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Рубль отреагировал снижением на решение ЦБ по ключевой ставке
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Курс рубля на Московской бирже отреагировал небольшим снижением на решение Банка России повысить ключевую ставку до 6,5% с 5,5% годовых.
Так, до публикации решения регулятора по изменению ставки курс доллара составлял 73,58 рубля (-0,16%), а курс евро – 86,545 рубля (-0,23%). После публикации доллар, по данным на 13.35 мск, снижался на 0,07% – до 73,645 рубля, евро – до 86,6625 рубля (-0,1%), передает ТАСС.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт – до 6,5% годовых.
Погребинский: США после сделки по «Северному потоку – 2» заставят Украину выполнять Минские соглашения
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«На столе у России лежит серьезный аргумент: как можно быть уверенными в надежности транзита через Украину, если она считает, что воюет с поставщиком газа?» – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский.
«Представители команды Порошенко, конкурирующей с Зеленским за право быть лучшими националистами и наиболее последовательными врагами России, уже начинают осуждать президента за то, что он не сумел добиться остановки «Северного потока – 2». Тот же Порошенко говорит, что пока он был президентом – строительство газопровода было заблокировано», – напомнил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«На этом фоне МИД Украины говорит, что вместе с польскими коллегами они постараются предпринять меры, которые позволят на каком-то этапе остановить ввод в действие газопровода. То есть они собираются помешать реализации сделки. И позитивных реакций на это я пока не видел», – добавил политолог.
Собеседник напомнил о том, что политика – «это искусство возможного», и в рамках «возможного» соглашение между Берлином и Вашингтоном выглядит «замечательно». «То, что газопровод будет работать – хорошая новость. Вероятность того, что реализация проекта будет остановлена на последних этапах – маленькая», – считает эксперт.
«Далее становится понятно, что команда Джо Байдена заинтересована в успехе этого соглашения, иначе она окажется под ударом конкурентов из Республиканской партии США. Также в тексте соглашения содержатся враждебные формулировки в адрес России, но таким образом Байден отвечает на критику республиканцев. Поэтому Белый дом заинтересован в том, чтобы после того, как «Северный поток – 2» начнет свою работу, каким-то образом решился вопрос транзита газа через Украину», – добавил Погребинский.
«А решиться он может только в том случае, если официальный Киев перестанет рассказывать, что он находится в состоянии войны с Москвой. При этом на столе у России лежит серьезный аргумент: как можно быть уверенными в надежности транзита через Украину, если она считает, что воюет с поставщиком газа? Этот аргумент будет озвучен Москвой в 2024 году в том случае, если военная риторика Киева останется неизменной», – прогнозирует собеседник.
«Поэтому команда Байдена заинтересована в том, чтобы заставить опекаемую страну выполнять Минские соглашения и урегулировать конфликт в Донбассе», – резюмировал Погребинский.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться
продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.
Кроме того, Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Кремль, в свою очередь, осудил заявления Германии и США об «агрессии России». «Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается. Это мы не можем никак одобрить», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Также Песков отреагировал русской присказкой на планы Германии повлиять на транзит через Украину. «В этой бумаге идет речь о том, что Германия будет использовать все доступные рычаги влияния для способствования продлению на срок до десяти лет соглашения о транзите газа между Россией и Украиной. Здесь, конечно, никак не упоминается Российская Федерация, а ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и РФ. Поэтому тут слегка такой эффект ... по-русски это «без меня меня женили», – сказал он.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, в чем заключается значение и выгоды для России от сделки Германии и США по «Северному потоку – 2». Между тем в Бундестаге считают, что сделка «пропитана древним страхом англосаксов».
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Руководитель российской делегации пригрозил покинуть форум ОБСЕ из-за Украины
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Руководитель российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ Константин Гаврилов пригрозил покинуть форум в случае продолжения «лживой риторики» Украины.
«Необдуманные высказывания о якобы концентрации Вооруженных сил России в приграничных районах <...> используются представителями Украины на ФСОБ как ширма для продолжающейся в течение семи лет «необычной военной деятельности» в Донбассе с привлечением до 60 тыс. украинских военнослужащих», – заявил он, выступая на пленарном заседании, передает РИА «Новости».
Дипломат также уточнил, что после завершения контрольных проверок российские войска вернулись в места постоянной дислокации.
«Если делегация Украины будет и в дальнейшем придерживаться лживой, безответственной риторики, то профессионального обсуждения не получится, а еженедельные инсинуации южных соседей их западные спонсоры продолжат выслушивать без участия российской делегации», – пояснил Гаврилов.
Он также напомнил, что Россия осуждает «кровопролитную карательную операцию Киева против населения Донбасса» и выступает за мирное урегулирование внутриукраинского конфликта в прямом диалоге властей страны с Донецком и Луганском на основе неукоснительного соблюдения Минских договоренностей «во всей их полноте и последовательности».
«Призываем к этому и других», – добавил Гаврилов.
Ранее в ОБСЕ указали, что Россия не ведет существенной военной деятельности, о которой требуется отчитываться в рамках Венского документа, мероприятия по перемещению российских войск на территории страны не затрагивают безопасность других государств.
МИД назвал условие продления транзита газа через Украину после 2024 года
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Это вопрос потребности, будет спрос, будет и транзит российского газа через Украину после 2024 года, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя договоренность США и ФРГ по «Северному потоку – 2».
«По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители. Поскольку транзит – это не первичный, а вторичный элемент в газовых отношениях. Будет спрос, будет и транзит», – сказал Грушко, отвечая на вопрос о перспективе транзита российского газа после 2024 года, передает РИА «Новости».
При этом он заявил, что не понимает, как «титанические усилия» США по отключению Европы от российского газа и попытка заставить ее покупать американский сочетаются с требованием сохранения газового транзита на Украину после 2024 года.
«Получается, что США должны будут уговаривать европейцев продолжать закупать российский газ, ибо без конечного потребителя не может быть и транзита», – отметил Грушко.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Он также подчеркнул, что это происходит в условиях зеленого курса, объявленного Евросоюзом и поддержанного США, где газ объявлен переходным энергоносителем на пути к полной декарбонизации экономики.
«Это при том, что сам Киев заявляет о необходимости избавиться от всякой газовой зависимости от России. И совсем недавно хвалился способностью использовать украинскую газотранспортную систему в реверсивном режиме, то есть не с востока на запад, а с запада на восток», – добавил Грушко.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться
продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась
соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Навку шокировало выступление мужчин в художественной гимнастике
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сочла перебором и культурным шоком выступление мужчин в соревнованиях по художественной гимнастике.
В соцсети Навка опубликовала отрывок из соревнований с испанским спортсменом Кристофером Бенитесом. На кадрах видно, что спортсмен выступает с лентой, совершая различные акробатические упражнения.
«У меня культурный шок. Я, конечно, все понимаю: прогресс, толерантность и принятие всех, но для меня лично это перебор! Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут... Как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела?» – написала Навка в Instagram.
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Она задалась вопросом, кто вырастет в западном обществе с такими тенденциями. «Куда заведет их этот путь и почему-то я уверена, что в итоге их ждёт тупик», – добавила Навка.
Межде тем, французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон раскритиковали высказывания Навки и заявили, что в современном мире не должно быть ограничений для самовыражения, передает РИА «Новости».
Как отмечает телеканал 360, впервые первенство России по художественной гимнастике среди юношей прошло в январе 2021 года в Москве. В нем принимали участие спортсмены в возрасте от 13 до 15 лет. Кристофер Бенитес выступает в соревнованиях по художественной гимнастике более десяти лет.
Украина озвучила условия согласия на достройку «Северного потока – 2»
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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2».
«В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», – заявила вице-премьер, передает РИА «Новости».
Также, по ее утверждению, Киев должен получить «гарантии, а не договоренности», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета». «А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», – добавила Стефанишина.
Как отметила вице-премьер, запрос в Еврокомиссию по вопросу компенсаций был направлен Киевом более семи месяцев назад. «К сожалению, до сих пор ответа нет. Я надеюсь, что такие обстоятельства станут хорошим основанием, чтобы ЕС подумал над этим предложением», – заключила она.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
Пушков обозначил перспективы жалобы России на Украину в ЕСПЧ
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«Факты, которые приводятся в иске, опровергнуть невозможно. Поэтому, полагаю, у ЕСПЧ не будет возможности проигнорировать обращение России», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя решение России подать межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – на Украину.
«Это решение давно назрело. Оно принято именно сейчас, потому что Украина грубо нарушает права человека. К настоящему времени накопился пласт нарушений, который практически невозможно опровергнуть», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Собеседник напомнил о том, что «Украина сама постоянно подает иски к российской стороне в самые различные международные инстанции». «Сейчас Москва переводит свои отношения с Киевом в юридическую плоскость. Прокуратура сформулировала большой объем обвинений в адрес Украины. Эти обвинения, на мой взгляд, не могут быть легко отброшены ЕСПЧ», – полагает сенатор.
По словам Пушкова, «исчезли надежды на улучшение отношений с Украиной при президенте Владимире Зеленском. Кроме того, накопился большой объем претензий к Украине с точки зрения соблюдения ею прав и свобод человека. Последние законы стали катализатором этого обращения в ЕСПЧ. Речь идет о законе «О коренных народах Украины», который ставит в дискриминационное положение представителей всех народов, проживающих на территории Украины, кроме самих украинцев и еще двух-трех небольших этнических общностей».
Сенатор добавил, что о дискриминационной политике Украины много говорят, в том числе и на европейских площадках. Венгры, поляки, румыны выражают недовольство этим законом. «У покровителей Украины будет желание сделать так, чтобы ЕСПЧ по сути не стал рассматривать российский иск. Но если ЕСПЧ начнет искусственно затягивать рассмотрение, то он поставит под серьезное сомнение свой авторитет и свою компетентность», – полагает собеседник.
«Вместе с тем, – отметил сенатор, – поскольку есть претензии других государств, сделать это будет сложно. Тем более, что факты, которые приводятся в иске, опровергнуть невозможно. Поэтому, думаю, у ЕСПЧ не будет возможности проигнорировать обращение России».
В четверг Россия впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – против Украины из-за переворота в этой стране в феврале 2014 года. Россия также попросила ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма и возложить на Киев ответственность за гибель Boeing MH17 в небе над Донбассом.
Железнодорожный мост обрушился на Транссибе в Забайкалье
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Сильные дожди в Забайкальском крае привели к обрушению железнодорожного моста на перегоне Куэнга – Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Забайкалью.
«В 09.00 (03.00 мск) от оперативного дежурного ОАО РЖД получена информация о том, что на Транссибирской железнодорожной магистрали на перегоне Куэнга – Укурей вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края в результате выпадения обильных осадков произошло обрушение железнодорожного моста. Погибших и пострадавших нет. Движение поездов остановлено в обоих направлениях», – приводит текст сообщения ТАСС.
На место выехала оперативная группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда РЖД.
Как уточнили в пресс-службе Забайкальской железной дороги (ЗабЖД, филиал РЖД), из-за происшествия ожидается задержка пассажирского поезда № 12 сообщением Самара – Владивосток.
Очередные паводки в Забайкалье начались в четверг. По последним данным, подтоплены порядка 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах. Смыто пять автомобильных мостов.
Напомним, в начале июля обрушившийся мост в Кодорском ущелье отрезал несколько сел и две военные части Погрануправления ФСБ России в Абхазии. Еще одно обрушение моста произошло в конце июня в Приморье. Кроме того, в начале мая в результате крушения метромоста в столице Мексики погибли шесть человек, еще 80 пострадали.
Миллер заявил о готовности увеличить транзит газа через Украину
Транзитные обязательства могут быть увеличены выше текущих в случае новых закупок газа с транзитом через Украину, заявил глава правления Газпрома Алексей Миллер.
«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств Газпром готов даже увеличить объемы транзита через Украину», – цитирует РИА «Новости» Миллера.
«Считаем участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным, учитывая уже обозначенные планы по декарбонизации экономики ЕС», – добавил он.
По словам Миллера, Газпром готов к продолжению транзита газа через Украину, в том числе и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Ранее МИД назвал условие транзита газа через Украину.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
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В Британии испугались «леденящего кровь» российского танка
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Новый российский плавающий танк «Спрут» способен погружаться в воду почти полностью и эффективно действовать в прибрежных зонах, что идеально подходит в случае нападения на Украину, пишет The Mirror.
Автор статьи Крис Хьюз назвал изображения с новым танком «леденящими кровь» и выразил опасение, что его могут задействовать при военном конфликте Москвы и Киева. По его словам, при таком варианте развития событий потребуется прибрежная атака с применением бронетехники. «Спрут» же, в свою очередь, отличается повышенной маневренностью, поскольку способен почти полностью уходить под воду. Из-за этого его гораздо сложнее взять на прицел. Кроме того, танк идеально подходит для пересечения речных систем Украины, передает РИА «Новости».
Журналист сослался на заявление источника в министерстве обороны Великобритании, который подчеркнул, что Россия благодаря своей новой разработке может преследовать не одну цель. «Есть ощущение, что Россия готовит расширение своей потенциальной мощи в Средиземноморье. Или же они могут готовить наступление на Украину, во время которого потребуется применение больших танковых соединений с возможностью десантирования», – отметил он.
По его словам, наличие такой техники дает российской армии существенное преимущество с точки зрения транспортировки и быстрого развертывания в прибрежных районах.
«Спрут-СДМ1» – боевая бронированная гусеничная плавающая машина с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров. Он может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту. На прошлой неделе танк успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море.
СМИ: Арестованный за взятки глава ГИБДД Ставрополья строит еще один дом
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Начальник управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, проходящий по делу о взятках на 19 млн рублей, строит еще один дом – в станице Новомарьевская, сообщили местные жители.
«Поверните направо по улице Южная, там будет трехэтажный дом. Это его, Сафона... Сафонова», – подсказал, как найти нужный дом, местный тракторист, передает РИА «Новости».
По указанному адресу за забором находится большой дом из желтого кирпича, видны здания поменьше, территория не благоустроена. Видно, что внутри ведутся отделочные работы, но рабочих нет.
«Как взяли его (Сафонова), так никто тут и не работает. Вообще он местный, из станицы, у него тут родители», – сообщил местный житель по имени Василий.
Ранее в Ставропольском крае задержали главу местного ГИБДД Алексея Сафонова и более 35 человек из числа его подчиненных по подозрению в создании ОПГ и взяточничестве.
При этом интересным открытием стал дом Сафонова: колонны, мрамор, лепнина, хрусталь, а также золотые унитазы и золотые смесители. Позже подозреваемый отрекся от дворца с позолоченными унитазами, однако его соседи рассказали, что Сафронов строил дом с нуля.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие уроки следует извлечь из дела главы ГИБДД с золотым унитазом.
В Германии раскритиковали сделку с США по «Северному потоку – 2»
Читатели Der Spiegel критически высказались о соглашении США и Германии по газопроводу «Северный поток – 2».
Многие немецкие читатели скептически отнеслись к соглашению. Многих возмутило то, что Германии придется вкладывать деньги в Украину, передает РИА «Новости».
«Все заработают на сделке канцлера Меркель, только расплачиваться придется, как всегда, немецкому налогоплательщику», – написал Klartext.
«Закачивать огромные суммы в украинскую коррупционную систему, чтобы деньгами отвратить Украину от России? Оно действительно того стоит?» – спросил Harald–4bsCilBMR.
Читатель предложил вместо Украины поддержать пострадавшие от недавнего наводнения немецкие земли.
«Непонятно, почему ЕС и в особенности Германия должны материально поддерживать Киев», – заявил Robert–VFnweERZ.
Он напомнил, что на Украине очень остро стоит вопрос коррупции, а власти не только препятствуют деэскалации в Донбассе, но еще и мечтают о ядерном оружии.
На проблему коррупции указали и другие комментаторы. Friedel_seins призвал создать механизмы контроля при выделении средств Киеву.
«Вся кутерьма только из-за Украины? Мы осыпаем ее деньгами, ничего не получая взамен», – возмутился Aprilscherz2021.
Он пояснил, что «Северный поток – 2» позволит сделать газ дешевле для Германии, и выразил недоумение, почему немцы должны тратить деньги на Украину.
«Жаль, что немецкая сторона не предъявляет никаких требований к Украине. Например, о том, чтобы русскоязычное население не подвергалось культурному насилию на основе издевательских законов о языке», – написал Jörg–YngWKtPZg.
«К чему эти стенания поляков и украинцев? Они годами получали деньги от транзита газа, но это не означает, что эти деньги должны течь им в руки вечно», – прокомментировал Emil–Jörge–kk8X6pPZR.
Он подчеркнул, что если одна сторона договора не хочет продлевать его, то другая обязана это принять и не требовать продления сделки.
«Германия не должна отвечать за жизнеобеспечение других стран», – добавил он.
«Забавно, что мы должны спрашивать Украину, откуда нам получать газ. Ту самую Украину, которая неоднократно подвергала опасности наше газоснабжение, нелегально подключаясь к газопроводу и не платя России по счетам», – написал Ciryamir–YtOBhtUWg.
Некоторые читатели обратили внимание, что ряд американских политиков недовольны сделкой с Германией.
«Если американцы дуются, то значит, Меркель наконец-то настояла на своем! Пусть сами жгут свой сланцевый газ, чтоб им еще жарче было!» – прокомментировал Rummel666.
«Это звонок для нас! Ведь известно, что чем подлее и несправедливей «компромисс», тем громче «потерпевшие» кричат: «Плохая сделка»!... Я удивлюсь, если в данном случае это не так. Интересно, когда мы узнаем, в чем тут подвох?» – написал Tue.
Один из читателей заявил, что Берлин после Второй мировой войны так и не вернул полный суверенитет.
«Ведь в противном случае оккупационная держава США не смогла бы ставить условия относительно немецкого промышленного проекта», – пояснил он.
AusBayern назвал соглашение с США хорошей сделкой, так как Германия получит больший вес в Европе.
«Это заслуга Меркель. Пусть она выглядит так, как будто вот-вот появится из-за угла в фартуке и с кастрюлей в руках, но она может вести международные переговоры и действовать там настойчиво!» – написал комментатор.
Он призвал преемников нынешнего канцлера брать пример с Меркель.
«Сейчас даже многие из тех, кто критиковал Меркель после 2015 года, стали ее ярыми сторонниками, посмотрев на тех, кто придет ей на смену», – добавил он.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
При этом в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты не намерены отказываться ни от каких ограничительных и других подобных инструментов в отношении «Северного потока – 2», несмотря на сделку с Германией. Там также допустили новые санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». На неприемлемость риторики США и Германии для России указал и посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. В МИД обвинили США в попытках навязать другим странам жесткие рамки для реализации суверенных интересов, а заявление Берлина и Вашингтона по «Северному потоку –2» в Москве расценили как неоколониальные отношения.
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Охлобыстин рассказал, чем занимается Ефремов в колонии
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Отбывающий наказание за смертельное ДТП Михаил Ефремов не пошел работать в клуб в колонии, он делает молнии, рассказал его друг и актер Иван Охлобыстин.
«Он делает молнии, он не пошел на какие-то клубные должности. Он человек очень совестливый, вся эта каша, паника и некрасивость, которые произошли тогда, и катастрофа, конечно, и все то ужасное, что было, они связаны были с его неготовностью», – приводит его слова РИА «Новости».
Охлобыстин добавил, что Ефремов выглядит хорошо, ему разрешают общаться с близкими. При этом актер выразил печаль по поводу того, что актер выйдет на свободу в пенсионном возрасте, так как он мог бы сделать много для театра за эти годы.
«Он убил человека, что тут говорить, и он это понимает лучше меня, для этого ему никаких ни судей, ни наставников не нужно. Наверное, хорошо, что его посадили, потому что если бы не посадили, он бы на себя руки наложил», – добавил Охлобыстин.
Напомним, Ефремова Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до семи с половиной лет.
Под Анапой автомобиль сбил шестерых пешеходов
Водитель кроссовера в анапском селе Сукко выехал на тротуар, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе трое детей, предположительно он уснул за рулем, сообщает прокуратура Краснодарского края.
«Анапская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту ДТП, произошедшего в селе Сукко города-курорта Анапы. В результате выезда автомобиля Toyota RAV4 на тротуар пострадали 6 человек, 3 взрослых и 3 детей. Предварительная причина: водитель кроссовера заснул за рулем. На место происшествия выехал анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко», – приводит сообщение РИА «Новости».
Напомним, 18-летняя москвичка Валерия Башкирова на Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Она получила водительское удостоверение в 2020 году. Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, но позднее Тверской районный суд арестовал ее до 16 сентября.
В «Росгеологии» рассказали, когда закончатся запасы нефти в России
Сегодня в России не происходит открытий крупных месторождений нефти, но несмотря на это наша страна обеспечена запасами нефти до конца столетия, заявил глава «Росгеологии» Сергей Горьков.
«Я думаю, можно говорить, что до конца этого столетия», – пояснил он, отвечая на вопрос, на сколько лет еще хватит запасов нефти в России, передает ТАСС.
По его словам, сейчас в России не происходит открытий таких крупных месторождений нефти, какие были разведаны в Западной Сибири в 1960-е годы. «Но, с другой стороны, появляются среднего размера месторождения. Например, группа таймырских месторождений. Появились месторождения в Восточной Сибири. Если раньше на Восточную Сибирь смотрели достаточно скептически, допустим, в 1990-е годы, то сейчас она достаточно активна и по газу, и по нефти. Запасы новых месторождений появляются», – добавил он.
Кроме того, глава «Росгеологии» отметил улучшение качества технологий при разведке запасов нефти. «Я думаю, что нефти еще достаточно много в целом в мире. Плюс, смещается баланс потребления самой нефти. Автомобильный транспорт идет в электротранспорт. Если раньше производство части электричества шло на мазуте, то сейчас больше на газ. То есть перераспределяется баланс. В этом смысле, я думаю, споры о том, когда закончится нефть, бессмысленны», – уточнил он.
При этом Горьков усомнился, что мир сможет полностью отказать от потребления нефти. По его мнению, производство электричества из возобновляемых источников энергии пока малоэффективно и требует больших затрат. «Я думаю, [запасы нефти] нужны будут всегда», – резюмировал глава «Росгеологии».
Напомним, что в начале июня глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа аналогично отрасли металлов.
Украина пообещала «серию пенальти» в игре за «Северный поток – 2»
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение США и Германии по «Северному потоку – 2» не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».
«Игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти, для того, чтобы максимально защитить Украину», – приводит слова министра РИА «Новости».
Кулеба выразил уверенность, что германо-американское соглашение – это еще «не конец истории». По его словам, у Киева есть много вопросов к западным партнерам по поводу имплементации этого договора.
Ранее Кулеба заявил, что сделка США и Германии о по газопроводу «Северный поток – 2» не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года. Украина и Польши договорились о продолжении противодействия проекту с целью помешать запуску газопровода.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
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