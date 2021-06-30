Опубликованы рассекреченные переговоры погибшего экипажа «Союза-11»

Британский наемник на Украине рассказал о службе в Донбассе

Британский военный наемник, служащий «по контракту» на украинские ВС, ранее воевавший на стороне курдов в Сирии, в соцсетях рассказывает о быте во время конфликта в Донбассе, о погибших со стороны Украины военнослужащих.

Британский военный ведет аккаунт в Instagram, аккаунт подписан как Johnny, в нем он рассказывает о событиях в Донбассе и на Украине. Сейчас наемник участвует в учениях Sea Beeze – 2021.

«Лучшее в международных учениях – это американские MRE (Meal, Ready-to-Eat, сухпаек, прим. ВЗГЛЯД), намного лучше, чем наши украинские сухпайки, и те, на которые мы жили в Сирии, получая от американцев», – рассказал военный.

В другой публикации он рассказал, как можно исправлять «плохишей» с помощью рытья окопов в жару. «Берете плохиша, заставляете его рыть норы весь день на палящем солнце, и он становится хорошим мальчиком. Такая у нас философия в лагере «Донбасс», – поделился Джонни.

Еще в одном посте он выразил сожаление, что все траншеи на передовой приходится копать вручную. «У вас нет такой роскоши, как экскаваторы JCB или траншейные машины», – написал наемник.

В одной из своих апрельских публикаций он признался, что он и другие такие же военные – «не добровольцы, а военнослужащие по контракту украинских ВС», которые «защищают Украину и людей».

«Кто бы мог подумать, гражданин Британии, служащий украинским десантником, это ж безумие», – отмечал он. По его словам, у него оставалось несколько месяцев службы по трехлетнему контракту, и он намерен продлить его опять.

Еще одна публикация посвящена интервью, которое Джонни давал в 2017 году в Сирии. «Это было интервью с курдским журналистом во время операции по освобождению городов и деревень к востоку от Арраки от контроля ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация), в основном, город Джезра», – написал он.

Напомним, ранее Джонни жаловался на питание в украинской столовой во время учений Sea Breeze – 2021. По его словам, один и тот же напиток подают военным третий день подряд.