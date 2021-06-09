Юрист оценил законность задержания должников судебными приставами по пути на курорты

Выявление злостных должников судебными приставами на ведущих на российские курорты трассах абсолютно законно, заявил газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив, юрист Артем Кирьянов.

Руководитель пресс-службы УФССП по Краснодарскому краю Елена Лысечко рассказала, что на пути к кубанским курортам на оживленных магистралях с помощью мобильного комплекса «Дорожный пристав» выявляются автомобили, владельцы которых имеют неоплаченные штрафы от ГИБДД, просроченный налог или алименты, сообщает издание «Комсомольская правда». Планирующим отдых приставы посоветовали проверить, нет ли у них неоплаченных штрафов.

«Если у должника в собственности есть автомобиль, то машина может быть арестована на штрафстоянку до полного погашения долга. Это абсолютно законно, несмотря на то, что это происходит не в родных регионах граждан, а по пути на курорт. Служба судебных приставов у нас федеральная, исполняющая решение судов. Никакого нарушения действующего закона на всей территории России усмотреть нельзя», – говорит Кирьянов.

Он убежден, что такие меры воздействия справедливы, по крайней мере, по отношению к гражданам, которые не платят алименты. Более того, он напоминает, что для злостных неплательщиков алиментов в России предусмотрена уголовная ответственность, но ее на сегодняшний день можно обойти нехитрым способом. При этом гражданин остается должником крупных сумм.

«Если люди едут в отпуск на личном автотранспорте, то совершенно точно они могут оплачивать содержание своих детей. Тем более, что предусмотрено не полное содержание, а достаточно небольшая помощь для становления маленького человечка», – убежден правозащитник.

Юрист предупреждает, что если приставы остановят гражданина по пути на отдых, но у него не будет возможности оплатить все долги, то сотрудники имеют полное право конфисковать его имущество в виде автотранспорта и пустить его на погашение долга.

«Создается максимальное давление на людей, которые злостно не оплачивают обязательные платежи. Но, опять же, вопрос заключается в том, насколько удобно будет организован сам процесс. Если человек действительно имеет задолженности, но, возможно, не знает о них, при этом он готов их оплачивать, то наготове должен быть сервис оплаты этих задолженностей. Мало выявить, остановить и провести ознакомительную беседу по документам, надо еще обеспечить возможность человеку на трассе оплатить те задолженности, которые у него есть, а затем разрешить ему продолжать ехать в отпуск. Это идеальная схема», – считает Кирьянов.

Если же желания оплачивать долги у гражданина не будет, то должнику нужно быть готовым попрощаться с имуществом, что будет справедливым решением со стороны приставов, заключил собеседник.

Ранее на дискуссионной сессии «Цифровое исполнительное производство» в рамках Петербургского международного юридического форума замминистра юстиции Евгений Забарчук предложил в упрощенном порядке без участия судебного пристава списывать со счетов водителей штрафы за правонарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения.