16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.80 комментариев
Трамп предложил кандидатуру Криса Райта на пост министра энергетики США
Трамп предложил главу Liberty Energy Криса Райта на должность министра энергетики США
Избранный президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть Криса Райта, главу нефтяной компании Liberty Energy, на должность министра энергетики, говорится в сообщении переходной команды республиканца.
«Крис является ведущим технологом и предпринимателем в энергетической сфере. Он работал в области ядерной, солнечной, геотермальной и нефтегазовой энергетики», –приводит ТАСС выдержку из сообщения.
В документе отмечается, что Райт также войдет в состав Национального совета по энергетике, о формировании которого Трамп объявил в понедельник.
Сейчас пост министра энергетики занимает Дженнифер Грэнхолм. В ведении Минэнерго США находится в том числе ядерный военный комплекс страны.
До этого стало известно, что советник выигравшего выборы президента США Дональда Трампа и выходец из России Борис Эпштейн якобы предложил себя на пост спецпосланника США по Украине.