщика и гаранта заполненности украинской ГТС голубым топливом».
Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала об условиях Украины на согласие с достройкой «Северного потока – 2».
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В Харькове продавец отказалась обслуживать говорившую на украинском языке клиентку
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Жительница Харькова Оксана Хвиля пожаловалась в Facebook на русскоязычную продавщицу местного магазина, которая отказалась ее обслуживать из-за украинского языка.
Женщина рассказала, что несколько дней назад пришла за покупками, выбрала товар, а когда дело дошло до оплаты, произошел конфликт, передает РИА «Новости».
«Продавщица тарахтела по-русски «ой, у нас сейчас вкуснятина», но когда она услышала мое «нет, двадцать гривен только для тех, кто обслуживает по-украински», ее порвало», – написала Хвиля на своей странице в Facebook.
Она написала, что продавец послала ее «в Бандерштадт», сказала, что не будет говорить по-украински, забрала покупки и вернула деньги. По словам клиентки, она обратилась к владельцу торговой точки, но он бросил трубку, услышав украинскую речь.
Как выяснилось, что накануне клиентка приходила в этот же магазин и устроила провокацию. Включив камеру, украинка обратилась к продавщице. Та попросила не снимать ее, но женщина в грубой форме спросила у нее, почему она не обслуживает покупателей на украинском. В ответ сотрудница послала ее матом. Хвиля назвала подписчикам адрес магазина и поблагодарила тех, кто устроит продавщице «троллинг».
В комментариях под постом многие обратили внимание на провокационное поведение автора публикации.
«А почему молчите, что несколько дней ходили в этот магазин и провоцировали продавца??? <...> Это одно из самых отвратительных поведений, которые я видел, Оксана», – написал один из подписчиков.
«Как это мило. Сначала указать продавцу на его место холопа, а потом возмущаться, звать на помощь друзей, чтобы травили продавца, писать жалобу в полицию. А потом рассуждать о чести и достоинстве. Браво», – отметил другой пользователь.
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу на Украине в 2019 году. Согласно ему, единственным государственным языком в стране считается украинский и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Некоторые статьи закона вступают в силу постепенно: в частности, с 16 июля 2021 года украинский язык стал обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении.
Украина озвучила условия согласия на достройку «Северного потока – 2»
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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2».
«В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», – заявила вице-премьер, передает РИА «Новости».
Также, по ее утверждению, Киев должен получить «гарантии, а не договоренности», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета». «А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», – добавила Стефанишина.
Как отметила вице-премьер, запрос в Еврокомиссию по вопросу компенсаций был направлен Киевом более семи месяцев назад. «К сожалению, до сих пор ответа нет. Я надеюсь, что такие обстоятельства станут хорошим основанием, чтобы ЕС подумал над этим предложением», – заключила она.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
Китайцы о сделке по «Северному потоку – 2»: Украина может только смотреть на себя и плакать
Читатели китайского портала «Гуаньча», комментируя сделку США и Германии по «Северному потоку – 2», пришли к выводу, что теперь Украина «не имеет никакой пользы и полностью брошена».
«Больше всех проиграла Украина – не надо было виснуть на ноге США», – отметил один из читателей, передает РИА «Новости».
«Украина всегда полагалась на деньги за транзит, которые она снимала с России, и на это она жила и неплохо зарабатывала. Так еще все время хотела шантажировать этим Россию, вынуждая ее напрягаться. А теперь плачется и возмущается. Вот уж сброд так сброд», – выразил мнение другой пользователь.
«Америка обрела лицо, Германия получила страховку, а Украина может только смотреть на себя в зеркало и плакать», – сыронизировал еще один комментатор.
«Украина наконец-то не имеет никакой пользы и полностью брошена», – подытожили читатели.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сделку, заключенную между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток – 2», раскритиковали, кажется, везде, кроме Германии: в Москве, в Киеве, в Варшаве и даже в Конгрессе США, окрестив соглашение «геополитической победой» России. У всех при этом разные мотивы, но в конечном итоге Москва может считать себя в выигрыше, а позиции Байдена на родине и на Украине теперь проверят на прочность.
Зеленский ввел санкции против Wildberries
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях на три года в отношении ряда физлиц, в том числе россиян, юрлиц, и Wildberries, сообщила пресс-служба главы украинского государства.
«Общество с ограниченной ответственностью Wildberries. Срок действия – три года», – уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в списке юрлиц указаны названия компаний в России, Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане и Украине.
Кроме того, санкции введены на три года против неприбыльных организаций «Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциация Франция – Крым».
Также под санкции попали россияне: Татьяна Бакальчук (гендиректор Wildberries), Владислав Бакальчук (совладелец компании), Андрей Ревяшко (директор по IT Wildberries), Алексей Кузменко. В список санкций попали и два француза – Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан (оба «за содействие ДНР»).
Санкции предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.
Ранее Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов. А также подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики.
Также украинский президент не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей.
Накануне полпред России Борис Грызлов заявил, что Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не может выполнить Минские соглашения в их нынешнем виде. Он также выступил с утверждением, что получение жителями Донбасса российских паспортов якобы является основанием для пересмотра Минских соглашений.
Танк из бригады имени Мазепы случайно обстрелял украинское село
Прокуратура Николаевской области возбудила уголовное дело после обстрела танком села в ходе учений Cossack Mace 2021 («Казацкая булава – 2021»).
«В ходе стрельб, которые выполняли военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы из танков Т-64, зафиксированы снаряды, которые разорвались недалеко от населенного пункта и на территории частного домохозяйства», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
В результате инцидента никто не пострадал. «По факту халатного отношения к военной службе во время учений начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. Назначена проверка, в ходе которой виновные будут установлены и привлечены к ответственности», – подчеркнули в пресс-службе.
В июне истребитель МиГ-29 ВВС Польши во время учений по ошибке обстрелял летевший с ним в паре такой же самолет.
Эксперт оценил условия Украины на согласие с достройкой «Северного потока – 2»
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«Если Киев хочет сохранить транзит, ему нужно не требования выдвигать, а делать конкретные предложения, которые будут привлекательными с точки зрения рынка», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович, комментируя список условий, на которых Украина согласится с достройкой газопровода «Северный поток – 2».
«Украина находится не в том положении, чтобы диктовать какие-либо условия России или Евросоюзу», – считает старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
По его словам, если Киев хочет обеспечить себе новый долгосрочный контракт по сохранению транзита после 2024 года, ему нужно приспосабливаться к сложившимся обстоятельствам. При этом эксперт допускает, что речь может идти и о краткосрочном контракте. По его мнению, этот вариант вполне мог бы отвечать экономическим интересам двух стран.
«Но чтобы сохранить возможность продлить хоть какой-то контракт, Украина должна предложить такие условия транзита, которые будут лучше, чем транзит через Польшу, – поясняет Митрахович. – Сейчас транзит через Украину – самый дорогой. Однако если она предложит вариант дешевле, то Россия могла бы сохранить часть транзита через ее территорию».
Эксперт подчеркивает, что Киев должен «не просто ходить и диктовать какие-то условия, а выходить на переговоры с конкретными предложениями». В таких условиях у него даже есть шанс что-то получить, поскольку в Европе сократится собственная добыча газа и, соответственно, будет расти спрос на импортный газ. Но одно дело предлагать что-то конкретное, другое дело – корчить рожи и выдвигать условия игрокам, которые по определению сильнее», – пояснил Митрахович, добавив, что «Украина всего-навсего страна-транзитер и никто не будет воспринимать всерьез ее требования».
А что касается интеграции рынков газа и электроэнергии Украины с ЕС, то этот процесс и так идет. «Киев принял ряд законов о реформировании своего рынка газа в соответствии с принципами ЕС. Это уже привело к росту стоимости газа и электричества в стране. Теоретически считается, что в дальнейшем это должно привести к увеличению инвестиций в этой сфере. Так что можно рассматривать этот фактор как позитивный для Украины», – отметил Митрахович.
«Непонятно, какого типа интеграция им еще нужна. Чтобы электроэнергетическую сеть Украины соединили с европейской? Но для этого Украина должна сама потратить деньги и присоединиться к этой сети, а не ждать у моря погоды», – указывает эксперт. «Поэтому вместо пафосных заявлений им лучше делать больше конкретных предложений. Тогда у них даже есть какие-то шансы удовлетворить часть своих желаний», – заключил Митрахович.
Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2».
«В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», – заявила вице-премьер.
Также, по ее утверждению, Киев должен получить «гарантии, а не договоренности», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета». «А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», – добавила Стефанишина.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение США и Германии по «Северному потоку – 2» не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти». Ранее Кулеба заявил, что сделка США и Германии по газопроводу «Северный поток – 2» не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины.
Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
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ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины
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Европейский суд по правам человека зарегистрировал первую межгосударственную жалобу России против Украины, сообщили в коммюнике суда.
«22 июля правительство Российской Федерации подало межгосударственную жалобу против Украины на основании статьи 33 (межгосударственные дела) Европейской конвенции о правах человека. Это первая межгосударственная жалоба, инициированная Россией. Эта жалоба была зарегистрирована под номером 36958/21», – сказано в заявлении, передает РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что в рамках этой жалобы правительство России в срочном порядке потребовало в соответствии со статей 39 регламента суда (обеспечительные меры), чтобы ЕСПЧ призвал правительство Украины «прекратить ограничения прав русскоязычных людей, в частности того, что касается доступа к их родному языку в школе, в средствах массовой информации и в интернете», а также и «предписать властям Украины прекратить блокаду Северо-Крымского канала».
Однако суд решил отклонить этот запрос России о применении обеспечительных мер «из-за отсутствия реального риска нанесения непоправимого ущерба основному праву, вытекающему из Европейской конвенции о правах человека».
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в связи с подачей Генпрокуратурой России жалобы в Европейский суд по правам человека против Украины призвала ЕСПЧ заняться своими прямыми обязанностями.
В США пообещали подвесить дамоклов меч над «Северным потоком – 2»
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Президент США Джо Байден и его администрация капитулировали перед Россией по вопросу газопровода «Северный поток – 2», но следующий американский лидер подвесит над ним дамоклов меч, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.
«Следующий президент, который вступит в должность 20 января 2025 года, – я верю, он будет республиканцем, – вернет санкции против трубопровода. Это означает, что европейские компании, которые думают, что им сойдет с рук содействие проекту, встретятся с дамокловым мечом, когда Белый дом больше не будет капитулировать перед Россией», – заявил Круз, передает РИА «Новости».
Он сравнил позицию нынешней администрации по «Северному потоку – 2» с решением президента Джимми Картера передать контроль над Панамским каналом. «Если так пойдет и дальше, будет примерно так же, как с Джимми Картером, отдавшим Панамский канал. Через пять десятилетий спустя это остается значительной потерей для внешней политики США, потому что президент-демократ был слишком слаб, чтобы отстаивать наши интересы», – заявил Круз.
Он пообещал препятствовать назначениям предложенных нынешней администрацией кандидатур в госдеп, пока позиция руководства страны по «Северному потоку – 2» не изменится. Позиция настолько ошибочна, заявил Круз, что должна развернутся на 180 градусов.
Панамский канал в начале прошлого века строило военное министерство США, главным инженером тоже был американец. Президент Картер в 1977 году передал контроль над водной артерией панамскому правительству. Республиканцы тогда критиковали это решение.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сделку, заключенную между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток – 2», раскритиковали, кажется, везде, кроме Германии: в Москве, в Киеве, в Варшаве и даже в Конгрессе США, окрестив соглашение «геополитической победой» России. У всех при этом разные мотивы, но в конечном итоге Москва может считать себя в выигрыше, а позиции Байдена на родине и на Украине теперь проверят на прочность.
На Украине объяснили санкции против Wildberries
Санкции в отношении российской компании Wildberries введены Советом нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) за продажу формы армии России, заявил министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко.
Ткаченко написал в Telegram, что площадка розничной торговли, которая продавала «российскую пропаганду и форму российских солдат – не будет работать на Украине».
Он пояснил, что «речь идет о Wildberries».
Министр поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского и СНБО, поддержавших инициативу минкульта страны.
«Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии. Антиукраинским тезисам, книгам, нарратив – не место на Украине», – добавил Ткаченко.
Напомним, Зеленский ввел санкции против Wildberries, срок действия мер – три года.
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