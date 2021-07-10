Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары В Москве появились вакцина «КовиВак» Названы главные достижения московского метро за десять лет 10 июля 2021, 11:59 Текст: Вера Басилая

Открытие новых станций, удобные поезда, навигация, автоматы по продаже билетов, оплата смартфоном, сопровождение и чат-бот вошли в топ-10 инноваций, которые реализовали в метро Москвы за последнее десятилетие. В День московского транспорта, 10 июля, представлен топ-10 инноваций и улучшений, которые реализовали в метро Москвы. Так, например, открытие новых станций и их доступность для жителей города стало одним из главных достижений подземки. За пять лет открыты 134 новые станции метро, МЦД и МЦК. Благодаря этому транспорт стал доступнее: 89% москвичей живут в 20 минутах от метро. Планируется ввод еще нескольких станций и целых веток подземки, сообщается на сайте мэрии столицы. Кроме того, в московском метро появились удобные и современные поезда. Более 2300 вагонов с кондиционерами пустили в московском метро с 2016 года. С учетом поставленных ранее уже две трети поездов метро в столице стали комфортными и современными. К концу 2023 года это число вырастет до 80 процентов. Еще один плюс подземки – информационные экраны. Их в вагонах метро установлено более 17 тыс. На них транслируется полезная информация, которая позволяет хорошо провести время в дороге: новости, актуальные изменения в метро и интерактивные викторины. Вся навигация приведена к единому стилю, стала простой и понятной. При ее разработке были учтены мнения четырех тысяч пассажиров. Появились дублирующие надписи на английском языке, и исчез лишний информационный шум. Учтены на станциях коронавирусные меры. Установлено около трех тысяч бесплатных санитайзеров. Поезда регулярно проходят дезинфекционную обработку. Московская транспортная карта «Тройка» действует и за пределами столицы. Ей можно расплатиться сразу в восьми регионах России. Еще более 40 регионов заинтересованы в интеграцию карты в свою транспортную систему. Более того, проект по интеграции «Тройки» победил в престижной международной премии в области билетных решений Transport Ticketing Awards 2021 в номинации «Самая умная билетная программа». В метро на кассах добавили современные терминалы. С внедрением технологий время ожидания в очереди сократилось в 3,3 раза. Установлены около 900 терминалов, через которые пассажиры могут оплатить проезд банковской картой или смартфоном. В столичной подземке действует Центр обеспечения мобильности пассажиров, который помогает людям с различными проблемами со здоровьем пользоваться метро. Также у метро Москвы есть собственные приложение, и чат-бот. Они помогут построить нужный маршрут и пополнить баланс. А чат-бот еще умеет поддерживать разговор и шутить.

Путин прокатился по ЦКАД на Aurus 8 июля 2021, 19:20

Фото: СЕГОДНЯ/Youtube

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин проехался по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) за рулем российского Aurus. Глава государства в четверг поучаствовал в церемонии запуска движения по заключительному участку ЦКАД, с его вводом по трассе стал доступен проезд на всем протяжении кольца, по всем 336 километрам, передает РИА «Новости». Перед этим президент прокатился по новому участку на Aurus. Главный специалист «Автодора» Станислава Кузнецова, сидевшая на пассажирском сиденье, рассказала Путину о ходе строительства трассы. «Я обратил внимание, стыки все-таки немножко чувствуются», – сказал он. Кузнецова отметила, что это деформационные швы, сложно сделать так, чтобы они не чувствовались совсем, когда мост очень длинный. «Это в мире везде так происходит?» – спросил Путин. Представитель компании заверила, что такая технология применятся везде. «Вы за этим следили, как раз за тем, чтобы все соответствовало стандартам?» – уточнил президент. «Конечно», – ответила Кузнецова. СМИ: В Подмосковье за подготовку к убийству задержали главу ОМВД Егорьевска 8 июля 2021, 20:36

Фото: егорьевск.50.мвд.рф

Текст: Вера Басилая

В Подмосковье задержан начальник ОМВД России по городу Егорьевску Олег Ермаков, его подозревают в подготовке убийства предпринимателя, возбуждено уголовное дело. «В настоящий момент на работе и дома у задержанного начальника ОМВД России по г.о. Егорьевску Ермакова Олега проходят обыски. Оперативники опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства планируемого полицейским преступления», – сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело. «Начальником ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенантом полиции Виктором Пауковым назначена служебная проверка по факту возможной причастности начальника отдела МВД России по городскому округу Егорьевск к противоправному деянию. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства. Олег Ермаков работает в МВД с 1994 года. За это время он успел дослужиться от стажера инспектора до начальника ОМВД России по городскому округу Егорьевск. Награжден медалью МВД РФ «За отличие в службе» 3,2 и 1 степени. Ранее полицейского в Омске отдали под суд за разглашение гостайны. В Москве поймали нарушивших ПДД 800 раз блогеров-лихачей 9 июля 2021, 18:47 Текст: Вера Басилая

Сотрудники Госавтоиспекции привлекли к ответственности троих блогеров-лихачей, которые в 2021 году свыше 800 раз нарушали правила дорожного движения, одного из них собрал 582 нарушения, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «Сотрудниками столичной Госавтоинспекции задержаны и привлечены к ответственности представители блогосферы, допустившие неоднократные нарушения правил дорожного движения Российской Федерации», – цитирует РИА «Новости» Ирину Волк. Так, 6 июля на 8-м километре Кутузовского проспекта сотрудники ДПС остановили молодого человека на авто премиум-класса. Установлено, что за 2021 год водитель привлекался к административной ответственности 582 раза. Кроме того, он неоднократно публиковал в интернете видеоролики с демонстративными нарушениями ПДД. «В отношении гражданина составлено 253 административных протокола за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 12.5 (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак («Инвалид»), 19.3 (неповиновение сотруднику полиции) и 20.25 (уклонение от исполнения административного наказания)», – добавила Волк. По ее словам, при досмотре в авто нашли госзнаки, зарегистрированные на машину другого человека и находящиеся в архивном учете. Суд арестовал мужчину на 7 суток. В этот же день на Ярославском шоссе была остановлена иномарка москвича, который за 2021 год привлекался к административной ответственности 151 раз. В отношении мужчины составлено три административных протокола по статьям 12.1 (управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим техосмотр), 12.5 и 12.7 (управление ТС водителем, не имеющим прав) КоАП РФ. «Автомобиль был помещен на специализированную стоянку, а водитель отстранен от управления транспортным средством. Водительское удостоверение изъято. По решению суда мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток», – добавила Волк. Инспектор ДПС ЦАО задержал еще одного лихача, который ранее допустил ряд нарушений ПДД и опубликовал видео об этом в интернете. «При проверке базы данных было установлено, что в текущем году он привлекался к административной ответственности 71 раз. В отношении гражданина были составлены административные протоколы за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 12.5, 12.6 и 12.23 (нарушение правил перевозки людей) КоАП РФ, – заявила Волк. Кроме того, в отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ (управление ТС без госзнаков). Материал будет направлен в суд. «Госавтоинспекция продолжит мероприятия по выявлению в сети интернет видеороликов, демонстрирующих нарушения правил дорожного движения, а также оперативному реагированию на данные материалы и принятию мер административного воздействия на причастных к ним лиц», – отметила официальный представитель МВД России. Напомним, 1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Виновником ДТП, предположительно, стал пранкер Эдвард Бил, сидевший за рулем спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. Решением Тверского суда Москвы блогеру избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили выходить из дома в ночное время, а также пользоваться интернетом и садиться за руль. 5 апреля на блогера надели электронный браслет. В этот же день пострадавшая в аварии сотрудница Госдумы Мария Артемова была отключена от аппарата искусственной вентиляции легких, через три дня она вышла из комы. Блогер полностью выплатил компенсацию, в связи с чем защита пострадавшей в ДТП просила прекратить дело, но суд отказался. Жена Мамонова рассказала о состоянии музыканта 7 июля 2021, 18:38 Текст: Алексей Дегтярев

Медики пытаются постепенно вывести музыканта Петра Мамонова из искусственной комы, сообщила его жена Ольга Мамонова, она отметила, что это долгий процесс. «Но это, знаете, это очень долгая процедура, там на мультимиллиметр какой-то продвигается, пытаются третье дыхание сделать самостоятельным. Раз, два – третий сам. И на миллиметр вывести из состояния искусственной комы. Это все делается очень долго», – цитирует Мамонову РИА «Новости». Супруга артиста рассказала, что ее потрясла самоотверженность врачей, медсестер и добровольцев, которые сейчас борются с коронавирусной инфекцией. «Мужество этих людей меня потрясает. Какие же они замечательные! <...> Об этом как-то никто не говорит, об этом как-то никто и не думает, а ведь это люди. Слава им! Слава им, великим этим врачам, медсестрам, волонтерам», – добавила Мамонова. Ранее сообщалось, что Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации. Позже она опровергала сообщения о смерти музыканта. В Кремле из-за COVID приостановили церемонию развода караулов Президентского полка 7 июля 2021, 17:12

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Из-за пандемии коронавируса с 10 июля будет приостановлена церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля, говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО России. «В связи с обострением эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Москве проведение церемониального развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля с 10 июля 2021 года временно приостанавливается. О возобновлении проведения торжественной церемонии будет сообщено дополнительно», – приводит сообщение РИА «Новости». Напомним, за минувшие сутки в России выявили 23 962 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания. На фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. Также систему доступа по QR-кодам ввели на некоторые спектакли Большого театра. О запуске системы объявили Музей космонавтики, музей-заповедник «Коломенское», музей-заповедник «Царицыно», музей-усадьба «Кусково». Голикова призвала продлить меры против коронавируса в Москве 7 июля 2021, 16:38 Текст: Елизавета Булкина

Предпринимаемые в связи с распространением коронавируса ограничительные меры в Москве должны быть продлены, считает вице-премьер Татьяна Голикова. «Снижение (показателей заболеваемости) мы видим только в Москве, и здесь я должна отметить, что это стало возможным благодаря реализуемым ограничительным мерам и достаточно высоким, практически в разы, темпам вакцинации населения. И мы считаем, что эти меры нужно обязательно продолжать», – передает ее слова РИА «Новости». Эти меры должны приниматься также в регионах, подчеркнула она на совещании президента Владимира Путина с членами правительства России. «Превышение среднероссийских показателей сегодня зарегистрировано в 24 регионах страны, но если не учитывать вклад в этот показатель Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, то превышение среднероссийского уровня отмечено в 49 регионах. Это свидетельствует, конечно же, о необходимости реализации руководителями регионов всего спектра ограничительных мер, с которым они хорошо знакомы и который мы всегда применяли», – сказала Голикова. Ранее правительство поручило, чтобы в регионах неукоснительно соблюдались ограничения на проведение массовых мероприятий во время распространения коронавируса. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 23962 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания. Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД 8 июля 2021, 17:41 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин открыл движение по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги, дав команду на начало проезда по трассе из центрального пункта управления ЦКАД. Движение открылось на участках дороги, которые включают развязку на пересечении ЦКАД-4 (Новорязанское, Егорьевское, Носовихинское, Горьковское шоссе) и М-5 «Урал», 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 (Ленинградское, Пятницкое, Волоколамское, Новорижское, Ратехинское, Можайское, Минское, Киевское шоссе) и М-10 «Россия», передает ТАСС. «Сегодня открывается последний участок ЦКАД. Значительная часть этой магистрали проходит по территории Пушкинского округа, является частью не только Московской агломерации, но и частью международного коридора Европа – Западный Китай. Запуск ЦКАД проходил поэтапно. Наш третий участок ЦКАД был открыт в конце прошлого года. Уверен, что все жители района и области смогли оценить эффект от запуска такой трассы: значительно снизилась нагрузка на бетонное кольцо, МКАД, а также другие магистрали, обеспечивающих бесперебойную связь городов и районов», – заявил депутат от Московской области, первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной думы Сергей Пахомов. По его словам, появление таких крупных транспортных объектов всегда становится драйвером развития прилегающих территорий, способствует росту их инвестиционной привлекательности. «Любая дорогая «обрастает» дополнительной инфраструктурой: гостиницы, заправки, пункты общественного питания и техобслуживания – все это и многое другое дает рабочие места людям и в итоге способствует росту экономики в регионе. Не зря глава правительства в качестве одного из условий восстановления экономики страны называет именно крупные инфраструктурные стройки. Наши коллеги по партии, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин, называли 2021 год как год окончательного запуска всех участков ЦКАД – и, как мы видим, традиционно все сделано в срок. Последний участок автодороги открыт 8 июля», – добавил он. ЦКАД, проходящая в 50 км от Московской кольцевой автодороги (МКАД), пересекает 13 федеральных дорог. Строительство ЦКАД потребовалось, чтобы разгрузить Москву и МКАД от транзитного транспорта. Протяженность ЦКАД составляет 336 км, из которых на платной основе будут эксплуатироваться 260 км. В Кремле подчеркивают, что ЦКАД является первой в России дорогой с системой взимания платы «Свободный поток», которая позволяет двигаться без остановки у рамок оплаты. Разрешенная скорость движения – 110 км/ч. Строительство ЦКАД, которая проходит параллельно А107 (Московское малое кольцо), началось в 2014 году. Изначально открытие дороги планировалось на 2019 год, однако его несколько раз переносили. В Москве задержали продавцов фальшивых справок о медотводе от вакцинации 9 июля 2021, 16:24 Текст: Вера Басилая

Московские полицейские задержали двух приезжих мужчин по подозрению в изготовлении и продаже поддельных медицинских справок об отводе от вакцинации против COVID-19, сообщили в ГУМВД Москвы. «Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУМВД России по Москве задержали приезжих граждан, подозреваемых в изготовлении и сбыте справок о медицинском отводе от вакцинации от новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении на сайте ведомства. Сначала была задержана женщина-курьер, которая заявила, что конверты с фальшивыми справками ее попросил принести по адресу неизвестный ей мужчина. Сама она работает в службе доставки. «Ею было реализовано два документа, их максимальная стоимость оценена в 4 тысячи рублей. Согласно заключению экспертов… изъятые документы оказались поддельными», – уточняется в сообщении. Предполагаемыми изготовителями фальшивых документов оказались двое приезжих мужчин 24 и 34 лет. Они подозреваются в изготовлении документов с использованием готовых бланков с печатями. При обысках в квартирах у фигурантов изъяли компьютеры и 20 бланков с оттисками штампов медучреждений Москвы. Отделом дознания УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Женщина-курьер проходит по уголовному делу в качестве свидетеля. Ранее полиция установила сайт, продающий поддельные медсправки о наличии противопоказаний для вакцинации от коронавируса. В четверг в московской полиции сообщили, что возбуждено первое дело о покупке поддельного QR-кода в Москве. Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID в Москве 8 июля 2021, 21:18

Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

В Москве отмечается определенная стабилизация ситуации с коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что введенные ограничения и интенсивная вакцинация работают. «Сегодняшний вот алгоритм действий, а вы видите, да, на примере Москвы, да, был рост, были меры, и мы видим определенную стабилизацию процесса. Следовательно, меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают», – сказала она в эфире на канале «Россия 1», передает РИА «Новости». В июне на фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно посещать без QR-кода до 1 августа. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 6040 новых случаев коронавируса, в России выявили 24 818 случаев заболевания. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Большой театр ввел систему доступа по QR-кодам 7 июля 2021, 16:21

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Систему доступа по QR-кодам ввели на некоторые спектакли Большого театра, сообщили в департаменте культуры Москвы. «В Большом театре уже введена такая система для некоторых спектаклей. О запуске системы также объявили Музей космонавтики, музей-заповедник «Коломенское», музей-заповедник «Царицыно», музей-усадьба «Кусково», – приводит сообщение депкульта РИА «Новости». Отмечается, что на некоторые спектакли Большого театра теперь можно попасть по QR-кодам. Вместе с тем в департаменте отметили, что руководство учреждений культуры в Москве самостоятельно принимает решение, вводить ли у себя доступ по QR-кодам. «Пропускная система по QR-кодам носит обязательный характер для тех организаций, которые прямо перечислены в указе мэра Москвы. В то же время учреждениям культуры рекомендовано рассмотреть введение такой системы и для посещения своих объектов. Руководство учреждений самостоятельно принимает решение по этому вопросу», – сообщили в пресс-службе. Напомним, на фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. Собянин назвал «астрономическими» темпы вакцинации в Москве 7 июля 2021, 14:55 Текст: Елизавета Булкина

За сутки в Москве вакцинировались от коронавируса более 105 тыс. человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин, подчеркнув, что это «астрономическая сумма». «Главная спортивная арена страны тоже вступила в бой, борьбу с пандемией ковида. Количество людей, которые вакцинируются в Москве, нарастает с каждым днем. За прошедшие сутки были вакцинированы первым и вторым компонентом 105 тыс. Это вообще астрономическая сумма, астрономическое количество. Конечно, это требует ввода дополнительных мощностей», – сказал градоначальник на открытии нового центра вакцинации от COVID-19 в олимпийском комплексе «Лужники». По словам Собянина, в центре вакцинации от COVID-19 в «Лужниках» будут в основном прививать мигрантов, но также не будет отказано и желающим москвичам, передает АГН «Москва». Ранее Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, обеспечивающего вакцинацию работников. В Москве спасли тонущего в пруду ребенка 9 июля 2021, 21:31 Текст: Алексей Дегтярев

В Терлецком пруду в Москве начал тонуть мальчик, его вытащили из воды спасатели, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ. «Днем 9 июля во время патрулирования водоёма дежурная смена поисково-спасательной станции «Терлецкая» заметила тонущего ребенка. Спасатели незамедлительно подошли на катере к месту происшествия и в 40 метрах от берега подняли из воды мальчика 12 лет», – цитирует сообщение департамента РИА «Новости». Пострадавшего доставили на спасательную станцию, там ему оказали первую помощь. После этого его осмотрели врачи, несовершеннолетнего госпитализировали. В конце июня из Шибаевского пруда на юго-востоке Москвы спасатели вытащили утопающего мужчину. Авиацию привлекли к тушению пожара на складе в Москве 8 июля 2021, 16:32 Текст: Вера Басилая

К тушению пожара в старом здании склада на Волгоградском проспекте в Москве пришлось привлечь авиацию. «К тушению привлечена авиация. Площадь пожара выросла», – передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. сказал собеседник агентства. Пожар произошел на одном из складов на Волгоградском проспекте, по прибытии пожарных горела кровля на площади 50 кв. метров. Позже площадь пожара выросла до 500 кв. метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, огонь интенсивно распространяется. Сообщалось, что горит трехэтажное здание старой постройки. Пострадавших нет. Ранее пожар произошел в частной клинике в центре Москвы, пострадали два человека. Поликлиника загорелась в Москве 9 июля 2021, 14:42 Текст: Алексей Дегтярев

В поликлинике на северо-западе Москвы начался пожар, сообщил источник в экстренных службах столицы. «В поликлинике на улице Габричевского, дом пять, корпус 10, произошло возгорание в поликлинике. Из окна идет густой черный дым», – сказал собеседник ТАСС. Позже источник уточнил, что пожар произошел в одной из палат психотерапевтической клиники. «Объявлена ликвидация пожара. Возгорание происходило в одной из палат. Информация о пострадавших не поступала», – добавил он. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. В конце июня в частной клинике в центре Москвы произошел пожар, пострадали два человека. В МВД сообщили о резком росте числа IT-преступлений в Москве 8 июля 2021, 12:45 Текст: Алексей Дегтярев

Число преступлений в сфере IT в российской столице за последние шесть лет возросло в несколько раз, вместе с тем, снизилось число убийств и краж, сообщил врио замначальника ГУ МВД по Москве Александр Половинка. «Мы отмечаем значительный рост количества так называемых преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Количество этих преступлений [за шесть лет] увеличилось в 30 раз», – цитирует врио замглавы ГУ МВД по Москве ТАСС. Он пояснил, что в 2015 году регистрировалось чуть больше восьми тысяч таких преступлений, что составляло менее 1% в общей массе преступлений. Уже в 2020 году зафиксировали более 50 тыс. преступлений такого рода, это составило 34% от общего числа преступных деяний. Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявлял, что главными преступниками в России в скором времени станут кибермошенники, если не остановить рост числа подобных деяний.