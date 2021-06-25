США собрались добиваться ареста «хакеров из России» в третьих странах

Первый заместитель помощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг выступила с утверждением, что занимающиеся вымогательством хакеры из России предпочитают тратить деньги за рубежом, где США и попытаются заполучить их.

«Если вы занимаетесь вымогательством, пытаясь нажиться, вы не захотите сидеть зимой в Санкт-Петербурге. Многие из этих людей захотят отправиться в красивые места, чтобы потратить там деньги. Правительство США продемонстрировало, что может быть беспощадно <...> [к нарушению] закона. Я думаю, есть по-прежнему возможности, если люди находятся в безопасном укрытии в Москве или где-либо, что мы можем найти креативные пути заполучить этих людей», – приводит ТАСС ответ Оянг на вопрос о том, как США намерены привлекать к ответственности предполагаемых хакеров.

Говоря о недавних хакерских атаках на американские компании и предприятия, представитель Пентагона подчеркнула, что у организаций должен быть план действий на случай таких нештатных ситуаций. «Пока мы решаем проблему предоставления безопасного укрытия вымогателям преимущественно со стороны России и других стран, о чем президент Джо Байден напрямую говорил президенту [России Владимиру] Путину, компании должны быть готовы к тому, что это [кибератака] может с ними произойти», – сказала Оянг, выразив мнение, что США не хотят в этой сфере играть роль мирового полицейского, поэтому компании «должны думать о своей уязвимости».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Путин отметил их важность и призвал «отбросить инсинуации» по поводу обвинений в причастности России к хакерским атакам.