Система экомониторинга заработала на Камчатке Президент фонда «Линия жизни» Захарова поблагодарила «Круг добра» за помощь детям 22 июля 2021, 16:56 Текст: Евгения Шестак

Президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова поблагодарила Фонд «Круг добра» за работу. За первые полгода работы Фонд оказал помощь 1083 детям по восьми орфанным заболеваниям на сумму более 15 млрд. «Для меня пример Фонда «Круг добра» – это что-то почти «волшебное», потому что в феврале был принят указ президента России, и уже в июне есть запросы и решения по закупкам необходимыми препаратами, чтобы хватило до конца года и на следующий квартал. Это сложнейшая структура, очень непростые процедуры, работа и с государством, и с бизнесом, со СМИ, с фондом – это очень сложная задача, с которой отец Александр и его команда справились блестяще. Мне кажется, что первые шаги и успехи уже очень значительные», – цитирует РАПСИ Захарову. Председатель правления фонда, председатель Комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам благотворительности и социальной работе Александр Ткаченко сообщил, что за первые полгода работы Фонд «Круг добра» оказал помощь 1083 детям по восьми орфанным заболеваниям на сумму более 15 млрд рублей. Он отметил, что до создания Фонда получить помощь от государства на лечение детей с тяжкими диагнозами было почти невозможно: люди выигрывали суды и все равно не получили необходимые препараты. Ткаченко напомнил, что Фонд оказывает помощь по заболеваниям, включённым в перечень Фонда по заявке из регионального органа управления здравоохранения (ОУЗ). По его словам, «Круг добра» успевает оказывать помощь от заявки до получения препарата пациентам за 40-60 дней. «При наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний пациент с заболеваниями из Перечня Фонда гарантировано получают препарат», – сказал Ткаченко. Фонд «Круг добра» создан 5 января текущего года указом президента России. Это государственный внебюджетный фонд, цель которого – поддержка детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.

Лавров: Поражает обязательство ФРГ продлить транзит газа через Украину после 2024 года 21 июля 2021, 19:21 Текст: Елена Мирошниченко

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал проект соглашения Германии и США по газопроводу «Северный поток – 2», в котором заложена увязка обеспечения энергобезопасности Украины с новыми санкциями в отношении России, по его словам, любая угроза санкций «не может быть приемлема». «Любая угроза санкций – новая, старая или текущая – не может быть приемлема, поскольку их может вводить только Совет Безопасности ООН. Наши западные коллеги, прежде всего США и активно перенимающий эти «вредные привычки» Евросоюз, увлекаются санкциями сплошь и рядом. Культура дипломатии, переговоров их уже не интересует. По сути дела, они ее утрачивают. Они хотят немедленного результата», – рассказал он в интервью изданию «Интерфакс», которое опубликовано на сайте МИД России. Он отметил, что слышал о том, как завершились американо-германские переговоры в отношении «Северного потока– 2». «Предпочту дождаться официального объявления. Его грозятся сделать сегодня. Но из того, что «утекло» в средства массовой информации, поражает (если это правда) договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года. Знать, Германия сильна... Посмотрим, как это будет окончательно оформлено», – подчеркнул Лавров. Он также указал на то, что «никакого удивления у нас не вызвала вторая часть этих слухов... о том, что в случае чего, если Россия «будет плохо себя вести» по «Северному потоку – 2», Германия и Евросоюз гарантированно будут «наказывать» Россию. «Если все это так, то это печально. Но дождемся результатов. Это пока мои предположения», – заключил глава российского МИД. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осведомлены о достигнутом в ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в США понимании по трубопроводу «Северный поток – 2», но подробностей пока нет. По его словам, Москва последовательно отвергает любые попытки обвинить ее в использовании энергоресурсов в качестве орудия политического давления. Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США и Германия объявят о достижении договоренности по «Северному потоку – 2» уже в среду. По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине в вопросах энергетических проектов и дипломатии. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России. Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Политолог Борис Межуев сказал газете ВЗГЛЯД, что такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию. На авиасалоне МАКС впервые представили новый самолет короткого взлета и посадки 21 июля 2021, 22:15

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

На Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в летной программе впервые принял участие уникальный самолет короткого взлета и посадки, способный стартовать с вертолетной площадки. Самолет создается в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) и Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина в рамках проекта «Партизан». На МАКС-2021 уникальная технология была представлена и поднялась в воздух на летающей лаборатории на базе самолета Ан-2, передает ТАСС. «В техническом задании предусмотрено, что демонстратор самолета должен взлетать с площадки, которая штатно предназначена для вертолета Ми-8 – это 50 на 30 метров с учетом ограничений на краях, то есть на границах может быть лес или другие препятствия», – пояснил руководитель проекта от ФПИ Ян Чибисов. По его словам, самым сложным в этом проекте является посадка самолета на такой маленькой площадке. «Перед посадкой надо быстро погасить скорость. Это сложный маневр пока по расчетам и подтвержденным испытаниям получается. Мы создаем такой невозможный самолетик, который садится на вертолетной площадке», — добавил Чибисов. Представитель ФПИ также уточнил, что основной идеей обеспечения сверхкороткого взлета и посадки в проекте «Партизан» является применение активного обдува крыла распределенной винто-моторной группой, которая представляет собой ряд электрических двигателей. Они и обеспечивают требуемую для взлета подъемную силу. МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Напомним, что новейший легкий многоцелевой самолет «Байкал» получит в 2024 году гибридную силовую установку, включающую маршевый и электрический двигатель. В США допустили «осаду и физическую оккупацию» Калининграда 21 июля 2021, 22:30

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Текст: Антон Никитин

В случае вооруженного конфликта с Россией исходящая из Калининградской области угроза для военных НАТО настолько велика, что Североатлантический альянс будет вынужден прибегнуть к «осаде и физической оккупации» региона, написал американский военный специалист Себастьян Роблин на портале 19FortyFive. В материале утверждается, что причиной войны между Россией и Североатлантическим альянсом теоретически могут стать прибалтийские страны, передает РИА «Новости». По мнению Роблина, ракеты дальнего действия, запущенные из Калининградской области, в случае конфликта России и НАТО будут представлять «болезненную занозу в боку Альянса». При таком сценарии, по мнению автора статьи, ракетные комплексы, установленные в самом западном регионе России, будут препятствовать передвижению воздушных, морских и сухопутных сил через Польшу и Литву. Проблемой для сил НАТО станут и радары российской разведки, так как их расположение обеспечит им сбор стратегически важных разведданных, которые могут выдать будущие действия противника, добавил Роблин. По его мнению, угроза, якобы исходящая из Калининградской области для военных Альянса в случае вооруженного конфликта, настолько велика, что НАТО будет вынуждено прибегнуть к «осаде и физической оккупации» региона. Ранее в среду начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон выразил опасения в связи с возможностью развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области, предположив, что Россия устроит Британии новый Перл-Харбор. Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «некомпетентным специалистам из ВВС Британии стоит ознакомиться с военной доктриной России». Кроме того, в мае стало известно о секретном плане нападения США на Калининград. Помимо этого, в октябре 2019 года старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер в своем докладе предложил НАТО рассмотреть перспективу захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения с Россией в Прибалтике. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал «план захвата Калининградской области» странами НАТО «американской глупостью» и обратил внимание, что публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и «захвате» Калининградской области странами НАТО выгодны военно-промышленному комплексу НАТО. Главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал сценарий «захвата» Калининграда идиотизмом. В Совфеде рекомендовали «любителям бредовых сценариев» успокоиться. В сентябре 2019 года командующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган заявил, что у Пентагона есть план по прорыву ПВО Калининграда. В российском внешнеполитическом ведомстве расценили заявление Харригана как угрозу. В Кремле и Минобороны заверили в надежной защищенности Калининградской области от агрессивных планов американских генералов. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему НАТО угрожает напасть на Калининград. Сенатор Алексей Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда тем, что «США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами; подтягивать к военным маневрам НАТО Финляндию, а также подталкивать Швецию, где есть значительные проатлантические силы, к вступлению в альянс вопреки ее нейтральному статусу». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Нуланд: Германия обязалась продлить транзит российского газа через Украину до 2034 года 21 июля 2021, 20:11

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Елена Мирошниченко

Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. «Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины», – приводит ее слова РИА «Новости». Также Нуланд рассказала, что ФРГ будет поддерживать продление соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. Она уточнила, что Вашингтон и Берлин «будут продавливать, добиваться и использовать все способы давления для продления для Украины этого соглашения на 10 лет». «Вторым условием этого соглашения является поддержка продления на 10 лет соглашения между Россией и Украиной, которое истекает в 2024 году», – сказала Нуланд на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам. Она отметила, что соглашение, за которое ряд конгрессменов начали критиковать администрацию президента Джо Байдена еще до его публикации, нацелено на то, чтобы «снизить зависимость Украины... от российского газа». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осведомлены о достигнутом в ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в США понимании по трубопроводу «Северный поток – 2», но подробностей пока нет. По его словам, Москва последовательно отвергает любые попытки обвинить ее в использовании энергоресурсов в качестве орудия политического давления. Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США и Германия объявят о достижении договоренности по «Северному потоку – 2» уже в среду. По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине в вопросах энергетических проектов и дипломатии. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России. Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Политолог Борис Межуев сказал газете ВЗГЛЯД, что такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию. Задержанный за взятки глава ставропольского ГИБДД отрекся от дворца с позолоченными унитазами 21 июля 2021, 21:51

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Глава УГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, которого задержали по подозрению во взяточничестве, заявил, что не является владельцем роскошного дворца, по его словам, недвижимость принадлежит его гражданской жене. «Я бы там такого не делал», – сказал Сафронов в суде, передает «Царьград». По его словам, дворцом владеет его гражданская жена, которая является успешной бизнесвумен. И что он не имеет никакого отношения к дизайну интерьера. «Есть люди, которые занимаются бизнесом, они могут строить этот дом, как вы считаете? Я в этот дом пришёл, когда он был построен пять лет назад. Ряд моментов, которые там есть, я бы там такого не делал», – добавил Сафонов. Он также подчеркнул, что полностью сотрудничает со следствием и отвечает на все вопросы. Напомним, что накануне в Ставропольском крае задержали главу местного ГИБДД Алексея Сафонова и более 35 человек из числа его подчиненных по подозрению в создании ОПГ и взяточничестве. Самым интересным открытием стал дом Сафонова, на который хозяин не жалел никаких денег: колонны, мрамор, лепнина, хрусталь, золотые унитазы и золотые смесители. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие уроки следует извлечь из дела гаишника с золотым унитазом. Украинцы устроили незаконный сбор денег c отдыхающих в Крыму 22 июля 2021, 10:59

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Приезжие с Украины в оранжевых жилетках собирают деньги с отдыхающих на косе Беляус на западном побережье Крыма под предлогом того, что пляж якобы находится в аренде. Один из местных жителей рассказал о незаконном сборе средств в сообществе «Плохие новости Крым/Симферополь/Севастополь ДТП» в социальной сети «ВКонтакте». По словам мужчины, он с компанией отдыхал на Беляусе, к ним подошел молодой человек в оранжевой жилетке с канцелярской папкой и попросил граждан оплатить посещение пляжа – по 150 рублей с человека. «Показывает он мне договоры между фирмами «Рога и Копыта» и «Копыта и Рога». После того как я рассмеялся, начались запугивания милицией и экологами, местными хулиганами. Когда понял человек, что и это на нашу компанию не производит впечатление, произнес: «Что же вы сразу не сказали, что вы – крымчане, я бы не тратил на вас столько времени», – рассказал россиянин. После такого замечания мужчина решил ближе познакомиться с собеседником. Как оказалось, молодой человек приехал в Крым с напарником с Западной Украины заработать во время курортного сезона. «И были в шоке от того, как легко можно тут зарабатывать. Там, дома, за 100 долларов надо месяц в поле пахать, а тут – пройтись по пляжу и собрать денег с приезжих. Причем мошенниками они себя не чувствуют, потому как убирают вечером пляж от мусора и вывозят все это на свалку. Такой своеобразный договор с совестью», – пояснил отдыхающий. По его словам, крымчане, как правило, сборщикам не платят, а приезжие «особенно не спорят». В сутки напарники собирают до 10-15 тыс. рублей. «Друзья, еще раз пишу всем: смотрите внимательно документы у каждого, кто в Крыму требует у вас заплатить деньги», – заключил россиянин. Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Лондоне 22 июля 2021, 13:14 Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала появление граффити с министром иностранных дел Сергея Лаврова на одном из домов в Лондоне. «В министерстве иностранных дел произведения искусства не оценивают. Для этого есть Министерство культуры. А к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относимся хорошо», – написала она в Telegram. Так она ответила на вопрос, как в ведомстве оценивают граффити с Лавровым и его фразой «Кто вы такой, чтобы читать мне лекции?». Адвокат предположил, какое наказание грозит напавшей на сына Пьехи женщине 21 июля 2021, 17:11

Фото: knyaginya/Instagram

Текст: Татьяна Косолапова

Учитывая наличие троих детей и отсутствие судимости, женщине, которая применила физическую силу к сыну певца Стаса Пьехи и ударила бабушку ребенка, с большой долей вероятности удастся избежать лишения свободы, но не условного срока, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Максим Калинов. После того, как в поселке Рощино под Петербургом супруга футбольного судьи Владислава Безбородова напала на сына Стаса Пьехи, ребенка госпитализировали в больницу. В лечебном учреждении мальчику диагностировали черепно-мозговую травму (ЧМТ) и ушибы, о чем сообщает адвокат семьи Сергей Жорин. Следственный комитет по Выборгу проводит проверку по факту избиения ребенка. «Исходя из поведения Безбороовой, вполне вероятно то, что она имеет какие-то психические расстройства, не исключающие вменяемость. Поэтому, скорее всего, она все-таки будет привлечена к ответственности. Если, конечно, будет возбуждено уголовное дело и в ходе следствия будет назначена психиатрическая экспертиза, которая покажет, что у нее нет психического заболевания», – говорит Калинов. В случае, если подобное заболевание у напавшей на ребенка и его бабушку будет найдено, и оно подтвердит, что дама во время инцидента не отдавала отчет своим действиям и была невменяема, то в таком случае ей полностью удастся избежать какого-либо наказания, продолжает адвокат. Однако он сомневается в таком развитии событий. «На мой взгляд, Безбородова все-таки понимала, что делает, поэтому должна понести наказание. Исходя из того, что она нанесла удары бабушке, то максимум, что там может быть, это статья 116 УК РФ «Побои». Но, естественно, никакого лишения свободы не будет», – считает собеседник. По словам экс-супруги Стаса Пьехи Натальи Горчаковой, ее маме, которая заступилась за внука, во время инцидента жена Безбородова попыталась нанести удар в шею, но та успела прикрыться рукой. Она «получила удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить». «Мальчика положили с сотрясением мозга, поэтому тут можно инкриминировать и пункт «д» статьи 112 Уголовного кодекса «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений». Но она имеет трех детей и ранее, вероятнее всего, не совершала никаких преступлений. Это выступит в качестве смягчающего обстоятельства. Поэтому о реальном лишении свободы здесь речь не идет», – убежден Калинов. Он подчеркивает, что если же дело будет возбуждено, то женщина получит условное и административное наказания. Кроме того, адвокат обращает внимание на то, что семье Пьехи следует подать гражданский иск на возмещение морального и материального вреда. «На мой взгляд, необходимо все-таки решиться на возбуждение уголовного дела и требовать для Безбородовой максимального наказания. Лишения свободы в ее случае точно не будет, но получит хотя бы условный срок. Применение физической силы к ребенку безнаказанным не должно остаться», – заключил специалист. Напомним, Горчакова поделилась в социальных сетях историей о том, что во время отдыха в поселке Рощино под Петербургом жена Безбородова запретила семилетнему сыну артиста дружить с одним из ее троих детей. Ребенок в отместку проткнул их надувной бассейн карандашом. После инцидента супруга Безбородова примчалась на участок соседей, «швырнула на пол» семилетнего сына Пьехи, а также ударила бабушку, которая попыталась защитить внука. Кроме того, экс-супруга Пьехи рассказала, что Безбородова и ранее проявляла агрессию к няням своих детей, регулярно устраивала скандалы. Также есть видео, на котором напавшая заявляет, что «бабушку вообще надо было грохнуть». Байден объяснил сделку с Германией по «Северному потоку – 2» 22 июля 2021, 06:59

Фото: Bastiaan Slabbers/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Строительство трубопровода «Северный поток – 2» «завершено на 99%», остановить реализацию проекта было уже невозможно, заявил президент США Джо Байден перед вылетом из штата Огайо в Вашингтон. «Северный поток – 2» завершен на 99%. Идея о том, что [можно было] сказать или сделать что-то с целью его остановки, не является возможной [для реализации на практике]», – приводит слова Байдена ТАСС. «Как вы знаете, у меня была очень и очень плодотворная дискуссия с [канцлером ФРГ] Ангелой Меркель. Она и правительство ФРГ работают над обязательствами, которые предполагают, что если Россия на самом деле приложит усилия с целью умышленного причинения вреда Украине и другим странам, то они (германские власти) ответят», – добавил Байден. Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России. Киев и Варшава собрались помешать запуску «Северного потока – 2» 22 июля 2021, 02:55

Фото: Stefan Sauer/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Украина и Польша вместе с союзниками продолжат противодействие реализации проекта газопровода «Северный поток – 2», говорится в совместном заявлении министров иностранных дел двух государств Дмитрия Кулебы и Збигнева Рау. «Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску «Северного потока – 2», пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса в сфере безопасности, поддержки стран в их стремлении стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности», – говорится заявлении, опубликованном на сайте украинского МИД. Главы МИД Украины и Польши критически оценили сделку Германии и США по «Северному потоку – 2». Кулеба и Рау утверждают, что решение о строительстве трубопровода создало «кризис в сферах политики и безопасности, а также кризис доверия в Европе». «Сейчас этот кризис значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода. Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. В то же время оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами – членами НАТО и ЕС», – утверждают главы дипломатических ведомств. Ранее глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года. Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. В Госдепе США также заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. В Госдепартаменте США признали, что при выработке соглашения с Германией относительно реализации проекта газопровода тесно консультировались с Украиной и Польшей. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Крыму отреагировали на данные об украинцах, незаконно собирающих деньги с отдыхающих 22 июля 2021, 13:34

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Туристам Крыма следует быть внимательными к тому, за что на пляже могут взымать деньги, а именно: за аренду какого-либо оборудования или каких-то вещей, но за сам берег плата браться не может, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор от полуострова, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя сбор денег на побережье за пользование пляжем. В Сети появилась информация, что на косе Беляус на западном побережье Крыма приезжие с Украины, одетые в оранжевые жилетки, собирают деньги с отдыхающих за то, что сам пляж якобы находится в аренде. Отмечается, что мошенниками они себя не чувствуют, однако данная деятельность является незаконной. «У нас в Крыму вообще не существует платных пляжей. Есть различные пляжные услуги на пляже, по типу шезлонгов, зонтиков, каких-то пляжных принадлежностей. Но так никаких платных пляжей нет у нас. Есть действительно частные пляжи, лечебные, но туда и доступ открыт не всем, это не общественные открытые пляжи», – говорит Цеков. Сенатор объясняет, что за безопасностью туристов на пляжах следят специальные службы надзора, в том числе и Роспотребнадзор. Кроме того, обстановку на отдыхе контролируют местные власти, следят за соблюдением туристами эпидемиологических мер, норм безопасности. Помимо прочего, все бесплатные пляжи оборудованы спасательными средствами и принадлежностями, а также за этим следят специально обученные люди. «То есть безопасности у нас в Крыму уделяется большое внимание. Я не могу сказать, что у нас абсолютно все хорошо, но то, что мы ежегодно работаем над повышением качества услуг – это однозначно. Но за всем не уследишь, и деятельность мошенников будет существовать всегда. Минимизировать ее мы можем с помощью информирования граждан о подобных случаях через прессу», – считает собеседник. К тому же на электронных картах, которыми на сегодняшний день пользуется каждый второй, пляжи не обозначены как платные, что и должно быть еще одним подтверждением для отдыхающих, продолжает сенатор. Также по периметру можно увидеть всю соответствующую информацию о береге, где тоже отсутствует какая-либо надпись о платном отдыхе. «Если человек приходит со своим полотенцем и не берет никакое оборудование или что-либо еще во временное пользование, то никто его ни за что не может заставить платить. Так что туристам нужно быть внимательными и обращать внимание на то, за что могут брать деньги на пляжах. За пользование пляжем никакая плата не предусмотрена», – заключил Цеков. Ранее исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст рассказал о том, что мошенники придумали схему обмана туристов с помощью подложных сайтов для бронирования жилья: сначала они регистрируют несуществующий отель на одном из настоящих агрегаторов, а потом выманивают деньги с помощью сайта-двойника. Россия возложила ответственность за гибель Boeing MH17 на Украину 22 июля 2021, 11:15 Текст: Евгения Шестак

Украина в полной мере ответственна за крушение малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, поскольку не закрыла свое воздушное пространство, говорится в межгосударственной жалобе Генпрокуратуры в ЕСПЧ против Украины. В жалобе обозначено, что Украина не провела независимого и эффективного расследования обстоятельств незакрытия ответственными должностными лицами воздушного пространства, передает ТАСС. «Украина в полной мере несет ответственность за гибель пассажиров и членов экипажа авиалайнера «Боинг-777» авиакомпании «Малайзийские авиалинии» <...>, а также причинение страданий родственникам погибших, поскольку ею совершено серьезное нарушение ст. 2 («Право на жизнь») [Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод] в материальном и процессуальном аспектах, ст. 3 («Запрещение пыток») конвенции в процессуальном аспекте в связи с непринятием мер по закрытию своего воздушного пространства», – говорится в заявлении. Также отмечается, что Киев представляет сфабрикованные доказательства, чтобы переложить свою вину за авиакатастрофу на Россию. Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Эксперт оценил значение для России сделки Германии и США по «Северному потоку – 2» 22 июля 2021, 12:06

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Главным результатом переговоров Вашингтона и Берлина стало то, что газопровод будет работать на общих основаниях, а на Россию не накладываются конкретные обязательства», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя соглашение между США и ФРГ по поводу «Северного потока – 2». «На мой взгляд, итоги соглашения выглядят довольно позитивно для «Северного потока – 2», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, немцев можно назвать победителями в этих переговорах, поскольку «США рассчитывали на создание отдельного механизма регулирования работы трубопровода, но Германии удалось отказаться от этого предложения». Эксперт напомнил, что логика американцев заключалась в том, чтобы доказать, будто бы «проект по своей сути политический и направлен против Украины». «Следовательно, его нельзя регулировать по той же схеме, что и другие газопроводы. Поэтому ставилась задача сделать так, чтобы работа «Северного потока – 2» зависела от политического поведения России на международной арене», – указал Юшков. «При таком сценарии газопровод никогда нормально не работал бы, но Германии удалось защитить «Северный поток – 2». Главным результатом переговоров стало то, что он будет работать на общих основаниях, как и все и остальные европейские газопроводы», – полагает собеседник. При этом эксперт обратил внимание на наличие в соглашении ряда обязательств для Германии. «Берлин обязуется начать переговоры с Газпромом о сохранении транзита газа через Украину после 2024 года. Но на Газпром никто никаких обязательств не накладывает. Нет такого пункта, где было сказано: если стороны не договорятся о транзите, то Германия введет санкции против «Северного потока – 2» и остановит его, – объясняет Юшков. – Подписывать контракт или нет, решают не государства, а коммерческие компании. А прецедента в мировой истории, когда вводились бы санкции за то, что две коммерческие компании не подписали контракт – нет». Единственное требование в отношении Москвы – не использовать «Северный поток – 2» как энергетическое оружие, подчеркивает собеседник. «Но мы и не используем ни его, ни другие газопроводы как оружие. Это чисто экономический проект. Во-первых, новый маршрут доставки газа короче. Во-вторых, Газпром платит за транзит своей же дочерней компании. А если качать газ через Украину, то приходится платить деньги чужому оператору ГТС. Поэтому доказать, что Россия использует газопровод в качестве энергетического оружия нельзя», – объясняет эксперт. Юшков допускает, что Ангела Меркель вышла на эту сделку с Джо Байденом после переговоров с Владимиром Путиным. «Возможно, российский лидер неформально заверил канцлера ФРГ в том, что Россия готова пойти на переговоры с Украиной и у нее нет принципиального отказа от сохранения транзита газа через территорию этой страны», – предполагает эксперт. «Пусть предлагают конкурентный тариф и вполне возможно, что Киев может сохранить 10-15 млрд кубометров транзита в Румынию, Молдавию и Приднестровье. Туда действительно проще качать газ через Украину, нежели через «Турецкий поток», – отметил собеседник. При этом Россия не является проигравшей стороной. «Что мы имеем на сегодняшний день: «Северный поток – 2» будет нормально работать на общих основаниях наряду с другими газопроводами, никаких обязательств в отношении России нет. И я не считаю, что российская сторона фигурирует в этом соглашении в качестве третьей стороны, поскольку никто не обязывает ее к каким-либо действиям», – считает Юшков. «А фразы из разряда «если Россия попытается сделать то-то или то-то» звучали бы и без этого соглашения. Что означает использование газопровода как оружия? Это если бы мы сказали Украине, что отказываемся поставлять газ, пока она не выведет свои войска из Донбасса. Или если Украина вступит в НАТО – тогда цена топлива для Киева резко возрастет. Но мы же этого не делаем», – утверждает эксперт. «Против нас в любом случае ввели бы санкции вне зависимости от «Северного потока – 2», – добавил он. «А что касается недовольства Украины американо-германской сделкой, то причина проста – они хотели, чтобы США топнули ногой и заявили, что «Северный поток – 2» не должен заработать, иначе против Германии будут введены санкции, – указывает Юшков. – Их цель заключалась в полной остановке трубопровода. Поэтому итоги переговоров Украину не устраивают». Эксперт также подчеркнул, что США и Германия, обязуясь обеспечить переход Украины на зеленую энергетику, подложили мину замедленного действия под ее экономику. «По сути, они предлагают Украине сократить потребление газа. Но по сравнению с генерацией газа, являющегося одним из самых дешевых видов энергии, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – дорогое удовольствие. Кроме того, ВИЭ создают несколько непропорциональный эффект: дают очень мало энергии, но забирают очень много денег из рынка. Поэтому Украине придется еще выше поднимать тарифы для потребителей. В этом плане переход на зеленую энергетику – не самая приятная история для рядовых украинцев», – заключил Юшков. Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. В Госдепе США заявили, что эти договоренности не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Между тем российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что зафиксированные в заявлении США и Германии по проекту «Северный поток – 2» угрозы санкций и обвинения в адрес России в «злонамеренной» деятельности, не имеют под собой оснований, Москва не приемлет такую риторику. Как подчеркнул дипломат, документ вызывает серьезные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России. «Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров двух президентов [России Владимира Путина и США Джо Байдена] 16 июня в Женеве», – говорится в заявлении Антонова, которое опубликовано на странице российского диппредставительства в соцсети Facebook. Сенатор Алексей Пушков усомнился в востребованности транзита российского газа через Украину у европейских партнеров. Он отметил, что Москва никогда не отвергала украинский транзит как таковой, однако в условиях работы «Южного потока» и после открытия «Северного потока – 2» его объемы могут оказаться незначительными. «Вопрос в том, кому понадобится в будущем российский газ, идущий через Украину, понадобится ли вообще и, если да, то в каких объемах. «It is the market, stupid»! (Это рынок, глупцы – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Пушков. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Погребинский: США после сделки по «Северному потоку – 2» заставят Украину выполнять Минские соглашения 22 июля 2021, 14:24

Фото: Анатолий Струнин/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«На столе у России лежит серьезный аргумент: как можно быть уверенными в надежности транзита через Украину, если она считает, что воюет с поставщиком газа?» – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. «Представители команды Порошенко, конкурирующей с Зеленским за право быть лучшими националистами и наиболее последовательными врагами России, уже начинают осуждать президента за то, что он не сумел добиться остановки «Северного потока – 2». Тот же Порошенко говорит, что пока он был президентом – строительство газопровода было заблокировано», – напомнил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «На этом фоне МИД Украины говорит, что вместе с польскими коллегами они постараются предпринять меры, которые позволят на каком-то этапе остановить ввод в действие газопровода. То есть они собираются помешать реализации сделки. И позитивных реакций на это я пока не видел», – добавил политолог. Собеседник напомнил о том, что политика – «это искусство возможного», и в рамках «возможного» соглашение между Берлином и Вашингтоном выглядит «замечательно». «То, что газопровод будет работать – хорошая новость. Вероятность того, что реализация проекта будет остановлена на последних этапах – маленькая», – считает эксперт. «Далее становится понятно, что команда Джо Байдена заинтересована в успехе этого соглашения, иначе она окажется под ударом конкурентов из Республиканской партии США. Также в тексте соглашения содержатся враждебные формулировки в адрес России, но таким образом Байден отвечает на критику республиканцев. Поэтому Белый дом заинтересован в том, чтобы после того, как «Северный поток – 2» начнет свою работу, каким-то образом решился вопрос транзита газа через Украину», – добавил Погребинский. «А решиться он может только в том случае, если официальный Киев перестанет рассказывать, что он находится в состоянии войны с Москвой. При этом на столе у России лежит серьезный аргумент: как можно быть уверенными в надежности транзита через Украину, если она считает, что воюет с поставщиком газа? Этот аргумент будет озвучен Москвой в 2024 году в том случае, если военная риторика Киева останется неизменной», – прогнозирует собеседник. «Поэтому команда Байдена заинтересована в том, чтобы заставить опекаемую страну выполнять Минские соглашения и урегулировать конфликт в Донбассе», – резюмировал Погребинский. Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России. Кремль, в свою очередь, осудил заявления Германии и США об «агрессии России». «Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается. Это мы не можем никак одобрить», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также Песков отреагировал русской присказкой на планы Германии повлиять на транзит через Украину. «В этой бумаге идет речь о том, что Германия будет использовать все доступные рычаги влияния для способствования продлению на срок до десяти лет соглашения о транзите газа между Россией и Украиной. Здесь, конечно, никак не упоминается Российская Федерация, а ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и РФ. Поэтому тут слегка такой эффект ... по-русски это «без меня меня женили», – сказал он. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, в чем заключается значение и выгоды для России от сделки Германии и США по «Северному потоку – 2». Между тем в Бундестаге считают, что сделка «пропитана древним страхом англосаксов». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России 22 июля 2021, 01:57

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Зафиксированные в заявлении США и Германии по проекту «Северный поток – 2» угрозы санкций и обвинения в адрес России в «злонамеренной» деятельности не имеют под собой оснований, Москва не приемлет такую риторику, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Как подчеркнул дипломат, документ вызывает серьезные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России. «Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров двух президентов [России Владимира Путина и США Джо Байдена] 16 июня в Женеве», – говорится в заявлении Антонова, которое опубликовано на странице российского диппредставительства в соцсети Facebook. «Попытки представить нас в качестве агрессора и страны, проводящей «злонамеренную» деятельность, давно стали визитной карточкой русофобов. Угрозы в наш адрес – беспочвенны и бесполезны, – указал Антонов. – Такую риторику мы не приемлем, как и не можем принять практику нелегитимных односторонних санкций. Мандат на это имеется только у Совета Безопасности ООН». Дипломат особо отметил, что многолетним честным взаимодействием с Европой и другими потребителями российских углеводородов Москва доказала, что является надежным партнером. «Мы никому никогда не навязывали свои поставки, не использовали энергоресурсы в качестве орудия политического давления и не пытались этим решить какие-либо приписываемые нам узкоконъюнктурные цели, – подчеркнул он. – Любые обвинения на этот счет отвергаем. Видим в таких потугах не что иное, как недобросовестную конкуренцию». Антонов напомнил, что строительство «Северного потока – 2» и любых других российских экспортных трубопроводов «является предметом коммерческих договоренностей с теми государствами, которые заинтересованы» в газе из России. «Россия готова поставлять ровно столько углеводородов, сколько будет нужно потребителям», – констатировал он. Ранее в Госдепартаменте США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. Накануне в Кремле сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала президента России Владимира Путина об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода «Северный поток – 2» с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Как заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. При этом Германия обязалась соблюдать букву и дух Третьего энергопакета Евросоюза в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он также подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». В Госдепартаменте США признали, что при выработке соглашения с Германией по «Северному потоку – 2» тесно консультировались с Украиной и Польшей.