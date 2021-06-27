Очередной температурный рекорд побит в Москве Машина сбила насмерть ребенка на самокате в Москве Футболист умер на матче ЛФЛ в Москве 27 июня 2021, 14:14 Текст: Алексей Дегтярев

На матче Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) в Москве умер игрок, информацию об этом подтвердил президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов. «Мы пока сами выясняем подробности. Это произошло вчера вечером. Произошло примерно то же самое, что было и с [датским футболистом Кристианом] Эриксеном. Причем человек потерял сознание в самом начале игры, то есть не было ни стыков, ни усталости как таковой. Плюс игра была вечерняя, то есть было уже прохладно, не было жары», – пояснил Смирнов Sport24. Он отметил, что точная причина смерти пока неизвестна, также до сих пор не установлена личность спортсмена, так как его не было в заявке. «То есть это был подставной игрок, если можно так сказать. Это редчайший случай в нашей лиге. Сейчас мы выясняем, кто это. Вроде бы его друг пригласил сыграть», – указал президент лиги. Пострадавшему оказали первую помощь на поле, пока ехал реанимобиль. Врач экстренного вызова консультировал медиков на поле по телефону. Напомним, в на ЧЕ-2020 в концовке первого тайма встречи группового этапа чемпионата Европы с командой Финляндии Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Его выписали из больницы 18 июня.

Познер объяснил проигрыш сборной России по футболу 26 июня 2021, 13:33

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

У российской сборной по футболу на Евро-2020 не было сыгранности, они не боролись до конца, заявил журналист Владимир Познер телеканалу «Матч ТВ», комментируя поражение национальной команды. «Я смотрел все игры сборной России. Еще до чемпионата Европы я говорил, что не удивлюсь, если команда не выйдет в плей-офф – и оказался прав. Не видно, нет сыгранности, взаимопонимания и даже в каких-то моментах было видно, что не борются до конца. Для меня это большое разочарование. Если сравнивать команду с остальными, видно, что индивидуально игроки слабее многих других, это очевидно. Технически не владеют мячом», – приводятся его слова на сайте «Познер Online». Болеет Познер, по его словам, за французов. «Болею давно за сборную Франции. Было счастье, когда она стала чемпионом мира. Не знаю, патриотизм ли это, но да, я болею за сборную Франции. Считаю, что она может выиграть этот чемпионат Европы. Но я не вижу подавляющего превосходства в сравнении, скажем, с бельгийцами, голландцами или даже испанцами», – поделился журналист. Напомним, сборная России по футболу проиграла на матче против Дании со счетом 1:4 и закончила выступление на турнире. Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020». Сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) в скором времени проведет заседание исполнительного комитета по поводу итогов игры российской сборной на ЧЕ-2020. Министр спорта Олег Матыцин заявил, что результат выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительный. Москвичей предупредили о редчайшем уровне опасности ультрафиолета 24 июня 2021, 15:32 Текст: Елена Мирошниченко

В Москве до конца недели сохранится опасный уровень ультрафиолетового излучения, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Крайне редкая ситуация, чтобы в умеренных широтах ультрафиолетовое излучение достигало такой величины – отметки шесть–семь – опасной величины. И до конца недели, мы прогнозируем, в Москве ультрафиолетовое излучение будет находиться в этом диапазоне», – рассказал он АГН «Москва». Также эксперт предупредил об опасности долгого нахождения под прямыми солнечными лучами при таком УФ-излучении. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что ближайшие пять суток один температурный рекорд будет сменять другой, но в начале следующей недели в Москве можно ждать снижение температуры. «Lamborghini Кокорина» забрали на штрафстоянку в Москве 27 июня 2021, 02:31

Фото: LamborghiniDallasUSA/Youtube

Текст: Антон Антонов

В Москве на штрафстоянку забрали желтый Lamborghini, который прежде принадлежал футболисту Александру Кокорину. Нынешний хозяин машины неизвестен. Правоохранители остановили машину в центре столицы, так как на ней не было номеров. Зато «целая коллекция номеров» нашлась в самой машине. Мужчина, который управлял иномаркой, заявил, что он просто водитель, а хозяина автомобиля назвать отказался, передает РЕН ТВ. Прежде машина принадлежала Кокорину – он ездил на ней с номерами Х009АМ (эти номера полицейские нашли и в Lamborghini). РЕН ТВ сообщает, что машину переоформили на мать Кокорина Светлану, но, по некоторой информации, учет на нее был аннулирован. Кокорин приобрел Lamborghini Aventador в 2015 году. Это не просто спорткар, а эксклюзивная серия LP 720-4 50. Итальянский концерн выпустил ее к 50-летию бренда. С конвейера сошли всего 100 машин. Стоит авто более 33 млн рублей. В 2020 году Кокорин заявлял, что «захотел очиститься» и избавился от Lamborghini, пишет «Комсомольская правда». «Чемпионат» пишет, что Кокорин «аннулировал учет, чтобы не платить штрафы, и ездил без страховки», поэтому машину «хозяину могут не вернуть». Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев содержались в ИК-4 Белгородской области за две драки в центре Москвы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Позже в кафе они избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу. В 2019 году футболисты вышли из колонии. В мае 2020 года суд отменил приговор. В центре «Фобос» рассказали, когда спадет жара в Москве 27 июня 2021, 09:51

Фото: Alexander Zemlianichenko/АР/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Жара в Москве спадет ко вторнику, на следующей неделе температура установится в пределах плюс 23-25 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. «В Москве постепенно начнет становиться все прохладнее и прохладнее, это понижение температуры будет сопровождаться грозами», – цитирует РИА «Новости» Синенкова. По его словам, в понедельник еще продержаться высокие температуры – до плюс 33 градусов. «Во вторник уже максимальная температура плюс 25, а в четверг, пятницу и субботу в пределах плюс 23-25 градусов», – сказал Синенков. Также он отметил, что в понедельник и вторник ожидаются кратковременные дожди с грозами, а в среду, четверг и пятницу будет без существенных осадков. В субботу снова ожидаются кратковременные дожди и грозы. В субботу в Москве была зафиксирована рекордная для 26 июня жара, таким образом, за неделю побит четвертый температурный рекорд. В аэропортах Москвы задержали или отменили свыше 60 рейсов 26 июня 2021, 17:24 Текст: Алексей Дегтярев

В московских аэропортах в субботу отменили или задержали более 60 рейсов, об этом сообщили соответствующие сервисы. На 16.16 мск во Внуково задержано пять рейсов, отменено семь, в Домодедово задержано 29 и семь отменено, в Шереметьево задержано восемь, и отменено пять, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Яндекс.Расписание». Грудной ребенок погиб на жаре в Подмосковье 25 июня 2021, 17:21 Текст: Вера Басилая

Следователи в Подмосковье возбудили уголовное дело по факту гибели четырехмесячного мальчика, оставленного родителями на жаре, сообщили в Следственном комитете России. «По факту обнаружения тела 4-месячного мальчика без видимых телесных повреждений в коляске возле дома, возбуждено уголовное дело по факту заведомого оставления в опасности (ст. 125 УК РФ)», – сообщается на сайте ведомства. По данным следствия, 24 июня в Электростали родители ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проводили время на улице с 14:00 при средней температуре воздуха плюс 34 градуса. Около 19:30 мать мальчика обнаружила, что ребенок погиб. Следователи допросили родителей мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза по результатам которой будет установлена точная причина смерти. Также проверкой по факту смерти ребенка занялась прокуратура Московской области. «В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры Московской области. Напомним, что самый большой тепловой стресс среди жителей городов России пережили москвичи. В столице был побит 142-летний рекорд жары. Москва вышла на антирекорд по числу госпитализаций 25 июня 2021, 18:29 Текст: Елена Мирошниченко

Около 15% больных коронавирусом в Москве находятся в реанимации, заявила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Увеличивается количество людей, которое госпитализируется, и по этому показателю мы тоже перешли рубикон и вышли на новый антирекорд», – сказала Ракова в эфире «Первого канала», ее слова приводит РИА «Новости». Ракова уточнила, что увеличивается число людей в реанимации. Ранее сообщалось, что наибольшее число заболевших в России за сутки зарегистрировано в Москве – 7916, Московской области – 2436, Санкт-Петербурге – 1194. Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы. Также Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. Москвичей предупредили о сильной грозе 26 июня 2021, 21:45 Текст: Алексей Дегтярев

Москву вечером ожидают сильный дождь, ветер и гроза, предупредили в МЧС по столице. «По информации синоптиков (Росгидромет), 27 июня на территории города Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 26 на 27 июня 20-22 градусов Цельсия, в центре города 23-25 градусов Цельсия, днем 27 июня 31-33 градусов Цельсия. Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Гроза. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду, днем при грозе порывы ветра до 17 метров в секунду», – сообщается на сайте ведомства. Также на территории города прогнозируются ЧС не выше локального уровня. Напомним, синоптики прогнозировали к выходным в городе формирование «атмосферного монстра», чреватого ливнями, ураганом, градом и другими стихийными явлениями. В аварии с такси на МКАД погибли три человека 26 июня 2021, 08:28 Текст: Елизавета Булкина

Автомобиль такси столкнулся на МКАД с поливальной машиной, в результате ДТП погибли две пассажирки такси и водитель, сообщил источник в правоохранительных органах столицы. «В такси трое погибших, водитель и две пассажирки, водитель поливальной машины госпитализирован», – передает ТАСС со ссылкой на источник. В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что авария произошла на 41-м км МКАД в 5.35 утра. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП уточняются. Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись семь машин, в том числе одно такси. Дания с разгромным счетом победила Уэльс и вышла в четвертьфинал ЧЕ-2020 26 июня 2021, 21:03 Текст: Алексей Дегтярев

Датская сборная на Чемпионате Европы – 2020 победила команду Уэльса в Амстердаме в одной восьмой и прошла в четвертьфинал. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу Дании, два гола забил Каспер Дольберг на 27-й и 48-й минутах, Йоаким Меле забил на 88-й минуте, Мартин Брейтуэйт – на 90+6-й, передает РИА «Новости». Второй гол произошел после ошибки защитника сборной Уэльса Неко Уильямса, он неудачно выбил мяч. Напомним, сборная России по футболу проиграла на матче против Дании со счетом 1:4 и закончила выступление на турнире. Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020». Тонущего в пруду мужчину вытащили из воды в Москве 25 июня 2021, 21:47 Текст: Вера Басилая

Утопающего мужчину вытащили спасатели из Шибаевского пруда на юго-востоке Москвы. «Днем 25 июня спасатели поисково-спасательной станции "Кузьминки" заметили на акватории пруда человека, зовущего на помощь и периодически уходящего под воду. В 30 метрах от берега, выбившегося из сил и нахлебавшегося воды, пловца подняли на катер и доставили на поисково-спасательную станцию», – приводит РИА «Новости» слова представителя департамента ГОЧСиПБ. По его словам, пострадавшему оказали первую помощь, мужчину также осмотрели врачи скорой помощи. От госпитализации гражданин отказался и был передан сотрудникам полиции для профилактической беседы. Ранее в Москве спасли 19-летнего юношу, который упал в реку с Крымского моста. Названа вероятная причина ДТП с такси с тремя погибшими на МКАД 26 июня 2021, 18:02 Текст: Вера Басилая

Водитель такси мог уснуть за рулем и не увидеть препятствие, заявил председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров. «Утром дорога была свободна, а значит, имелась возможность для перестроения с целью объезда препятствия в виде дорожной машины», – приводит «Вечерняя Москва» слова Макарова. Он добавил, что перевозчик двигался по МКАД с разрешенной скоростью. Правоохранители, по словам Макарова, будут разбираться в причинах ДТП. Также проверят, была ли согласно всем требованиям оборудована дорожная машина. «Ее должно быть видно издалека – это дорожная машина, она занимается работами, едет медленно: «аварийка», проблесковый маячок оранжевого цвета. Но и в шесть часов утра уже светло. Следователи будут устанавливать», – сказал Макаров. Он подчеркнул, что ПДД должны всегда и безукоризненно соблюдаться водителями. Однако и пассажирам такси нельзя пренебрегать установленными правилами перевозок. Ранее сообщалось, что автомобиль такси столкнулся на МКАД с поливальной машиной, в результате ДТП погибли две пассажирки такси и водитель. Собянин: Москва заново переживает пандемию коронавируса 26 июня 2021, 12:18 Текст: Елизавета Булкина

В Москве бушует коронавирус, Москва, по сути, переживает пандемию заново, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». «Ситуация такова, что мы переживаем, по сути дела, заново пандемию, и эпидемия, по сути дела, бушует в Москве», – передает его слова РИА «Новости». «Мы победили «уханьский» вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто, ну, максимум 5%. И если бы не было новой мутации, мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было, и заболеваемость ушла бы в ноль», – отметил Собянин. По словам градоначальника, 60% москвичей либо переболели «уханьским» штаммом, либо вакцинировались. «У них антитела хороши для того, чтобы сделать этот коллективный иммунитет, который позволил бы прекратить эпидемию», – уточнил он. Собянин также назвал основное отличие нового штамма вируса от своих предшественников. «Новый штамм, конечно, совсем другой, если раньше, допустим, недели две инкубационный период шёл, пока человек заболевал, сидел дома, смотрел на сатурацию, и температура только потом начинала медленно расти, сама болезнь развиваться. То сегодня это происходит буквально в считанные дни, до пять дней», – сказал он. Количество антител, необходимое для защиты от «индийского» штамма, в два раза больше по сравнению с «уханьским». «Чтобы остановить пандемию, нужно одно: быстрая масштабная вакцинация. Другого никто ничего не придумал. Конечно, нужно соблюдать санитарные требования, конечно, нужно масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле. Но это все временные меры. Для того, чтобы кардинально эту проблему решить, нужно вакцинироваться либо уйти в локдаун», – подчеркнул мэр столицы. Говоря о мерах безопасности в транспорте, Собянин напомнил о необходимости носить маски и перчатки. «Транспорт продолжает работать. Другой вопрос – заходя в транспорт, надо надевать в обязательном порядке масочку и перчаточки. И не только на входе в метро, а во время всей поездки», – сказал он. Также мэр отметил, что человеку в кафе и ресторанах нужно появляться тогда, когда есть надежная защита от коронавируса. «В общепите надо появляться тогда, когда у тебя есть защита, ПЦР не является защитой. Человек с ПЦР-тестом ни от чего не защищен», – пояснил он. Напомним, Собянин подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы. Также Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. В Москве зафиксирован четвертый за неделю температурный рекорд 26 июня 2021, 16:43 Текст: Вера Басилая

В столице зафиксирована рекордная для 26 июня жара, таким образом, за неделю побит четвертый температурный рекорд. Главная метеостанция столицы на ВДНХ в 15:00 субботы зафиксировала температуру +32,6 °С. Отмечается, что это на 0,6 °С выше максимума, установленного 26 июня 2013 года, – +32 °С. «Сегодня в городе побит четвертый за неделю температурный рекорд дня. На 0,6 градуса превышен максимум, установленный 26 июня 2013 года (32,0)», – передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Метеобюро. Ранее синоптики заявляли, что один температурный рекорд будет сменять другой, но в начале следующей недели в Москве можно ждать снижения температуры. Напомним, во вторник в Москве был установлен рекорд для 22 июня – плюс 31,9 градуса, последний раз такая жаркая погода была зафиксирована 142 года назад, в 1879 году. Фестиваль «Жара» в Москве закрыли для зрителей 24 июня 2021, 15:51 Текст: Елена Мирошниченко

В Москве фестиваль «Жара» пройдет в онлайн-формате, зрителям предложат вернуть билеты на мероприятия или обменять их на билеты на следующий год, сообщили организаторы фестиваля. «В связи с ограничениями, введенными постановлением губернатора Московской области... с сожалением вынуждены сообщить вам о невозможности проведения мероприятия «Жара Фест. Москва» с 24 по 27 июня 2021 года в запланированном формате в связи с запретом нахождения зрителей в КЗ «Крокус Сити Холл». Таким образом билеты, купленные на мероприятие на 24-25-26-27 июня соответственно, не действительны на вход», – сообщается на странице фестиваля в Facebook. Отмечается, что фестиваль продолжится, но в онлайн-формате. Зрителям предложили вернуть билеты, а также обменять их на «Жара Music Awards», который пройдет 4 апреля 2022 года, или на фестиваль в Баку, запланированный на 27-31 июля 2022 года. Ранее сообщалось, что соцсеть «ВКонтакте» решила перенести свое мероприятие VK Fest на 28 и 29 августа из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.