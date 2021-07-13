Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Белоруссии

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Договорились также об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России», – приводит его слова РИА «Новости». Встреча Путина и Лукашенко прошла в Петербурге.

Также Песков рассказал, что лидеры государств решили, что цена на газ для Минска в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года.

«Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года», – сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что переговоры президентов двух государств продолжались более пяти часов.

Ранее Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным в Сочи была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года.