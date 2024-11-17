Трамп предложил кандидатуру Криса Райта на пост министра энергетики США

Трамп предложил главу Liberty Energy Криса Райта на должность министра энергетики США

Tекст: Максим Попов

«Крис является ведущим технологом и предпринимателем в энергетической сфере. Он работал в области ядерной, солнечной, геотермальной и нефтегазовой энергетики», –приводит ТАСС выдержку из сообщения.

В документе отмечается, что Райт также войдет в состав Национального совета по энергетике, о формировании которого Трамп объявил в понедельник.

Сейчас пост министра энергетики занимает Дженнифер Грэнхолм. В ведении Минэнерго США находится в том числе ядерный военный комплекс страны.

До этого стало известно, что советник выигравшего выборы президента США Дональда Трампа и выходец из России Борис Эпштейн якобы предложил себя на пост спецпосланника США по Украине.