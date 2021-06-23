В США спрогнозировали конкуренцию за Арктику между Москвой, Вашингтоном и Пекином

Эксперт оценил беспокойство норвежцев из-за российской горбуши

«Норвегия ничего не может потребовать от нашей страны, так как современная Россия не имеет никакого отношения к акклиматизации горбуши», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор биологических наук, профессор ихтиологии Михаил Глубоковский. Ранее норвежские ученые обвинили СССР в надвигающейся экологической катастрофе из-за экспериментов с горбушей, которая якобы вытесняет лосося и форель.

«Современная Россия к акклиматизации горбуши никакого отношения не имеет, потому что это было сделано во времена СССР. Сейчас этой страны нет. С таким же успехом мы можем предъявить претензии норвежцам в том, что они были пособниками фашисткой Германии. Но это было бы неадекватно», – считает доктор биологических наук, научный руководитель Института рыбного хозяйства и океанографии Михаил Глубоковский.

По словам эксперта, вселение новых видов может по-разному влиять на местную экосистему – все зависит от того, как эти виды там обживутся. Бывают агрессивные вселенцы, которые вытесняют местную фауну. «Что касается горбуши, то я не вижу проблемы», – говорит Глубоковский. – Напротив, ученые из Архангельска и Мурманска говорят о слишком низкой численности вселенной горбуши».

«На окраинах ее ареала, на Дальнем Востоке России, она просто не выдерживает конкуренции с третичной фауной – щукой и окунем. Для них горбуша как боксер-любитель, вышедший на профессиональный ринг. Они просто ее вытесняют, и это одна из причин, почему акклиматизация горбуши была неуспешна. Ее уловы в Белом море очень невелики – ежегодно от 200 до 400 тонн, иногда цифры падают до нуля. А на Дальнем Востоке России ловят 400 тыс. тонн, в тысячу раз больше, чем на Севере. То есть никакого нашествия горбуши на норвежского лосося нет и не будет», – подчеркивает собеседник.

Еще одной причиной того, что количество горбуши никак не скажется на обитании форели, лосося или семги, являются разные биотопы для нереста – горбуша с пресной водой связана очень слабо, в отличие от атлантического лосося и кумжи, которую часто называют форелью. «Нерестилища, которые занимает семга и кумжа, для горбуши непригодны. Так что высока вероятность, что никакой катастрофы с местными экосистемами не случится», – подчеркивает собеседник.

По мнению эксперта, причиной появления горбуши в Норвегии является глобальное потепление. «Она и раньше заходила в Арктику, а сейчас стала расселяться даже в те места, где раньше ей было жарковато. То есть она идет на Север, в том числе и в Норвегию. В прошлый цикл горбуша доплыла до Британских островов. Думаю, ничего страшного не будет».

Ученый напомнил, что до появления Конвенции о биологическом разнообразии, принятой в Рио-де-Жанейро в 1992 году «и подписанной в том числе нашей страной, всяческие переселения фауны были обычным делом». «Чили, Австралия, Новая Зеландия перевозили к себе тихоокеанских лососей, которые теперь очень популярны у рыбаков-любителей. Американцы вселили горбушу в Великие озера, и никакой катастрофы не произошло. Сейчас же мир думает по-другому, все борются за биоразнообразие и против потепления климата», – пояснил эксперт.

О том, что Норвегия может потребовать от России какой-либо компенсации как от правопреемницы СССР, по мнению Глубоковского, говорить не приходится. «Мы анализировали межправительственные соглашения. Все, что было сделано до вступления в силу и подписания «Конвенции по биоразнообразию» – это прошлое. История не имеет сослагательного наклонения. Ну а то, что они там шумят – ну и пусть шумят», – подытожил собеседник.

Напомним, портал nrk.no сообщил о том, что нерест российской горбуши в территориальных водах Норвегии напугал местных рыбаков, считающих, что большое количество этой рыбы может привести к экологической катастрофе и загрязнению рек. По данным издания, один из рыбаков вместо лосося выловил за неделю более 35 тушек горбуши.

Норвежские ученые считают, что горбуша вытесняет лосося и форель, нарушая устоявшееся равновесие. После нереста, выпустив миллионы мальков, она быстро гибнет и засоряет трупами водоемы.

Горбуша конкурирует в экосистеме с атлантическим лососем и форелью. Эксперты утверждают, что если тысячи горбуш окажутся в верховьях вместе с сотнями лососей, то между ними будет соревнование за еду с неудачным исходом.

В надвигающейся экологической катастрофе ученые винят СССР, который в пятидесятые годы прошлого столетия провел эксперимент по выращиванию дорогостоящей красной рыбы на своей территории. Для этого мальки горбуши были выпущены в реки Кольского полуострова, которые впадают в Белое море, поблизости от Баренцева моря.

Эксперт в рыбной отрасли Анатолий Евенко в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что «в заявлениях норвежцев есть некая политическая подоплека».

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