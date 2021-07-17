Во Всероссийском обществе глухих оценили инициативы ЕР по поддержке инвалидов ЕР запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу 17 июля 2021, 11:34 Текст: Наталья Ануфриева

Партия «Единая Россия» (ЕР) запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу, каждый житель страны может внести свою инициативу и стать соавтором. Это поможет сделать ее по-настоящему народной, подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак. «Тем самым мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам. Чтобы ни одно предложение не потерялось и получило свое развитие и отражение сначала в нашей программе, а затем воплотилось в жизнь», – приводятся слова Турчака на сайте ЕР. Принять участие в формировании народной программы на сайте NP.ER.RU можно двумя способами: первый – проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни, каждый из них отражает наиболее важные направления; второй способ – направить свои предложения через специальную форму. Предусмотрен и офлайн формат – можно заполнить анкету в региональной общественной приемной ЕР или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин. Кроме этого, партия проводит в каждом субъекте России экспертные обсуждения по ключевым разделам народной программы. В них принимают участие представители научного сообщества и профессиональных сфер деятельности, профильных общественных организаций, органов власти и депутаты. Также на площадке «Единой России» уже прошли две стратегические сессии по сбору предложений в народную программу – по поддержке семей с детьми и людей с инвалидностью. В их работе приняли участие общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты. В частности, прозвучали инициативы об увеличении размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, о налоговых льготах для организаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы, меры поддержки бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками, расширение возможностей маткапитала и другие. Кроме того, участники предлагали предусмотреть в народной программе расширенные меры поддержки детей-инвалидов (упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы, сделать доступнее получение средств технической реабилитации, ввести электронные сертификаты на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями), совершенствовать доступность городской среды для инвалидов, расширить возможности для образования и трудоустройства людей с проблемами по слуху.

«Единая Россия» предложила организовать в лагерях отдых детей медиков из «красных зон» 15 июля 2021, 10:15 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» предлагает организовать в оздоровительных лагерях отдых для детей медиков из «красных зон» и детей из семей, оказавшихся в зонах ЧС, сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Реализация этой меры позволит организовать отдых в оздоровительных лагерях для 11 тысяч детей, а также поможет загрузить здравницы Краснодарского края, Крыма и Приморского края, отметил Турчак. По его словам, в прошлом году «Единая Россия» выступила с инициативой предусмотреть создание специальной программы по отдыху и оздоровлению детей врачей и медработников, которые работают в «красных зонах», и направила ее в правительство. Это уже позволило отправить в лагеря более 1 тыс. детей, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «Должны быть предусмотрены специальные квоты и по линии Минздрава, и по линии Минпросвещения. Сейчас идет ограничение по загрузке лагерей. Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС. Нужно провести работы и по изменению нормативных актов, и федерального законодательства. По линии фракции «Единой России» в Госдуме и Совета Федерации готовы претворить эту инициативу в жизнь», – сказал Турчак. Он также отметил, что в четверг встретится с волонтерами, которые помогали ликвидировать последствия наводнения в Краснодарском крае. Главврач оценил идею «Единой России» организовать отдых для детей медиков из «красных зон» 15 июля 2021, 12:04 Текст: Елена Лексина

«В период пандемии дети врачей в какой-то степени недополучают родительского внимания и больше обычного переживают, поэтому здесь очень важна поддержка государства», – сказал газете ВЗГЛЯД главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, комментируя предложение «Единой России» отправлять детей медиков из «красных зон» на отдых в оздоровительные лагеря. «Я поддерживаю эту инициативу «Единой России», – отметил главный врач Домодедовской Центральной городской больницы (первый ковидный госпиталь в Московском регионе) Андрей Осипов. По его словам, медики из «красных зон» напряженно работают уже более года. «И в некоторые периоды развития пандемии врачи были буквально отдалены от семьи, так как жили в специальных общежитиях в целях обеспечения безопасности своих родных», – отметил главврач. «Они не видели свои семьи по несколько месяцев. Более того, сейчас медики продолжают работать в таком же режиме, что не очень хорошо сказывается на их семьях. В какой-то степени дети врачей недополучают родительского внимания и больше обычного переживают», – пояснил Осипов. «Поэтому инициатива «Единой России» очень своевременна. Важно, чтобы дети медиков отдохнули в оздоровительных лагерях и набрались сил, потому что COVID-19 никуда не денется в ближайшее время», – заключил собеседник. В четверг первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым сообщил, что партия «Единая Россия» предлагает организовать в оздоровительных лагерях отдых для детей медиков из «красных зон» и детей из семей, оказавшихся в зонах ЧС. Реализация этой меры позволит организовать отдых в оздоровительных лагерях для 11 тысяч детей, а также поможет загрузить здравницы Краснодарского края, Крыма и Приморского края, отметил Турчак. По его словам, в прошлом году «Единая Россия» выступила с инициативой предусмотреть создание специальной программы по отдыху и оздоровлению детей врачей и медработников, которые работают в «красных зонах», и направила ее в правительство. Это уже позволило отправить в лагеря более одной тысячи детей, говорится в сообщении на сайте «Единой России». Путин поручил выделить 150 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры 16 июля 2021, 19:40 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин по итогам съезда «Единой России» поручил выделить 150 млрд рублей на строительство и модернизацию в регионах объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе в Крыму и на Черноморском побережье. «Правительству Российской Федерации обеспечить: ... направление, начиная с 2022 года дополнительных средств в размере 150 млрд. рублей на строительство и модернизацию в субъектах Российской Федерации объектов коммунальной инфраструктуры, прежде всего на строительство современных канализационных очистных сооружений и очистных сооружений ливневых стоков, в том числе на Черноморском побережье России, включая Республику Крым», – говорится в сообщениина сайте Кремля. Предложения жителей Донбасса включат в народную программу «Единой России» 14 июля 2021, 17:53 Текст: Ксения Панькова

Россиян, проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках, необходимо обеспечить защитой, их голоса должны быть услышаны в ходе избирательной кампании в Госдуму восьмого созыва, заявил член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров (фракция «Единой России»). «Очень важно создавать условия для того, чтобы наши граждане, проживающие независимо где, а тем более, если мы говорим о Донбассе, были обеспечены защитой, включены в наши общие социокультурные проекты, чтобы они могли получать помощь в гуманитарной, экономической, политической сферах», – сказал парламентарий в ходе выступления на форуме «Россия – Донбасс: единство приоритетов», сообщается на сайте ЕР. В этой связи, по его словам, на первый план должна выйти задача по обеспечению для живущих в Донбассе соотечественников возможности участвовать в избирательной кампании в Госдуму. Напомним, 10 мая во время рабочей поездки в Ростовскую область секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подписал соглашение о взаимодействии с Союзом добровольцев Донбасса. 14 мая представители Союза добровольцев Донбасса (СДД) подали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России». Они намерены участвовать в выборах в Госдуму, а также в избирательных кампаниях регионального и муниципального уровней. «Единая Россия» предложит меры по сдерживанию цен на продукты 16 июля 2021, 13:15 Текст: Алина Назарова

«Единая Россия» 19 июля обсудит с правительством и главами регионов конкретные меры по снижению стоимости так называемого «борщевого набора» (морковь, лук, картофель, свекла, капуста), сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Участие в совещании также примут представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «В регионах идет обсуждение народной программы партии. И буквально через одно идут обращения по крайне высоким ценам на самые основные продукты. Эта тема также звучала в ходе прямой линии с Президентом. Об этом говорят люди на встречах с кандидатами, пишут в СМИ и интернете. Эта проблема касается каждого. Ее нельзя объяснить экономическими причинами, погодными условиями или пандемией», – подчеркнул Турчак. Он отметил, что «Единая Россия» до конца недели завершит мониторинг и анализ ситуации по каждому субъекту России. «Прошу оперативно в течение двух суток подготовить свои предложения и отработать их со своими губернаторами. Одними федеральными мерами мы, безусловно, не ограничимся», – сказал Турчак. В свою очередь Алексей Гордеев отметил, что решения по снижению цен будут проработаны с сельхозпроизводителями. «Мы провели ряд исследований и попросили проработать вопрос с фермерами, у которых большой объем производства этих овощей. К понедельнику предложения подготовим и обсудим», – сказал он. Ранее сообщалось, что производители соли столкнулись с дефицитом полувагонов для перевозки продукта, ситуация грозит срывом поставок и ростом цен на соль. В июне президент Владимир Путин, отвечая на этот вопрос, почему в России наблюдается рост цен на продукты питания, пояснил: «Потому что у нас продуктов не хватило». Сейчас же он надеется, что нынешнего урожая «хватит с лихвой». Также президент уточнил, что экономический кризис затронул весь мир. «Россия является частью мировой экономики, поэтому на нас это тоже отражается», – отметил он. В том числе на это повлияла пандемия коронавируса. МЭР допустило ограничение экспорта продуктов во избежание роста цен. Предложения жителей Донбасса включат в программу «Единой России» по развитию ЛНР и ДНР 15 июля 2021, 17:00 Текст: Евгения Шестак

В программу развития самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик войдут предложения, поступившие от местных жителей, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Программа включает весь спектр жизни: новые рабочие места, достойная зарплата, вопросы, связанные с развитием медицины и образования на территории Донбасса, молодежной политики. Весь набор этих вопросов каждые две три недели я буду обсуждать в ДНР и ЛНР», – приводятся слова парламентария на сайте партии. 14 и 15 июля в Донбассе проходят форумы граждан России: накануне мероприятие состоялось в Луганске, сегодня форум принимает Донецк. Его организаторами выступают «Единая Россия» и общественная организация «Русский центр». Участники мероприятий обсуждают защиту прав соотечественников, роль современной России в политике, культуре, медицине, науке, спорте, образовании, IT-технологиях, вопросы поддержки жителей ДНР и ЛНР. Напомним, 10 мая во время рабочей поездки в Ростовскую область секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подписал соглашение о взаимодействии с Союзом добровольцев Донбасса. «Единая Россия» принимала участие во многих гуманитарных миссиях в Донбассе. Так, в ходе майского визита секретаря Генсовета в Ростовскую область представителям народных республик передали два автомобиля скорой помощи для врачей и медикаменты для постковидной реабилитации учителей. ВЦИОМ: За список «Единой России» готовы проголосовать 40% опрошенных 16 июля 2021, 19:05

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Текст: Андрей Самохин

40 % россиян, из числа тех что намерены принять участие в голосовании на сентябрьских выборах в Госдуму, намерены голосовать за «Единую Россию». Об этом говорят результаты всероссийского опроса ВЦИОМ, который был проведен по двум различным методикам. В пятницу Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты двух исследований, посвященных предстоящим выборам в Госдуму: параллельно проводились поквартирный и телефонный соцопросы. В ходе поквартирного опроса респондентам впервые предъявлялись не только перечень партий – участниц выборов, но и список лидеров от каждой партии. Из тех, кто был опрошен в ходе поквартирного опроса и уверен, что будет голосовать, 40% проголосовали бы за «Единую Россию». 14% респондентов намерены проголосовать за КПРФ, 11% – за ЛДПР, а 10% – за партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Среди уверенных в своем участии в голосовании респондентов телефонного опроса 30% проголосовали бы за «Единую Россию», 18% – за КПРФ, 10% – за ЛДПР и 9% за «Справедливую Россию». Среди опрошенных поквартирно, 36% уверены, что примут участие в выборах депутатов Государственной Думы России, которые состоятся в сентябре 2021 года, 15% ответили, что скорее всего это сделают (41% и 21% соответственно среди респондентов телефонного опроса). «Раньше ВЦИОМ ограничивался телефонными опросами, а сейчас решил в ходе избирательной кампании дополнить эти исследования поквартирными опросами, чтобы потом сравнить и вывести среднее значение. Думаю, сделано это было для того чтобы снять обвинения центра в ангажированности, неправильных методиках и так далее со стороны «диванных экспертов», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Выборки и методы, которые использовали социологи в этих опросах, давно апробированы в мире, описаны в профессиональной литературе. Подобное сочетание методов опроса продиктовано стремлением достичь более научно строгого результата», – отметил политолог. Мартынов подчеркнул – цифры, опубликованные ВЦИОМ, в целом соответствуют оценкам предпочтений избирателей, которые ранее давало экспертное сообщество. «До 40 % у «Единой России», примерно, по «10 +» у КПРФ и ЛДПР, и порядка 7 % у «Справедливой России», – перечислил эксперт. – Социологи сейчас подтвердили предположения политологов, причем в максимальной корректной форме опроса по двум методам». «То, что кроме простого наименования партий в опросах были задействованы лидеры их федеральных списков очень важно, поскольку представляет более адекватно общественное мнение, – сказал Мартынов. – Многие голосуют не столько за партии, сколько за их первых лиц. Понятно, что у «Единой России» было больше возможностей пригласить в «выборные лидеры» таких ярких и всем известных людей как Сергей Шойгу и Сергей Лавров». Всем участникам кампании и наблюдателям важно иметь достоверные данные, которые дает такой двойной портрет общественного мнения, с учетом не только партийных брендов, но и персоналий, добавил собеседник. Выборы в Госдуму будут проходить в течение трех дней –17, 18 и 19 сентября. Одновременно с ними в единый день голосования 19 сентября должны пройти прямые выборы глав девяти регионах (и еще в трех субъектах федерации руководителей будут избирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. В ЕР рассказали об открытии 100 новых уличных спорткомплексов в регионах 14 июля 2021, 19:12 Текст: Ксения Панькова

В регионах России откроются 100 новых физкультурно-спортивных комплексов открытого типа (ФОКОТ). В большинстве субъектов необходимые процедуры пройдены, работы идут по графику, а объекты откроются в установленные сроки, сообщила пресс-служба «Единой России». «Партия ранее добилась двукратного увеличения финансирования строительства спортобъектов в субъектах РФ и взяла на себя контроль за эффективным и своевременным расходованием этих средств», – сообщается на сайте ЕР. Нижегородская область была в числе первых регионов, подавших заявку на участие в программе строительства ФОКОТов. Пилотным проектом стал комплекс с искусственным покрытием в поселке Бутурлино – его окрылили в прошлом году. Сейчас в регионе завершается строительство еще одного ФОКОТа, который откроется на территории арзамасской школы №15 примет всех. В этом году нижегородские региональные власти начали строительство еще двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа: на стадионе «Красная Этна» в столице региона и в Дзержинске на базе спортшколы №3. Как отметил секретарь Нижегородского регионального отделения «Единой России», губернатор Глеб Никитин, такие комплексы становятся важными центрами общественной жизни, где не только проводятся тренировки, но и проводят свой досуг люди всех возрастов. В Челябинской области все готово к открытию 27 июля ФОКОТа на базе школы №1 в городе Пласте. На месте заброшенного футбольного поля появился стадион с современным покрытием, беговыми дорожками и трибунами, хоккейная коробка и баскетбольная площадка, а также воркаут-площадка. Секретарь Челябинского регионального отделения, губернатор Алексей Текслер лично контролирует объект. К началу нового учебного года региональные власти намерены сдать еще один ФОКОТ – в Златоусте. Современный стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, универсальная спортплощадка и воркаут-зона появятся на территории спортшколы №5. В Смоленской области в этом году ФОКОТы появятся в Гагарине и в Красном Бору. Сейчас на территории красноборской школы №5 строители готовят основание под строительство спорткомплекса. В Иркутской области в текущем году строители готовятся сдать два ФОКОТа: в Балаганске и Тайшете. Проекты спорткомплексов предусматривают, что зимой они будут использоваться как хоккейные площадки, в теплый период – как футбольное поле с беговыми дорожками. Кроме того, вокруг стадиона расположатся тренажеры. До конца года региональные власти также намерены ввести в эксплуатацию ФОКОТ в Усть-Куте. Он включает стадионные площадки с трибунами, беговые дорожки и тренажеры. К 1 сентября сразу два новых физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа появятся в Кашине и Ржеве (Тверская область). Параллельно в регионе идет строительство десяти стадионов. Четыре из них появятся в Твери, по одному –в Нелидово, Торжке, Кимрах, Осташкове, Калязине и Старице. Как сообщил секретарь Тверского регионального отделения «Единой России», губернатор Игорь Руденя, спортивные объекты откроются практически во всех крупных муниципальных образованиях области. До конца года в Иваново физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа появится на территории средней школы №8. В состав ФОКОТа войдет хоккейная коробка, беговая дорожка, секторы для игры в стритбол, прыжков в длину и высоту, а также тренажерные комплексы, трибуны и раздевалки для спортсменов В Удмуртии в конце октября планируется сдать ФОКОТ в Можге, он разместится возле городской школы №10. Проект, в частности, предусматривает установку тренажеров и зрительской трибуны на 100 мест. Заниматься здесь смогут не только школьники, но местные жители, отметил секретарь Удмуртского регионального отделения «Единой России», глава региона Александр Бречалов. В Вологде ФОКОТы появятся у школ №№ 12 и 16, во дворах по улице Новгородской; в Череповце спорткомплексы возведут на стадионе «Металлург», в Макаринской роще, на улицах Краснодонцев и Монтклер, а также рядом со школами №№ 5 и 9. Тем временем в Липецкой области строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа идет в Волово. В его состав войдет беговая дорожка, футбольное поле с искусственной травой, хоккейная коробка, трибуна для зрителей, площадку с уличными тренажерами, оборудование для игровых видов спорта. Рабочие уже начали готовить площадку под будущий комплекс. В Мордовии в этом году планируется начать строительство ФОКОТа в селе Большие Березники. Его оснастят уличными тренажерами, трибуной для зрителей, площадкой для занятий легкой атлетикой и спортивной гимнастикой. В «Единой России» пообещали работать над повышением качества жизни людей с инвалидностью 15 июля 2021, 11:40 Текст: Алина Назарова

Повышение качества жизни людей с инвалидностью является приоритетом фракции «Единая Россия», сегодня они – одна из самых социально незащищенных категорий граждан, заявил первый замглавы фракции партии в Госдуме Андрей Исаев в ходе стратегической сессии «Повышение качества жизни инвалидов – приоритет Народной программы «Единой России». «Наша задача - создать условия для активной, полноценной жизни людей с инвалидностью, для их самореализации, реализации человеческого потенциала в работе, спорте, творчестве, возможности участвовать в общественной и политической жизни», – сказал Исаев, слова которого приводятся на сайте «Единой России». Важность работы в этом направлении подчеркивали президент Владимир Путин и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, в том числе на съезде партии в июне этого года. Напомним, «Единая Россия» проводит стратегическую сессию на тему повышения качества жизни инвалидов и челнов их семей. В ней принимают участие уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, депутат Госдумы, координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда» Михаил Терентьев (фракция «Единой России), руководитель социального проекта «Шаг за шагом к мечте», инвалид-колясочник Наталья Каптелинина. Предложения участников дискуссии войдут в народную программу партии. Ранее на площадке партии прошла стратегическая сессия «Народная программа «Единой России» – семьям с детьми», к которой присоединились общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Они озвучили предложения по расширению мер поддержки семей. В ОНФ оценили идею «Единой России» о страховании волонтеров 15 июля 2021, 14:26 Текст: Наталья Макарова

«Волонтеры часто рискуют здоровьем и жизнью, поэтому государство должно их обезопасить», – сказала газете ВЗГЛЯД координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития» Юлия Оглоблина, говоря о предложении секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака ввести обязательное страхование для волонтеров. «Полностью поддерживаю эту инициативу. Это очень нужная мера. Волонтеры всегда откликаются, когда необходима помощь. И это касается не только молодежи. Сейчас в стране происходят наводнения и пожары, поэтому многие спрашивают, как можно вступить в спасательные группы», – отметила председатель Российского союза сельской молодежи, координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития» Юлия Оглоблина. «Неравнодушных людей очень много, но ведь помогая, они часто рискуют здоровьем и жизнью. Они об этом не думают и решения о желании помочь принимают одномоментно. Но несчастные случаи, к сожалению, бывают, – констатирует собеседница. – Когда такое случается, мы понимаем, что надо предусмотреть страхование волонтеров». «Я рада, что «Единая Россия» вышла с такой инициативой. Безусловно, добровольцы и дальше будут помогать гражданам, но государство должно их обезопасить», – убеждена Оглоблина. Напомним, первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил ввести обязательное страхование для волонтеров. Необходимые законодательные изменения «Единая Россия» подготовит вместе с Ассоциацией волонтерских центров России и внесет в новом созыве Госдумы, сообщил Турчак в ходе рабочей поездки в Краснодарский край. «Действительно, для тех категорий волонтеров, которые работают в очагах лесных пожаров, в таких местах, как здесь, в зоне подтопления, в ковид-госпиталях в красных зонах, безусловно, нужны дополнительные меры поддержки, дополнительная меры защиты. Мы договорились, что уже сейчас вместе с правительством отработаем поправки либо в федеральный закон о волонтерстве, либо это будет новый закон об обязательном страховании тех категорий волонтеров, которые осуществляют свою деятельность с риском для жизни или здоровья. Это должна быть отдельная государственная программа, «Единая Россия» такие законодательные изменения вместе с Ассоциацией волонтерских центров России обязательно подготовит. Мы их представим в Правительство, и уже в осеннюю сессию в новом созыве внесем эти поправки», – отметил Андрей Турчак. В Ленинградской области стартовала программа социальной газификации 16 июля 2021, 17:04 Текст: Дарья Григоренко

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак принял участие в открытии газопровода в Волосово Ленинградской области. С этого населенного пункта началась предложенная «Единой Россией» программа социальной газификации. По словам Турчака, газ до конца 2022 года подведут до участков 130 тыс жителей области, из них 5,5 тыс – Волосовского района, говорится на сайте «Единая Россия». Он также пояснил, что тема социальной газификации – это тема справедливости и сейчас данная программа дорабатывается, чтобы отдельным категориям граждан – пенсионерам, малоимущим, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами проводили газ непосредственно до самого дома. «Нет ничего не справедливей, когда в границах одного населенного пункта труба проложена – одна часть газифицирована, а вторая часть годами ждет, когда на их сторону улицы придет этот праздник. Именно поэтому «Единая Россия» инициировала обращение к Президенту Российской Федерации, выступила с инициативой о запуске совершенно новой программы – мы ее называем программой социальной газификации, по которой домовладения по всей стране до конца 2022 года будут газифицированы до границы земельного участка», – добавил Турчак. Ранее в Городищенском районе Пензенской области состоялся запуск газопровода высокого давления, который позволит газифицировать более тысячи домовладений. Кроме того, Александр Новак сообщил, что единый оператор газификации (Газпром) будет участвовать в финансировании мероприятий газификации в регионах, если там не будет хватать для этого средств. Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий реализовать мероприятия «дорожной карты» повышения уровня газификации России и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан. Гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов пояснил, что в рамках догазификации бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров. Глава Минэнерго Николай Шульгинов разъяснил, что при бесплатном подключении газа к жилым домам в России будет учитываться уровень расхода газа – до 7 кубометров в час, а площадь дома не является критерием для такого подключения. Путин поручил создать в малых городах инфраструктуру для активного отдыха и занятий спортом 16 июля 2021, 19:26 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин поручил до 31 января 2022 года рассмотреть вопрос создания в малых городах и селах инфраструктуры для активного отдыха и занятий спортом, сообщает пресс-служба Кремля. «Правительству Российской Федерации совместно с всероссийской политической партией «Единая Россия» рассмотреть вопрос о создании в малых городах и сельских населенных пунктах современной социальной инфраструктуры для организации активного отдыха граждан и занятий спортом», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Уточняется, что доложить об исполнении поручения необходимо до 31 января 2022 года, далее – один раз в полгода. Ранее в пресс-службе «Единой России» сообщили, что в регионах России откроются 100 новых физкультурно-спортивных комплексов открытого типа (ФОКОТ). В большинстве субъектов необходимые процедуры пройдены, работы идут по графику, а объекты откроются в установленные сроки. ЕР и волонтеры начали «генеральную уборку страны» в рамках марафона «Дни зеленых действий» 15 июля 2021, 17:52 Текст: Елена Мирошниченко

Экологический марафон, который объединит все регионы страны, стартовал в селе Павло-Слободское Московской области. Местные жители, волонтеры, представители общественных организаций приняли участие в очистке берегов Истры и самой реки от мусора. С земли и воды удалось собрать и рассортировать на пригодные для переработки фракции порядка 3 тонн отходов. Мероприятие посетил автор идеи, временно исполняющий обязанности заместителя секретаря Генерального Совета Партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Сегодня мы становимся участниками нового интересного направления. «Дни зеленых действий» – старт серьезной программы. Нам предстоит большая генеральная уборка страны. Я абсолютно убежден, что благодаря всем неравнодушным мы с этой задачей справимся. Кроме того, помимо «Дней зеленых действий», мы приступаем и к уборке арктического региона в рамках проекта «Чистая Арктика», – подчеркнул он. Каждый участник марафона «Дни зеленых действий» имеет возможность внести свое предложение для Народной экологической программы. В Московской области основные идеи сегодня связаны с системой обращения с твердыми коммунальными отходами. Актриса и блогер Мария Кожевникова приняла участие в очистке реки, а также в полевом мастер-классе, посвященном сортировке отходов и изучила выставку «Мусореализм» с «мусорными» репродукциями картин известных художников. «Мы сегодня с вами делаем важное дело, и это не просто высокопарные слова. От нас зависит будущее нас и наших детей. А я не только член Всероссийского общества охраны природы, я мама троих маленьких сыновей. И я очень хочу, чтобы мы все с вами жили в чистой стране, дышали свежим воздухом», – отметила Мария Кожевникова. В Московской области «Дни зеленых действий» состоялись при участии волонтеров «Воды России», «Единой России», «Молодой Гвардии», «Волонтеров Подмосковья», «Волонтеров Экологов». В Московской области лидер «Воды России» Сергей Маликов объединяет общественников и эковолонтеров. Поддержали проект и местные власти. «Очень почетно, что такой масштабный марафон стартует именно с нашего региона. Теперь наша задача – подхватить и развивать это начинание», – подчеркивает заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин. В дальнейшем экологический марафон «Дни зеленых действий» охватит все 85 регионов России. Ранее сообщалось, что в России по инициативе экс-главы Минприроды и врио заместителя секретаря генсовета «Единой России» Дмитрия Кобылкина стартует масштабный экологический проект «Дни зеленых действий». ОНФ соберет предложения по развитию системы образования для программы «Единой России» 15 июля 2021, 19:05 Текст: Елена Мирошниченко

Общероссийский народный фронт начал сбор предложений по развитию системы образования, которые включат в народную программу «Единой России», принимаются действующие проекты, которые эффективно работают на практике, сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. «Это проекты, которые связаны с региональной инфраструктурой, обязательно подготовкой качественных педагогов и специалистов, развитием каждого региона. Сбор организован на сайте Общероссийского народного фронта. После подведения итогов и общего обсуждения, которое состоится в сентябре, мы передадим собранные материалы в «Единую Россию», – приводятся ее слова на сайте партии. Шмелева обратила внимание, что в рамках реализации программ в образовательной сфере необходимо развивать академическую мобильность. Она предусматривает возможность для студентов, преподавателей и менеджмента вузов возможность «перемещаться» между образовательными учреждениями для обмена опытом и получения возможностей, которых нет у «своего» вуза. «Начинают работать инструменты, в том числе с участием Общероссийского народного фронта, позволяющие готовить, закреплять, приглашать в регионы сильные кадры. Сетевая форма реализации таких программ позволяет сфокусироваться на самых важных для региона технологиях, добиваться практической реализации разработок, и, благодаря новым профилям, которые появляются в региональных вузах, приглашать и готовить новых сильных специалистов», – отметила она. В свою очередь депутат Госдумы, координатор партпроекта «Новая школа» Алена Аршинова (фракция «Единой России») отметила, что для успешного развития системы образования необходимо решить ряд актуальных вопросов. Речь идет, в том числе, о создании прозрачного реестра распределения целевых мест в вузах, развитии программы «Земский учитель» и создании единой системы оплаты труда педагогов. «Мы – огромное социальное государство и можем себе позволить обеспечить качество образования. За несколько лет мы с 0,5 трлн увеличили расходы на образование больше чем в два раза: сейчас мы более одного трлн рублей отдаем на образование. Есть стратегия экономического развития, но почему нет стратегии развития образования? Очень нужно эту стратегию сделать», – отметила парламентарий. Говоря о перспективах развития системы обучения в целом, первый замминистра просвещения Александр Бугаев подчеркнул, что итогом работы должно стать появление в нашей стране новой образовательной инфраструктуры. «Речь не только о школах, но и о средних специальных учебных заведениях. В прошлом году около 60% выпускников девятых классов в качестве продолжения образования выбрали среднее профессиональное образование. И если говорить о новых тенденциях в развитии образования, то это именно тот фактор, который нам вместе с коллегами из высшей школы необходимо учитывать в планировании учебных программ и работе», – отметил он. Напомним, ранее Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал жителей страны активно участвовать в создании народной программы партии. В ней, по его словам, должны найти отражение все проблемные вопросы современной жизни жителей нашей страны и их решения. Кузнецова выступила с рядом предложений по включению в Народную программу «Единой России» 15 июля 2021, 14:16 Текст: Алина Назарова

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает важным включить в Народную программу «Единой России» инициативу по упрощению процедуры медико-социальной экспертизы инвалидов и предложение о дополнительном отпуске родителям, которые ездят с детьми на реабилитацию. Так, Кузнецова предложила включить в народную программу «Единой России» упрощение процедуры медико-социальной экспертизы инвалидов. Ее нужно проводить в течение двух дней с привлечением всех необходимых специалистов, сообщает Telegram «Единой России». «Безусловно приоритет – переход к новым цифровым технологиям и дистанционным формам обследования. Это должно быть максимально упрощено», – отметила Кузнецова в ходе стратсессии «Повышение качества жизни инвалидов – приоритет народной программы «Единой России». Кроме того, она предлагает включить в народную программу ЕР инициативу о дополнительном оплачиваемом отпуске родителям, которые ездят с детьми на реабилитацию. «Если у ребенка ДЦП и нужна постоянная реабилитация – не наездишься. Мы бы нашли решение, которое является ключевым для многих родителей», – отметила Кузнецова. Также она добавила, что в народную программу Единой России войдет предложение об электронных сертификатах на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Это позволит предоставлять такие препараты быстрее, избегая задержек при проведении закупочных процедур. Родители будут получать компенсацию по аналогии с тем, как это сделано при получении технических средств реабилитации по электронному сертификату. Напомним, «Единая Россия» 19 июня провела свой съезд, посвященный выборам в Госдуму. В общефедеральную часть федерального списка кандидатов по предложению президента Владимира Путина вошли детский омбудсмен Анна Кузнецова, министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко и сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.