Путин поручил сделать систему соцзащиты в России более адресной

Необходимо сделать систему социальной защиты в России более адресной и современной, такую задачу поставил президент Владимир Путин.

«Опыт борьбы с коронавирусом показал, что мы вместе, солидарно можем решать самые сложные задачи. Именно в таком прямом диалоге и сотрудничестве нам с вами предстоит сделать более современной и адресной всю нашу систему социальной защиты», – сказал президент представителям социальных организаций, с которыми проводит встречу по видеосвязи, передает ТАСС.

Глава государства пояснил, что необходимо выстроить процедуры и нормативную базу так, чтобы «максимально учесть интересы, нужды, запросы людей, которые больше всего нуждаются в помощи, внимании и заботе».

Также Путин поздравил участников встречи с Днем социального работника, он напомнил, что ровно 320 лет назад – 8 июня 1701 года – решением Петра I в России по сути началось создание системы социальной защиты.

«При этом, конечно же, сами ценности милосердия, любви к ближнему, поддержки нуждающихся связывают, скрепляют всю многовековую историю нашего народа. Составляют духовную основу традиционных религий России», – указал он.