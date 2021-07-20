В Крыму ответили на обещание Порошенко «вернуть» полуостров через год

Обещание бывшего президента Украины Петра Порошенко «вернуть» Крым через год является «враньем без зазрения совести», заявил первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.

«Обещать – не значит жениться. В очередной раз заигрывают с представителями крымско-татарского народа, врут без зазрения совести. Ни стыда, ни совести. Но как говаривал Жеглов в известном кинофильме, «дырку ты получишь от бублика, а не Шарапова». Так и с Крымом. Дырку от бублика получите, господин Порошенко, а не Крым», – сказал Фикс РИА «Новости».

По его мнению, риторика Порошенко, по всей видимости, связана с возможными досрочными выборами на Украине.

Ранее Порошенко, обращаясь к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, пообещал за год отобрать Крым у России.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».