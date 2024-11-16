Два осветительных снаряда упали во дворе резиденции Нетаньяху в Кесарии

Осветительные снаряды упали во дворе резиденции Нетаньяху в Израиле

Tекст: Максим Попов

По данным полиции и сил Общей безопасности Израиля (ШАБАК), снаряды не нанесли ущерба и не причинили вреда. В резиденции на момент инцидента никого не было, передает РИА «Новости».

Сообщается, что спецслужбы Израиля начали расследование происшествия. Они расценили его как серьезный инцидент, указывающий на опасную эскалацию. Власти осуждают подобные действия и намерены принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем, говорится в материале.

Напомним, до этого ливанское движение «Хезболла» атаковало пять израильских военных баз в районе Хайфы, включая базы ВВС и ВМС, выпустив серии ракет по ключевым объектам.