В Кремле высказались об изменении «правил игры» для бизнеса

Диалог правительства и бизнеса есть, большинство решений принимается консенсусом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков заявил, что «диалог между бизнесом и правительством имеет место быть, и этот диалог постоянный, и, как правило, подавляющее большинство решений принимаются в диалоге с миром предпринимательства», передает РИА «Новости». Представитель Кремля добавил, что бизнес зарабатывает деньги, но вместе с этим несет социальную нагрузку, причем социальная ответственность бизнеса является совершенно обязательным фактором и, конечно, это фактор, который присущ крупным предпринимателям. «Правительство собирает налоги, и на эти налоги развивает страну, реализует различные проекты по развитию экономическому и социальному, выполняет специальные обязательства перед населением. Вот эта цепочка и есть основные правила игры, и все это происходит и должно происходить в рамках действующего законодательства», – добавил Песков, отметив, что в целом позиции и формулировки могут различаться. Так он ответил на вопрос о том, какие правила игры предложил бы Кремль. Ранее совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков в интервью РБК заявил, что правительство должно скорректировать правила игры для бизнеса.

Создатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич рассказал о человеке, который мог сообщить о его нахождении на борту самолета Ryanair белорусским властям. Он также заявил о связях этого человека с киберпартизанами, которые занимаются массовыми лжеминированиями по всей Белоруссии. В эфире белорусского телеканала ОНТ в среду вышло в эфир специальное расследование «Рейс Афины – Вильнюс. Разбор полета», посвященное вынужденной посадке самолета в аэропорту Минска в связи с сообщением о бомбе на борту. В одном из фрагментов оперативной съемки допроса Протасевич сообщил, что у него был достаточно напряженный личностный конфликт только с одним человеком. «Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы. Я написал в рабочий чат за 40 минут до вылета, куда и как я буду лететь. Там был и этот человек, и случается такая ситуация. Я находился в СИЗО, и у меня не было никакой информации. Одной из первых вещей, о которой я подумал: реально меня просто подставили! Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу! Я уверен, что у него были связи с киберпартизанами. Которые ранее занимались лжеминированиями по всей Беларуси. Причем массовыми», – приводятся в Telegram-канале ОНТ слова задержанного. Он также не исключил, что его мог подставить Запад. Он привел в пример советника лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской по международным вопросам Франака Вечорко. «С Франаком Вечорко были хорошие отношения. Я снимал визит Тихановской в Афинах. Всё было прекрасно, два дня отработали. Он меня хвалил. Он улетел, и меньше, чем за неделю, отношение ко мне изменилось на противоположное. Я с ним общался – и он сказал: нам надо рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества», – рассказал Протасевич. Как утверждают авторы расследования, показанного ОНТ, Вечорко сообщил в соцсетях о задержании Протасевича, когда тот в реальности еще находился в очереди в транзитной зоне минского аэропорта. Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Кроме того, генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело в отношении Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Также об участии Протасевича в боях в Донбассе заявили в КГБ Белоруссии. Победитель праймериз «Единой России» рассказал о предстоящих задачах волонтеров в Госдуме 2 июня 2021, 19:24 Текст: Наталья Макарова,

Если в Госдуму и региональные заксобрания будут избраны активисты добровольческого движения, то это сделает волонтерскую помощь более действенной. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал волонтер, победитель праймериз «Единой России» Артем Метелев, комментируя беседу президента с участниками предварительного голосования «ЕР». Председатель Совета ассоциации волонтерских центров, координатор движения «Мы вместе», член Общественной палаты России Артем Метелев напоминает о том, что еще в марте президент призвал волонтеров поучаствовать в думских выборах. «Это предложение для движения «Мы вместе» стало неожиданностью – возникли большие споры. Мы долго обсуждали, стоит ли попробовать, и в итоге решили: если в Госдуме появятся наши люди, представители волонтерских центров, то выиграют от этого, в первую очередь, те, кому мы помогаем, ведь сама наша ассоциация станет эффективнее», – заявил собеседник. Метелев напомнил, что кандидаты – выходцы из волонтерского движения – смогли победить на предварительном голосовании «ЕР» в Курской, Самарской, Нижегородской, Омской областях, на Алтае, Камчатке, а он сам победил в Москве. При этом никакой отдельной агитационной кампании, по словам координатора, активисты «Мы вместе» не проводили. «Накануне и во время праймериз мы делали то же, что и всегда: чинили крыши, восстанавливали монументы, красили стены в детских садах», – перечислил Метелев. По его мнению, во многом эти конкретные дела и вызвали доверие со стороны избирателей. «Об этом и говорил президент сегодня: крайне важно чувствовать запросы рядовых граждан, быть частью общества на той конкретной территории, от которой ты избираешься», – заявил Метелев. Активисты «Мы вместе», по его словам, уже давно следуют подобным правилам. «Мы занимаемся, в первую очередь, поддержкой нуждающихся семей, людей бедных, одиноких, пожилых, сирот, студентов», – напомнил он. «Будучи депутатами, мы будем заниматься этим уже совместно с партией, с коллегами по парламенту. Уверен, что все, кто выиграл праймериз, кто потом выиграет выборы в парламент, значительно усилят общественный сектор России, – предполагает Метелев. – Многие проблемы мы сможем решать, еще не доходя до правительства». Он также напомнил, что недавно он с коллегами запустил проект «Одобрено», цель которого – собирать идеи, инициативы рядовых граждан о том, какие законы нужно принять еще в нашей стране». В среду Владимир Путин встретился с руководством «Единой России» и победителями праймериз – предварительного голосования, по итогам которого формируется партийный список на выборах. Путин констатировал, что список серьезно обновился за счет большого числа беспартийных кандидатов. «Свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования – это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», – указал глава государства. Путин отметил важность участия «людей от земли» во всех властных структурах. В марте на встрече с представителями движения «Мы вместе» президент выступил за активное участие волонтеров в избирательных кампаниях. Ранее эксперты оценили первые итоги праймериз как курс на обновление «Единой России». Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Общая явка на предварительное голосование сосиавила почти 12 млн человек. Около 35% кандидатов составляли молодые люди до 35 лет. Почти половина (48% от зарегистрированных) общественники и волонтеры Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, сразу после того, как были соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве. В ФРГ поставили условие для разрешения на полеты российских авиакомпаний 2 июня 2021, 17:46

Рейсы российских авиакомпаний в ФРГ будут разрешены, когда германский авиаперевозчик Lufthansa получит разрешения на рейсы в июне от Росавиации, сообщили в Минтрансе ФРГ. «Российский регулирующий орган – Росавиация – не выдал своевременное разрешение на полеты Lufthansa на июнь, поэтому рейсы Lufthansa, которые должны были выполняться ранним утром 2 июня, должны были быть отменены 1 июня в вечерние часы. На основании принципа взаимной практики федеральное управление гражданской авиации ФРГ (LBA) не выдавало никаких дополнительных разрешений на полеты российских авиакомпаний до тех пор, пока разрешения с российской стороны находились на рассмотрении. По этой причине рейсы «Аэрофлота» и S7 не могли выполняться с 1 июня. Вчера у «Аэрофлота» было отменено три рейса, а сегодня – четыре», – сообщили в германском министерстве РИА «Новости». Ранее в среду Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт. В то же время немецкие власти не выдали разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов S7 Airlines по маршруту Москва – Берлин и обратно. Позже глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что проблема с отменами рейсов между Россией и Германией решена. Захарова напомнила перебившему ее Венедиктову, что он не на «Эхе» 3 июня 2021, 11:09

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов во время делового завтрака на ПМЭФ несколько раз перебил официального представителя МИД России Марию Захарову и раскритиковал закон о СМИ-иноагентах. Захарова в ответ напомнила Венедиктову, что он «не на «Эхе Москвы». Захарова рассказала о том, что этот документ является лишь ответной мерой на действия Запада, а иностранные СМИ чувствуют себя в России вполне комфортно. Венедиктов назвал лукавством утверждения о том, что СМИ-иноагенты имеют те же права, что и российские, передает «Царьград». «Дело не в плашке, не в маркировке. Это лукавство. Некоторые журналисты боятся публиковаться в таких изданиях, переживая, что их обвинят. Спикеры перестают сотрудничать», – отметил Венедиктов. Также он заявил о неких «коллегах, работающих под прикрытием» и сотрудничающих со СМИ, признанными в России иноагентами. Захарова попросила поднять руку «работающих под прикрытием» и присутствующих на завтраке журналистов. Венедиктов перебил, «запрещая это делать» СМИ. Главред заявил, что «мы не можем бороться с правительством США – это должны делать американцы». «Когда мы обсуждаем международные отношения, вычленять какой-либо один фактор и не видеть взаимосвязи – это неграмотно», – отметила Захарова. Венедиктов несколько раз перебивал дипломата, после чего Захарова заявила: «Алексей Алексеевич, вы не на «Эхе Москвы» сейчас. Вы на завтраке». Она также напомнила собеседнику и о том, что в «последние месяцы идет массированная, системная маркировка социальными сетями, американскими сетями, всего контента зарубежного СМИ», что тот имеет иностранное спонсирование. И предложила Венедиктову стать инициатором начала борьбы против этого. Захарова назвала появление подобной маркировки в соцсетях «дикостью» и «началом настоящих разделительных линий». В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. По закону «О средствах массовой информации» (ст. 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств. ФБР установило «закрывших» мясоперерабатывающие заводы в США хакеров 2 июня 2021, 23:48

Представитель ФБР рассказал, кто стоит за кибератакой на крупнейшего в мире производителя мяса JBS Foods. В ФБР «приписали это нападение REvil и Sodinokibi». Ведомство сообщило, что «напряженно работает над тем, чтобы привлечь тех, кто создал эту угрозу, к правосудию», передает РИА «Новости». Напомним, в результате хакерской атаки на крупнейшего в мире производителя мяса JBS Foods приостановили работу заводы компании в США, включая пять самых больших мясоперерабатывающих заводов в стране. Хакеры, как сообщалось, могут находиться в России. Ветеран МВД назвал роковую ошибку в действиях новосибирского инспектора ДПС 2 июня 2021, 21:00

«Было явное неповиновение сотрудникам полиции. Но в действиях инспектора ДПС Гусева мы видим налицо нарушение всех положений порядка применения табельного оружия», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов, оценивая инцидент под Новосибирском, когда полицейский Гусев по неосторожности застрелил 19-летнего Векила Абдуллаева. «В происшествии в Мошково под Новосибирском можно выделить два момента. С одной стороны, видим явное неповиновение граждан требованиям сотрудников полиции, сопровождающееся к тому же грубыми нарушениями общественного порядка. Кроме того, эти лица оказывали сопротивление полиции демонстративно», – отметил генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов. «С другой стороны, сотрудники МВД в период обучения проходят порядок применения спецсредств и порядок задержания, – отметил собеседник. – Сотрудники ДПС из Новосибирска должны были использовать имеющиеся у них средства задержания – наручники, средства регуляции поведения. Первоначально нужно было ограничить подвижность гражданина, чтобы тот не оказывал соответствующего сопротивления. Чтобы грамотно надеть наручники на нарушителя, достаточно двух-трех секунд. Безо всяких электрошокеров, только руками. Сотрудникам ГИБДД по штату не положены к выдаче и резиновые дубинки». Порядок применения полицейскими оружия отличается в каждой стране, отметил Ворожцов. Так, например, в США до инцидента с Джорджем Флойдом у полиции были довольно широкие полномочия – и в результате при сопротивлении убивали от 200 до 1 тыс. человек в год, добавил эксперт. «В России действуют другие нормативы. У нас сотрудникам ГИБДД в случае необходимости разрешено применить оружие для остановки транспортного средства, если другие средства исчерпаны», – пояснил генерал-майор Ворожцов. Инспектор ДПС Гусев мог применять табельное оружие только в том случае, если оценивал ситуацию как представляющую опасность его жизни и здоровью, а также жизни и здоровью окружающих, подчеркнул собеседник. «А теперь самое главное, – указал Ворожцов. – В инструкции по применению оружия есть обязательный пункт о предварительном предупреждении. Потом идет предупредительный выстрел в воздух. И только потом, в случае если приостановить угрозу жизни и здоровью других способов нет, идет выстрел на поражение. В случае инцидента в Мошково мы видим, что каким-то образом в патроннике оказался патрон, и случайно раздался выстрел. Из того, что там происходило, не видно замысла целенаправленного применения оружия. Но в действиях Гусева мы видим налицо нарушение всех положений порядка применения табельного оружия». Серьезно встает вопрос о качестве профессиональной подготовки личного состава, отметил Ворожцов. «Но еще один важный вопрос: каким образом местные этнические группы оказывают психологическое воздействие на сотрудников полиции? – добавил ветеран МВД. – Действия представителей азербайджанской диаспоры явно носили провокативный характер. Эти действия направлены на психологическое подавление сотрудников полиции. Но это, подчеркну, не отменяет нарушения Гусевым служебных инструкций». Действия сотрудника ДПС Гусева, должны быть детально расследованы, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Анатолий Кучерена, глава Общественного совета при МВД. «Почему так случилось, что было применено оружие на поражение – должно быть предметом служебной проверки и проверки следователем, который непосредственно расследует данное уголовное дело, – отметил юрист. – У нас бывают разные ситуации. Надо выслушать самого сотрудника полиции, который применил оружие. Полицейский из поселка Мошково мог реально видеть в действиях преследуемого угрозу своей безопасности и жизни. Обстоятельства могли складываться вне контроля полиции». Особенно важно, говорит Кучерена, что видео, где сотрудник ДПС застрелил Векила Абдуллаева, попало в соцсети и быстро распространилось в азербайджанской общине Новосибирской области. «Следователь, прокурор и адвокат на месте происшествия не были. Население не в курсе обстоятельств дела, негативная реакция азербайджанской общины строится на эмоциях. С целью выяснения и изучения полной картины, должны быть досконально изучены показания непосредственных свидетелей, записи с видеокамер и другие факты», – отметил адвокат. В прошлую среду в поселке Мошково под Новосибирском инспектор ДПС Александр Гусев, при задержании 19-летнего Векила Абдуллаева за нарушение ПДД, случайно выстрелил молодому в голову во время того, как тот пытался оказать сопротивление. Абдуллаев скончался в реанимации. Следователи в связи с этим переквалифицировали действия полицейского – ему предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности. После того, как представители азербайджанской общины региона стали угрожать родственникам Гусева, власти региона вывезли родню инспектора ДПС из Мошково. Сотрудник полиции сейчас находится под стражей. На сайте Change.org размещена петиция жителей Новосибирской области к прокурору Новосибирска с просьбой освободить Гусева. В отношении членов азербайджанской диаспоры за давление и угрозу на родственников и близких инспектора ГИБДД, может быть возбуждено уголовное дело, сообщил газете ВЗГЛЯД член президентского Совета по правам человека, адвокат Шота Горгадзе. Версию о причастности России к взрывам во Врбетице раскритиковали в Чехии 3 июня 2021, 03:55

Чешские СМИ со ссылкой на расследование местного аналитического агентства ЕXANPRO раскритиковали версию о том, что к взрывам во Врбетице якобы причастна Россия. Как пишет Parlamentni listy, Прага заявляла об электронном письме, в котором на территорию складов якобы просили допустить «российских агентов», но само это письмо так и не обнародовали, хотя копии паспортов «агентов» общественности показали. Эти копии удостоверений личности, «как предполагается, были получены из электронного письма». «Что такого странного и загадочного в этом письме, что оно не было опубликовано вместе с приложенными фотокопиями паспортов и перепиской?» – приводит РИА «Новости» текст заявления агентства. Причем сначала утверждалось, что письмо направили сами «офицеры разведки», а позднее «первоначальная версия была пересмотрена, и в конечном итоге электронное письмо якобы пришло от национальной гвардии Таджикистана». Как указывают специалисты ЕXANPRO, даже само письмо не доказывает присутствие «российских агентов». При этом аналитики полагают, что оно сфабриковано; не исключено, что его вообще не существует, а контрразведка Чехии «получила это скопированное изображение документов прикрытия от своего иностранного партнера, который является кукловодом чешской Службы безопасности и информации, а та, в свою очередь, направляет чешское правительство и его политику». Критике подверглись и СМИ, которые не требовали от властей публикации этого письма с запросом на вход в помещение складов боеприпасов во Врбетице. Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. Захарова задала вопросы Праге о работе чешских спецслужб в Москве 2 июня 2021, 19:38

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к Праге с вопросами о нахождении агентов чешских спецслужб в России, свою реакцию на заявление вице-премьера Чехии Яна Гамачека Захарова опубликовала в Telegram-канале. «Мощное откровение. Такую тему надо раскрывать, господа. Итак. Вопросы к Праге: сколько представителей чешских спецслужб работало в России? А осталось? Речь идет о кадровых сотрудниках чешских спецслужб или о завербованных гражданах? Работали ли они только на Прагу или выполняли задания других стран или военных блоков по совместительству? По каким паспортам они въезжали на территорию нашей страны? Имели ли они при этом российское гражданство? Что означает слово «исчезли»: ликвидированы или просто вывезены? Если второе, то куда? Какие преступления совершены этими людьми, если чешское руководство осуществило спецоперацию по их «исчезновению»? Очень ждем. Интересно же», – написала Захарова в своем Telegram-канале. Напомним, первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек поставил под угрозу деятельность чешских спецслужб за рубежом и мог раскрыть действующих агентов Праги в России. Через два дня после заявления чешских властей об инциденте во Врбетице он заявил: «Мы в эти последние пару дней [перед преданием огласки инцидента] до ночи сидели в министерстве внутренних дел вместе с руководителями [чешских] спецслужб, и мы делали все, чтобы те люди, о которых сейчас говорите, не должны были [покидать Россию] ни спецбортом, ни на автомобилях, чтобы просто о них российская сторона не знала и [они] спокойно исчезли, так как им, наверное, не угрожала бы только высылка [из России]». Ранее первая группа возвращающихся из Чехии в Россию дипломатов и административно-технических сотрудников выехала из российского посольства в Праге в рамках сокращения персонала дипмиссии. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией. В Чехии заговорили о попытке госпереворота 3 июня 2021, 05:54

Планы чешского Сената объявить импичмент президенту Чехии Милошу Земану – это «организованная попытка государственного переворота в зародыше», заявил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек. По его словам, «это уже не дискуссия, ведущаяся на академической площадке или в СМИ». Действия сенаторов он считает атакой, «полностью основанной на лжи». Под ударом оказались «конституционность, свобода и демократия», заявил Овчачек. Он указал, что действия сенаторов подпадают под статью национального уголовного кодекса о деятельности, направленной на ликвидацию республики, передает ТАСС. Напомним, на фоне заявлений президента о взрывах в Врбетице комитет по безопасности Сената Чехии выступил с предложением инициировать процедуру импичмента Земана. Большинство членов Сената – политические противники Земана, а вот в Палате депутатов парламента преобладают его сторонники. Земан предположил, что взрывы могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся на складе боеприпасов. Литва заплатила 16 млн евро за запрещенную Сеймом электроэнергию с БелАЭС 2 июня 2021, 19:14 Текст: Елизавета Булкина

С начала года Литва заплатила за электроэнергию с БелАЭС 16 млн евро, несмотря на принятый Сеймом (парламентом) республики закон о ее бойкоте, заявил руководитель компании Litgrid, являющейся оператором электросетей Литвы, Рокас Масюлис. «Это является нарушением нашего собственного закона, но с начала года нам пришлось заплатить белорусам за эту электроэнергию, которая прячется в российском потоке [общем поток электроэнергии, поступающем из России] 16 млн евро», – передает его слова ТАСС. По мнению Литвы, БелАЭС построена с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм объявил станцию угрозой национальной безопасности и запретил покупку и экспортный пропуск через литовские сети ее электроэнергии. В ноябре 2020 года с включением БелАЭС в энергосистему Белоруссии Служба по энергетическому регулированию Литвы аннулировала лицензии на импорт электроэнергии из соседней страны, ее поступление в Литву должно было прекратиться. Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Для станции выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200. Власти Вильнюса предупредили жителей города о начале работы Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, призвав их запастись бесплатными таблетками йода. Советник президента Литвы Ярослав Неверовичюс заявлял, что Вильнюс постарается сделать все, что в его силах, чтобы остановить работу БелАЭС. МИД заявил об отказе Швейцарии допускать привитых «Спутником V» журналистов на саммит Россия – США 2 июня 2021, 19:25 Текст: Елизавета Булкина

Швейцария не будет принимать для аккредитации СМИ на саммит Россия – США сертификат о вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V», сообщил официальный представитель Федерального департамента по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Ален Эльтшингер. Уточняется, что на саммит будут допускаться журналисты с сертификатами о вакцинации препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМС) или Швейцарией, передает РИА «Новости». «Быстрые тесты будут бесплатными. Отдел по предоставлению быстрых тестов будет открыт одновременно с пресс-центром», – добавил Эльтшингер. Журналистам будет необходимо пройти тест всего один раз, перед получением аккредитации. Федеральный департамент (министерство) иностранных дел Швейцарии в среду объявил об открытии аккредитации журналистов на российско-американский саммит 16 июня в Женеве. Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Песков: Отказ Женевы аккредитовать привитых «Спутником V» журналистов не повлияет на саммит 2 июня 2021, 20:32 Текст: Дарья Григоренко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел никаких препятствий для встречи президентов России и США в Женеве, несмотря на решение Швейцарии не принимать для аккредитации сертификат о вакцинации «Спутником V». Швейцария открыла аккредитацию для журналистов на саммит Россия – США в Женеве. Для получения аккредитации сотрудники СМИ должны предоставить либо сертификат о полной вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест. МИД Швейцарии заявил, что для аккредитации на саммит сертификат о вакцинации «Спутником V» приниматься не будет, допускаются только сертификаты о вакцинации препаратами, одобренными ЕМС или Швейцарией, передает РИА «Новости».



На вопрос повлияет ли это на настрой российской стороны провести встречу президентов России и США и не планируется ли рассмотреть другую площадку, Песков ответил: «Нет». О том, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, во вторник сообщил Кремль. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. В Москве сотрудники ДПС задержали уклонявшегося от армии блогера-гонщика 2 июня 2021, 18:58 Текст: Ксения Панькова

Сотрудники ДПС задержали в Москве автомобиль за неправильную тонировку, на пассажирском сиденье находился устраивающий гонки на улицах столицы блогер Гоша Ерохин, который был передан в военкомат как уклонист, сообщил источник в правоохранительных органах. «За рулем «блогер» не был, он сидел на пассажирском сиденье, и на него не составлялись сотрудниками полиции административные материалы. Он числится как уклонист, его передали сотрудникам военкомата», – сказал источник, уточнив, что машина не принадлежит блогеру, передает РИА «Новости». В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили факт остановки водителя из-за нарушения правил тонировки. При этом других подробностей в ведомстве не сообщили. В Instagram блогера Ерохина размещены видео с «дрифтом», гонками и опасной ездой на улицах Москвы. Ранее в Санкт-Петербурге водитель на ярко-желтом Porsche устроил «гонки» по центру города, на пассажирском сидении оказался московский блогер Дмитрий Рудиков, известный в Сети как Диман из Батайска. Украина пригрозила «Белавиа» санкциями в случае полетов в Крым 2 июня 2021, 15:17 Текст: Ксения Панькова

Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев введет санкции в случае полетов самолетов белорусской авиакомпании «Белавиа» в Крым. «Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР. И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями», – сказала Джапарова в комментарии агентству «Укринформ», передает ТАСС. Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России». В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска. Между тем 1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний. Названы страны-лидеры по инвестициям в Россию 3 июня 2021, 10:00

Германия в 2020 году заняла первое место по инвестициям в экономику России, второе место разделили между собой Китай и США, следует из ежегодного исследования международной компании EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2020 год», подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). В документе указывается, что «в рейтинге стран, активно инвестирующих в российскую экономику, первое место, как и в 2019 году, заняла Германия, которая инвестировала в 26 проектов», передает РИА «Новости». Отмечается, «что половина германских инвестиций была направлена в агропродовольственный сектор, что говорит о растущей привлекательности и рентабельности этого направления». Второе место разделили между собой Китай и США, каждая страна вложила средства в 15 проектов. Более половины американских компаний, как и немецкий бизнес, инвестировали в агропродовольственный сектор. Китай продолжил тенденцию развития высокотехнологичных направлений: наибольшее количество китайских проектов в 2020 году было в сфере электроники, а годом ранее лидером китайских инвестиций стала отрасль программного обеспечения и ИТ-услуг. На третье место поднялась Италия, увеличив количество инвестиционных проектов в России с шести до 13. Страна «восстанавливает свои позиции одного из главных инвесторов в российскую экономику после резкого сокращения инвестиционных проектов в России в 2019 году». Отмечается, что «более половины итальянских инвестиций были связаны с производством машин и оборудования». Управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев сообщил, что на четвертой строчке оказалась Франция. «Впервые не вошли в топ-стран Нидерланды, Южная Корея и Япония. Раньше они всегда входили в десятку крупнейших инвесторов в страну. Индия и Швеция попали в этот рейтинг», – добавил он. Также указывается, что в 2011 году Россия заняла 11-е место в списке 20 наиболее привлекательных для инвестиций стран Европы. На первой строчке расположилась Франция с 985 проектами с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ), следом идут Великобритания (975) и Германия (930). В топ-10 также вошли Испания, Бельгия, Польша, Турция, Нидерланды, Ирландия и Португалия. «В 2020 году зарубежные инвесторы вложили средства в 141 проект на территории России», – отмечено в исследовании. По сравнению со 191 проектом в 2019-м количество прямых иностранных инвестиций сократилось на 26 процентов. Ивлев уточнил, что речь идет о новых проектах с открытием рабочих мест в России. «Неопределенность из-за COVID-19 стала причиной снижения иностранных инвестиций во всем мире: по оценкам UNCTAD, глобальные ПИИ сократились в 2020 году почти в два раза (на 42%) до уровня, который последний раз был в 1990-х годах. А санкционные и геополитические риски сыграли значительную роль именно для России: индекс геополитического риска страны в 2020 году составил 126 пунктов, что на 11% выше среднего уровня за предыдущие десять лет», – подчеркнули авторы. При этом доля инвесторов, которые предпочитают развивать уже существующий бизнес, продолжает расти: в 2020 году такие проекты составили 31% (44 проекта) от общего количества ПИИ, в 2019 году этот показатель был равен 23%. Напомним, Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.