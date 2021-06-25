В Татарстане дети отравились в лагере антисептиком Грудной ребенок погиб на жаре в Подмосковье 25 июня 2021, 17:21 Текст: Вера Басилая

Следователи в Подмосковье возбудили уголовное дело по факту гибели четырехмесячного мальчика, оставленного родителями на жаре, сообщили в Следственном комитете России. «По факту обнаружения тела 4-месячного мальчика без видимых телесных повреждений в коляске возле дома, возбуждено уголовное дело по факту заведомого оставления в опасности (ст. 125 УК РФ)», – сообщается на сайте ведомства. По данным следствия, 24 июня в Электростали родители ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проводили время на улице с 14:00 при средней температуре воздуха плюс 34 градуса. Около 19:30 мать мальчика обнаружила, что ребенок погиб. Следователи допросили родителей мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза по результатам которой будет установлена точная причина смерти. Также проверкой по факту смерти ребенка занялась прокуратура Московской области. «В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры Московской области. Напомним, что самый большой тепловой стресс среди жителей городов России пережили москвичи. В столице был побит 142-летний рекорд жары.

Москвичам рассказали о необязательности теста на антитела перед вакцинацией от COVID-19 24 июня 2021, 08:35

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками, пояснили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции. «Да. В силу требований федерального законодательства руководители организаций, индивидуальные предприниматели в период эпиднеблагополучия обязаны обеспечить проведение вакцинации работников (сотрудников) от COVID-19 в сроки, установленные главным государственным санитарным врачом по Москве», – ответили в штабе на вопрос о том, обязаны ли работодатели обеспечить вакцинацию сотрудников от коронавируса. Там также заявили, что отказавшихся от вакцинации от COVID-19 сотрудников могут отстранить от работы. «Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника) выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Кроме того, наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинирования от COVID. «В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». При этом москвичам не требуется проходить тест на антитела перед вакцинацией. «Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками. Перед проведением прививки медицинским работником проводится стандартный осмотр, каких-либо специальных обследований проходить не требуется», – говорится в сообщении. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших коронавирусом, это максимальное число. Во вторник мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Москвичей предупредили о редчайшем уровне опасности ультрафиолета 24 июня 2021, 15:32 Текст: Елена Мирошниченко

В Москве до конца недели сохранится опасный уровень ультрафиолетового излучения, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Крайне редкая ситуация, чтобы в умеренных широтах ультрафиолетовое излучение достигало такой величины – отметки шесть–семь – опасной величины. И до конца недели, мы прогнозируем, в Москве ультрафиолетовое излучение будет находиться в этом диапазоне», – рассказал он АГН «Москва». Также эксперт предупредил об опасности долгого нахождения под прямыми солнечными лучами при таком УФ-излучении. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что ближайшие пять суток один температурный рекорд будет сменять другой, но в начале следующей недели в Москве можно ждать снижение температуры. Синоптик сказал, когда москвичам ждать похолодания 23 июня 2021, 14:59 Текст: Елена Мирошниченко

Ближайшие пять суток один температурный рекорд будет сменять другой, но в начале следующей недели в Москве можно ждать снижение температуры, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Жара в столице спадет не раньше 28 июня. Ближайшие пять суток температура в Москве будет держаться на таком же уровне: от 31 до 36 градусов тепла. Только в понедельник 28 июня начнет проскальзывать холодный фронт, и он понизит температуру до 23-28 градусов тепа. Но это все равно выше климатической нормы. Станет дышать свежей и дожди пойдут с грозами и ливнями. Атмосфера может выстрелить так, что мало не покажется. Можем получить жестокие сюрпризы от природы после такой жары. Но это только на следующей неделе, а на ближайшие пять суток нужно набраться терпения и выживать, потому что температура за гранью», – рассказал синоптик «Ридусу». Тишковец отметил, у организма происходит климатический стресс, который негативно влияет на здоровье, если температура воздуха поднимается выше 28 градусов тепла. «Вчера побит температурный рекорд по жаре 1917 года. Сегодня, у меня нет сомнений, мы побьем еще один рекорд - 1948 года. Ожидаемая температура воздуха в Москве до +34...+36 градусов, а рекорд в 1948 году у нас был +33,6 градусов. Тоже самое произойдет и завтра, тоже рекорд до +35 градусов. В общем, рекорд за рекордом будет до конца недели», – рассказал эксперт. Тишковец также отметил, что температура воздуха аномально превышает климатическую норму и ночью. «У нас ночью так тепло, как должно быть по климату июня днем. Потому что у нас климатическая норма для ночи в июне в Москве составляет +11,5 градусов, а дневная норма +21,7 градус. По факту у нас сейчас ночь +18...+20 градусов, а днем +34...+36 градусов», – рассказал он. Ранее сообщалось, что самый большой тепловой стресс среди жителей городов России в среду будут переживать москвичи: их ждут семь часов опасной для здоровья жары. Власти Москвы разъяснили правила получения QR-кодов о вакцинации и ПЦР для посещения кафе 22 июня 2021, 17:46

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Жители Москвы могут получить цифровой сертификат для посещения общепита и других мероприятий с 25 июня, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что вход на мероприятия и в заведения общепита будет разрешен только при наличии цифрового сертификата – QR-кода, сообщается на сайте Мосгорздрава. «В рестораны и на мероприятия можно будет пройти исключительно с QR-кодом. Все заведения должны быть оснащены системой считывания. Никакие бумажные сертификаты, справки о вакцинации, справки о медотводе приниматься не будут», – объяснила Ракова. По ее словам, горожане смогут получить цифровой сертификат с 25 июня. Она отметила, что у тех, кто уже получил доступ к электронной медкарте, эта процедура займет считаные секунды в разделе «Цифровой сертификат». «Так же легко это могут сделать горожане с полной учетной записью на mos.ru: достаточно просто зайти в личный кабинет. Остальным москвичам рекомендуем открыть личный кабинет на mos.ru или доступ к электронной медкарте уже сейчас, чтобы позаботиться об этом заранее», – сказала она. Также вице-мэр сообщила, что сертификат можно будет предъявить с экрана смартфона либо распечатать дома или в поликлинике – там это можно будет сделать в регистратуре или с помощью инфомата. Ракова подчеркнула, что ПЦР-тесты будут учитываться только в случае, если они сделаны в лабораториях, подключенных к Единому лабораторному сервису. Их список размещен на сайте департамента здравоохранения Москвы. Отмечается, что удобный способ получения цифровых сертификатов предусмотрен и для иногородних горожан. Они смогут получить доступ к mos.ru в упрощенном формате и заполнить специальную форму для получения QR-кода. «Все эти данные будут автоматически сверены с федеральным регистром вакцинированных, с федеральным регистром заболевших и с московским единым лабораторным сервисом в части сдачи ПЦР. После проверки внесенных сведений граждане смогут получить цифровой сертификат», – пояснила заммэра. Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек До этого главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах. В магазинах и транспорте Москвы решили пока не вводить «бесковидный» режим 22 июня 2021, 21:37

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

«Бесковидный» режим, который начнет действовать в общепите, пока не планируется распространять на магазины и транспорт, сообщили власти столицы. «На магазины и транспорт «бесковидный» режим распространять пока не планируется», – пояснил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, передает ТАСС. Он напомнил, что в местах общественного пребывания граждане обязаны соблюдать масочный режим и другие эпидемиологические меры. До этого во вторник глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что в правительстве города пока не приняли решения о введении QR-кодов для посетителей ТЦ и тренажерных залов. Посещение «бесковидных» заведений общественного питания в Москве для детей до 18 лет станет возможным с 28 июня, при этом им необходимо будет предъявлять ПЦР-тест. Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом 23 июня 2021, 15:55 Текст: Елена Мирошниченко

За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших коронавирусом, это максимальное число, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «За последнюю неделю мы зафиксировали рекордные показатели выявляемости – 53 тысячи. Такого объема выявляемости не было ни в мае прошлого года, ни в конце 2020 года, когда были пиковые значения», – рассказал он в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Об этом сообщает РИА «Новости». Он также добавил, что за последнюю неделю в Москве было госпитализировано 12 тыс. человек. «По госпитализации мы тоже приблизились уже к максимальным показателям – 12 тысяч за неделю, и мы видим, что эта неделя, скорее всего, покажет максимальную госпитализацию за весь период пандемии», – рассказал Собянин. По его словам, «медицинская система справляется, и мы обеспечиваем всем необходимым граждан, но тем не менее понятно, что медицинские возможности не безграничны. Хотя пока запас по Москве достаточно серьезный сделан». Также Собянин заявил, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет сложной, оптимистических прогнозов делать не приходится. «Каковы прогнозы на ближайшее время? На мой взгляд, ситуация будет сложной. В общем, пока не то что расслабляться, но и каких-то оптимистических прогнозов делать не приходится», – сказал Собянин. Мэр также рассказал, что «по Москве около 90% всех заболевших болеют новой мутацией COVID – индийским штаммом, так называемым дельта. В Москве он практически подавил все остальные штаммы. Начиналось проникновение этого штамма в апреле, в мае нарастало и вот «дельта» выстрелила сейчас, когда стала массовой». По его словам, это объясняет большую долю молодых людей среди заболевших, увеличение смертности. «Перед таким штаммом, перед такой агрессивной инфекцией, конечно, многие снова оказались беззащитными», – отметил мэр Москвы. При этом президент Владимир Путин пообещал продолжать в оперативном режиме обсуждать с Собяниным меры по снижению рисков заражения коронавирусом для жителей столицы. «Сергей Семенович, вы мне регулярно докладываете о том, что происходит, и о мерах, которые предпринимаются вами для того, чтобы снизить риски для наших людей, для жителей столицы. Продолжим с вами работать в таком же оперативном режиме по обмену информацией и по предлагаемым вами мерам по борьбе с ковидом», – сказал Путин. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. Школьник из Липецка воссоздал Брестскую крепость в Minecraft 22 июня 2021, 18:22

Фото: BrestCITY/Twitter

Текст: Елена Мирошниченко

Активист Российского движения школьников вместе с командой единомышленников и администраторов российского сервера воссоздали Брестскую крепость в виртуальной вселенной Minecraft, приурочив свою работу ко дню памяти и скорби и 80-летию с начала Великой Отечественной войны. Георгий Скаков, выпускник школы №51 города Липецка, уже 6 лет изучает возможности мира Minecraft. После неудавшейся поездки в Брест из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, школьник придумал как сделать так, чтобы посетить Брестскую крепость мог каждый, не выходя из дома. Об этом говорится в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении газеты ВЗГЛЯД. «Поездку зимой в Брест мы с родителями запланировали еще осенью 2019 года. Мы уже купили билеты на поезд, собрали чемодан, но, увы – пандемия коронавируса внесла свои коррективы... И путешествие в Брест сорвалось. Но я не отчаялся, и вместе с командой строителей решил воссоздать Брестскую крепость на сервере «UCRAFT. Виртуальная Россия», для постройки которой мы изучили исторические и архитектурные материалы», – поделился своей историей активист РДШ Георгий Скаков. «Патриотизм – это ведь отнюдь не только лишь военно-спортивная подготовка и служба в армии. Российское движение школьников активно развивает гражданский патриотизм, который безусловно выражается в различные рода акциях и мероприятиях. – рассказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева. – 80 лет назад на рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война, оставившая неизгладимый след в народной памяти. И мы посчитали важной задачей через совместное творчество привлечь внимание ребят к этой дате и сохранению исторической памяти! У каждого школьника, который побывал на акциях РДШ, посвященных Дню памяти и скорби, останутся в памяти те чувства, которые он испытал в этот день. И у каждого активиста РДШ, кто участвует в воссоздании памятников и объектов исторического значения в виртуальной вселенной «Майнкрафт», есть понимание важности и ощущение сопричастности к общему делу по сохранению памяти исторического подвига наших солдат!» Напомним, что 11 декабря 2020 года, в преддверии Дня Конституции, Российское движение школьников представило новый сервер игры Minecraft «Yоucrafts. Россия», который создавался более 8 месяцев. Презентация прошла на площадке детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА. Тогда в виртуальную реальность энтузиасты со всех уголков России перенесли знаковые достопримечательности страны: Московский Кремль, Эрмитаж, Дворец Земледельцев в Казани, памятник «Оборона Севастополя» и многие другие. Инициаторами идеи стали сами дети – более 1000 активистов РДШ тестировали сервер и вносили свои предложения по развитию проекта, обсуждали и строили. Благодаря их усилиям, игроки могут играть в виртуальной России, а также возводить там достопримечательности своих городов и регионов. Например, приурочив свою работу к 7 годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации, активист РДШ Иван Афанасьев из Липецка воссоздал живописную достопримечательность Севастополя Херсонес. А ко Дню России девятиклассница из Анжеро-Судженска Елизавета Жилина воссоздала памятник небесному покровителю Санкт-Петербурга Святому Благоверному Великому князю Александру Невскому. В МВД назвали самые угоняемые автомобили в Москве 24 июня 2021, 14:45 Текст: Елена Мирошниченко

Самыми популярными машинами среди угонщиков в Москве с начала года были Hyundai, ВАЗ, KIA, рассказали в столичном главке МВД. С 1 января по 24 декабря 2020 года подразделениями столичной полиции было объявлено в федеральный розыск 1640 автомобилей. Среди них больше всего автомобилей марок Hyundai, ВАЗ, KIA, Mercedes, Toyota, Ford. С 1 января по 31 мая текущего года в розыск объявлено 496 похищенных транспортных средств, рассказали «Вечерней Москве» в ведомстве. Автоэксперт Дмитрий Славнов отметил, что угоняют те машины, которые пользуются спросом на рынке. По его словам, бывают машины-доноры, которые после кражи оперативно разбираются и продаются на запчасти. Он также отметил, что бывают машины, за которыми следят долгое время. Для них угонщики готовят документы и идентификационные номера (VIN). Такие транспортные средства называют заказными. «Если от этого абстрагироваться, то еще удачные модели определенных брендов также вызывают интерес у угонщиков. Все диктует только рынок, определенные сегменты», – рассказал эксперт. По его словам, на предпочтение воров влияет не только ценность запчастей тех или иных марок машин, а также желание угнать определенное транспортное средство на заказ, но еще и развитие противоугонных систем конкретных брендов, преступники теряют интерес к угону машин с более сложными системами. «Все зависит от спроса на рынке. Например, УАЗ не угоняют, потому что спроса нет. KIA Rio, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris воруют, потому что это доноры. Их много в такси, машины бьются, нужны запчасти. Новые и оригинальные покупать дорого, проще взять с разбора. А там либо машина после ДТП, либо разобранные. ВАЗ – покататься пацанам, и их больше всего по отношению к другим автомобилям», – заключил эксперт. Ранее сообщалось, что в Петербурге воры, крадущие из автомобилей, начали похищать рули, сразу о нескольких таких случаях стало известно в Выборгском районе, в соцсетях тема вызвала бурные обсуждения. Брянский губернатор объяснил нецелесообразность QR-кодов для заведений общепита в своем регионе 22 июня 2021, 19:15 Текст: Андрей Резчиков

«То, что делает Сергей Собянин в Москве для борьбы коронавирусом, заслуживает уважения. Я уважаю его за решительные действия, направленные на сохранение жизни людей», – сказал газете ВЗГЛЯД губернатор Брянской области Александр Богомаз, комментируя введение в Москве QR-кодов для помещения кафе и ресторанов. При этом он не считает необходимым вводить аналогичные меры в своем регионе. Глава региона отметил, что в Брянской области тоже вновь усиливаются ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости ковидом. Однако такие же меры, как вводятся в Москве, где допуск в кафе и рестораны будет возможен только для вакцинированных или переболевших, он считает в своем регионе излишними.



«Мы запретили все массовые мероприятия. А дальше будем смотреть. У нас нет столько питейных заведений, как в Москве. У нас 70% населения живет в деревне, а Москва – это огромный мегаполис с большим скоплением людей. Нельзя сравнивать столицу с сельскохозяйственным регионом. У нас только 400 тысяч человек живет в Брянске, а остальные 800 тысяч – в районах Брянской области, где поля и леса, озера и реки и там нет такого скопления, как в Москве», – рассказал Богомаз. Говоря о ходе вакцинации, глава региона сообщил, что привился сам, его супруга и двое моих взрослых сыновей. «Сегодня мы стали больше прививать. У нас уже привито под 180 тысяч человек, а всего в области проживает около 1 млн 200 тыс. человек. В день вакцинируется более трех тысяч человек. Для нас это много – больше ста тысяч в месяц. Люди идут, но есть ковид-диссиденты, которые в телеграм-канал пишут, что вакцинация - это плохо и нацелена против народа. Как против народа? На сегодня в России уже привилось больше 20 млн человек и никто не умер после прививки. А от вируса люди умирают везде. И у нас в Брянске умирают каждый день», – рассказал губернатор.



«Что еще нужно рассказать и показать людям, когда наш президент уже привился?» - подытожил Богомаз.



Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин ограничил с 28 июня посещение кафе и ресторанов без защиты от коронавируса. Свой статус надо будет подтвердить специальным QR-кодом. Все заведения должны быть оснащены системой их считывания. Никакие бумажные сертификаты, справки о вакцинации или о медотводе приниматься не будут. ПЦР-тесты будут учитываться только в случае, если они сделаны в лабораториях, подключенных к Единому лабораторному сервису. А уже со вторника в Москве временно запрещены мероприятия численностью более 500 человек. В Брянской области во вторник было подтверждено 149 новых случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Как сообщает Regnum, выписаны после лечения 58 пациентов. С начала пандемии в области COVID-19 выявлен у 42 461 жителя. Выздоровели 41 028 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 416 пациентов. В Москве решили пока не вводить QR-коды для посетителей ТЦ и спортзалов 22 июня 2021, 20:37 Текст: Елена Мирошниченко

Власти Москвы пока не приняли решения о введении QR-кодов для посетителей ТЦ и тренажерных залов, заявил в эфире телеканала «Россия-24» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг. «Пока таких решений нет, будем наблюдать», – ответил он на вопрос о вводе QR-кодов в ТЦ и тренажерных залах. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Собянин: Москва находится практически на пике заболеваемости COVID 23 июня 2021, 13:00 Текст: Алина Назарова

Ситуация с коронавирусом в Москве сложная, мы находимся практически на пике заболеваемости, но за последние сутки москвичи записались на вакцинацию рекордное количество раз – порядка 60 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра новой поликлиники в районе Коптево. «К сожалению, ситуация сложная, сегодня мы находимся практически на пике заболеваемости по сравнению даже с предыдущим периодом (волной). Но, что радует, все-таки у нас активнее стали и вакцинироваться... Вчера записалось рекордное количество – около 60 тысяч (человек), еще недавно мы «падали» до уровня около 6 тысяч (записей) в день, – то есть практически в десять раз разница в записях», – сказал Собянин, передает РИА «Новости». Накануне он сообщил, что число вакцинированных от коронавируса жителей Москвы превысило 2 млн человек. Во вторник мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Разыграны первые пять машин среди вакцинированных жителей Москвы 23 июня 2021, 21:19 Текст: Алексей Дегтярев

Власти Москвы разыграли первые пять автомобилей среди привившихся от коронавирусной инфекции в рамках акции «Вакцина рулит». Победителями стали Лусинэ Ашотовна, Сергей Евгеньевич, Ирина Борисовна, Дмитрий Игоревич и Светлана Сергеевна, сообщает телеканал «Москва 24», в эфире которого проходил розыгрыш. Участники акции получили первый компонент препарата в период с 14 по 20 июня, победителей определяли при помощи случайного выбора на компьютере. Организаторы акции свяжутся с ними и объявят порядок получения приза. Победителям вручают автомобили Renault Logan, раз в неделю разыгрываются пять машин. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с 14 июня по 11 июля москвичи, получившие первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей. В Татарстане дети отравились в лагере антисептиком 24 июня 2021, 21:47 Текст: Вера Басилая

В Татарстане в одном из лагерей в Пестречинском районе после распития антисептического средства, госпитализированы 6 детей в возрасте 10-13 лет, организована проверка, сообщили в прокуратуре Татарстана. «Прокуратура Пестречинского района Татарстана проводит проверку по факту отравления детей в лагере «Чайка». Обстоятельства инцидента сейчас выясняются. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования», – передает «Бизнес Онлайн», ссылаясь на сообщение ведомства. По данным издания, дети после спортивного мероприятия из любопытства и незнания разбавили водой имеющийся в корпусе антисептик. Уточняется, что средство для дезинфекции рук размещено в лагере согласно санитарным требованиям. Воспитатели и замдиректора быстро отреагировали на случившееся и сообщили об этом директору, которая вызвала «скорую». На месте ребятам оказали первую доврачебную помощь. Детей госпитализировали в детское отделение Пестречинской ЦРБ, руководство лагеря оповестило о произошедшем родителей. По предварительным данным следствия, всего были госпитализированы шестеро детей в возрасте 10-13 лет. Сейчас ребята чувствуют себя удовлетворительно, их состояние опасений не вызывает. Ранее сообщалось, что у 12 проводивших отдых в Международном детском центре «Артек» детей выявили коронавирус, они переносят его в легкой форме, их и еще несколько десятков детей поместили в обсерватор. Москвичам разрешили посещать летние кафе без QR-кода до 12 июля 24 июня 2021, 10:53 Текст: Евгения Шестак

Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина. Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы 24 июня. «Установить, что с 24 июня 2021 года по 11 июля 2021 года (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода», – говорится в указе. Отмечается, что детей в сопровождении взрослых, предъявивших QR-код, будут пускать в кафе и рестораны в Москве без QR-кодов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Также система QR-кодов для посещения заведений общепита вводится с 28 июня в Подмосковье, исключение составляют летние веранды. Власти Москвы объяснили правила посещения «бесковидных» ресторанов детьми и иностранцами 22 июня 2021, 19:21

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Посещение «бесковидных» заведений общественного питания в Москве для детей до 18 лет станет возможным с 28 июня, при этом им необходимо будет предъявлять ПЦР-тест, заявил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. «Дети до 18 лет, если необходимо попасть на некое торжество, то у них есть возможность сделать ПЦР, и в течение 72 часов [они] могут посетить ресторан», – пояснил Немерюк, передает ТАСС. Граждане других государств также смогут посещать рестораны в Москве при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. «В Москве работает достаточно большое количество экспатов, которые привились «Спутником» и совершенно спокойно могут так же с QR-кодом проходить в рестораны. Уже на этой неделе будет возможность большому количеству иностранных граждан также сделать прививку. А те, кто приехал на несколько дней, то, пожалуйста, они могут сделать ПЦР и 72 часа также ходить в рестораны», – добавил он. Людям с медицинским отводом к прививке от коронавируса с 28 июня при посещении заведений общепита в Москве придется предъявлять результат ПЦР-тестирования, отметил Немерюк, сообщает РИА «Новости». Напомним, мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.