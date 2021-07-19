На пост генсека НАТО претендуют три женщины

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте, глава Эстонии Керсти Кальюлайд и экс-лидер Хорватии Колинда Грабар-Китарович могут стать новым генеральным секретарем Североатлантического альянса, пишут СМИ.

Эти политики могут сменить Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО осенью 2022 года, передает ФАН со ссылкой на издание Politico.

По данным источников в Брюсселе, большая часть стран объединения готовы впервые назначить женщину на пост руководителя альянса.

При этом собеседники издания пояснили, что руководитель НАТО из Восточной Европы должен стать «важным сигналом» для Москвы, сообщает ТАСС.

Даля Грибаускайте занимала пост президента Литвы с 2009 по 2019 (переизбрана в 2014 году). Также была еврокомиссаром по финансовому программированию и бюджету. Кроме родного литовского языка владеет английским, польским, русским языками.

Керсти Кальюлайд является президентом Эстонии с октября 2016 года. До этого была членом счетной палаты ЕС (с 2004 по 2016 годы). В ноябре 2017 года заняла 78-е место в списке Forbes «100 самых влиятельных женщин в мире».

Колинда Грабар-Китарович с 2003 по 2005 годы была министром европейской интеграции Хорватии, с 2005 по 2008 годы – министром иностранных дел и европейской интеграции. С 2008 по 2011 годы была послом Хорватии в США. С 2011 по 2014 годы занимала пост помощника генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии. С 2015 по 2020 годы была президентом Хорватии.

Напомним, 13-й генсек НАТО Йенс Столтенберг занимает этот пост с 1 октября 2014 года. До этого он был премьером Норвегии в 2000-2001 и 2005-2013 годах.

До него должность занимал датский политик, экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен.