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Киев решил не менять перенесшего операцию на сердце Кравчука в контактной группе по Донбассу
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Украинская сторона пока не намерена менять главу делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука в связи с его состоянием здоровья, сообщил пресс-секретарь украинской делегации и советник главы офиса президента Алексей Арестович.
«Пока нет. Ждем медицинских результатов и позиции самого Леонида Макаровича Кравчука», – сказал Арестович украинским СМИ, передает РИА «Новости».
Во вторник сообщалось, что Кравчук перенес плановую операцию на сердце. До этого врачи запретили Кравчуку любые нагрузки из-за состояния здоровья.
В Польше предложили выплатить Киеву компенсацию за «Северный поток – 2»
Украина должна получить компенсацию за якобы образующийся дефицит в области безопасности из-за запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
Он отметил, что из-за завершения «Северного потока – 2» Украина окажется в вакууме с точки зрения безопасности, передает ТАСС.
«Я призываю Германию взять на себя ответственность за свой собственный выбор, связанный с запуском «Северного потока – 2», и принять фактическое, а не фиктивное участие в компенсации дефицита безопасности», – сказал он.
По мнению министра, Россия не для того понесла огромные затраты на строительство «Северного потока – 2», чтобы этим инструментом не пользоваться.
«Поэтому необходимо усилить потенциал сдерживания как восточного фланга НАТО, так и Украины, которая как жертва российской агрессии должна получить соответственно высокую компенсацию, как в виде политической поддержки, так и в виде увеличения оборонительного потенциала. Польша готова участвовать в компенсации образовавшегося дефицита», – заявил он.
Ранее в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
Путин: Зеленский отдал Украину под управление из Вашингтона
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О чем разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление, все вопросы решаются в Вашингтоне и частично – в Берлине и Париже, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Он (Зеленский) отдал Украину под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти – в Берлине и в Париже. Ну, о чем разговаривать?» – отметил российский лидер, передает ТАСС.
«Тем не менее, я не отказываюсь от встреч подобного рода. Надо только понять, о чем говорить», – резюмировал Путин.
По его словам, результаты работы украинского руководства разрушительны, включая преследование оппозиции. «Просто внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну, в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией, у них нет никаких шансов, подавляют на корню: кого-то сажают в тюрьму, кого-то – под домашний арест, кого-то убивают на улицах», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
Также Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран. Кроме того, Путин сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.
Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет.
В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
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Актриса из «Вечеров на хуторе...» пожаловалась на «ад» в украинских поездах
Советская и украинская актриса Ольга Сумская рассказала о том, что в поездах «Укрзализныци» творится «сущий ад».
«Оказывается есть поезда, где кондиционирование вообще не предусмотрено! Поезд 791 Кременчуг – Киев. Это сущий ад! Днем плюс 40. Вагоны стояли целый день на солнце, представляете, как мы сейчас едем! Как здесь работают бедные проводники? Это сплошной ужас! Как я спасалась? Поливала себя водой несколько раз за ночь. Друзья, будьте внимательны, когда покупаете билет!» – передает РИА «Новости» слова Сумской.
Украинская железнодорожная компания пока не отреагировала на пост актрисы.
Сумская известна по ролям во множестве фильмов и сериалов, в частности, «Вечера на хуторе близ Диканьки» (режиссер – Юрий Ткаченко), «Принцесса на бобах», «Я – кукла», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини».
Напомним, первый класс лучших украинских поездов назвали «хлевом».
Украине предсказали распад на четыре части
Украина нежизнеспособна экономически и в будущем может разделиться на четыре части как Югославия, заявил в эфире телеканала «Наш» бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
«По той конституции, по той ситуации, в которой мы оказались, мы вообще должны предполагать, что еще территориально мы потеряем в ближайшее время. Мы же понимаем, что Югославия была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке, в этом веке, это, скорее всего, будет Украина», – выразил мнение экс-парламентарий, передает РИА «Новости».
По его словам, западные страны, такие как Польша, Венгрия и Румыния, преследуют собственные цели, безвозмездно вкладывая деньги в сопредельные украинские территории, а также активно раздавая украинцам свои паспорта. «Мы нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, мы живем в кредит», – отметил экс-депутат.
При этом Мураев раскритиковал президента Владимира Зеленского за его слова о том, что СССР якобы был «агрессором», указав, что по такой логике следовало бы отдать Европе пять областей, «подаренных» Украине.
В ноябре прошлого года большинство украинцев также признали неизбежность распада страны. Также более 70% населения Украины считают, что дела в стране идут в неправильном направлении.
Болельщику с российским флагом порвали футболку на игре Украина – Швеция
Украинские футбольные болельщики напали на мужчину, который пришел на матч Украина – Швеция на шотландском стадионе «Хэмпден Парк» в футболке сборной России с российским флагом и в шапке-ушанке.
«Болельщик сборной России устроил провокацию во время матча Евро-2020 между Швецией и Украиной в Глазго… Болельщик в футболке сборной России, обмотанный флагом России и с шапкой ушанкой с эмблемой СССР на голове появился на трибунах «Хэмпден Парк». Его фото в обнимку с украинцем облетело российские СМИ, мол, смотрите, «дружба, братья», – говорится в сообщении издания «Спорт Сегодня».
По данным издания, затем российского болельщика заметили другие украинцы и на этом «обнимашки закончились». «В сети появились кадры, на которых этот парень стоит уже в порванной футболке и держится за челюсть. А российский флаг и вовсе исчез в неизвестном направлении», – говорится в сообщении.
Сборная Украины во вторник в Глазго обыграла команду Швеции со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.
Сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал Евро-2020
Матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между командами Украины и Швеции завершился победой украинской сборной.
Украинские футболисты одержали победу на стадионе в Глазго со счетом 2:1 в дополнительное время. Основное время завершилось со счетом 1:1. голы забили Александр Зинченко (27-я минута) и Эмиль Форсберг (43-я). В компенсированное ко второму дополнительному тайму время победный гол забил Артем Довбик. В четвертьфинале турнира 3 июля сборная Украины встретится со сборной Англии. Игра состоится в Риме, передает ТАСС.
Напомним, сборная Англии обыграла команду Германии со счетом 2:0.
В плей-офф вышли по две команды из шести групп, а также четыре лучшие сборные, ставшие третьими. Сборная Украины стала четвертой среди третьих команд, прошедших в плей-офф.
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США опровергли движение эсминца из Одессы в сторону Крыма
Американский эсминец «Росс» по-прежнему остается в Одессе, сообщил шестой флот США.
Флот прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что корабль якобы направился в сторону Крыма. В сообщении говорится, что «еще 30 минут назад» эсминец оставался в Одессе, где и «будет находиться в обозримом будущем» для «поддержки учений Sea Breeze», передает РИА «Новости».
В конце прошлой недели эсминец «Росс» вошел в порт Одессы для участия в многонациональных военных учениях Sea Breeze 2021. Напомним, Черноморский флот России совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер».
Бывший замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко предположил, что корабли НАТО вместе с украинскими судами могут пройти вблизи берегов Крыма.
Рада отменила штрафы жителям Донбасса за въезд на Украину через Россию
Верховная рада временно отменила штрафы гражданам Украины за въезд из неподконтрольной Киеву части Донбасса через Россию.
«Штрафы отменяются на период действия карантина или на время блокировки деятельности КПП (контрольно-пропускные пункты)», – цитирует пояснительную записку к законопроекту ТАСС.
Отмечается, что депутаты считают, что в условиях закрытия или ограниченного функционирования КПП люди лишены возможности законно выехать с неподконтрольных территорий. В то же время, отмечали парламентарии, жители региона нуждаются в посещении подконтрольной Киеву территории по разным причинам, в первую очередь связанным с получением медицинской помощи, пенсионных выплат, документов или обучением.
На данный момент въезд на Украину из неподконтрольной части Донбасса через Россию наказывается штрафом от 1,7 тыс. гривен (60 долларов) до 5,1 тыс. гривен (свыше 180 долларов).
Ранее украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей.
На Украине заявили о необходимости встречи Путина и Зеленского
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского необходима, это стало очевидным после слов Путина о саммите, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Стала еще более обоснованной необходимость прямых переговоров с президентом России – для прояснения корректных позиций сторон и попытки без каких-либо искажений информации все-таки найти путь для реального прекращения войны в Донбассе», – отметил Подоляк в комментарии агентству «РБК-Украина».
При этом он пояснил, что встреча лидеров двух государств необходима, так как президента России, по его мнению, неверно информируют о ситуации в соседней стране.
«Допускаю, что имеет место крайне некорректное информирование Путина его собеседниками о ситуации на Украине», – сказал советник главы офиса.
Ранее в ходе прямой линии Путин сказал, что не отказывается от переговоров с Зеленским, однако задался вопросом, есть ли о чем беседовать при такой встрече. Также Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран. Кроме того, Путин сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.
Накануне замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет.
В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Путин отказался называть Украину недружественной страной
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран.
«Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ недружественным нам. Я считаю, что украинцы и русские – это один народ. … Мы единое целое, а вот руководство Украины явно недружественно нам», – заявил президент.
Он также заявил, что напишет «отдельную аналитическую статью» про историю России и Украины, чтобы граждане обеих стран ознакомились с этой темой.
Кабмин России ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке две страны - США и Чехия.
В среду Путин начал прямую линию с россиянами. Количество вопросов, адресованных президенту, к началу мероприятия составило около 2 млн.
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Гордон объяснил расставание Киркорова и Пугачевой разногласиями по Крыму
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Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что певица Алла Пугачева могла «променять» экс-супруга Филиппа Киркорова на Максима Галкина якобы из-за несогласия с позицией Киркорова по воссоединению Крыма с Россией.
Гордон призвал Киркорова «брать пример с Аллы Борисовны Пугачевой», которую журналист назвал «великой певицей и великой женщиной». «Ты где-нибудь слышал, чтобы она поддержала аннексию Крыма? Ты хоть раз видел, чтобы она приехала в Крым? Ты хоть раз слышал, чтобы она что-то плохое об Украине сказала?» – заявил Гордон ,обращаясь к Киркорову. Журналист не исключил, что «поэтому Алла Борисовна отписалась» от Киркорова в Instagram и «променяла» его на Галкина, передает Gordonua.com.
Напомним, Киркоров был включен в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, 22 июня. Однако позднее артиста исключили из черного списка. Минкульт подчеркнул, что СБУ ни в одном письме, на основании которых принимались оба решения, не объяснила свою позицию.
Турция захотела тренировать украинских военных
Военный атташе при посольстве Турции на Украине полковник Дженгиз Чевик выразил заинтересованность в привлечении турецких инструкторов к подготовке украинских военных.
В Киеве прошла встреча украинских и турецких военных. Главком сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что у Турции и Украины «есть большой опыт», которыми страны «могут делиться», потому что их «армии сейчас участвуют в боях». Указывается, что турецкая делегация намерена посетить учебные центры ВСУ, сообщает командование сухопутных войск ВСУ в Facebook.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что Москва намерена провести с Анкарой консультации, на которых поднимет вопрос о сотрудничестве между военно-морскими силами Украины и Турции и тему затягивания Киева в НАТО.
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В Киеве оценили слова Путина о единстве украинцев и русских
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не согласен со словами президента России Владимира Путина о том, что украинцы и русские – единый народ.
«Украинцы и русские – два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014-м Россия напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и русскими несет Владимир Путин, который развязал агрессию», – написал Кулеба в Twitter.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.
Также Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран. По его словам, идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии.
Путин сравнил украинский закон о коренных народах с оружием массового поражения
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Президент Владимир Путин в ходе прямой линии сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.
«Я считаю, что украинцы и русские – это один народ. … Мы единое целое, а вот руководство Украины явно недружественное нам», – заявил президент.
Так, глава государства раскритиковал внесенный в Верховную раду закон о коренных народах Украины, сравнив его с оружием массового поражения. «Ну это вообще просто уму непостижимо. Это, понимаете, испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются там некоренными», – заявил президент.
По словам Путина, это приведет к тому, что часть людей может уехать, вынуждены будут переписываться, что они чувствуют себя людьми второго сорта. «Это приведет к сокращению общего числа русских. Это, знаете, сопоставимо так по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения, это серьезное дело», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Также Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран.
Ранее Путин заявил, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии.
Напомним, в украинском документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений.
Политолог Богдан Безпалько заявил, что закон о коренных народах Украины по сути еще больше унизит русских.
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Германию и Францию обвинили в «удушении» Украины
Германия, Франция и Италия «смотрят на Россию» и коллективно «душат» Украину, заявил украинский политический эксперт Тарас Загородний.
«Совместное удушение Украины устраивает всех (за счет квот, истерик вокруг закона о локализации производств в госзакупках и прочей ереси). Им интересна деиндустриализованная страна, которая не сможет сопротивляться», – пишет эксперт в статье для портала «Главред».
В частности, он счел отказ Германии от поставок оружия на Украину свидетельством того, что Берлин «в одной упряжке» с Москвой. Загородний обратил внимание на слова германского посла на Украине, которая объяснила такую позицию ФРГ Великой Отечественной войной.
«То есть до [20]14 года России спокойно себе продавали и ничего их не мучило. Венгрии сейчас поставляют оружие на 1,2 млдр евро тоже не сильно мучаются <...> Ну, я уже молчу о том, что Германия почему то не имеет такой чувствительности в вопросе поставок оружия Израилю», – отметил автор материала.
Он также призвал Украину в таких условиях поставить в приоритет собственные национальные интересы. «Наш национальный интерес должен быть в приоритете. Как он в приоритете у ЕС и русских. Мы не 100 долларов, чтобы всем нравиться», – заключил Загородний.
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина нежизнеспособна экономически и в будущем может разделиться на четыре части как Югославия.