В результате торнадо в Чехии погибли три человека

В результате торнадо, прошедшего накануне вечером по территории юго-восточной Чехии, погибли не менее трех человек, ранения получили более 200 человек.

«По данным на 8.00 местного времени (9.00 мск) пятницы, в результате торнадо погибли или позднее скончались в больнице три человека, ранения разной степени тяжести получили более 200 человек, значительные разрушения нанесены семи селам и городу Годонину», – приводит РИА «Новости» слова представителья службы скорой помощи Южно-Моравского края Михаэла Ботхова.

Всю ночь на месте происшествия работали медики и пожарные не только Чехии, но и прибывшие из Австрии и Словакии. Австрия направила на помощь соседям два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с медиками, Словакия – пять санитарных машин.

Глава минтруда страны Яна Малачова сообщила, что с пятницы пострадавшие могут получить на месте первоначальную финансовую помощь наличными в размере 58 тыс. крон (около 2,7 тыс. долларов) на каждого.

Глава минфина Алена Шиллерова заявила, выступая по чешскому телевидению, что ее ведомство выделит из резерва бюджета пострадавшему региону 10 млн крон (около 470 тыс. долларов). Кроме того, министерство регионов намерено выделить в помощь пострадавшей области еще 500 млн крон (около 23,4 млн долларов).

О выделении крупных финансовых сумм пострадавшим уже заявили некоторые чешские фирмы, также начался общественный сбор финансовой помощи пострадавшим.

По данным синоптиков, торнадо имел силу на уровне 3-4 степени (максимальная степень – пятая), а размер града в районе торнадо был до 10 сантиметров.

После торнадо и сильного ветра в разных районах Чехии без электричества остались 60 тыс. семей.