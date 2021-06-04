Рогозин рассказал о военных экспериментах на МКС

Иностранные астронавты выполняли на МКС эксперименты в интересах военных, но и на российском сегменте станции космонавты тоже выполняли задание Минобороны, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы знаем, что и наши американские коллеги проводили некоторые эксперименты в интересах своего министерства обороны, и у нас первое время тоже было несколько экспериментов, таких по сути гражданских, не связанных с применением оружия, но тем не менее заказчиком, в том числе, выступало Минобороны», – передает РИА «Новости» слова Рогозина.

Так, космонавты занимались наблюдением за определенными районами Земли.

«Программа МКС это не запрещала никогда. Другое дело, что когда у вас станция международная, то вы друг за другом подглядываете. Поэтому вы ограничены в свободе проведения каких-то экспериментов», – сказал Рогозин.

Напомним, в марте США решили провести на МКС эксперимент в интересах ПРО.