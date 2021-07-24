На Кубу вылетели два российских самолета с гуманитарной помощью

Академик РАН оценил опасность обнаружения в России «бразильского» варианта коронавируса

«Бразильский» штамм коронавирусной инфекции, заболевшего которым нашли в Якутии, никаким образом на эпидемическую ситуацию в России не повлияет, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

Источник в региональном управлении Роспотребнадзора сообщил, что в Якутии у пациента обнаружен «Бразильский» штамм коронавируса («гамма»).

«Этот штамм, безусловно, влияет на клиническую картину заболевания, потому что там есть изменения в участке связывания вируса с рецептором, то есть может поменяться симптоматика и так далее. Но это никак не влияет на его антигенную структуру, то есть на иммунитет к заболеванию. Во всяком случае, показано, что сыворотки тех больных, которые болели первым или вторым вариантом, они нейтрализуют этот вирус», – говорит Зверев.

Это означает, что иммунитет тех, кто переболел коронавирусной инфекции в начале пандемии, сохранился до сих пор, пояснилвирусолог. То же самое действует и при вакцинации. «Если вакцины работали против первых вариантов, то они должны работать и против этого, поскольку никто не делает вакцину на тот участок белка, который связывается с рецептором. Поэтому вакцины однозначно должны работать и против «гаммы», – уверен специалист.

Тем не менее, вирусолог полагает, что в связи с обнаружением коронавируса «гамма» в Якутии, где между собой контактируют не так много людей, «бразильский» штамм вряд ли может представить большую угрозу России и распространиться по стране, как, например, «индийский» («дельта»), который выявлен у большей части заболевших COVID-19 в Москве.

«Это не тот случай, когда он может вытеснить все штаммы, которые циркулировали до этого. Тем более, что в Якутии, особенно там, где плотность населения низкая, этот штамм вообще может исчезнуть и распространения по стране никакого не будет. В любом случае, количество там проживающих людей небольшое, поэтому никаким образом на эпидемическую ситуацию в стране он не повлияет», – полагает Зверев.

В начале июня сообщалось, что в Бразилии обнаружили три новых мутации варианта «гамма» коронавируса нового типа.

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