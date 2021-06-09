Госдума приняла закон о запрете уравнивания роли СССР и Германии в ВОВ

Государственная дума в окончательном чтении приняла закон, запрещающий публично уравнивать роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Изменения вносятся в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Авторами законопроекта являются глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков. Проект был подготовлен во исполнение перечня поручений президента Владимира Путина по итогам заседания президентского Совета по культуре и искусству, передает РИА «Новости».

Как сказано в пояснительной записке к документу, в последнее время в СМИ, в том числе российских, «регулярно публикуются и передаются в эфир бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания, отождествляющие цели, решения и действия во время Великой Отечественной войны руководства, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии».

«Считаем категорически недопустимым смешивание и (или) отождествление действий защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость, действий солдат-освободителей, с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала)», – заявляют авторы инициативы.

Депутаты говорят о необходимости «поставить законодательный заслон явным оскорблениям в адрес наших дедов и прадедов, омерзительным спекуляциям на нашей Победе».

Предполагается, что закон должен «не дать заработать политический капитал на охаивании наших предков, сохранив при этом пространство для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц».

Законопроект был внесен в Госдуму в начале мая. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил дождаться практики применения закона, запрещающего публично отождествлять роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, и реагировать уже в случае возможных перегибов.