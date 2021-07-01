Эксперты: Утвержденный порядок голосования на выборах в Госдуму был одобрен наблюдателями

Принятый ЦИК финальный текст Положения о порядке проведения голосования на выборах в сентябре 2021 года в максимальной степени отвечает запросу избирателя к проведению выборов в России, заявила член Общественной палаты, исполнительного директора Ассоциации НОМ Алена Булгакова.

«Наш избиратель желает, чтобы выборы проходили удобно, безопасно, а поданный им голос был защищен и правильно учтен. Все эти вопросы в документе соблюдены», – заявила Булгакова журналистам.

Центральная избирательная комиссия, отметила эксперт, развернула широкую дискуссию и в итоговом решении учла предложения экспертов и общественных структур, в том числе и ряд предложений Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

«Так, например, четко определен перечень оснований для безусловного основания признания недействительными бюллетеней, содержащихся в сейф-пакетах. Это должно устранить львиную долю проблемных ситуаций, возникавших в практике проведения многодневных выборов», – заявила член ОП РФ.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что решение ЦИК о проведении многодневного голосования на выборах депутатов Госдумы является оправданным. Центризбирком проделал значительный объем работы по анализу российской и зарубежной практики использования различных форм голосования, в том числе, сложившейся в последний год, в условиях пандемии.

Политолог подчеркнул, что в целях максимального совершенствования процедуры и реализации общественного запроса, ЦИК инициировал предварительное обсуждение поправок, большинство из которых вошли в окончательный текст Положения.

«Были учтены пожелания избирателей и мнения специалистов, проведены консультации с членами избирательных комиссий, представителями политических партий и правозащитных организаций, юристами, и экспертным сообществом», – обратил внимание Шаповалов, добавив, что в результате такого подхода «запас прочности системы многодневного голосования значительно и доказательно возрос».

1 июля ЦИК окончательно утвердил на заседании положение о голосовании на выборах Госдуму в сентябре 2021 года. Выборы пройдут с 17 по 19 сентября, голосование будет проходить с 8.00 до 20.00.

Дистанционное электронное голосование в 2021 году пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

В единый день голосования 19 сентября 2021 года в России пройдут выборы также выборы глав 12 субъектов Федерации (девять прямых, а также три через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах России.