ЕС пообещал ответить на решение Минска приостановить соглашение о реадмиссии

Евросоюз пока не получил уведомления Белоруссии о приостановке соглашения о реадмиссии, но приступил к подготовке ответных шагов, сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

«Хотя ЕС пока не получил официального уведомления белорусской стороны, мы уже изучаем возможные наши следующие шаги», – цитирует ТАСС Массрали.

По ее словам, ЕС готовит ответные шаги на решение Минска о приостановке соглашения о реадмиссии. «Хотя ЕС пока не получил официального уведомления белорусской стороны, мы уже изучаем возможные наши следующие шаги», – заявила она.

Ранее Минск решил приостановить свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство». Белоруссия начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом.

Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой.

Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.