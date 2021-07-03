Пьяный подросток за рулем ВАЗ устроил ДТП с двумя погибшими под Ростовом Убита вдова отравленного девять лет назад самарского банкира 3 июля 2021, 18:00 Текст: Вера Басилая

Вдова отправленного в 2012 году замглавы самарского филиала Россельхозбанка Екатерина Пузикова найдена мертвой с черепно-мозговой травмой в своей квартире в Самаре, следователи возбудили уголовное дело. «Сегодня утром дома был обнаружен труп Екатерины Пузиковой с несколькими ножевыми ранениями», – сообщил адвокат Андрей Соколов, передает РИА «Новости». Эту информацию подтвердили и в региональном СК. «3 июля 2021 года в 10.00 (9.00 мск) в квартире, расположенной в одном из жилых домов по улице Садовой Ленинского района Самары, обнаружено тело девушки 1988 года рождения с признаками насильственной смерти в виде телесных повреждений в области головы. По предварительным данным, повреждения нанесены твердым тупым предметом… По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», – говорится в сообщении регионального СУ СК России. Как пояснил источник в силовых структурах региона, сейчас следствие устанавливает всех лиц из окружения Пузиковой, будут допрошены все члены семьи, включая проживавшего с ней президента федерации профессионального кикбоксинга региона Алексея Ряскова. Напомним, 7 марта 2012 года трое молодых людей, в том числе замдиректора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрий Пузиков, были госпитализированы с признаками отравления, а 20 марта Пузиков скончался в больнице. Следствие полагало, что его супруга Екатерина, решив убить мужа «в связи с возникшим чувством ревности из мести за совершенные супружеские измены», подмешала в пищу отравляющее вещество. Екатерина Пузикова дважды признавалась виновной в убийстве судом первой инстанции, однако оба раза приговоры были отменены. Тем временем, новый избранник Пузиковой – Алексей Рясков заявил, что вместе с родителями своей возлюбленной в 2017 году заплатил 15 млн рублей за ее оправдательный приговор по делу об отравлении в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова. «В этом видео мое обращение и мое признание... В 2017 году я помог уйти от ответственности за убийство Пузиковой Екатерине Григорьевне (в девичестве - Сокирская). Тогда в 2017 году я, Рясков Алексей Александрович, ее отец Сокирский Григорий Степанович, ее мама Елена Николаевна собрали 15 миллионов рублей и передали одному из работников областного суда. Екатерину Григорьевну оправдали», – заявил Рясков на видео, опубликованном в Instagram.

Путин назвал Макрону условие для возвращения к диалогу с ЕС 2 июля 2021, 21:19 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин заявил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что Москва готова к восстановлению полноценного диалога с Европейским союзом. Лидеры провели «обмен мнениями о состоянии и перспективах развития российско-еэсовских связей», сообщила пресс-служба главы российского государства. «Констатировано, что решению таких острых современных проблем, как кибербезопасность, борьба с международным терроризмом, здравоохранение, климат, разрешение региональных конфликтов, способствовало бы построение конструктивных и предсказуемых отношений России и ЕС, возвращение к нормальному и уважительному диалогу», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин также подчеркнул, что «Россия к этому готова, если будет проявлена реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза». Помимо этого, президенты обсудили внутриукраинский кризис.«Лидеры высказались за активизацию переговорного процесса в целях последовательной реализации минского «Комплекса мер» 2015 года, который был и остается безальтернативной основой урегулирования. Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые – в том числе в «нормандском» формате – усилия фактически саботируются. Акцентирована необходимость полного выполнения украинскими властями ранее взятых на себя обязательств, прежде всего по установлению прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», – пояснила пресс-служба Кремля. Напомним, что в группе по мониторингу комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России заявили, что Евросоюз кратно увеличил попытки вмешательства в дела России, используя санкционное давление и стремясь повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране. Российским футболистам ограничат размер зарплаты 2 июля 2021, 22:17

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Министерство спорта России со спортивными федерациями и профессиональными лигами должно дать предложения по установлению «потолка» зарплат спортсменов до середины июля. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание с участием министра спорта Олега Матыцина, представителей администрации президента, а также руководителей спортивных федераций и профессиональных лиг по игровым видам спорта, включая Российский футбольный союз и Федерацию хоккея России, передает РИА «Новости». В совместном пресс-релизе пресс-службы Чернышенко и министерства спорта пояснили, что до середины июля Минспорт со спортивными федерациями и профессиональными лигами должен дать предложения по установлению «потолка» зарплат спортсменов. Уточняется, что ведомство выработает предложения по оптимизации числа легионеров в российских командах и требования к ним. Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020. Ракетный катер ЧФ отправился спасать терпящих бедствие украинских рыбаков 3 июля 2021, 07:55

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

На помощь экипажу терпящего бедствие в Черном море украинского рыболовного судна направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, сообщил Национальный центр управления обороной России. «Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна ОД-2592 (экипаж – четыре человека, порт приписки – Очаков), экипаж которого в 01.27 3 июля 2021 г. запросил помощь», – приводит текст сообщения ТАСС. Отмечается, что ранее экипаж «Ивановца» по международному каналу связи принял сигнал бедствия рыболовецкого судна ОД-2592, капитан которого сообщал, что у судна отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе, и просил помощи об информировании властей Украины об аварии. «Об аварийной ситуации с гражданским судном доложено в Национальный центр управления обороной Российской Федерации, который проинформировал украинские власти о получении сигнала бедствия от судна ОД-2592», – добавили в центре. В настоящее время в районе терпящего бедствие судна в готовности к оказанию помощи находятся ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный корабль «Безупречный» Пограничной службы ФСБ России. Напомним, в ноябре 2016 года большой противолодочный корабль Северного флота России «Вице-адмирал Кулаков» спас экипаж украинского судна в Средиземном море. Российские моряки передали терпевшее бедствие украинское рыболовецкое судно спасателям из Греции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Таксист отказался везти привитую пассажирку из мести за COVID-ограничения в Москве 2 июля 2021, 19:31 Текст: Вера Басилая

В Москве таксист отказался везти вакцинированную пассажирку, заявив, что боится привитых, и из-за ограничений не может попасть в ресторан. Мужчина включил запись на телефоне еще до того, как девушка села в машину и предупредил потенциальных зрителей о том, что откажет ей в поездке, если она вакцинирована, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». «Я считаю, что вакцина еще не исследована. Это зараза, которую мы не знаем. Другую машину вызываем, и никаких проблем нет. Вот нас не пускают ни в рестораны, никуда. Может, боятся. Соответственно, я тоже боюсь привитых», – заявил он. Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию, по официальным данным, перенесли более 10% жителей Москвы, однако переболевших без симптомов либо обращения к врачу больше в три-четыре раза. На фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.

Стало известно о прекращении поставок шампанского Moet в Россию 2 июля 2021, 22:40 Текст: Антон Никитин

Крупнейший производитель алкогольной продукции Moet Hennessy, входящий во французский концерн по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), направил российским партнерам письмо с решением прекратить поставки шампанского в Россию на неопределенный срок, сообщает издание РБК. «Дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др.) – ООО «Моет Хеннесси дистрибьюшн рус» – направило российским партнерам письмо, в котором сообщило, что компания временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей», – приводит ТАСС сообщение издания, которое ссылается на письмо трех источников на российском рынке. Поставки приостановят из-за поправок в законе 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», одобренного Советом Федерации 23 июня. Закон, регламентирующий производство и реализацию винодельческой и алкогольной продукции, был инициирован группой депутатов Госдумы и призван привести законодательство в соответствие с законом о виноградарстве и виноделии, который действует в России с 26 июня 2021 года. Как уточняет издание, в соответствии с законом «Моет Хеннесси дистрибьюшн рус» должен изменить категорию и маркировку продукции с шампанских вин на игристое вино, а производители шампанского не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка. Напомним, в феврале после вступления в силу закона «О виноградарстве и виноделии в России» в Ростове-на-Дону закрылся Ростовский комбинат шампанских вин («Ростшампанкомбинат»), делавший шампанское из импортного виноматериала. В Раде предсказали объединение России, Украины и Белоруссии 3 июля 2021, 05:58

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива опубликовал обращение к жителям Белоруссии по случаю дня независимости, предсказав объединение республики с Россией и Украиной. «Придет то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения», – приводит слова украинского парламентария РИА «Новости». Депутат назвал белорусский народ «родным и братским», подчеркнув, что жители соседней страны смогли защитить и отстоять свою независимость, которую Украина, по словам Кивы, потеряла. Парламентарий отметил, что белорусы всегда будут для украинцев «примером борьбы и противостояния за свое настоящее и будущее, за свое историческое прошлое». Кива также добавил, что украинский народ всегда будет нести сердце любовь к своим славянским соседям. Напомним, в четверг белорусский президент Александр Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лукашенко заявил о планах террористов в Белоруссии взорвать узел связи ВМФ России 2 июля 2021, 20:05

Фото: Сергей Войник/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

Раскрытые в Белоруссии «спящие» террористические ячейки намеревались подорвать узел связи Военно-морского флота (ВМФ) России в городе Вилейка в Минской области, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Эти ячейки, называющие себя «отрядами самообороны», намеревались подорвать узел связи ВМФ России, Лукашенко признался, что обсуждал происшествие с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону, передает БелТА. «Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы», – пояснил Лукашенко. Узел связи ВМФ России в Вилейке (радиостанция «Антей») работает там с 1964 года, он обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ с атомными подлодками, несущими дежурство в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. В пятницу Лукашенко сообщил, что в стране раскрыли «спящие» ячейки террористов, связанных с Западом, они готовили насильственную смену власти в Белоруссии. Для этого подозреваемые намеревались поджечь колонну лесозаготовочной техники в лесхозах страны, пояснял белорусский лидер. Россия расширила список запрещенных к ввозу с Украины продуктов 3 июля 2021, 01:56

Фото: CSH/www.imago-images.de/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Правительство России расширило перечень запрещенных к ввозу с территории Украины продуктов, следует из соответствующего постановления за подписью премьер-министра Михаила Мишустина. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения внесены в приложение к постановлению от 29 декабря 2018 года. Согласно документу, теперь в Россию с территории соседней страны нельзя ввозить сахар, макаронные изделия, необезжиренную какао-пасту, некоторые готовые продукты из кукурузы и злаков, мюсли, кетчуп, майонез, продукты для приготовления соусов и готовые соусы, готовые супы и бульоны, а также заготовки для них, мороженое и сладкие воды. Кроме того, эта мера коснулась ячменя, пальмового масла и его фракций в таре-нетто массой 20 тонн или меньше, готовых или консервированных продуктов из мяса, готовых или консервированных ракообразных и моллюсков. Также ограничен ввоз некоторых остатков от производства кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов на корм скоту, ферментов и ферментных препаратов, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары из древесины. Напомним, в марте Украина запретила ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла и туалетной бумаги. Киев уже несколько раз расширял перечень товаров, запрещенных для ввоза из России. Россия в ответ в декабре 2018 года также ввела новые санкции против Украины. В апреле 2019 года Россия вновь расширила запрет на оборот товаров с Украиной. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Назначения в Госдеп США заблокировали из-за «Северного потока – 2» 3 июля 2021, 11:09

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Сенат США не может утвердить 13 кандидатур на важные дипломатические посты в Госдепе из-за возражений республиканца Теда Круза, сообщает NBC News со ссылкой на источники. По информации издания, Круз пытается заставить Вашингтон принять более жесткие меры против проекта «Северный поток – 2». При этом обязанности избранных кандидатов не будут связана с политикой США по отношению к газопроводу, передает РИА «Новости». Уточняется, что в этот список вошли Бретт Холмгрен, который должен стать помощником госсекретаря по разведке, и Дэниел Критенбринк, назначенный на должность помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана, и другие. При этом другие противники «Северного потока – 2» не поддержали Круза. Отмечается, что он уже не в первый раз использует такую тактику. Ранее подобная ситуация сложилась во время президентства Брака Обамы. Ранее Тед Круз воспрепятствовал утверждению Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ, чтобы вынудить президента США Джо Байдена ввести дополнительные санкции против газопровода «Северный поток – 2». Британская телеведущая сравнила карту Украины на форме сборной с пятном грязи 3 июля 2021, 10:05

Фото: Gleb Garanich/Reuters

Текст: Елизавета Булкина

Ведущая телешоу «Доброе утро, Британия» Кейт Гэрруэй сравнила контур карты Украины на футболке сборной страны по футболу с грязным пятном, сообщило Daily Star. В передаче также принимал участие посол Украины Вадим Пристайко. «Я не знаю, хорошо ли вам видно, но на передней части вашей футболки изображена карта. Тяжело разглядеть <…> Это похоже на футболку, которую мой сын поднял с пола и сказал, что она еще не совсем грязная», – передает слова журналистки РИА «Новости». На форму украинской сборной нанесена карта Украины с силуэтом Крыма. Перед началом чемпионата в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Через несколько дней в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт. Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины. На Украине обвинили ЕС в нежелании «разрушить» Россию санкциями 3 июля 2021, 09:06 Текст: Елизавета Булкина

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Киев» упрекнул Евросоюз за то, что он не желает не хочет вводить против России более жесткие санкции, чтобы «разрушить» ее. «Нам бы хотелось, чтобы санкции реально как ударили по России и убили, но санкции действуют стратегически. Есть ли желание в Европейском союзе вводить новые санкции, которые разрушат Россию? Нет, сто процентов я вам скажу, при этом в любой стране. Может быть в Литве на что-то готовы, а в ЕС – нет», – передает его слова РИА «Новости». По мнению Климкина, США усилят антироссийскую санкционную политику только в том случае, если в Вашингтоне решат, что у них не получится «договориться» с Москвой. Однако даже в этом случае США будут действовать постепенно, поскольку в Вашингтоне, по его словам, есть стороны, которые заинтересованы в сохранении экономических связей с Россией. Кроме того, экс-министр подчеркнул, что Киев «проиграл битву» за «Северный поток – 2». Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов. А также подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что продление Украиной санкций в отношении российских компаний можно расценивать как шаг по недопущению встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги. Лукашенко рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азаренка 2 июля 2021, 18:50

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости рассказал о попытке похищения и убийства журналиста СТВ Григория Азаренка. «Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель (цитирую) – обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам – тот, кто был нанят за десять тысяч долларов – деньги были перечислены – должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернете», – рассказал Александр Лукашенко, передает БелТА. По словам главы республики, это преступление задумывалось как предупреждение: «смотрите, мы вас всех перережем, как минимум отрежем языки, чтобы молчали». «Если не получится – убить. Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы – тепловизоры и прочее, которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике», – сказал Лукашенко. Он отметил, что «все были изобличены», а тайники – найдены. Операция, по словам президента, продолжалась долго. «Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский. Арестован и дает показания», – сообщил глава государства. Имя Григория Азаренка в Беларуси стало символом действующей власти – все репортажи и авторские программы ведущего посвящены политике и разоблачению оппозиции. Ведущий Григорий Азаренок – автор сюжета о «мистической войне» против Александра Лукашенко на белорусском канале СТВ. В период выборов президента Беларуси 2020 года Азаренок регулярно выпускал сюжеты в поддержку действующего президента. Первым из них стал репортаж о сотрудничестве кандидата Светланы Тихановской с французским политическим журналистом Бернаром-Анри Леви, названным репортером «автором цветных революций». Азаренок публично обвинил штаб кандидата в намерении построить в Беларуси «болотный концлагерь» и заверил, что в стране есть «опыт в борьбе с ползучими гадами и трясиной». Ранее Лукашенко сообщил о связанных с Западом «спящих» террористических ячейках в Белоруссии, готовящих смену власти в стране. Путин наградил Мамонова орденом Дружбы 2 июля 2021, 20:00

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин наградил музыканта, основателя коллектива «Звуки Му» Петра Мамонова орденом Дружбы. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Мамоноав Петра Николаевича, артиста», – говорится в указе президента, опубликованном на официальном-интернет-портале правовой информации. В четверг сообщалось, что Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации. Петр Мамонов – актер, советский и российский музыкант, поэт, известен по музыкальному коллективу «Звуки Му», киноспектаклям. Союз виноделов назвал шантажом решение Moet Hennessy не поставлять шампанское в Россию 3 июля 2021, 13:49

Фото: Michael Weber/

imageBroker/

Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Решение Moet Hennessy приостановить поставки шампанского в Россию является шантажом, при этом россияне точно не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату, заявил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. «Я считаю, что это письмо – крик на пустом месте. Я даже думаю, что это своего рода шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить – не возите. В России игристое вино не хуже. Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату», – цитирует Поповича РИА «Новости». По мнению президента Союза виноградарей и виноделов, Moet Hennessy опасается, что поставляемое шампанское не будет соответствовать стандартам на игристое вино в России. «И это странно, так как им никто не запрещает называть свою продукцию шампанским. И мы не заставляем называть ее игристым вином», – отметил эксперт. Компании, продолжил он, надо лишь ответить на вопрос: соответствует ли их продукция российскому стандарту на игристое вино или не соответствует. «Мы никого и никогда не заставляем называть алкогольную продукцию иначе, чем называет сам производитель. Мы всего лишь просим доказать ее соответствие российским стандартам на игристое вино и указать это на этикетке. А слово «шампанское» на этикетке им никто не запрещает», – подчеркнул Попович. Moet Hennessy утверждает, что согласно новому российскому закону, понятие «шампанское» разрешается использовать только в отношении шампанского, произведенного в России. А импортеры должны переименовать зарубежную продукцию в «игристое вино». В Moet Hennessy отметили, что это обязывает производителей из французского региона Шампань также переименовать продукцию в «игристое вино». При этом сами производители не подтвердили, что готовы пойти на такие изменения. Ранее крупнейший производитель алкогольной продукции Moet Hennessy, входящий во французский концерн по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), направил российским партнерам письмо с решением прекратить поставки шампанского в Россию на неопределенный срок. Устроившая скандал хозяйка отеля в Анапе объявила о закрытии гостиницы 3 июля 2021, 14:34 Текст: Алина Назарова

Хозяйка гостиницы «Атмосфера Джемете» в Анапе, которая обматерила пожаловавшихся на грязный номер постояльцев и назвала их представителями ЛГБТ-сообщества, сообщила о закрытии отеля. «Хейтеры, радуйтесь! Гостиницы больше нет, и меня тоже! Все как вы хотели! … Сижу теперь безработная, без денег, даже уборщицей теперь не берут! Напишите в комментариях, что же теперь мне делать?», – написала хозяйка гостиницы в заведенном на днях Instagram. Однако пользователи Сети не поддержали женщину. «Скажите спасибо, что вас по судам еще не затаскали, а жаль!», «Виноваты какие-то хейтеры, которые вас до вчерашнего дня не знали, ЛГБТ, клиенты, близость к морю – короче, кто угодно, кроме вас», «Ну, собственно, за что боролась, на то и напоролась», «Отлично, что не берут. Еще не хватало, чтоб такая уборщица пришла и начала вести себя так хабальски», – написали ей в комментариях. Закрытие отеля изданию «Подъем» подтвердила исполняющий обязанности министра курортов и туризма Краснодарского края Мария Золотухина. «Мы не полиция нравов. А вопрос о гостеприимстве снят. Эта гостиница закрыта», – заявила она. Напомним, никому не известная в России мини-гостиница «Атмосфера Джемете» в Анапе прославилась после того, как ее владелица обматерила постояльцев за просьбу убрать в номере. Инцидент попал на видео, после чего делом занялись правоохранители. Женщина принесла извинения и пообещала, что «такого больше не повторится». Однако уже через некоторое время она опубликовала в Сети видео, на котором заявила, что попросившие ее убраться девушки якобы были представителями ЛГБТ-сообщества, а ее отель выступает «за семейные ценности».