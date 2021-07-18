Захарова назвала подлогом ошибку с датой в докладе ОЗХО по Навальному

Российская сторона не верит в то, что техсекретариат ОЗХО ошибся с датой в докладе по инциденту с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы действительно как люди, как представители тех профессий, которыми занимаемся, имеем право на ошибку. Но после каждой ошибки, во-первых, ее нужно исправлять, а во-вторых, нужно объясняться. И это является подтверждением того, что это не злонамеренное действие, а ошибка», – сказала Захарова в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

Дипломат отметила, что постпред России при ОЗХО Александр Шульгин на заседании, где представляли проект доклада, задавал «конкретные вопросы», он просил объясниться, откуда взялась дата.

«Технический секретариат молчал. Исполнительный директор техсекретариата молчал», – напомнила представитель МИД.

Она также отметила, что техсекретариат также не отвечал на запросы Москвы по ситуации с Навальным.

«Это система, это череда подлогов для формирования новой, нужной конъюнктурной повестки западным странам», – подчеркнула Захарова.

Ранее Шульгин сообщал, что никаких комментариев техсекретариата ОЗХО относительно нестыковок в докладе по инциденту с Навальным не последовало.

МИД России отмечал, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложило подтверждающие документы. Выяснилось, что Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу.

Официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что нестыковки связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ответ: «Вот так все и рисуют на коленке, исправляют, меняют местами, изымают факты, подбрасывают фейки. Ровно поэтому и не отвечают на запросы Генпрокуратуры России – потому что все шито белыми нитками. Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия».