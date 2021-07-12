Резиденты арт-кластера «Таврида» поставили на сцене произведения русских классиков Голикова и Кириенко возглавили оргкомитет волонтерской премии «Мы вместе» 12 июля 2021, 22:14 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин распорядился создать оргкомитет международной премии в сфере волонтерства «Мы вместе». Сопредседателями оргкомитета назначены вице-премьер Татьяна Голикова и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Также в оргкомитет вошли глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, замглавы МИД России Сергей Вершинин, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, глава Россотрудничества Евгений Примаков, начальник Управления президента по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов и другие. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС. Премия «Мы вместе» посвящена достижению национальных целей развития России до 2030 года и состоит из четырех треков «Волонтеры и НКО», «Бизнес», «Медиа» и We arе together («Мы вместе»). Подать заявку можно на сайте премия.мывместе.рф. По словам председателя совета Ассоциации волонтерских центров, соорганизатора премии Артема Метелева, грантовый фонд премии составит 90 млн рублей. Победители могут получить гранты до 2,5 млн рублей, а также другие награды. Претендовать на премию могут физлица от 14 лет и представители организаций. Заявочный этап проходит с 18 мая по 5 июля. Заочная оценка работ – с 6 июля по 1 августа, эксперты выберут полуфиналистов. Полуфиналы премии состоятся на окружных фестивалях «Мы вместе» со 2 августа по 1 октября. Проекты финалистов будут оценены в ходе народного голосования, а также членами жюри с 15 октября по 5 ноября. Победителей объявят 5 декабря на форуме «Мы вместе». Премия проходит в рамках нацпроекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность». Ее организатор – платформа Dobro.ru, оператор – Ассоциация волонтерских центров. Напомним, Путин заявил, что движение «Мы вместе», которое было направлено на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии, оказалось в высшей степени востребованным.

Эксперт: В своей статье об Украине Путин дал четкий сигнал Западу 12 июля 2021, 19:01 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«В статье Путина говорится о том, что исторический ареал, где рождался некогда единый русский народ, не должен никогда использоваться внешними силами против России», – сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Марат Баширов, комментируя опубликованную на сайте Кремля статью Владимира Путина, посвященную Украине. «В своей статье российский президент проводит четкую линию разграничения между тем, что думает украинский народ, и что делают нынешние киевские власти, – подчеркнул политтехнолог Марат Баширов. – Когда Путин указывает, что при Владимире Зеленском ситуация в Донбассе деградировала, он также отмечает то, что первопричины этой деградации заложил Петр Порошенко, а Зеленский эту деградацию усугубил». Примечательно, что президент России указывает на то, что наша страна многое сделала для того, чтобы украинское государство состоялось после распада СССР, отметил собеседник. «По словам Путина, если бы Украина оставалась в формате экономического взаимодействия с Россией, это принесло бы десятки миллиардов долларов в бюджет Украины и пошло бы во благо украинским гражданам», – указал Баширов. Еще один важный аспект, который президент осветил в своей статье – аспект безопасности страны, подчеркнул эксперт. «В статье Путина говорится о том, что исторический ареал, где рождался некогда единый русский народ, не должен никогда использоваться внешними силами против России, – отметил эксперт. – Путин говорит, что Россия этого никогда не допустит. В этом содержится четкий сигнал западным партнерам». По мнению Баширова, если суммировать тезисы статьи главы государства, то можно выделить основной посыл – российский лидер считает русских, украинцев и белорусов одним народом. «При этом президент признает, что эти части русского народа образовали с течением исторического времени свои нации. Путин считает украинцев отдельной нацией, имеющей общие корни с русскими и белорусами», – отметил политтехнолог. Публикация под заголовком «Об историческом единстве русских и украинцев» была размещена в понедельник на сайте Кремля на русском и украинском языках. В своей статье президент Путин назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Россией и Украиной. По оценке, которую дал глава государства, это не только последствия собственных ошибок, допущенных в разные периоды, но и результат целе­направ­ленной работы тех сил, «которые всегда стремились к под­рыву нашего единства». Президент напомнил о ключевых и поворотных моментах в истории, о которых важно помнить в России и на Украине. Путин: Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной» 12 июля 2021, 17:12

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Российский лидер Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев, в которой назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Россией и Украиной, сообщила пресс-служба Кремля. Публикация под названием «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликована на сайте Кремля на русском и украинском языках. «Недавно, отвечая в ходе «Прямой линии» на вопрос о российско-украинских отношениях, сказал, что русские и украинцы – один народ, единое целое. Эти слова – не дань какой-то конъюнктуре, текущим поли­ти­ческим обстоятельствам. Говорил об этом не раз, это мое убеждение. Поэтому считаю необходимым подробно изложить свою позицию, поделиться оценками сегод­няшней ситуации», – сказал президент. Глава государства указал, что возникновение в последние годы «стены» между Россией и Украиной является большой общей бедой и трагедией. По его словам, это не только последствия собственных ошибок, допущенных в разные периоды, но и результат целе­направ­ленной работы тех сил, «которые всегда стремились к под­рыву нашего единства». Президент напомнил о ключевых и поворотных моментах в истории, о которых важно помнить в России и на Украине. О Древней Руси В статье Путин указал, что и русские, и украинцы, и белорусы являются наследниками Древней Руси, которая была крупнейшим государством Европы. Славянские и другие племена на громадном прост­ранстве – от Ладоги, Новго­рода, Пскова до Киева и Чернигова – были объединены одним языком, хозяй­ст­венными связями, властью князей династии Рюриковичей. «Позднее, как и другие европейские госу­дарства того времени, Древняя Русь столкнулась с ослаблением центральной власти, раздроб­ленностью. При этом и знать, и простые люди воспри­нимали Русь как общее пространство, как свою Отчизну. После разру­ши­тельного нашествия Батыя, когда многие города, вклю­чая Киев, были разорены, раз­дроб­ленность усилилась», – говорится в статье. Глава государства отметил, что и в западных, и в восточных рус­ских землях говорили на одном языке, вера была право­славной, вплоть до середины XV века сохра­ня­лось единое церковное управление. Путин напомнил, что с XII века название «Украина» использовалось чаще в значении древне­русского слова «окраина», а слово «украинец», если судить также по архивным документам, перво­началь­но означало пограничных слу­жилых людей, обеспечивав­ших защиту внешних рубежей. «Во второй половине XVIII века, после войн с Османской империей в состав России вошли Крым, а также земли Причерноморья, получившие наз­ва­ние «Новороссия». Они заселялись выходцами из всех российских губер­ний. После разделов Речи Пос­по­литой Российс­кая империя возвратила западные древнерусские земли, за исключением Галиции и Закарпатья, кото­рые оказались в Австрийской, а впоследствии – в Австро-Венгерской империи», – указал Путин. По его словам, интеграция западно-русских земель в общее госу­дар­ственное прост­ранство являлась не только резуль­та­том политических и диплома­тических решений, она проходила на основе общей веры, культурных традиций и языковой близости. «Юго-западные земли Российской империи, Мало­россия и Новороссия, Крым разви­вались как много­образные по своему этническому и религиозному составу. Здесь жили крымские татары, армяне, греки, евреи, караимы, крымчаки, болгары, поляки, сербы, немцы и другие народы. Все они сохраняли свою веру, традиции, обычаи», – пишет президент. О досоветском и советском периоде Путин напомнил, что осенью 1918 года украинские национа­листы про­воз­гла­сили Западно-Украинскую Народную Респуб­лику (ЗУНР), а в январе 1919 года объявили о ее объединении с Украинской Народной Респуб­ликой. В июле 1919 года украинские части были раз­громлены польскими войс­ками, террито­рия быв­шей ЗУНР оказалась под властью Польши. В 1922 году при создании СССР, одним из учреди­телей которого выступила УССР, после достаточно ост­рой дискуссии среди лидеров большевиков был реали­зован ленинский план образования союз­ного госу­дарства как феде­рации равноправных республик. В текст Декларации об образовании Союза ССР, а затем в Конституцию СССР 1924 года внесли право свободного выхода республик из Союза. Таким образом, в основание нашей государственности была заложена самая опасная «мина замедленного действия». Она и взорва­лась, как только исчез страховочный, предохра­нитель­ный механизм в виде руководящей роли КПСС, указал Путин. «Коренизация», безусловно, сыграла большую роль в развитии и укреп­лении украинской культуры, языка, идентичности. Вместе с тем под видом борьбы с так называемым русским великодержавным шовинизмом украинизация зачастую навязывалась тем, кто себя украинцем не считал. Именно советская национальная поли­тика – вместо большой русской нации, трие­диного народа, состояв­шего из вели­ко­россов, мало­россов и белорусов – закрепила на государственном уровне по­ложение о трех отдельных славян­ских народах: русском, украин­ском и бело­рус­ском», – говорится в статье. Он отметил, современное украинское государство – «целиком и полностью детище советской эпохи», которое создавалась во многом за счет исторической России. «Большевики относились к русскому народу как неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов. Они грезили мировой революцией, которая, по их мнению, вообще отменит нацио­нальные государства. Поэтому произ­вольно нарезали границы, раздавали щедрые террито­риальные «подарки». В конечном счете, чем именно руководствовались лидеры большевиков, кромсая страну, уже не имеет значения. Можно спорить о деталях, о подоплеке и логике тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена», – указывает Путин. Глава государства подчеркнул, что в основе его статьи лежат не какие-то секретные документы, а факты, подтверждение которым можно найти в открытых источниках. «Руководители современной Украины и их внешние покровители предпочитают об этих фактах не вспоминать», – отметил президент. Путин напомнил об оценке, которую дал первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. По его мнению, любое решение должно быть легитимно, и потому в 1992 году он высказал следующее мнение: «республики-учре­дители Союза после того, как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные террито­риальные приоб­ретения – это пред­мет для обсуж­дения, пере­говоров, потому что аннулировано основание». При этом президент указал, что Россия признала новые геополитические реалии. «И не просто признала, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна. В трудные 90-е годы и в новом тысячелетии мы оказывали Украине весомую поддержку», – подчеркнул Путин. О нашем времени По его словам, нынешний курс официального Киева на насильственную ассимиляцию и формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, «по своим последствиям сравним с приме­нением против нас оружия массового поражения». «В результате такого грубого, искус­ственного разрыва русских и украинцев – русский народ может совокупно уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы», – предупредил российский лидер. Путин заявил, что Россия никогда не позволит использовать против себя свои исторические территории и живущих там «близких для нас» людей: «А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну». По словам главы государства, Россия по-прежнему входит в тройку главных торговых партнеров Украины. «Такая вот получается «страна-агрессор», – отметил он. «Для многих на Украине проект «анти-Россия» просто неприемлем. И таких людей – мил­лионы. Но им не дают поднять голову. У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запу­гивают, загоняют в подполье. За убеждения, за сказанное слово, за открытое выражение своей позиции не только подвергают пресле­дованиям, но и убивают. Убийцы, как правило, остаются безна­казанными», – отметил президент, указав, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной». В июне российский президент во время прямой линии назвал результаты работы украинского руководства разрушительными и сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Также Путин отметил, что видит недружественное отношение к России только со стороны властей Украины, а не ее жителей. Путин: Киеву Донбасс не нужен 12 июля 2021, 18:32 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» отметил, что Киеву не нужен Донбасс, так как «жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой». «Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта «анти-Россия». А он может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага. И добавлю – под протекторатом, контролем со стороны западных держав», – написал Путин в статье, текст которой приводится на сайте Кремля. Российский лидер написал статью об Украине, в которой назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Москвой и Киевом. Эксперт оценил итоги парламентских выборов в Молдавии 12 июля 2021, 14:10

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Елена Лексина

«Проевропейский выбор Молдавии не означает следование антироссийскому политическому курсу, напротив, Санду заинтересована в конструктивных отношениях с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД молдавский политолог Виталий Андриевский, комментируя победу пропрезидентской партии «Действие и солидарность» на парламентских выборах в Молдавии. «После победы партии Санду в парламенте Молдавии будет примерно 62-63 ее сторонников из 101. Это хороший результат, но не конституционное большинство», – объяснил молдавский политолог, директор Института эффективной политики Виталий Андриевский. При этом «проевропейский выбор Молдавии не означает следование антироссийскому политическому курсу». «Санду заинтересована в конструктивных отношениях с Россией. Но это улица с двусторонним движением, хоть и осложняющимся наличием предубеждений друг против друга, – утверждает политолог. – Диалог с Россией будет основан на прагматических соображениях, где каждая сторона должна определить, чего она хочет, а затем обе стороны смогут обсудить возможность реализации предложений. Если что-то могут решить сегодня – решат, если нет – отложат до лучших времен. И так шаг за шагом». Эксперт рассказал, что на прошедших выборах «сам поддерживал партию Санду и очень хотел, чтобы Додон проиграл». «Ночью, когда стали известны результаты выборов, наша небольшая команда вступила в конструктивную оппозицию с Майей Санду. Теперь мы будем отслеживать каждый ее шаг и критиковать за ошибки. Мы выступаем против Додона, но не будем петь дифирамбы Санду», – пояснил он. При этом собеседник опасается усиления напряженности в обществе из-за недальновидной политики проигравших выборы экс-президентов Игоря Додона и Владимира Воронина, возглавлявших блок «Коммунисты и социалисты». «Социалисты сразу же начали говорить об антироссийском курсе Молдавии, тем самым усиливая напряженность в обществе. Это очень опасная ситуация. Молдавии не нужна конфронтация с Россией», – пояснил Андриевский. По мнению политолога, самая большая проблема Санду – «очень большие ожидания в обществе». «Удовлетворить эти требования в короткое время очень сложно. И через год-два люди могут принять отсутствие реализации своих требований за слабость действующей власти», – указал эксперт. Он уточнил, что ожидания людей касаются улучшения социально-экономических условий, борьбы с коррупцией, повышения качества системы здравоохранения и других. «Очень много проблем свалится на хрупкие плечи Санду. Если она сможет объединить людей, заинтересованных в решении проблем, но с разными политическими взглядами, то тогда у нее многое получится, – полагает Андриевский. – Если же она будет делать ставку на преданных и верных чиновников, а других отсеет, ее партия не сможет решить все накопившиеся проблемы». Политолог также объяснил провал блока Додона – Воронина неправильно выбранной стратегией проведения кампании. «Минимум 10% Додон отнял у себя сам. Ему не надо было объединяться с Ворониным. Они с Санду вполне могли бороться на равных. Кроме того, Додон также был замешан в коррупционных скандалах, а люди уже изголодались по честному лидеру. При этом он известен своими пустыми обещаниями», – заключил Андриевский. Напомним, партия «Действие и солидарность», поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, получает по итогам досрочных выборов в парламент 52,8% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство, следует из данных ЦИК страны после обработки 100% протоколов. Второе место занял избирательный блок «Коммунисты и социалисты» с результатом 27,1%. В парламент также проходит региональная партия «Шор», получившая 5,7%. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Санду претендует на абсолютную власть в Молдавии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Статья Путина об Украине опубликована в том числе на украинском языке 12 июля 2021, 17:37

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Статья президента России Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев опубликована в том числе на украинском языке. Российский лидер написал статью об Украине, в которой назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Москвой и Киевом. Текст статьи с названием «Про історичну єдність росіян та українців» опубликован на сайте Кремля. Кроме того, в статье Путин указал, что Россия с уважением относится к украинскому языку и традициям. «Мы с уважением относимся к украинскому языку и традициям. К стремлению украинцев видеть своё государство свободным, безопасным, благополучным», – написал он. Президент также отметил, что общее культурное наследие России и Украины, такое как труды писателя Николая Гоголя и поэта Тараса Шевченко, поделить невозможно да и незачем. «Конечно, за многие века раздроб­ленности, жизни в разных госу­дарствах воз­никли регио­нальные языковые особен­ности, говоры. Язык литературный обогащался за счёт народного. Огромную роль здесь сыграли Иван Котляревский, Григорий Сковорода, Тарас Шевченко. Их произведения являются нашим общим литературным и культурным достоянием. Стихи Тараса Шевченко созданы на украинском языке, а проза – в основном на русском. Книги Нико­лая Гоголя, патриота России, уроженца Полтавщины, написаны на русском языке, полны малороссийскими народными выра­жениями и фольклорными мотивами. Как можно поде­лить это наследие между Россией и Украиной? И зачем это делать?» – написал Путин. Напомним, в ходе последней прямой линии с гражданами Путин пообещал, что напишет аналитическую статью о России и Украине, где изложит свое отношение к делу. Он подчеркнул, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава российского государства также выразил надежду на то, что с его статьей ознакомятся граждане в обоих странах. Путин: На Украине идет принудительная смена идентичности 12 июля 2021, 18:15 Текст: Алина Назарова

На Украине происходит принудительная смена национальной идентичности, русских в стране заставляют не только отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг, говорится в статье президента Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». «Под удар попало все то, что объединяло нас и сближает до сих пор. Прежде всего – русский язык. Напомню, что новые «майданные» власти первым делом попытались отменить закон о государственной языковой политике. Потом был закон об «очищении власти», закон об образовании, практически вычеркнувший русский язык из учебного процесса», – написал Путин в статье, текст которой приводится на сайте Кремля. Он также напомнил, что в мае этого года президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о «коренных народах». «Ими признаются лишь те, кто составляет этническое меньшинство и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. Закон принят. Новые семена раздора посеяны. И это в стране – как уже отмечал – очень сложной по территориальному, национальному, языковому составу, по истории своего формирования», – добавил Путин. «Может прозвучать аргумент: раз вы говорите о единой большой нации, триедином народе, то какая разница, кем люди себя считают – русскими, украинцами или белорусами. Полностью с этим согласен. Тем более что определение национальной принадлежности, особенно в смешанных семьях – это право каждого человека, свободного в своем выборе. Но дело в том, что на Украине сегодня ситуация совершенно другая, поскольку речь идет о принудительной смене идентичности. И самое отвратительное, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия – их враг», – указал президент. По его словам, «не будет преувеличением сказать, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения. В результате такого грубого, искусственного разрыва русских и украинцев – совокупно русский народ может уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы». Российский лидер написал статью об Украине, в которой назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Москвой и Киевом. Он также указал, что Россия и Украина веками развивались как единая экономическая система, глубине кооперации двух стран 30 лет назад могли бы позавидовать в ЕС. В начале июля Верховная рада Украины приняла закон «О коренных народах Украины», при этом русские не включены в этот перечень. Президент России Владимир Путин сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Также Путин заявил, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии. Путин дал поручения в связи с пожарами в Челябинской области 10 июля 2021, 13:14

Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин по телефону принял доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о ситуации с природными пожарами в регионе и дал ряд поручений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Губернатор проинформировал президента о проведенной из-за угрозы возгорания эвакуации более 100 детей из оздоровительного лагеря и интерната», – цитирует РИА «Новости» Пескова. «Путин поручил Текслеру сформулировать предложения по восстановлению жилья граждан, утраченного в результате природных пожаров. Кроме того, глава государства поручил правительству РФ, администрации президента и управлению делами Кремля принять меры по обеспечению продолжения летнего отдыха детей из пострадавшего района на Черноморском побережье», – сообщил пресс-секретарь президента. Ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров в Челябинской области погиб один человек. За медицинской помощью обратились 18 человек, сгорело 71 строение – жилые дома и садовые домики в поселках Джабык и Запасное, в пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 – дети. Путин обратился к выпускникам вузов 10 июля 2021, 15:43 Президент Владимир Путин поздравил выпускников российских высших учебных заведений с завершением обучения, он пожелал им обрести собственное призвание и не сдаваться на своем пути. «Дорогие друзья! Сегодня во всей стране, во всех наших регионах замечательный праздник – Всероссийский студенческий выпускной. И конечно, прежде всего, от всей души хочу поздравить вас – молодых профессионалов, буквально только что защитивших дипломы, – с успешным завершением обучения в вузах, институтах, университетах», – обратился глава государства к выпускникам. Видеозапись с обращением опубликована на сайте Кремля. Он отметил, что «яркая и незабываемая» студенческая пора у них остается позади, и начинается новый этап, где все будет зависеть от самих молодых людей. «Вы сами будете ставить перед собой задачи, определять планку своих будущих достижений, и, уверен, сумеете добиться очень многого. В этом году, в Год науки и технологий, студенческий выпускной проходит под девизом «С наукой в сердце». В современном мире действительно очень важно постоянно искать и получать новые знания, навыки, всегда быть в курсе самых передовых решений в своей профессиональной сфере, уметь их внедрять, применять, причем это относится практически ко всем специальностям», – сказал президент. Он выразил надежду, что молодые специалисты выходят из вузов целеустремленными и всерьез настроенными на успех, по словам Путина, ценность знаний и саморазвития для них должна быть безусловна. «Поэтому будем и дальше развивать системы, платформы, способные помочь вам в профессиональном росте, оказывать поддержку вашим идеям, инициативам, в том числе общественным, добровольческим», – подчеркнул глава государства. Он пожелал каждому найти свой собственный, неповторимый путь и подлинное призвание, отметив, что это не всегда получается с первой попытки. «Но здесь главное – не сдаваться, и тогда вы обязательно найдете дело, в котором по максимуму раскроются ваши знания, способности, лучшие человеческие качества и которым сможете по-настоящему гордиться, потому что это дело идет во благо людям, служит всей России», – сказал Путин. Также он поздравил педагогов, преподавательский состав, отметив их «огромный, очень значимый труд в интересах будущего государства». «Искреннюю признательность своим педагогам, уважение к ним вы, дорогие выпускники, как и многие миллионы наших сограждан, надеюсь, сохраните на всю жизнь и так же искренне будете беречь и ценить студенческую дружбу. Дерзайте, всегда учитесь и не переставайте мечтать. В России перед вами сейчас открыты все дороги, все возможности. Верю в ваши будущие победы. Удачи вам», – заключил президент. Путин: Глубине кооперации России и Украины 30 лет назад мог бы позавидовать ЕС 12 июля 2021, 17:56 Текст: Алина Назарова

Россия и Украина веками развивались как единая экономическая система, глубине кооперации двух стран 30 лет назад могли бы позавидовать в ЕС, говорится в статье президента Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». «В трудные 90-е годы и в новом тысячелетии мы оказывали Украине весомую поддержку. В Киеве используют свою «политическую арифметику», но в 1991-2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 млрд долларов, а сегодня буквально «цепляется» за 1,5 млрд долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов», – написал Путин в статье, текст которой приводится на сайте Кремля. Президент указал, что Украина и Россия десятилетиями, веками развивались как единая экономическая система. «Глубине кооперации, которая у нас была 30 лет назад, сегодня могли бы позавидовать страны Евросоюза. Мы являемся естественными, взаимодополняющими друг друга экономическими партнерами. Такая тесная взаимосвязь способна усиливать конкурентные преимущества, приумножать потенциал обеих стран. А он у Украины был значительным, включал мощную инфраструктуру, газотранспортную систему, передовые отрасли судостроения, авиастроения, ракетостроения, приборостроения, научные, конструкторские, инженерные школы мирового уровня», – добавил президент. Российский лидер написал статью об Украине, в которой назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Москвой и Киевом. Путин присвоил Ирине Апексимовой звание заслуженного артиста России 11 июля 2021, 21:58 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин своим указом присвоил директору Театра на Таганке Ирине Апексимовой звание заслуженного артиста России «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Также президент наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени директора Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Марину Лошак и народного артиста, члена Союза кинематографистов Дмитрия Харатьяна, передает ТАСС. Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени удостоен член Союза литераторов Илья Резник. Кроме того, награжден орденом Дружбы артист Государственного академического Малого театра Борис Невзоров. В США Байдена призвали быть жестче с Россией 11 июля 2021, 13:43 Текст: Ксения Панькова

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент России Владимир Путин видит в американском лидере Джо Байдене слабость, когда тот призывает принять меры по предотвращению кибератак. «Он (Путин – прим. ВЗГЛЯД) видит президента, который сказал ему следующее: «Послушайте, вот список из 16 объектов, которые вам трогать нельзя», – пояснил американский политик, добавив, что в это же время существуют еще тысячи других объектов для потенциальной атаки. Fox News По его словам, США должны дать понять России о возможных по-настоящему серьезных и быстрых последствиях. «Нам совсем несложно отвечать им тем же; для этого не нужна ни массовая мобилизация войск, ни нечто подобное. Именно к такому ответу мы должны быть готовы», – заключил Помпео. Как сообщала пресс-служба Белого дома, в пятницу Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером Владимиром Путиным «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в сфере кибербезопасности взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права». Вопреки этому в администрации Соединенных Штатов утверждают, что якобы передавали России множество конкретных запросов о привлечении хакеров к ответственности. Путин поздравил россиян с Днем рыбака 11 июля 2021, 15:08 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса с профессиональным праздником – Днем рыбака, сообщила пресс-служба Кремля. «Поздравляю с праздником работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса России и, конечно, многочисленных любителей рыбной ловли. Здоровья вам и всего наилучшего», – приводится поздравление главы государства на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что рыбохозяйственный комплекс «занимает важное место в отечественной экономике, играет значимую роль в укреплении продовольственной безопасности, способствует развитию и социальному благополучию целого ряда наших регионов, обеспечивает десятки и сотни тысяч рабочих мест, в том числе в смежных отраслях». Президент отметил, что в последние годы приняты серьезные меры по модернизации рыбоводческих предприятий и перерабатывающих заводов, промыслового флота и внедрению современных экологических стандартов. «Сегодня необходимо всемерно поддерживать набранные высокие темпы, увеличивать долю отечественной продукции на внутреннем рынке, активно привлекать инвестиции, уверенно выходить на передовые мировые показатели по производительности и безопасности труда, особое внимание уделять отраслевой науке и подготовке кадров, достойному качеству жизни специалистов. Убежден, что опыт, знания и ответственный, по-настоящему профессиональный подход к своим обязанностям помогут вам эффективно решать поставленные задачи», – заключил президент. День рыбака традиционно отмечается во второе воскресенье июля, учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1965 года. Путин: Проект «анти-Россия» отвергли миллионы жителей Украины 12 июля 2021, 18:27 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». «Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор. А люди на Юго-Востоке мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы. Стали грозить этническими чистками и применением военной силы. И жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь. Разве им оставили иной выбор – после погромов, которые прокатились по городам Украины, после ужаса и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, где украинские неонацисты заживо сожгли людей, устроили новую Хатынь? Такую же расправу последователи бандеровцев готовы были учинить в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске. Они и сейчас не отказываются от подобных планов. Ждут своего часа. Но не дождутся», – написал Путин в статье, текст которой приводится на сайте Кремля. Президент отмечает, что государственный переворот, последовавшие за этим действия киевских властей неизбежно спровоцировали противостояние и гражданскую войну. По оценке Верховного комиссара ООН по правам человека, общее число жертв, связанных с конфликтом в Донбассе, превысило 13 тысяч человек, в числе которых старики и дети. Путин напомнил, что еще задолго до 2014 года «США и страны ЕС планомерно и настойчиво подталкивали Украину к тому, чтобы свернуть, ограничить экономическое сотрудничество с Россией. Мы – как крупнейший торгово-экономический партнер Украины – предлагали обсудить возникающие проблемы в формате Украина – Россия – ЕС. Но всякий раз нам заявляли, что Россия тут ни при чем, мол, вопрос касается только ЕС и Украины. Де-факто западные страны отклонили неоднократные российские предложения о диалоге». «Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концепция «Украина – не Россия» уже не устраивала. Потребовалась «анти-Россия», с чем мы никогда не смиримся», – написал в своей статье Путин. По словам главы государства, «заказчики этого проекта взяли за основу еще старые наработки польско-австрийских идеологов создания «антимосковской Руси». И не надо никого обманывать, что это делается в интересах народа Украины. Никогда Речи Посполитой не нужна была украинская культура и тем более казачья автономия. В Австро-Венгрии исторические русские земли нещадно эксплуатировались и оставались самыми бедными. Нацистам, которым прислуживали коллаборационисты, выходцы из ОУН*-УПА*, нужна была не Украина, а жизненное пространство и рабы для арийских господ». «Об интересах украинского народа не думали и в феврале 2014 года. Справедливое недовольство людей, вызванное острейшими социально-экономическими проблемами, ошибками, непоследовательными действиями тогдашних властей, просто цинично использовали. Западные страны напрямую вмешались во внутренние дела Украины, поддержали переворот. Его тараном выступили радикальные националистические группировки. Их лозунги, идеология, откровенная агрессивная русофобия во многом и стали определять государственную политику на Украине», – написал Путин. Российский лидер написал статью об Украине, в которой назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Москвой и Киевом. Путин попросил Титова дать оценку мерам в пандемию 12 июля 2021, 14:36 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым попросил его дать оценку мерам поддержки бизнеса в период пандемии. «Борис Юрьевич, вы прямо как заправский бюрократ, столько бумаг принесли», – сказал Путин в начале встречи. «К сожалению, проблем пока много, поэтому и доклад большой», – ответил Титов, передает РИА «Новости». Путин отметил, что обязательно посмотрит доклад за прошедший год и попросит Титова все прокомментировать. «Но попросил бы вначале просто дать вашу оценку того, насколько эффективны были меры по поддержке бизнеса, предпринимательства за прошедший непростой пандемийный период», – сказал президент. В ходе встречи Титов также пожаловался Путину на нерешенную проблему с неналоговыми платежами бизнеса в России. «Начиная с 2014 года проблема роста фискальной нагрузки за счет увеличения размеров и введения новых обязательных неналоговых платежей регулярно озвучивается представителями бизнеса, но до сих пор так и не решена. Неналоговые платежи - одна из ключевых проблем для бизнеса. К ним относятся экологические платежи, обязательные выплаты на обеспечение противопожарной безопасности, платежи за спецоценку трудовых условий, оплата мероприятий по охране трудовой деятельности, покупка контрольно-кассовой техники и ежемесячные платежи за обслуживание, утилизационный сбор и др», – говорится в в докладе бизнес-омбудсмена. Отмечается, что они не учитываются при расчете налоговой нагрузки на бизнес и не регулируются, а обязанность их уплаты возникает на разных уровнях власти. «Для решения данной проблемы неоднократно давались поручения президента и председателя правительства Российской Федерации, при этом проблема так и не была решена. Объявленный мораторий на введение новых неналоговых платежей по факту не действует, единые правила установления и регулирования неналоговых платежей не приняты», – указывается в докладе. Также Титов в докладе Путину отметил отсутствие конкуренции на рынках электроэнергии. «Большинство розничных потребителей ограничены в выборе поставщика электроэнергии/сбытовой компании, что лишает их возможности ценового арбитража или обеспечения минимизации стоимости потребляемой электроэнергии за счет рыночных механизмов», – говорится в докладе. Титов также обращает внимание на то, что из-за применения инструментов договоров предоставления мощности (ДПМ) на фоне профицита генерирующих мощностей потребители оплачивают в тарифе весь объем неэффективности действующей системы. Указывается, что избыток генерирующих мощностей составляет около 70 ГВт и имеет тенденцию к росту. Кроме того, отмечает бизнес-омбудсмен, к настоящему времени механизм платежей по ДПМ показал существенные недостатки: программа была принята без увязки с программой вывода из работы устаревшего оборудования, что привело к тому, что потребители оплачивают и старые неэффективные мощности, и новые объекты генерации. «Процесс развития генерации превратился в некую самоцель с неоправданным ценовым обременением стоимости энергоресурсов для потребителей и необоснованным ростом тарифов на электрическую и тепловую энергию», – заключает в своем докладе Титов. Также Титов сообщил, что прекратил процесс возвращения предпринимателей из «лондонского списка» из-за позиции Генпрокуратуры. «В настоящее время процесс возвращения предпринимателей прекращен в связи с позицией Генеральной прокуратуры, декларирующей отсутствие возможности гарантировать неприменение в отношении прибывающих в Россию предпринимателей в качестве меры пресечения заключения под стражу», – отмечается в документе. В докладе указывается, что с 2018 года по настоящее время поступило 136 обращений, в настоящее время в работе находятся 10. За время работы по обращениям на территорию Российской Федерации вернулось 12 предпринимателей. «Лондонский список» – условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей в то время, как в России на них заведены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. Титов ранее признавал, что возвращение большинства фигурантов осложнено. Песков не раскрыл поручения Путина по итогам разговора с Байденом 12 июля 2021, 13:22 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин по итогам телефонного разговора 9 июля с лидером США Джо Байденом дал поручения, но их содержание не раскрывается, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Президент после каждого международного разговора дает поручения, потому что все разговоры на высшем уровне носят субстантивный характер», – ответил представитель Кремля на вопрос, дал ли Путин поручения после разговора с Байденом, в том числе по теме кибербезопасности. Песков при этом не уточнил, какие были даны поручения по итогам беседы с Байденом, передает ТАСС. В то же время он отметил, что президенты России и США в ходе телефонного разговора «отметили желание действовать вместе и продолжить механизм консультаций по кибербезопасности, который уже собственно начал работать». Песков также уточнил, что вопрос хакерских атак обсуждался в ходе разговора Путина и Байдена. «Здесь есть нюансы. Первое – это, как это уже и сообщалось, действительно вопрос киберпреступлений и хакерских атак, которые, как утверждают наши американские собеседники, осуществляется с территории России, действительно обсуждался в ходе телефонного разговора», – сказал он. Он также добавил, что информации о передаче США данных о хакерских атаках пока нет. «Пока такой детальной информации никакой не передавалось, но тем не менее два президента – они отметили желание действовать вместе и продолжить механизм консультаций по кибербезопасности, который уже начал работать», – сказал Песков, отвечая на вопрос, передавала ли американская сторона России какие-то документы или подбор данных по хакерским атакам. При этом, по словам Пескова, тема цен на нефть не обсуждалась в разговоре Путина и Байдена. Напомним, 9 июля президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом, разговор продлился около часа. Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве.