Дело главреда «Проекта» связали с фильмом на телеканале «Дождь»

Продление договора России и Китая о добрососедстве назвали сигналом для США

«Сообщение о продлении договора – это закономерное событие после встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве», – заявил газете ВЗГЛЯД китаист Николай Вавилов, комментируя решение лидеров России и Китая объявить о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

«Это сигнал США о том, что Россия сохраняет партнерские отношения с Китаем и не собирается под давлением Вашингтона менять свой внешнеполитический курс», – убежден китаист Николай Вавилов.

«Но в еще большей степени в этом заинтересован Китай. Си Цзиньпин настоял на видеовстрече именно сейчас для того, чтобы продемонстрировать Вашингтону сохранение стратегического партнерства между Москвой и Пекином. Это закономерное событие после встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве», – считает эксперт.

Собеседник также обратил внимание на слова Путина о том, что российско-китайская граница станет «поясом вечного мира и друбы». «Пекин в преддверии продления договора намеревался внести эпохальные изменения, которые касались создания общего пояса безопасности на границе России и Китая, а также на границах сопредельных государств. В открытой конференции этого не прозвучало, но очевидно, что стороны работают над дальнейшим углублением содержания этого договора», – отметил собеседник.

«К сожалению, пока мы знаем мало деталей этой встречи. Известно, что китайская сторона полгода назад активно настаивала на внесении изменений в этот договор, приближая его по степени глубины к оборонительному союзу. Но из открытой части переговоров мы видим, что Си Цзиньпин назвал Владимира Путина своим другом. В отношении лидеров других государств китайский лидер не использует такие формулировки. Это также довольно значимо», – добавил эксперт.

В то же время генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов назвал продление договора формальностью. «Было ясно, что соглашение устраивает обе стороны, оно прошло проверку временем и вряд ли оно может быть существенно пересмотрено», – отметил он и призвал «не искать в этом хитрую интригу».

«Что касается возможных сигналов со стороны Москвы и Пекина Вашингтону на фоне недавней встречи Владимира Путина и Джо Байдена, то мы не скоро узнаем, в какой степени в Женеве поднималась тема Китая. Если он был упомянут американской стороной, то продление договора – это очередной ответ на попытки каким-то образом мешать российско-китайскому сотрудничеству. Решение о времени продления также принималось с учетом последних международных событий», – убежден собеседник.

В понедельник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции официально объявили о продлении российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

«В этом документе закреплены такие принципиальные договоренности, как взаимная поддержка в деле защиты государственного единства и территориальной целостности, отказ от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет (в современном мире серьезное значение имеют такие договоренности), уважение суверенного права выбора общественного устройства, пути развития, невмешательство во внутренние дела», – отметил Путин.

«Важно, что отфиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы. Мы много для этого и сделали, в том числе в работе по границе, годами работали над этим – мы и наши команды – и достигли нужного нам результата, приемлемого и для Китая, и для России», – добавил президент.

«К настоящему времени, следуя букве и духу договора, нам удалось вывести российско-китайские отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества в 21-м веке», – сказал Путин.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Байден вбивает клин между Россией и Китаем.