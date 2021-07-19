Уборщицу ростовского храма уволили после инцидента с женщиной с коляской

Работницу храма в Ростове-на-Дону уволили после того, как прихожанка сообщила, что ее не пустили в церковь с детской коляской и облили водой, сообщил настоятель храма, протоиерей Иван Осяк.

Прихожанка заявила в соцсетях, что ее не пустили в храм с коляской, посоветовав взять ребенка на руки, после чего облили из ведра с водой, передает РИА «Новости».

«Я провел собрание по этому поводу. Все единогласно говорят, что воду, конечно, никто на нее не выливал, а после уборки храма она вылила в клумбу, как и обычно. Между тем, высказались о грубом поведении как мамаши, так и нашей сотрудницы. Приняли решение ее уволить со вчерашнего дня», – пояснил протоиерей.

Председатель главы Донской митрополии Игорь Петровский отметил, что на видеозаписи, которую демонстрировала прихожанка, запечатлены сухие кроссовки и штаны женщины.

«К тому же, если бы одна из них вылила воду на другую, мы бы хоть что-то об этом услышали, но на видео об этом вопиющем факте ни разу не упоминается», – указал он.

Он также добавил, что настоятель храма является многодетным отцом, в храме есть условия для детей. «Притвор там оборудован под парковку для колясок. Есть люди, которые сморят за детьми, когда их там оставляют», – пояснил Петровский.