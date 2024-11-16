16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.80 комментариев
Два осветительных снаряда упали во дворе резиденции Нетаньяху в Кесарии
Осветительные снаряды упали во дворе резиденции Нетаньяху в Израиле
Во дворе резиденции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии упали два осветительных снаряда, ущерба и пострадавших нет, сообщила Times of Israel.
По данным полиции и сил Общей безопасности Израиля (ШАБАК), снаряды не нанесли ущерба и не причинили вреда. В резиденции на момент инцидента никого не было, передает РИА «Новости».
Сообщается, что спецслужбы Израиля начали расследование происшествия. Они расценили его как серьезный инцидент, указывающий на опасную эскалацию. Власти осуждают подобные действия и намерены принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем, говорится в материале.
Напомним, до этого ливанское движение «Хезболла» атаковало пять израильских военных баз в районе Хайфы, включая базы ВВС и ВМС, выпустив серии ракет по ключевым объектам.