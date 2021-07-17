УФСИН назвал причину смерти обвиняемого в убийстве вдовы самарского банкира

Криминальный состав в смерти Алексея Ряскова, обвиняемого в убийстве вдовы заместителя директора Самарского филиала Россельхозбанка Екатерины Пузиковой, не выявлен, по предварительной версии он покончил с собой, сообщили в пресс-службе УФСИН по Самарской области.

«В областной соматической больнице УФСИН России по Самарской области обнаружено тело подследственного Р. без признаков жизни. Незамедлительно были вызваны медицинские работники для оказания помощи. Однако реанимационные действия результата не дали. Врачи констатировали смерть. Криминального состава происшествия не выявлено. По предварительной версии, подследственный совершил суицид», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли руководители УФСИН, представители следственных органов и прокуратуры. В настоящее время проводится внутренняя проверка, собранные материалы по окончании которой будут переданы в следственный комитет, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что тренер по кикбоксингу Алексей Рясков, обвиняемый в убийстве вдовы заместителя директора Самарского филиала Россельхозбанка Екатерины Пузиковой, был найден мертвым в больнице ФСИН.

Ранее сообщалось о задержании Ряскова, свою вину он признал. По факту убийства Пузиковой возбуждено уголовное дело. Уточнялось, что Рясков проживал вместе с ней.

В марте 2012 года трое молодых людей, в том числе замдиректора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрий Пузиков, были госпитализированы с признаками отравления, а 20 марта Пузиков скончался в больнице. Следствие полагало, что его супруга Екатерина, решив убить мужа «в связи с возникшим чувством ревности из мести за совершенные супружеские измены», подмешала в пищу отравляющее вещество. Екатерина Пузикова дважды признавалась виновной в убийстве судом первой инстанции, однако оба раза приговоры были отменены.

Из материалов Самарского областного суда следует, что Пузикова была оправдана апелляционной инстанцией 31 октября 2017 года «в связи с ее непричастностью к совершению преступления».