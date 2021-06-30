Набиуллина предупредила об опасности перегрева в потребкредитовании

Темпы роста в потребительском кредитовании по итогам года могут составить 20%, существует опасность перегрева в этой сфере, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе.

«Опасность перегрева в потребительском кредитовании также реальна. В этом году рост может достичь 20%, а доходы людей восстанавливаются не так быстро», – цитирует ее РИА «Новости».

По словам Набиуллиной, если должные меры не будут приняты, то могут образоваться и социальные риски, и риски финансовой стабильности. «Поэтому мы снова вводим в действие макропруденциальные меры – мы возвращаем на допандемический уровень надбавки к коэффициентам риска. Если рост в этом сегменте не замедлится, мы будем увеличивать надбавки», – отметила глава регулятора.

Кроме того, отметила она, рост ставок мировых центробанков на фоне непомерных долгов может привести к новым финансовым проблемам.

«Помимо вызовов для будущего роста, мы должны сейчас быть особенно внимательными к рискам финансовой стабильности. В пандемию они усилились. Многие страны и компании накопили непомерные долги. При низких ставках обслуживать их было несложно. Но рост ставок может принципиально поменять ситуацию. Отдельные страны и глобальная экономика в целом могут столкнуться с новыми финансовыми проблемами, волной банкротств и ростом волатильности рынков», – сказала Набиуллина.

Повлиять на эти процессы невозможно, однако можно минимизировать последствия для российской экономики и снизить ее уязвимость к возможным глобальным катаклизмам. «И главное здесь не накапливать внутренние дисбалансы, предотвращать формирование пузырей», – пояснила Набиуллина.

Ранее Центробанк усмотрел достаточно быстрый рост долговой нагрузки россиян, в некоторых сегментах речь идет о «пузырях», заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева.