Названы сроки завершения испытаний первого российского спутника «Арктика-М» Crew Dragon начал перестыковку на МКС 21 июля 2021, 14:22

Корабль Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС) для перемещения к другому шлюзу, чтобы освободить место для пилотируемого корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing, который прибудет на МКС в конце месяца. Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США. Космический аппарат Crew Dragon Endeavour отделился от станции в 06.45 по времени Восточного побережья США (13.45 мск), передает ТАСС. Операцию по перестыковке осуществляют астронавты НАСА Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ, которые в апреле прибыли на нем на МКС. Второй испытательный беспилотный запуск корабля Starliner к МКС запланирован на 30 июля. Ожидается, что аппарат совершит стыковку со станцией вечером 31 июля. Starliner массой 13 тонн рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет продолжительностью 60 часов. Корабль был впервые запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида). Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок ее отменили. Одной из причин был назван сбой в системе подсчета полетного времени, в итоге корабль был возвращен на Землю. Напомним, в начале июня американский космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с МКС.

Корабль New Shepard с миллиардером Безосом приземлился в США 20 июля 2021, 16:30

Космический полет корабля New Shepard компании самого богатого человека в мире Джеффа Безоса Blue Origin с пассажирами, включая самого бизнесмена, прошел в США. Корабль стартовал с космодрома рядом с городом Ван-Хорн в Техасе в 9.12 по местному времени (16.12 мск), передает ТАСС со ссылкой на трансляцию. Аппарат должен был набрать высоту около 100 километров, после этого капсула отделится от ракеты-носителя и спустится на землю на парашютах. Длительность полета, по расчетам разработчиков, должна была составлять 11 минут. Около четырех минут пассажиры должны были испытывать невесомость. Управление кораблем проводилось в автоматическом режиме. Согласно трансляции канала Blue Origin на YouTube, аппарат уже приземлился там, где и запланировали разработчики. Ранее Безос заявлял, что согласен с тем, что состоятельные люди должны тратить деньги для решения проблем на Земле, однако полагает, что нужно смотреть в будущее. Сообщалось, что на New Shepard также младший брат бизнесмена, пожарный-доброволец Марк, 18-летний сын голландского бизнесмена Оливер Дэмен и 82-летняя Уэлли Фанк. На МАКС-2021 показали макет космического ядерного буксира «Зевс» 20 июля 2021, 09:39

Текст: Дмитрий Зубарев

Макет космического аппарата «Зевс» с ядерным реактором для полетов к планетам Солнечной системы продемонстрировали на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Макет показан на стенде Конструкторского бюро «Арсенал», передает РИА «Новости». Создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России с 2010 года. Ранее в «Арсенале» рассказали, что российский космический ядерный буксир «Зевс» с мегаваттной энергодвигательной установкой может быть использован для выведения из строя электромагнитным импульсом космических аппаратов потенциальных противников и «стрельбы» лазером. Мэр Нью-Йорка раскритиковал «астронавта» Безоса и сам подвергся критике 20 июля 2021, 22:59 Текст: Антон Антонов

Комментируя полет в космос богатейшего человека планеты Джеффа Безоса, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио обвинил его в неуплате налогов. «Настоящие астронавты платят налоги», – заявил он в Twitter. Однако пользователи раскритиковали и самого де Блазио, заявив, что «настоящих мэров беспокоит то, что происходит в их собственном городе». В июне независимая организация журналистских расследований ProPublica со ссылкой данные американской налоговой службы США IRS, сообщала, что американские миллиардеры, включая Безоса, Илона Маска и Уоррена Баффета, практически не платили налоги, передает РИА «Новости». Real astronauts pay their taxes. https://t.co/QQtZ6acfIU — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 20, 2021 Напомним, в США состоялся космический полет корабля New Shepard компании Безоса Blue Origin с пассажирами. На корабле находились сам Безос, его младший брат, пожарный-доброволец Марк, 18-летний сын голландского бизнесмена Оливер Дэмен и 82-летняя Уэлли Фанк. Российские космонавты на МКС рискуют остаться без скафандров 19 июля 2021, 11:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские космонавты на МКС могут потерять возможность выходить в открытый космос из-за скорого завершения гарантийного срока у имеющихся на станции скафандров «Орлан-МКС» и отсутствия контракта на производство новых «космических доспехов», рассказал гендиректор – генеральный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков. «Нужны новые скафандры. Уже три года я убеждаю заказчика, что требуется начинать изготовление новой партии скафандров. Но до сих пор контракт на изготовление не заключен», – цитирует РИА «Новости» Позднякова. По его словам, из-за возникшей задержки в заказе новых скафандров пропали некоторые поставщики материалов или сами материалы, применявшиеся в производстве. Использование новых материалов требует больших сумм и сроков производства, а также дополнительных испытаний, отметил Поздняков. «На согласования технических заданий, к сожалению, уходят годы. Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами. Существующая система согласований и утверждений не позволяет нам оперативно реагировать, выпускать новую продукцию. Все вязнет в бюрократическом болоте», – сказал он. С 2017 года российские космонавты на МКС используют скафандры «Орлан-МКС», а в качестве резервного хранят на борту станции «космический доспех» предыдущего поколения – «Орлан-МК». Текущее поколение скафандров за счет использования полиуретановой оболочки вместо резиновой рассчитано на 20 выходов в открытый космос против 15 у предыдущего поколения. Однако только работы по подключению к системам МКС нового Многофункционального лабораторного модуля «Наука», запуск которого планируется на 21 июля 2021 года, потребует от космонавтов около 10 выходов в космос, то есть «съедят» половину гарантированного ресурса имеющихся скафандров, при том что они использовались для выходов все предыдущие годы. «Существует практика, когда после завершения установленного ресурса после дополнительных проверок, если состояние систем позволяет, принимается решение о допуске снаряжения для проведения одного-двух-трех выходов в космос. Но это уже не гарантийный период. Всегда требуется смелость для принятия таких решений», – сказал Поздняков. По его словам, новый резиновый клапан для замены неисправной детали в российском скафандре доставили на МКС. Ранее стало известно, что космонавт Петр Дубров мог случайно проткнуть скрепкой мембрану клапана системы автоматического терморегулирования в скафандре «Орлан-МКС» при проверке того перед выходом, что привело к утечке воды. «Новый клапан уже доставили на МКС. В ближайшее время его установят на место неисправного», – сказал Поздняков. Напомним, в августе 2019 года Поздняков заявил, что новый российский скафандр для работы в открытом космосе может быть создан за четыре года. SpaceX испытала двигатели для ракеты для полетов на Марс 20 июля 2021, 08:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Компания SpaceX провела статические испытания двигателей ракеты-носителя Super Heavy, которая, как ожидается, будет выводить космический корабль Starship на околоземную орбиту для дальнейшего полета на Марс. «Первый статический тест ускорителя на Super Heavy», – передает ТАСС сообщение пресс-службы компании. Ранее Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что считает Международную космическую станцию важным проектом, но призвал не задерживаться на околоземной орбите и направить силы на освоение Луны и Марса. Прототип нового российского скафандра показали на МАКС-2021 20 июля 2021, 11:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра «Сокол-М» для космонавтов, которые полетят к Луне на пилотируемом корабле «Орел», продемонстрировали на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Такой прототип скафандра показывается впервые: в нем реализован новый принцип соединения – жесткое кольцо, которое разделяет верхнюю и нижнюю части космического костюма, передает РИА «Новости». Напомним, в августе 2019 года новые российские спасательные скафандры «Сокол-М» для экипажа перспективного корабля «Федерация» не получили ширинку, а значит, лишили космонавтов возможности соблюсти гагаринскую традицию – помочиться перед стартом на колесо автобуса. Рогозин рассказал о пути развития новой орбитальной станции 19 июля 2021, 14:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Роскосмос планирует 30-31 июля принять решение о том, каким образом будет сформирован облик российской орбитальной станции, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. «30-31 июля состоится заседание НТС Роскосмоса, будет принято решение, каким образом будет формироваться облик той станции (РОСС – прим. ВЗГЛЯД): наращивание российского сегмента на МКС и последующее возможное отделение или высокоширотная станция», – цитирует ТАСС Рогозина. По его словам, Роскосмос планирует создать альтернативное производство скафандров. Сейчас производством скафандров для российских космонавтов занимается только Научно-производственное предприятие «Звезда». «Скорее всего, пойдем по пути создания альтернативных производств. Чтобы было из чего выбирать», – сказал Рогозин. По словам главы Роскосмоса, представлять заказчика будут члены отряда космонавтов, которым предстоит в них работать. «Мы неоднократно говорили, что надо применять новейшие технологии, в том числе элементы экзоскелета», – отметил он. Ранее гендиректор – генеральный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что российские космонавты на МКС могут потерять возможность выходить в открытый космос из-за скорого завершения гарантийного срока у имеющихся на станции скафандров «Орлан-МКС» и отсутствия контракта на производство новых «космических доспехов». Модуль «Наука» освятили перед запуском к МКС 20 июля 2021, 12:34 Текст: Евгения Шестак

Настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий (Бычков) освятил ракету-носитель «Протон-М» с многофункциональным лабораторным модулем «Наука» перед предстоящим в среду запуском. «Да», – ответил он на вопрос, проведен ли чин освящения ракеты с модулем, передает РИА «Новости». По словам отца Сергия, никаких нововведений в чин освящения в связи с планируемым запуском модуля «Наука» не вносилось. «Помоги, Господи», – прокомментировал батюшка предстоящий пуск. Запуск запланирован на 21 июля 17.58 мск, а стыковка с МКС – на 29 июля. Модуль «Наука» предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С «Наукой» российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос. Напомним, 10 июля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о заправке МЛМ «Наука» для запуска на МКС. Кресло для лунного корабля испытали в России 19 июля 2021, 09:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Кресло, которое будет установлено в перспективный российский космический корабль «Орел», предназначенный для полетов к Луне, в ходе испытаний подтвердило характеристики, но по заданию заказчика его сделают легче, рассказал гендиректор – генеральный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков. «Проведено несколько сбросов массо-габаритного макета кресла. Подтверждено, что амортизация работает, параметры кресла выбраны правильно. Сейчас по требованию заказчика в лице Ракетно-космической корпорации «Энергия» мы работаем над снижением массы кресла», – передает РИА «Новости» слова Позднякова. По его словам, конкурс по определению требований к российскому лунному скафандру может быть объявлен в ближайшее время. «Насколько мне известно, «Роскосмос» готовится в ближайшее время объявить конкурс на проведение научно-исследовательской работы по определению требований к лунному скафандру. Работы рассчитаны на три года. После этого потребуется опытно-конструкторская работа, которая займет еще лет пять. Таким образом, к 2030 году можно представить готовый скафандр», – сказал Поздняков. Он добавил, что пистолет не включен в состав носимого аварийного запаса космонавтов. «Никаких изменений в техническое задание на носимый аварийный запас с целью добавления пистолета никто не вносил, а сама необходимость иметь оружие на борту космического корабля, по-моему, сомнительна», – сказал Поздняков. Напомним, в августе 2019 года Поздняков заявил, что новый российский скафандр для работы в открытом космосе может быть создан за четыре года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названы сроки начала модернизации «Гагаринского старта» на Байконуре 19 июля 2021, 12:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин полагает, что все вопросы по финансированию «Гагаринского старта» на Байконуре будет решены и его модернизация начнется в следующем году. «Я думаю, что завершится все хорошо, и мы стартанем по модернизации уже в следующем году», – передает РИА «Новости» слова Мусина. Мусин напомнил, что модернизировать стартовый комплекс будут совместно Россия и Казахстан, а инвестором выступит ОАЭ. Договоренность между двумя странами уже есть, но «с Арабскими Эмиратами мы еще в процессе», уточнил министр. Напомним, в апреле глава администрации города Константин Бусыгин заявил, что модернизация первой площадки космодрома Байконур, также называемой «Гагаринским стартом», начнется в текущем году. В Самарской области появится бизнес-центр частной космонавтики 20 июля 2021, 20:26 В Самарской области решили создать бизнес-центр частной космонавтики и центр экспериментов в космосе, заявила советница главы региона, гендиректор управляющей компании научно-образовательного центра (НОЦ) «Инженерии будущего» Ольга Михеева на выставке МАКС-2021 в подмосковном Жуковском. Правительство региона вместе с Роскосмосом сформировало дорожную карту по созданию бизнес-центра частной космонавтики и центра экспериментов в космосе, сейчас уже продуманы детали реализации проектов, заявила Михеева, сообщается на сайте правительства Самарской области. В ходе круглого стола НОЦ в Жуковском участники отметили, что Самарская область может стать центром развития частной космонавтики. Этому будет способствовать бизнес-центр частной космонавтики, его планируется создать на базе НОЦ «Инженерия будущего». Свой интерес выразили интерес к этой теме, которая могла бы служить коммерческим задачам. «В первую очередь, это создание условий для инновационных компаний, которые разрабатывают космическую тематику для научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ. Идея НОЦ состоит в том, чтобы создать набор оборудования, возможностей, экспертов, людей, которые могли бы стать не только драйверами развития, но и сопровождать предлагаемые проекты», – сказал глава региона Дмитрий Азаров. Он добавил, что венчурные инвесторы также видят перспективу в проекте, Роскосмос и другие компании в этой сфере. «Мы хотели бы эти компетенции «приземлить» на самарской земле. Для нас аэрокосмическая тематика является отраслевой специализацией региона. У нас есть определенные преимущества, но их надо закрепить. Очень надеюсь, что сегодняшняя дискуссия позволит нам вместе определить набор компетенций и меры поддержки, необходимые со стороны органов государственной, региональной власти для того, чтобы идея создания бизнес-центра частной космонавтики была реализована в самарском регионе», – отметил губернатор. Глава управляющего совета «Инженерия будущего», ректор Самарского университета Владимир Богатырев отметил, что на МАКС-2021 представлены проекты НОЦ. Для самого центра авиасалон – возможность встретиться с индустриальными партнерами и «обсудить перспективность идей, их реализацию». Гендиректор московской компании «Стратонавтика» Денис Ефремов рассказал о совместной программе с НОЦ по сборке мини спутников. «Мы не просто собираем такие аппараты, но и запускаем их в стратосферу. Первый такой пилотный проект мы запустили совместно с кванториумом Жигулевской долины в Самарской области. Дети с огромным интересом включились в эту работу и на самом деле сделали больше, чем мы рассчитывали изначально. Собрать аппарат не сложно, главное – запрограммировать его. И дети справились с этой задачей на 80%», – пояснил он. Он добавил, что дети смогли самостоятельно просчитать траекторию полетов и обработаь полученные данные. Ефремов поблагодарил руководство и все научное сообщество региона за созданные возможности для работы с одаренными детьми. «Я надеюсь, что мы сможем продолжать нашу работу и сотрудничество с университетами, в том числе Самарским государственным», – заключил директор компании. Госкомиссия одобрила запуск к МКС первого за 11 лет российского модуля 21 июля 2021, 11:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Государственная комиссия на заседании на космодроме Байконур приняла решение о допуске ракеты-носителя «Протон-М» с многофункциональным лабораторным модулем «Наука» к заправке топливом и последующему пуску, сообщил «Роскосмос». Предыдущий российский модуль к МКС был запущен в 2010 году, то был малый исследовательский модуль «Рассвет». «Наука» станет самым тяжелым российским модулем станции, следует из данных на сайте «Роскосмоса». На МКС тяжелее только японский модуль «Кибо», да и то за счет того, что собран из двух частей. «По итогам состоявшегося заседания Госкомиссии принято решение о допуске ракеты космического назначения «Протон-М»/»Наука» к операциям по заправке топливными компонентами и пуску», – передает РИА «Новости» сообщение Роскосмоса. Пуск запланирован сегодня в 17.58 по московскому времени. Согласно плану запуска, полет ракеты «Протон-М» после отрыва от стартового стола и до выведения модуля на орбиту будет продолжиться 9,5 минут. Через 123 секунды после старта отделится первая ступень, обломки которой упадут в Карагандинской области Казахстана. На 331-й секунде отделится вторая ступень, а затем головной обтекатель, под которым на этапе полета в атмосфере скрывается модуль «Наука». Падение второй ступени и створок головного обтекателя ожидается на Алтае, в Хакасии и Туве. На 580-й секунде третья ступень выведет «Науку» на эллиптическую орбиту, после чего включатся системы модуля и раскроются его солнечные батареи. На пути к МКС станция выдаст с помощью своих двигателей четыре импульса. Возможность летать своим ходом берет начало из прошлого – конструктивно «предками» «Науки» были транспортные корабли снабжения, разработанные в 1970-е годы для грузового обеспечения советских орбитальных станций. Полет продлится восемь дней. К этому сроку МКС подготовят к прибытию нового модуля. Сейчас необходимый стыковочный узел занимает «Пирс». С момента прихода на МКС 20 лет назад этот отсек использовался в качестве дополнительного причала пилотируемых и грузовых кораблей серии «Союз» и «Прогресс», а также шлюза для выходов космонавтов в открытый космос. В пятницу, 23 июля, в 16.17 мск «Пирс» будет отстыкован с помощью грузового корабля «Прогресс МС-16» и в тот же день затоплен в Тихом океане на так называемом «кладбище космических кораблей», где в связи с низкой интенсивностью судоходства затапливают сводимые с орбиты корабли и станции. «Прогресс МС-16» получил негласное название «Герасим» в честь героя произведения Ивана Тургенева «Муму». «Пирс» станет первым модулем МКС, который будет отстыкован и затоплен в океане. К освобожденному порту 29 июля в 16.26 пристыкуется «Наука». Стыковка планируется в автоматическом режиме, однако может осуществляться российскими космонавтами с МКС при помощи джойстика. Интеграция модуля в состав станции будет проводиться в течение года. Как рассказал начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов, для этого космонавтам потребуется совершить десять выходов в открытый космос. Космонавтам во время выходов и с помощью манипуляторов предстоит протянуть различные кабельные сети и трубопроводы, установить поверх МЛМ-У шлюзовую камеру, радиационный теплообменник, средства крепления крупногабаритных объектов. С прибытием «Науки» на российском сегменте вырастет комфорт космонавтов. В модуле предусмотрена каюта, которая станет третьей на российском сегменте. Пока же, если на орбите трое российских космонавтов, одному из них приходится ночевать у американских коллег. В модуле также установлен второй санузел – в дополнение к имеющемуся в «Звезде». На сайте госкорпорации приведен перечень из 13 возможных экспериментов, планируемых к проведению внутри МЛМ-У. Модуль оснащен 16 рабочими местами для проведения экспериментов снаружи и 14 – внутри. Помимо того, модель будет оснащен европейской рукой-манипулятором ERA, которая должна помогать космонавтам во время работы на внешней поверхности станции. Напомним, во вторник модуль «Наука» освятили перед запуском к МКС. «Союз МС-17» отработал новые режимы системы управления во время посадки 21 июля 2021, 12:30 Текст: Дмитрий Зубарев

Новые режимы системы управления были испытаны во время посадки спускаемого аппарата корабля «Союз МС-17», сообщил космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков на Международном авиационно-космическом салоне. «Во время возвращения со станции и посадки испытывали новые режимы системы управления, которые до нас никто не испытывал. У нас все хорошо получилось, все отработалось», – цитирует ТАСС Кудь-Сверчкова. По его словам, он рад тому, что отработанные режимы будут использоваться в следующих экспедициях. Спускаемый аппарат «Союз МС-17» совершил посадку в Казахстане в 07.55 мск 17 апреля. На нем на Землю после длительной экспедиции вернулись три члена экипажа – российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт из США Кэтлин Рубинс. Ростех анонсировал уникальную систему очистки воздуха для МКС 21 июля 2021, 11:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Ростех) разработает для Международной космической станции (МКС) уникальную систему очистки воздуха, обеспечивающую практически 100% защиту от всех вирусов, сообщил в рамках МАКС-2021 гендиректор концерна Николай Колесов. «Сейчас ведется работа по созданию системы очистки воздуха на основе технологии «Тиокрафт» для МКС. Прибор по техзаданию Роскосмоса будет готов к осени. Планируем в следующем году отправить прибор на орбиту», – передает РИА «Новости» слова Колесова. КРЭТ разработал уникальную систему очистки воздуха «Тиокрафт», которая полностью разлагает вирусы. Данная система уже закупается российскими ведомствами, а также поставляется на экспорт. Ранее российские космонавты испытали систему получения воды из мочи. Названы сроки завершения испытаний первого российского спутника «Арктика-М» 21 июля 2021, 14:04 Текст: Дмитрий Зубарев

Первый российский спутник для мониторинга климата арктического региона в ближайшее время завершит летные испытания, сообщил заместитель генконструктора НПО Лавочкина Дмитрий Ероменок. «На первой «Арктике-М» идут летные испытания, специалисты НПО Лавочкина совместно с кооперацией обеспечивают проверку всех служебных и целевых систем, в ближайшее время эта работа закончится», – сообщил РИА «Новости» Ероменок на полях международного авиакосмического салона МАКС-2021. «Результаты будут направлены в госкомиссию «Роскосмоса» для принятия решения о передаче аппарата в эксплуатацию. В настоящее время замечаний нет, все идет штатно», – добавил он. По его словам, в рамках создания второй «Арктики-М» идет сборка космического аппарата, поставляются штатные приборы. «Готовность к запуску – 2023 год», – сказал Ероменок. Ракета «Союз-2.1б» с первым спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур 28 февраля. Выведение на рабочую орбиту заняло более двух часов. Минимально в состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы «Арктика-М» должно входить два спутника. Аппараты обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь. Напомним, в марте замначальника отделения по разработке и созданию многозональных сканирующих систем в АО «Российские космические системы» (РКС) Юрий Гектин сообщил, что спутники «Арктика-М» будут наблюдать за Северным морским путем практически в режиме реального времени.