Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро Байден призвал к стабильным отношениям с Россией В Китае указали на насмешку России над США 29 июня 2021, 08:55 Текст: Алина Назарова

Возможная дедолларизация России представляет собой протест, насмешку и презрение американской гегемонии, пишет научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь в статье для газеты Хуаньцю шибао. В целом, полагает эксперт, дедолларизация не окажет существенного влияния на Россию. Статус рубля как законного платежного средства стабилен. Объемы прямой торговли России с Соединенными Штатами незначительны. Ее основными торговыми партнерами являются Европейский союз и Китай, передает РИА «Новости». Дедолларизация явно пагубна только для Соединенных Штатов. Это ставит официальный Вашингтон в неловкое положение перед их союзниками, что само по себе является своего рода унижением для США, резюмирует эксперт. В начале июня министр финансов Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. Минфин объяснил это решение необходимостью обеспечить сохранность средств в контексте последних геополитических тенденций и решений по дедолларизации российской экономики. В Кремле заявили об очевидности дедолларизации во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты.

В США восхитились креативностью советского авиаконструктора 27 июня 2021, 06:57

Фото: Flickr/Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

Самым креативным решением проблемы увеличения дальности полета истребителей стал советский авиапроект «Звено», заявил военный историк Себастьян Роблин. В National Interest он рассказал о проекте, разработанным советским инженером Владимиром Вахмистровым в 1930–1940 годы. Роблин указал на оригинальность идеи запускать истребители с крыльев бомбардировщиков в ходе полета. Это позволяло истребителям взлетать с более тяжелым вооружением. Кроме того. они могли защищать бомбардировщики и даже запускать свои двигатели, чтобы ускорить движение самолетов-транспортировщиков, передает РИА «Новости». Роблин подчеркнул, что данный проект «был первым, в котором один самолет стыковался с другим» – американцы и британцы «испытывали стыковку самолетов-«паразитов» с дирижаблями». Отмечается, что советский авиапроект появился за несколько лет до изобретения дорогостоящей, как заявил Роблин, дозаправки в воздухе. По его мнению, «громоздкая конструкция» Вахмистрова не только могла летать, но и за короткую боевую карьеру в первые годы Великой Отечественной войны продемонстрировала «удивительную эффективность». «Звено» – авиационный проект, разрабатывавшийся в СССР и основывавшийся на использовании самолета-носителя, несущего от одного до пяти истребителей для увеличения их радиуса действия. Созданный по этому проекту комплекс «Звено-СПБ» (составной пикирующий бомбардировщик) принял участие в первом периоде Великой Отечественной войны. В США указали на использование Россией «направленной энергии» против американских госслужащих 27 июня 2021, 21:11

Фото: "Мстители", Jason Roberts Productions

Текст: Алексей Дегтярев

Россия ответственна за загадочные инциденты с американскими служащими за рубежом, которых якобы атаковали с помощью «направленной энергии», полагают в разведсообществе США, пишут СМИ. Атаки проводились с применением микроволн или других форм «направленной энергии», за них ответственна Россия, полагают в разведсообществе, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post. Неназванный представитель администрации США высокого ранга пояснил, что необходимо убедиться в том, что «все понято правильно», доказательств вины России в этих атаках он не привел. В мае американское издание Politico заявило, что российская военная разведка ГРУ может быть ответственна за так называемые акустические атаки против американских дипломатов на Кубе, против них якобы использовалась некая «направленная энергия». Газета ВЗГЛЯД писала, насколько правдоподобны эти утверждения. В США признали отсутствие шансов на победу в противостоянии с Россией 26 июня 2021, 14:45

Фото: US Army

Текст: Елизавета Булкина

Американские читатели Fox News под статьей об инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море обсуждают, что ни США, ни Европе не хватит воли воевать с Россией. Автор статьи пишет о том, что инцидент в Черном море был первым со времен холодной войны случаем, когда Россия признала использование вооружений для противодействия продвижению военного корабля НАТО, передает РИА «Новости». Многие читатели считают, что Россия поступила правильно, и призвали западные страны брать с нее пример. «Вот как надо охранять границу! Записывайте!» – отметил Jjtt. «Русские выучили на примере США, что будет, если не защищать свои границы. Впредь они могут обойтись и без предупредительных выстрелов», – считает TheProfit083. Комментаторы также обсудили тот факт, что эсминец подошел к берегам российского Крыма. «Крым был частью России несколько веков <…> Путин просто забрал обратно то, что его стране принадлежало по праву», – написал thetruth628. «Крым – часть России с 1700-х годов <…> Севастополь – российский аналог Норфолка, он веками служит домом ее Черноморскому флоту», – написал другой читатель. Вывод комментаторов был таков, что в случае противостояния с Россией у Запада практически нет шансов. «Я считаю, что Путин готов к Третьей мировой войне, а мы — нет, особенно при Байдене. Европа разжирела, ослабла, беззащитна и расколота <…> Нам не хватит воли ни причинять урон, ни идти на жертвы самим», – написал один из них. «На самом деле русские провели испытание: а каков будет ответ США? А раз мы промолчали и не защитили союзника, который действует в международно признанных водах, то теперь русские обнаглеют еще больше», – рассуждает Kevin Michael. «Эта администрация слишком бесхребетна, чтобы разобраться с Россией, Китаем или кем угодно с Ближнего Востока. Еще бы они не вытворяли что хотят», – заявил Randyrandy. Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша. Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Продление договора России и Китая о добрососедстве назвали сигналом для США 28 июня 2021, 14:58

Фото: kremlin.ru

Текст: Наталья Макарова,

Елена Лексина

«Сообщение о продлении договора – это закономерное событие после встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве», – заявил газете ВЗГЛЯД китаист Николай Вавилов, комментируя решение лидеров России и Китая объявить о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. «Это сигнал США о том, что Россия сохраняет партнерские отношения с Китаем и не собирается под давлением Вашингтона менять свой внешнеполитический курс», – убежден китаист Николай Вавилов. «Но в еще большей степени в этом заинтересован Китай. Си Цзиньпин настоял на видеовстрече именно сейчас для того, чтобы продемонстрировать Вашингтону сохранение стратегического партнерства между Москвой и Пекином. Это закономерное событие после встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве», – считает эксперт. Собеседник также обратил внимание на слова Путина о том, что российско-китайская граница станет «поясом вечного мира и друбы». «Пекин в преддверии продления договора намеревался внести эпохальные изменения, которые касались создания общего пояса безопасности на границе России и Китая, а также на границах сопредельных государств. В открытой конференции этого не прозвучало, но очевидно, что стороны работают над дальнейшим углублением содержания этого договора», – отметил собеседник. «К сожалению, пока мы знаем мало деталей этой встречи. Известно, что китайская сторона полгода назад активно настаивала на внесении изменений в этот договор, приближая его по степени глубины к оборонительному союзу. Но из открытой части переговоров мы видим, что Си Цзиньпин назвал Владимира Путина своим другом. В отношении лидеров других государств китайский лидер не использует такие формулировки. Это также довольно значимо», – добавил эксперт. В то же время генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов назвал продление договора формальностью. «Было ясно, что соглашение устраивает обе стороны, оно прошло проверку временем и вряд ли оно может быть существенно пересмотрено», – отметил он и призвал «не искать в этом хитрую интригу». «Что касается возможных сигналов со стороны Москвы и Пекина Вашингтону на фоне недавней встречи Владимира Путина и Джо Байдена, то мы не скоро узнаем, в какой степени в Женеве поднималась тема Китая. Если он был упомянут американской стороной, то продление договора – это очередной ответ на попытки каким-то образом мешать российско-китайскому сотрудничеству. Решение о времени продления также принималось с учетом последних международных событий», – убежден собеседник. В понедельник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции официально объявили о продлении российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. «В этом документе закреплены такие принципиальные договоренности, как взаимная поддержка в деле защиты государственного единства и территориальной целостности, отказ от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет (в современном мире серьезное значение имеют такие договоренности), уважение суверенного права выбора общественного устройства, пути развития, невмешательство во внутренние дела», – отметил Путин. «Важно, что отфиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы. Мы много для этого и сделали, в том числе в работе по границе, годами работали над этим – мы и наши команды – и достигли нужного нам результата, приемлемого и для Китая, и для России», – добавил президент. «К настоящему времени, следуя букве и духу договора, нам удалось вывести российско-китайские отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества в 21-м веке», – сказал Путин. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Байден вбивает клин между Россией и Китаем. Салливан заявил о проблемах с консульскими услугами посольства США в России 27 июня 2021, 21:51 Текст: Алексей Дегтярев

Американское посольство в Москве не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран, сообщил посол Джон Салливан. «По моему мнению, самой значительной проблемой стал указ, подписанный российским правительством, по которому США и, насколько я понимаю, Чешская Республика были включены в перечень недружественных стран, в результате чего США утратили возможность брать на работу в наши дипломатические представительства как граждан России, так и граждан третьих стран. Это серьезно сказалось и еще скажется в будущем на работе наших дипломатических представительств в России», – заявил Салливан в эфире телеканала «Дождь», передает РИА «Новости». Он добавил, что посольство должно привести свой состав в соответствие с требованиями к 1 августа. Это очень сильно сказывается на работе дипмиссии, особенно на работе консульских служб. «Мы практически не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз... Мы собираемся серьезно работать с нашими коллегами, с моими друзьями в МИД России, чтобы найти решение этой ситуации и создать почву для нашего дипломатического присутствия в России, а также, надеюсь, чтобы со временем вновь воссоздать дипломатические представительства, которые были у нас не так много лет назад», – пояснил Салливан. По его словам, после 1 августа в посольстве будут работать очень мало сотрудников, потому будут проблемы с консульскими услугами. Лавров обвинил США в стремлении расколоть мировое православие 28 июня 2021, 00:32

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты стали во главе откровенного государственного вмешательства в дела Церкви, в открытую добиваются раскола мирового православия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В своей статье, опубликованной в «Коммерсанте» и журнале «Россия в глобальной политике», глава МИД отметил, что концепция «правил» Запада проявляется и в покушении не только на международное право, но и на саму природу человека, передает ТАСС. «В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом. Попытки вменяемых политиков оградить детей от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в «просвещенной Европе», – указал Лавров. «Идет атака на основы всех мировых религий, на генетический код ключевых цивилизаций планеты. США возглавили откровенное государственное вмешательство в дела Церкви, в открытую добиваясь раскола мирового православия, в ценностях которого усматривается мощное духовное препятствие на пути либеральной концепции безграничной вседозволенности», – подчеркнул министр. В субботу перед зданием Госдепартамента США в Вашингтоне вывесили флаг ЛГБТ. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что Госдеп пытается спрятать за радужным флагом. Путин и Си Цзиньпин продлили договор о добрососедстве 28 июня 2021, 13:05

Фото: EPA/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции официально объявили о продлении российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. «Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 28 июня провели встречу в формате видеоконференции. Главы двух государств выступили с совместным заявлением, официально объявив о продлении российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», – цитирует сообщение Центрального телевидения КНР РИА «Новости». Напомним, Путин и Си Цзиньпин в понедельник провели закрытую видеоконференцию по специальному закрытому каналу под высоким грифом секретности. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан в июле 2001 года, в марте 2021 года Москва и Пекин договорились об автоматическом продлении договора в феврале 2022 года на очередной пятилетний срок. Соратник Навального Волков отчитался о контактах с американскими сенаторами-русофобами 28 июня 2021, 19:55 Сторонник Алексея Навального Леонид Волков рассказал в деталях о своей поездке в США, где он встретился с известными своим негативным отношением к России сенаторами Миттом Ромни и Дэном Салливаном. «За эти две недели у меня состоялось более 20 встреч на разном уровне», – написал Волков в своем Instagram. Он добавил, что в их числе было несколько «статусных встреч», которые были проведены не «чисто для галочки» или «для фоточки», в ходе них велся «глубокий разговор по существу». «На фото — сенаторы-республиканцы Дэн Салливан и Митт Ромни (тот самый, что был кандидатом на президентских выборах 2012 года); и ваш покорный слуга, который по такому случаю надел галстук примерно в третий раз в жизни», - похвалился Волков. Митт Ромни был кандидатом от Республиканской партии в президенты США в 2012 году. Известен своими резкими высказываниями в адрес руководства России, Китая и Ирана. В одной из своих книг назвал Россию «геополитическим врагом Америки №1». Дэн Салливан в 2019 году обвинял Россию в «милитаризации Арктики». По его словам, Москва и Пекин в Арктическом регионе объединяются и действуют против интересов Вашингтона. Также он заявлял, что нельзя отдавать России контроль над Северным морским путем. США захотели остановить разрыв отношений с Россией 29 июня 2021, 00:32

Фото: Ohde/face to face/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что хочет приложить все усилия для предотвращения разрыва отношений Москвы и Вашингтона. «США и Россию связывают множество отношений не только между нашими правительствами, но и между народами, особенно за последние 30 лет. <…> Я хочу сделать [все], что в моих силах, чтобы остановить разрыв этих отношений», – приводит ТАСС слова Салливана, сказанный американским дипломатом в интервью телеканалу «Дождь». Посол выразил мнение, что отношения России и США представляют «огромную ценность для обеих стран». Салливан также сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в Женеве обсуждали вопрос о получении российских виз американскими дипломатами. «Отдельно обсуждалась на встрече в Женеве необходимость получения нами виз для того, чтобы можно было при помощи американских граждан заменить местный персонал, который мы не больше не можем нанимать на работу», – сказал американский посол, выразив мнение, что вопрос о визах для сотрудников американских представительств является основным вопросом, который нужно решить немедленно. Накануне Салливан сообщил, что после возвращения в Москву встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Он также заявил о намерении встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и выразил надежду, что после Женевы удастся нормализовать работу американских диппредставительств в России. В воскресенье посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран. В минувший четверг посол США Джон Салливан вернулся в Москву. Несколькими днями ранее в Вашингтон вернулся российский посол в США Анатолий Антонов. Напомним, на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД вновь рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Вашингтону посоветовали измениться, прежде чем учить Россию и Китай 26 июня 2021, 15:54

Фото: REUTERS/Mike Segar

Текст: Елизавета Булкина

США следует сперва пересмотреть собственное поведение, прежде чем переориентировать свой внешнеполитический курс на якобы защиту от нарушителей «основанного на правилах порядка», пишет в своей статье для The National Interest автор Брайан Кларк. По его словам, Белый дом намерен защищать порядок, который зиждется на ограничивающем применение силы международном праве, однако Вашингтон и его европейские союзники считают, что такие страны, как Россия и Китай, нарушают эти правила, передает РИА «Новости». Он добавил, что Пекин использует свои вооружения, чтобы изменить статус-кво в Азии, говорится в статье. Так, Китай построил в Южно-китайском море несколько островов, заявив о своем суверенитете над всей акваторией. Кларк обвинил КНР в строительстве военных постов и перебазировании войск к границе с Индией, а также регулярных полетах над островом Тайвань с целью запугивания. Россию же автор осудил за отправку военной помощи в Сирию и Ливию, а также за якобы «оккупацию» Грузии и Украины и попытку «установить контроль» над Арктикой. При этом Кларк полагает, что защищать порядок, основанный на правилах, нужно в первую очередь от самих США, которые постоянно их нарушают. «Существует важное различие между тем, что делают Китай и Россия, и тем, что сделала Америка <…> В отличие от нее, Москва и Пекин живут в районах, где угрозы подстерегают их сразу за пределами границ. Поэтому лучший способ не стать жертвами этих угроз – это контролировать территории, на которых они проживают», – пишет эксперт. Между тем, добавляет Кларк, Вашингтон использует свои вооруженные силы для ведения идеологических войн, однако большая часть из них не имеет значения для безопасности страны. США, вместо попыток объединяться с союзниками для защиты основанного на правилах порядка, которого никогда не существовало, должны работать со своими соперниками для решения проблем безопасности, заключил автор. Ранее в США признали отсутствие шансов на победу в противостоянии с Россией. Трамп заявил об унижении США Россией, Китаем и Ираном 27 июня 2021, 04:31

Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/

AdMedia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

При президенте США Джо Байдене Россия, Китай и Иран унижают Вашингтон, заявил экс-глава американского государства Дональд Трамп. «Джо Байден уничтожает нашу страну перед нашими глазами», – сказал Трамп на митинге в Огайо, добавив, что Байден «развалит» экономику США. Так, Байден «отменил американский трубопровод Keystone XL», но «одобрил российский трубопровод в Европу», заявил бывший лидер страны. Трамп утверждает, что в должности президента «остановил трубопровод в Европу» («Северный поток – 2»), наложив «санкции сверху донизу». При этом, по словам Трампа, у него «хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным. Бывший глава государства посетовал, что «Германия платит России миллиарды долларов за трубопровод», а США «защищают» Германию от России, передает РИА «Новости». «Я сказал Ангеле – она мне нравится, я с ней отлично лажу, но она жесткая, умная и пользуется США. Я сказал: «Ангела, мы защищаем вас от страны, которой вы даете миллиарды. Как это работает, Ангела?». Она лишь улыбнулась. Она знает!» – сказал Трамп. По его словам, США «достигли американской энергетической независимости, которой придет конец», и страна «будет покупать нефть на Ближнем Востоке, будет покупать нефть в России». При этом он обвинил демократов в подтасовке результатов выборов в 2020 году. Он считает, что в Филадельфии была «явка по северокорейскому образцу» – «больше голосов, чем избирателей». «Подобные вещи, говорят, случились на Украине в 2004 году. Теперь в большой степени они случились здесь. Мы это докажем», – заявил Трамп. Напомним, Трамп в субботу вечером выступает в Веллингтоне, штат Огайо. Это одно из первых его публичных выступлений с момента ухода с должности 20 января. На дорогах образовались очереди машин, парковки переполнены, собрались толпы людей. В администрации Байдена посоветовали американцам не ездить в Россию 29 июня 2021, 02:57

Фото: Oliver Contreras/

Consolidated News Photos/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Госдепартамент Соединенных Штатов оставил в силе опубликованные ранее рекомендации американским гражданам не путешествовать в Россию, говорится в письменном заявлении внешнеполитического ведомства США. В документе подчеркивается, что в составляемом Госдепартаментом США списке стран «28 июня Россия остается на четвертом уровне – не путешествовать», передает ТАСС. По мнению администрации Джо Байдена, американцам не стоит путешествовать на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус, «из-за терроризма, похищения людей и риска гражданских беспорядков», а также в «Крым из-за так называемой оккупации Россией украинской территории и злоупотреблений со стороны оккупационных властей». В документе также утверждается, что граждане США, «включая бывших и действующих должностных лиц, военнослужащих и частных лиц, занимающихся бизнесом», посещающие Россию или проживающие на ее территории, якобы «подвергаются произвольным допросам и угрозам» и «могут стать жертвами притеснений, жестокого обращения и принуждения». «Все американские государственные служащие должны тщательно обдумать необходимость своей поездки в Россию», – утверждается в заявлении. По версии вашингтонской администрации, власти России «могут необоснованно задерживать оказание американской консульской помощи задержанным американским гражданам». Кроме того, в Госдепартаменте утверждают, будто в России «не гарантированы права на мирные собрания и свободу слова». В связи с этим, указывают в ведомстве, «американские граждане должны избегать любых политических или социальных протестов». Ранее посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что хочет приложить все усилия, чтобы остановить разрыв отношений Москвы и Вашингтона. В понедельник Салливан сообщил, что после возвращения в Москву встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Он также заявил о намерении встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и выразил надежду, что после Женевы удастся нормализовать работу американских диппредставительств в России. В воскресенье посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран. В минувший четверг посол США Джон Салливан вернулся в Москву. Несколькими днями ранее в Вашингтон вернулся российский посол в США Анатолий Антонов. Напомним, на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД вновь рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США собирали биоматериалы для изучения выносливости российских военных 28 июня 2021, 12:50 Текст: Алина Назарова

Вашингтон собирал у россиян биоматериалы, которые позволяют понять, почему российские солдаты выносливее американских, рассказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Выступая в Российском национальном центре хирургии имени Петровского, Ковальчук напомнил, что несколько лет назад США в рамках отдельной программы собирали в России образцы синовиальной (суставной) жидкости россиян. «А она очень важна для обеспечения выносливости. Наш солдат считается более выносливым, чем у них», – сказал Ковальчук, передает РИА «Новости». В 2017 году президент Владимир Путин задался вопросом, для чего граждане иностранных государств собирают биологический материал россиян. Позже в ВВС США объяснили, зачем американским военным понадобился биоматериал россиян. В МИД России указали, что объяснения американского министерства обороны причин сбора биоматериала россиян сомнительны и надуманны. Кремль сообщил о переговорах Путина и Си Цзиньпина под высоким грифом секретности 28 июня 2021, 12:28 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин проведет закрытую видеоконференцию с председателем КНР Си Цзиньпином, ее проведут по специальному закрытому каналу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Буквально через несколько минут начнется пресс-конференция президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Осуществляется она по специальному закрытому каналу видеосвязи, который позволяет лидерам России и Китая осуществлять переговоры с самым высоким грифом секретности», – цитирует Пескова РИА «Новости». Он подчеркнул, что само наличие такого канала свидетельствует об особом «доверительном партнерском характере отношений» между странами. Также в понедельник Путин проведет совещания с экспертами и со своей администрацией по подготовке прямой линии, добавил представитель Кремля. «Аналогичное совещание будет также завтра, тоже будет вестись подготовка», – указал он. Напомним, прямая линия с президентом пройдет 30 июня, она начнется в полдень по московскому времени. Ранее на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин сообщал, что Россия и Китай смогли удержать товарооборот на уровне 100 млрд долларов в 2020 году, несмотря на пандемию, и могут выйти на показатель в 200 млрд долларов к 2024 году. МИД: Россия надеется на готовность США вовлекать Европу в диалог по контролю над вооружениями 26 июня 2021, 10:53 Текст: Елизавета Булкина

Москва надеется, что заявления госсекретаря США Энтони Блинкена свидетельствуют о готовности Вашингтона вовлекать Париж и Лондон, в диалог по контролю над вооружениями, заявило замглавы МИДа Сергей Рябков. Блинкен ранее заявил, что США не намерены принимать решения по контролю над вооружениями без участия Европы. «Да, очень хотел бы надеяться, что страна [США] тем самым посылает сигнал о своей готовности вовлекать в процесс и Францию, и Великобританию, как своих союзников. Мы давно выступаем в пользу этого, и если по итогам контактов между Парижем и Вашингтоном достигнуто такое понимание, мы можем это только приветствовать. Если такого понимания нет, а я хочу отметить, что никакой информации, кроме как сообщений из СМИ, на эту тему мы пока не имеем, то тогда они должны пояснить, что они имеют в виду», – рассказал Рябков ТАСС. Кроме того, Рябков добавил, что Москва внимательно отнесется к сигналам от США, которые передаст американский посол Джон Салливан. «Я не знаю, что он привез из Вашингтона. Мы будем готовы со всем вниманием, со всей ответственностью подойти к сигналам, которые он нам передаст, исходя из тех указаний, инструкций, которые ему, предполагаю, были даны в ходе его завершившегося пребывания в Вашингтоне», – сказал он. Дипломат добавил, что Россия готова вернуться к предметному диалогу с Вашингтоном по контртеррористической повестке. «Несмотря на разного рода вызовы в виде пандемии, ситуации, связанной с инициативами США в области противодействия изменениям климата, и множества других вопросов, которые сегодня, как я понимаю, привлекают основное внимание администрации в Вашингтоне, контртеррористические задачи остаются в центре и в приоритете. Мы готовы к ним вернуться», – сказал Рябков. Ранее Рябков заявил, что Россия предложила США на первом этапе переговоров по стратегической стабильности обсудить взаимные озабоченности в сфере безопасности. Напомним также, что посол США Джон Салливан вернулся в Москву, он надеется на предсказуемые и стабильные отношения с Россией.