Власти Турции допустили закрытие страны из-за нового штамма «дельта» В Индии подтвердили эффективность «Спутника V» против штамма «дельта» Роспотребнадзор запретил есть и обниматься на избирательных участках 19 июля 2021, 14:37 Текст: Елена Мирошниченко

В связи с пандемией коронавируса Роспотребнадзор запретил кандидатам и другим участникам избирательных процессов рукопожатия и объятия на участках для голосования, говорится на сайте ЦИК России. «Кандидатам и иным участникам избирательного процесса категорически запрещаются рукопожатия и другие физические контакты, нарушающие безопасную физическую дистанцию между ними. Также при нахождении в помещении указанным лицам запрещается употребление пищи и напитков, кроме бутилированной воды», – приводятся рекомендации Роспотребнадзора на сайте ЦИК. Также всем членам избирательных комиссий и другим участникам избирательного процесса, которые будут работать на выборах в сентябре, было рекомендовано пройти вакцинацию от COVID-19. «Во избежание заражения в период проведения избирательной кампании членам избирательных комиссий и иным участникам избирательного процесса рекомендуется заранее провести профилактические прививки против коронавирусной инфекции (COVID-19)», – говорится в документе. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком серьезно относится к эпидемиологической ситуации в стране и придает большое значение вакцинации.

В институте Пастера заявили о коллективном иммунитете у 60% россиян 18 июля 2021, 20:42 Текст: Алексей Дегтярев

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг порядка 60% по предварительным данным исследования института Пастера, заявил директор института Арег Тотолян. «Мы достигли в целом по стране около 60%, это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом. На самом деле надо дойти вот до 90%», – заявил Тотолян в эфире «России 1», передает РИА «Новости». Напомним, за минувшие сутки в России выявили 25 тыс. 18 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,9 млн случаев заболевания. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что вакцина против коронавирусной инфекции защищает пациентов не только от самого вируса, но и от осложнений. Минздрав назвал новые симптомы коронавируса 19 июля 2021, 10:51

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

У новых штаммов коронавируса появились новые симптомы, а выраженное поражение легких наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как раньше, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24». «Появились ряд новых симптомов (коронавирусной инфекции), отмечаются иногда какие-то кишечные проявления, чаще видят проявления сходные с ангиной и ряд других», – сказал он, передает ТАСС. «Самое главное, наверное, на чем следует акцентировать внимание, это то, что если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым, седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам», – добавил министр. Ранее глава Минздрава объяснил, как получить медотвод от вакцинации против COVID-19. Роспотребнадзор начал разработку биочипа для тестирования на COVID-19 19 июля 2021, 07:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Роспотребнадзор начинает работу по созданию биочипа для тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщили в ведомстве. «Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Работы над созданием биочипа для тестирования коронавирусной инфекции ведутся и в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ», где на протяжении нескольких лет развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов, включая биомаркерную диагностику острого инфаркта миокарда, стресса, экспресс-диагностику коронавируса SARS-CoV-2 с помощью пептидов. Ранее ученые из австралийского медицинского научно-исследовательского института Питера Доэрти и онкологического центра Питера Маккаллума начали изучать возможность использования инструмента редактирования генов CRISPR для лечения коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Трамп обвинил Байдена в отказе американцев от вакцинации 18 июля 2021, 22:20

Фото: Olivier Douliery/CNP/AdMedia/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Снижение темпов вакцинации в Соединенных Штатах объясняется недоверием американцев к действующей администрации Джо Байдена, выразил уверенность 45-й президент США Дональд Трамп. «Джо Байден неустанно говорил о том, каких успехов его администрация добилась в распространении вакцин, которые были разработаны в рамках операции «Невероятная скорость» (Operation Warp Speed), проще говоря администрацией Трампа», – приводит слова 45-го президента США ТАСС. Весной Байден поставил цель добиться того, чтобы ко Дню независимости США (4 июля) 70% американцев были вакцинированы хотя бы одной дозой, чего достигнуть не удалось. «Его [Байдена] дела обстоят далеко не лучшим образом. Он сильно отстает от графика, и люди отказываются прививаться потому, что не доверяют его администрации, не доверяют результатам выборов и уж точно не доверяют лживым СМИ, которые отказываются говорить правду», – подчеркнул Трамп. На ваш взгляд Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID? Вспышка заболеваемости

Невозможность посещать кафе и рестораны

Невозможность поехать на российские курорты

Требование работодателя привиться

Напомним, в конце июня Байден спрогнозировал рост числа летальных исходов от последствий заражения коронавирусом в США. В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное количество скончавшихся от коронавируса в Соединенных Штатах больше официальных данных. В начале апреля Байден заявил о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса. В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Власти Израиля решили возбуждать уголовные дела за сознательное нарушение карантина 19 июля 2021, 10:05

Фото: ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Глава израильского правительства Нафтали Беннет поручил подвергать судебному преследованию и привлекать к уголовной ответственности лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают правила самоизоляции. «Премьер-министр Беннет провел совещание по вопросу усиления контроля за соблюдением правил по борьбе с коронавирусом с участием министров здравоохранения, внутренней безопасности, генерального инспектора полиции и юридического советника правительства. Премьер-министр дал указание привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают условия самоизоляции и тем самым ставят под угрозу общественное здоровье», – говорится в заявлении, передает ТАСС. Беннет также поручил «считать главной задачей контролирующих органов обеспечение соблюдения правил во время проведения торжеств, массовых мероприятий и в особенности свадеб», а также «оптимизировать процесс контроля, обратив особое внимание на сокращение временного промежутка между наложением штрафа и его фактическим взысканием с нарушителя», – добавили в канцелярии. 17 июля врачи в Израиле впервые с марта 2021 года выявили за сутки более 1 тыс. заразившихся коронавируом, что стало новым антирекордом с момента появления в стране штамма «дельта», отмечает государственное радио Kan. Согласно сводке министерства здравоохранения, в Израиле ковидом в настоящий момент болеют 6 448 человек, состояние 63 пациентов оценивается как тяжелое, 16 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в течение июня в Израиле коронавирус был выявлен у 2,4 тыс. человек, почти 40% из которых были вакцинированы от ковида препаратом производства компании Pfizer. Вакцинация израильтян препаратом американской Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 5,742 млн израильтян, вторую – 5,225 млн, что составляет более 60% и 56% от общей численности населения страны в 9,3 млн человек соответственно. Минченко оценил перспективы создания коалиции справороссов и коммунистов 19 июля 2021, 13:00

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«В своем письме Прилепин разговаривает не с КПРФ, а с избирателями, перевербовывая их на свою сторону», – считает политолог Евгений Минченко, комментируя письмо сопредседателя партии «Справедливая Россия – За правду» Захара Прилепина, в котором он предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову создать коалицию в новом созыве Госдумы. «Это политтехнологическая история в чистом виде. На самом деле справороссы ставят задачу перехвата электората КПРФ», – считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. По его словам, «справороссы показывают избирателям, что неважно, за кого голосовать – за них или за коммунистов». Отсюда – акцент на общие черты партий. «То есть в своем письме он разговаривает не с КПРФ, а с избирателями, по сути дела перевербовывая их на свою сторону», – пояснил эксперт. По мнению Минченко, коалиция двух партий в текущих реалиях невозможна. «Внутри КПРФ есть серьезное сопротивление этому проекту», – утверждает эксперт. Он подчеркнул, что такое объединение гипотетически возможно только в случае смены власти в партии коммунистов. Но при этом Минченко напомнил, что предыдущие попытки свержения бессменного лидера КПРФ Геннадия Зюганова не увенчались успехом. Что касается возможного привлечения к коалиции «альтернативных левых партий», в частности, «Коммунистов России» Максима Сурайкина, то, по мнению политолога, его партия не обладает достаточной политической субъектностью, поэтому его голос мало на что повлияет в этой ситуации. «Коммунисты России» – вторичная политическая сила», – заключил Минченко. Ранее сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар (Евгений) Прилепин направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо с предложением создать коалицию со справороссами в новом созыве Госдумы и начать процесс объединения двух политических сил. «Я предлагаю вам, уважаемый Геннадий Андреевич, через месяц, 19 августа 2021 года – ровно через 30 лет после появления ГКЧП и разрушения нашей с вами Родины, собраться и провести пресс-конференцию, на которой мы с вами объявим о том, что сразу после сентябрьских выборов наши партии сформируют сначала парламентскую оппозиционную коалицию, а потом начнут работу по реальному объединению и формированию в нашей стране по-настоящему сильной политической партии, реально готовой взять власть на всех уровнях – от правительства до сельского совета», – говорится в обращении, передает ТАСС. По его словам, у двух партий нет практически никаких идеологических разногласий и им «нечего делить». «Обе наши партии – левые, обе наши партии – патриотические. Наша партия, как и ваша, выступает за возвращение недр народу. Мы, как и вы, против разрушительной пенсионной реформы. Наши активисты, как и ваши, чтут, поддерживают и последовательно продвигают политическое наследие Ленина – Сталина», – отмечает Прилепин. Он уверен, что КПРФ и справороссам пора «переходить к реальному политическому сотрудничеству». «Да, сейчас на предстоящих парламентских выборах мы с вами идем разными партийными колоннами. И в этом ничего страшного нет. Этот избирательный цикл не первый и не последний. Но данная ситуация, тем не менее, не должна восприниматься как политическая норма», – убежден сопредседатель «Справедливой России – За правду», России, полагает Прилепин, необходима «объединенная сильная влиятельная и амбициозная левопатриотическая партия», поэтому перед двумя политическими силами стоит «цивилизационный вызов». «И у нас с вами нет иного пути, кроме построения объединенной левопатриотической партии в нашей стране», – считает он. «Фиксация нашей общей интеграционной политической позиции именно 19 августа станет прекрасной иллюстрацией того, что настоящее левопатриотическое движение в нашей стране за 30 лет уничтожить категорически невозможно», – заключил Прилепин. Напомним, что в конце июня председатель справороссов Сергей Миронов на предвыборном съезде партии заявил, что рассчитывает на заключение соглашения о создании межфракционной коалиции с коммунистами в Госдуме VIII созыва. В КПРФ в свою очередь отмечали, что будут рассматривать вопрос сотрудничества со «Справедливой Россией – За правду» только после парламентских выборов. Британия сняла ковидные ограничения на фоне роста заболеваемости 19 июля 2021, 06:58 Текст: Антон Никитин

На территории Англии с понедельника прекращают действовать введенные британским правительством из-за пандемии COVID-19 законодательные ограничения. Между тем в Британии в последние дни выявляют около 50 тыс. случаев заражения в сутки, что соответствует пику второй волны эпидемии. С понедельника жители Британии больше не должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски, начнут возвращаться на работу в офисы, смогут пить пиво у барной стойки, посещать ночные клубы и собираться сколь угодно большими компаниями в закрытых помещениях и на улицах. Кроме того, полностью вакцинированным британцам не придется соблюдать карантин после въезда в королевство из без малого полутора сотен стран, включая Россию, передает ТАСС. Так называемый День свободы пришлось отложить на месяц из-за быстрого роста заболеваемости в королевстве, где доминирующим теперь является особо заразный штамм «дельта». В последние дни в стране выявляют около 50 тыс. случаев заражения в сутки, что ранее наблюдалось лишь на пике второй волны эпидемии в январе этого года. Среди заболевших оказался новый глава Минздрава страны Саджид Джавид, заявивший, что уже успел сделать обе прививки от коронавируса, и поэтому испытывает лишь легкие симптомы COVID-19. Из-за болезни Джавида уйти на самоизоляцию пришлось министру финансов Риши Сунаку и премьер-министру Борису Джонсону. Теперь глава правительства не сможет выступить на Даунинг-стрит, 10 с речью по случаю отмены ограничительных мер. Хотя формально власти заявляют о снятии всех ограничений, жителям Англии по-прежнему надо будет подчиняться целому ряду требований, обусловленных сложной эпидемиологической обстановкой, и все чаще придется предъявлять паспорта вакцинации. В лондонском транспорте ношение масок останется обязательным. Такое же требование будет распространяться на болельщиков в ходе массовых спортивных мероприятий. Власти по-прежнему призывают людей проявлять благоразумие и надевать маски в местах массового скопления людей. То же самое рекомендуют клиентам большинство британских магазинов. Примечательно, что опросы общественного мнения показывают готовность 2/3 британцев по-прежнему носить маски в многолюдных помещениях и транспорте. Больные COVID-19 по-прежнему должны самоизолироваться на десять дней. Изоляция обязательна и для лиц, тесно контактировавших с зараженными. В настоящий момент это правило распространяется даже на полностью вакцинированных граждан, однако с середины августа им больше не придется оставаться дома после контакта с инфицированным человеком. Выявлять контактных лиц в Великобритании помогает специальное приложение для смартфонов и служба операторов, обзванивающих людей, которые могут быть заразны. При этом в последнее время система вызывает все больше нареканий как из-за ложных срабатываний, так и из-за стремительно растущего количества британцев, которые вынуждены самоизолироваться. За первую неделю июля указание изолироваться получили почти 900 тыс. жителей страны, не считая школьников. Ожидается, что на фоне быстрого роста заболеваемости этот показатель продолжит расти, а бизнес, государственные службы и система здравоохранения уже жалуются на нехватку сотрудников, вынужденных оставаться дома. В начале июля премьер-министр Британии Борис Джонсон сообщал, что коронавирусные ограничения для жителей страны планируется снять 19 июля. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Собянин сообщил о снижении заболеваемости COVID в Москве четвертую неделю подряд 19 июля 2021, 12:44

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Число вновь выявленных больных коронавирусом и их госпитализаций продолжает снижаться, если ситуация будет улучшаться, задействованные в борьбе с COVID-19 врачи и медсестры поликлиник смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Конечно, мы сейчас работаем в условиях пандемии, и большая нагрузка ложится на врачей, медсестер, которые работают в выездных бригадах, КТ-центрах... Вы достойно справляетесь. Должен сказать, что у нас уже четыре недели подряд идет снижение заболеваемости», – обратился мэр к медикам в ходе осмотра после комплексной реконструкции здания консультативно-диагностического центра № 6, филиала № 5 на ул. Маршала Федоренко в районе Западное Дегунино. «По прошедшей неделе мы видим уже значительное снижение вновь выявленных больных и госпитализаций, так что я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться, а вы вернетесь к своей нормальной работе», – добавил Собянин, передает РИА «Новости». Ранее Собянин сообщил, что с 19 июля в Москве для посетителей ресторанов будет отменена система пропуска по QR-коду, который подтверждает вакцинацию против коронавируса или же недавнее прохождение ПЦР-теста. В то же время власти Москвы заявили о продолжении проверок в ресторанах и клубах после отмены QR-кодов. Новые пособия предложили выдавать российским пенсионерам 19 июля 2021, 08:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Пенсионерам следует выплачивать пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции, следует из письма депутата Госдумы Василий Власов на имя главы Минтруда Антона Котякова. Парламентарий обратил внимание на попытки региональных властей создать материальные стимулы для пожилых граждан к прививанию, однако, как отметил автор инициативы, единое федеральное решение по этому вопросу отсутствует. «В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», – передает RT слова Власова. Депутат Госдумы считает, что выдача такого пособия побудит пенсионеров к вакцинации и станет для них значительной мерой поддержки. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об эффективности вакцинации против нового штамма COVID. Власти Турции допустили закрытие страны из-за нового штамма «дельта» 19 июля 2021, 14:12 Текст: Алина Назарова

Турецкие власти не исключают закрытие страны для иностранных туристов в случае резкого роста распространения штамма «дельта» коронавируса, но пока такой вопрос на повестке не стоит, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой. «Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом «дельта». Однако по международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране. Приоритет – максимальная вакцинация. Если она ускорится, то Турция полностью вернется к нормальной жизни. И чем дольше она затянется, тем больше займет времени нормализация», – заявил Эрсой, отвечая на вопрос о возможности закрытия Турции в этом сезоне из-за распространения нового штамма. Однако, по его словам, пока «все идет хорошо». «Мы рассчитываем принять в этом году 25 миллионов туристов, получив доход в 20 миллиардов долларов. Но моя личная цель – это 30 миллионов туристов и 23 миллиарда дохода. Июнь мы закрыли в соответствии с нашими ожиданиями. На июль у нас амбициозные цели, которые, видимо, также будут достигнуты, судя по данным, которые мы получаем данные из аэропортов», – добавил турецкий министр, передает РИА «Новости». Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне-июле он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч. С 1 июля в Турции полностью отменен комендантский час в связи с улучшением эпидситуации в стране. Однако в воскресенье минздрав Турции сообщил о максимальном с конца мая суточном приросте случаев коронавируса – 7680, за сутки от СOVID-19 умерли 66 человек. Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что число случаев заражения штаммом «дельта» коронавируса COVID-19 в стране возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750. За сутки в России выявили 24,6 тыс. случаев коронавируса 19 июля 2021, 11:20

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 24 633 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24 633 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4007, Московской области – 2504, Санкт-Петербурге – 1938. Всего в стране выявлено 5 982 766 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 359 995 человек, из них 18 764 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 719 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 149 138 человек. Накануне, 18 июля, в России выявили 25 018 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 385. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Выборы-2021: «Единая Россия» ищет идеи для народной программы, Явлинский открестился от сторонников Навального 19 июля 2021, 08:50 Текст: Анастасия Куликова

Партия «Единая Россия» запустила новый интернет-портал для сбора предложений в свою народную программу. В РПСС обнаружили, что многие члены УИК от КПРФ раньше работали на «Единую Россию», а Григорий Явлинский отказался от поддержки сторонников блогера Алексея Навального. «Единая Россия» начал сбор идей и предложений для народной программы партии. Теперь каждый житель может внести свою инициативу на соответствующем сайте и стать соавтором ключевого партийного документа. «Тем самым мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам», – отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В РПСС указали, что КПРФ отправляет в состав местных избиркомов бывших единороссов. В частности, программист Алексей Коваленко проанализировал списки членов избиркомов от КПРФ и выявил, что около 700 человек ранее шли на выборы от «Единой России». Коваленко добавил, что ранее сам работал в ЦК КПРФ и в 2016 году обращал внимание ее руководства на ситуацию в некоторых УИКах, где при председателях от КПРФ партия получала ноль голосов. Тогда к обращениям программиста, по его словам, не прислушались. Пресс-секретарь председателя ЦК КПРФ Александр Ющенко в ответ заявил, что в партии исходят прежде всего из качества наблюдения за выборами, за которое отвечают руководители региональных отделений. По словам Ющенко, он не видит ничего страшного в том, что люди могли менять свою позицию и переходить в КПРФ из ЕР. Между тем один из лидеров РПСС Максим Шевченко риторически назвал КПРФ «верным партнером» правящей партии. В свою очередь лидер «Яблока» Григорий Явлинский объяснил отказ от потенциальных избирателей блогера Алексея Навального нежеланием выполнять его политику и обманывать людей. «Я много раз отвечал на этот вопрос. Смысл такой. Ни я, ни все наши товарищи, ни моя партия не будем выполнять политику Навального. Мы просто не хотим вас (избирателей) обманывать, да и вы к этому не привыкли. Я говорю, что мы будем выполнять другую политику, и говорю какую», – заявил Явлинский в эфире радио «Комсомольская правда». Как считает политтехнолог Алена Август, решение «Единой России» запустить сайт с предложениями к программе партии выглядит правильным. «Обязательно найдутся люди, которые захотят написать свои идеи, и партия на них откликнется», – указала она. – «Подобные платформы должны быть у всех партий и работать постоянно. Механизм может быть следующим: партия получает предложение от своих избирателей, направляет на него ответ и, возможно, превращает такое предложение в законодательную инициативу. Тогда люди будут верить в то, что создание таких сайтов – это не предвыборный пиар, а постоянно работающий канал коммуникации между партией и избирателями». «На этом фоне довольно странно выглядит продолжающийся конфликт между РПСС и КПРФ. То, что Шувалова недавно отказалась баллотироваться от РПСС, рисует не лучший образ партии. Теперь же мы видим где-то забавные, а где-то странные истории, которые свидетельствую о том, что у партии так и не появилась внятная стратегия работы на выборах. Поэтому формально партия может участвовать в избирательном процессе, но донести свою идеологию до граждан – вряд ли», – продолжила собеседница. «Что касается членов УИК, то они не обязательно являются членами каких-либо партий, – указала Август. – Более того, было бы правильно не допускать членов партий к работе УИКов. У «партийцев» зачастую сужено поле зрения: они готовы защищать лишь интересы своей партию и биться со всеми остальными. От этого, к сожалению, иногда страдает чистота выборов». «При этом звучащая в адрес КПРФ критика вполне справедлива. Нам достались не те коммунисты. Избиратель ждал серьезную левую партию, в то время как сама партия приторговывает местами в списке. Если поскрести этих коммунистов, то под ними окажутся олигархи, с которыми они, по их же словам, борются. Это выглядит очень странно и лишает партию доверия», – добавила собеседница. «В то же время Явлинский сделал вполне логичное заявление в отношении сторонников Навального. Блогер обманывал и продолжает обманывать людей. Как на это заявление отреагирует паства Навального? Думаю, оставшиеся верующие наверняка будут возмущаться в Facebook, а разочаровавшиеся – вполне могут поддержать партию Явлинского на выборах. Это будет весьма забавно для нашей политической конструкции», – резюмировала Август. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Австралия выдворила британского комментатора за издевательства над карантином 19 июля 2021, 12:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Австралии аннулировали визу британского политического комментатора, придерживающегося крайне правых взглядов, Кэти Хопкинс, за рассказы о том, как она нарушала правила карантина после прилета на континент, сообщила министр внутренних дел страны Кэрен Эндрюс. По словам главы ведомства, виза Хопкинс аннулирована, а сама она будет до конца дня депортирована из Австралии за «неприемлемое поведение по отношению ко всем австралийцам». «Тот факт, что она нарушала правила карантина и хвасталась этим, просто ужасен. Это пощечина всем австралийцам, которые находятся в изоляции», – передает ТАСС слова Эндрюс в интервью вещательной корпорации Эй-би-си. Хопкинс – бывшая радиоведущая, которую на родине часто обвиняют в неполиткорректности, приехала в Австралию для участия в телешоу Big Brother. После того, как она опубликовала в соцсети Instagram ролик о том, что австралийский карантин – это мистификация, ее отстранили от съемок и исключили из числа участников программы. В своей публикации женщина подробно рассказала о том, как издевалась над сотрудниками карантинного отеля и нарушала санитарные правила и нормы. Пост Хопкинс вызвал крайне негативную реакцию австралийских пользователей соцсетей, возмущенных тем, что она смогла свободно прилететь в Сидней, тогда как тысячи граждан страны вынуждены месяцами ждать возможности вернуться на родину. Ранее карантин в Сиднее продлили до конца июля.

Мурашко: Случаи заражения коронавирусом встречаются у 2,5% привитых 19 июля 2021, 12:00 Текст: Алина Назарова

Случаи заражения коронавирусом встречаются примерно у 2,5% привитых, но в 95% случаев госпитализация не требуется, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24». «Случаются заболевания, где-то до 2,5% мы видим, что да, бывают случаи заражения. По статистике, даже те люди, которые вот до 2,5% сталкиваются и заболевают, это в большинстве своем легкое течение. И в 95% случаев из числа таких заболевших не требует даже госпитализации», – сказал Мурашко, передает ТАСС. Он уточнил, что 2,5% – это случаи заболевания, которые встречались и после первой, и после второй дозы вакцины. Также Мурашко призвал успеть привиться от коронавируса до начала осени. «Мы активно говорили, дорогие друзья, май месяц – самое удобное время, придите, провакцинируйтесь. Начало июня. Сейчас, когда уже инфекция подступила, что называется, совсем близко, люди почувствовали эту угрозу, почувствовали эту опасность, но это нужно делать заблаговременно, заранее. Мы будем готовиться к сезону гриппа уже с сентября месяца, поэтому вот сегодня завершить вакцинацию, в августе месяце пройти и в июле. Это очень важно к 1 сентября подготовиться», – сказал он. Министр также уточнил, что после вакцинации от коронавируса не следует ходить в баню и пить алкоголь. «Нужно помнить, что спорт нужно исключить, какие-то большие нагрузки. Рекомендуют все-таки такое лечебно-охранительный режим. Ну, и конечно же, исключить какие-то походы в баню, алкоголь в это день точно не нужно употреблять», – сказал он. Мурашко напомнил, что существует рекомендация, согласно которой алкоголь нельзя употреблять три дня до и после прививки. «Мы особенно обращаем внимание людей, имеющих такие заболевания, как нарушение сердечного ритма. Для них просто очень важно соблюдать такой режим», – заключил он. Ранее министр сообщил, что выраженное поражение легких у пациентов с коронавирусом в последнее время наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как раньше. В Кремле прокомментировали отмену QR-кодов в Москве 19 июля 2021, 13:30 Текст: Алина Назарова

Московские власти неоднократно доказывали свою эффективность и проверенность в борьбе с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отмену QR-кодов для посещения ресторанов в Москве. «Московские власти неоднократно уже доказывали свою эффективность в деле борьбы с коронавирусом. Система здравоохранения Москвы обладает потенциалом оперативного наращивания койко-мест, оперативного включения резервов», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают действия московских властей, отменивших с понедельника требование о QR-кодах в столичных ресторанах. Песков отметил, что в рамках реализации своих особых полномочий руководство принимает подобные решения, повторив, что Москва доказала свою эффективность, проверенность в борьбе с эпидемией, передает РИА «Новости». «В любом случае руководители регионов все время принимают решения с учетом в первую очередь обеспечения здоровья и жизни людей... Также, разумеется, решение принимается и с учетом поддержания жизнеспособности экономики... опять же исходя из интересов людей», – сказал Песков, добавив, что каждый раз власти пытаются найти «золотую середину». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 июля в Москве для посетителей ресторанов будет отменена система пропуска по QR-коду, который подтверждает вакцинацию против коронавируса или же недавнее прохождение ПЦР-теста. В то же время власти Москвы заявили о продолжении проверок в ресторанах и клубах после отмены QR-кодов.