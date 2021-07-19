Число жертв при инциденте в гостинице в Геленджике выросло до двух человек

Тихановская призвала США не признавать соглашения Лукашенко с Россией

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с утверждением, что все заключенные президентом Белоруссии Александром Лукашенко после выборов 9 августа 2020 года международные соглашения, в том числе с Кремлем, якобы не являются легитимными и должны быть пересмотрены.

«Я во всех своих поездках тоже говорю, что вы должны выступать гарантом того, что все соглашения, которые сейчас – после 9 августа [2020 года] – подписываются бывшим президентом Белоруссии [Александром Лукашенко] и Кремлем, либо другими странами, нелегитимны, они будут пересмотрены», – приводит ТАСС слова Тихановской, сказанные в центре американской столицы перед представителями белорусской диаспоры.

Говоря в целом об отношениях с Москвой, она указала на необходимость их поддержания, независимо от того, кто находится у власти в Белоруссии. «Мы все время говорим: главное – не вмешивайтесь. Мы сделаем все сами, с помощью демократических стран <…>. Просто не вмешивайтесь, просто не помогайте [Лукашенко]. Потому что мы от России никуда не денемся, как и они от нас. Все равно нам надо будет какие-то отношения в будущем выстраивать. Новому президенту [Белоруссии] придется, возможно, и нелегко, но портить, полностью искоренять отношения тоже нельзя. Это надо <…> [лавировать], сбалансированный к этому подход искать», – считает Тихановская.

В воскресенье Тихановская сообщила, что планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, чтобы обсудить введение новых американских рестрикций против Белоруссии, в том числе секторальных.

Днем ранее стало известно о планах Тихановской встретиться с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился премьер Испании. Ее также приняли в Чехии как президента Белоруссии.

Напомним, 24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада. Власти Белоруссии допустили возможность введения военного или чрезвычайного положения в качестве ответа на кризисную ситуацию.

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