Министр спорта призвал к реформам после поражения сборной России на Евро Разъяснилась ситуация с задержанным после матча с Данией болельщиком 22 июня 2021, 14:21 Текст: Алексей Дегтярев

Задержанный после матча Россия – Дания болельщик в Копенгагене является израильским гражданином, а не россиянином, пояснили в полиции города. Полиция Дании задержала болельщика на стадионе в Копенгагене после матча сборных России и Дании на ЧЕ-2020, первоначально сообщалось, что болельщик – гражданин России. Мужчину вывели в наручниках со стадиона, он пытался выбежать на поле в конце игры. «Полиция Копенгагена может подтвердить, что 18-летний мужчина, гражданин Израиля, был задержан вчера после того, как пытался выбежать на поле стадиона Parken. Он обвиняется в незаконном проникновении на территорию и будет оштрафован», – пояснили в полиции Копенгагена РИА «Новости». В правоохранительных органах добавили, что болельщик уже отпущен из полиции. Между тем посольство России в Дании обращалось в полицию города в связи с задержанием якобы российского болельщика. «Посольство не располагает сведениями о задержании российского болельщика после матча Россия-Дания. Сотрудники Консульского отдела посольства обратились в полицию Копенгагена по этому вопросу», – пояснили в дипмиссии. Позднее в полиции сообщили посольству, что «ни перед матчем, ни во время, ни после него ни один российский гражданин задержан не был». Напомним, сборная России по футболу проиграла на матче против Дании со счетом 1:4 и закончила выступление на турнире. Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020».

В Сети оценили итоги матча сборных России и Дании 22 июня 2021, 09:03

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Текст: Алина Назарова

Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020». «Слабаки!!! Просто слабаки!!! Удар то держите, слабаки!!!» – раскритиковал комментатор Дмитрий Губерниев российских футболистов. «Самым ярким впечатлением чемпионата Европы по футболу останется мой блестящий диалог с Ольгой Бузовой!!! Так и живем!!!» – добавил он позже. «Никто ничего не смог сделать. Так бывает. Инфраструктура есть, деньги есть, условия есть. Но результат налицо. Каждый футболист, вышедший на поле сегодня, хотел выиграть этот матч. Дания сильнее? Почему Дания сильнее? А могли же и обыграть Данию? Эти вопросы сейчас на языке у всех болельщиков. Но сложилось, как сложилось. Это спорт. И здесь гарантий нет. Поэтому давайте уважать сборную, а не оскорблять», – прокомментировала итоги игры генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. «Итог привычный, а злости как в первый раз. Скажу честно. Я очень и очень устал. Устал от того, что сборная моей страны играет так. Играет без желания и воли. Играет так, будто это товарищеский матч, а не решающая игра Евро-2020. Вы спросите меня: а в честь чего ты решил, что дело в отсутствии их желания? Они же профи, у них же амбиции. Я отвечу. Отвечу, что не видел ни одного профи, который, проигрывая на 77-й минуте матча, стоял бы в центре поля и смеялся. … Мне грустно и больно смотреть матчи сборной России на крупных турнирах. Но каждый раз я зачем-то верю. И буду делать это дальше. И я не один такой, поверьте. Каждый раз мы верим и надеемся, каждый раз последний матч для нас становится решающим. И каждый раз результат один и тот же. Был ЧЕ-2008, был ЧМ-2018. А больше ничего», – пишет радиоведущий программы о футболе «Итог привычный, а злости как в первый раз. Скажу честно. Я очень и очень устал. Устал от того, что сборная моей страны играет так. Играет без желания и воли. Играет так, будто это товарищеский матч, а не решающая игра Евро-2020. Вы спросите меня: а в честь чего ты решил, что дело в отсутствии их желания? Они же профи, у них же амбиции. Я отвечу. Отвечу, что не видел ни одного профи, который, проигрывая на 77-й минуте матча, стоял бы в центре поля и смеялся. … Мне грустно и больно смотреть матчи сборной России на крупных турнирах. Но каждый раз я зачем-то верю. И буду делать это дальше. И я не один такой, поверьте. Каждый раз мы верим и надеемся, каждый раз последний матч для нас становится решающим. И каждый раз результат один и тот же. Был ЧЕ-2008, был ЧМ-2018. А больше ничего», – пишет радиоведущий программы о футболе Дмитрий Хамидулин «Я не призываю никого выгонять. Не считаю нужным винить во всем Черчесова. Очень верно заметил Александр Неценко у нас в эфире: любой тренер покажет такой же результат, как и Черчесов. У нас просто нет топ-футболистов. Я очень, скажем так, с недоверием отношусь к работе Станислава Саламовича. К нему куча претензий. Но, черт возьми, неужели это он заставлял наших футболистов отдавать мячи под удар датчанам? Бельгийцам? Мне кажется, что нет. Черчесов не дал результат, за это его следует уволить. Но игру не дали, по крайней мере на этом турнире, футболисты», – добавил ведущий. «Подытоживая, скажу так. Наши ожидания – наши проблемы. И пора нам ожидания снизить. Последние годы показали, что сборная России – очень средняя команда. И уже пора это не только признать, но и начать исправлять. Исправлять из глубины, а не по верхам. И тогда, быть может, что-то поменяется. Знакомая мысль? Да. И от этого еще грустнее», – заключил Хамидулин. К нему присоединился главный редактор журнала Esquire Russia Сергей Минаев. «Я вот честно вам скажу. Не хочу я критиковать сборную России. Я за футболом слежу с 1986 года и как-то уже публиковал здесь список отмазок за каждую неудачу. Ярких проблесков за 35 лет на моей памяти было всего четыре: сборная СССР – Мундиаль 1986 (нас реально засудили с Бельгией в 1/4), Евро-1988 (вышли в финал); сборная России – Евро-2008 (полуфинал), Мундиаль 2018 (четвертьфинал). Из чего можно сделать вывод, что играть в футбол у нас не получается. Вот у бразильцев не получается в хоккей, а у нас не получается в футбол. И все», – выразил мнение Минаев. «Иногда, примерно раз в десять, а то и в двадцать лет, мы прыгаем выше головы (за что спасибо большое). В остальное время играем, как умеем. Бразильцы в хоккей не умеют хуже, чем мы не умеем в футбол», – добавил он. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев так прокомментировал игру россиян: «Ну все, все, все. Что могли, то и сделали. В очередной раз отмучились, упокой их кожаную душу». Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в свою очередь отметил второй забитый датчанами мяч: «Дания не может – Россия поможет»: сборная России пропустила, возможно, самый нелепый гол Евро-2020 – 0:2». «По счету это больно, но по ситуации на поле – вполне предсказуемо»: Россия – Дания – 1:4», – подвел он также итог матча. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц обратил внимание на выступление капитана сборной Артема Дзюбы после матча. «Слово «жопа» он в эфире произнести может, а «обосрались» – смелости не хватило. Отсюда – «обкакались». И в этом, пожалуй, вся нынешняя сборная», – написал Коц. Тем временем телеведущая Ксения Собчак обратила внимание, что модель, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова еще до матча с Данией заявила, что у российской сборной нет шансов на Евро-2020. «Узнал о существовании какой-то Заремы, жены (жены же?) Федуна. Раньше не знал», – ответил на это Максим Кононенко. Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020. Ургант пошутил над поражением сборной России в игре с Данией 22 июня 2021, 09:12

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на Первом канале прокомментировал поражение сборной России в игре с датчанами на чемпионате Европы по футболу. Как отметил Ургант, создатели его шоу рассчитывали на победу и не подготовили ничего на случай проигрыша. «Ну потому что, а чего, ну никогда не проигрывали, почему сегодня вдруг», – пошутил телеведущий, передает РИА «Новости». По его словам, футболисты проиграли не по своей вине, а «по вине сборной Дании». «Да, мы пропустили четыре гола, забили один, но наш – самый красивый, с пенальти», – добавил Ургант. Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020. Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020». Россия не вышла в плей-офф Евро-2020 21 июня 2021, 23:54

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Российская сборная проиграла со счетом 1:4. Сборная Бельгии со счетом 2:0 обыграла команду Финляндии. В результате Россия набрала три очка и заняла последнее место в группе В, передает ТАСС. Сборные России, Дании и Финляндии набрали по три очка, но по дополнительным показателям датчане стали вторыми, финны – третьими, россияне четвертыми. Команда Бельгии с девятью баллами вышла в 1/8 финала с первого места, передает РИА «Новости». Напомним, игра прошла в Копенгагене. Первый тайм завершился голом Миккеля Дамсгора в ворота россиян. Во втором тайме Юссуф Поульсен увеличил отрыв датчан, но Артем Дзюба реализовал пенальти и отыграл один мяч. Однако Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле в третий и четвертый раз поразили ворота российской сборной. На ваш взгляд Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020? Англия

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Дзюба извинился перед Россией 22 июня 2021, 00:30

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба извинился перед страной за поражение в матче с Данией на чемпионате Европы. «Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за поражение», – сказал Дзюба, отметив, что «оно, может быть, не по игре, но оно лишний раз показывает, что когда ты не забиваешь свои стопроцентные моменты, на таком уровне это не прощается». «Мы вместе выигрываем и проигрываем – игроки прежде всего, нам все разжевали. Те, кто этого жаждали – ликуйте, можете радоваться. Атмосфера потрясающая, вот к чему надо стремиться, так болеть», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Матч ТВ». Комментируя второй мяч, который сборная России пропустила после ошибки Романа Зобнина, Дзюба сказал, что тот «извинился». «Мы пытались ему помочь, он боец», – заявил Дзюба. По его словам, появился «шанс», когда Россия забила гол в ворота Дании, россияне «пошли вперед, а потом пропускаем невероятный гол с 40 метров». Он заявил: «Сборная Дании примерно нашего уровня, да, они больше контролировали, знали, что будут дальние забросы». Как отметил капитан сборной России, «не может быть в команде лучшим плеймейкером вратарь, у нас все передачи назад». «Любим искать себе приключения», – сказал он. Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020. Нейросеть просчитала, как далеко сборная России сможет пройти на ЧЕ-2020 21 июня 2021, 15:19

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Наиболее вероятным исходом для российской сборной на ЧЕ-2020 будет игра в четвертьфинале турнира, такой прогноз дала нейросеть. «Компьютер предсказал «путь» сборной России и других команд, потенциально связанных с Россией сеткой соревнований. Согласно прогнозу, Россия выиграет последний матч группового этапа против Дании 21 июня и выйдет в одну восьмую финала со второго места в группе. В первом раунде плей-офф россияне будут сильнее сборной Уэльса, а в четвертьфинале встретятся с командой Нидерландов, которые, в свою очередь, обыграют в одной восьмой шведов. Нейросеть предсказывает, что на этом соревнования для россиян закончатся: в полуфинал пройдет команда из Нидерландов», – цитирует заявление РИА «Новости». Разработчики применили «мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей, самая известная из которых – нейросеть GPT-3, которую представил несколько месяцев назад Илон Маск». В комбинацию включили Bidirectional Encoder Representations from Transformers и Text-to-Text Transfer Transformer, информацию обрабатывали при помощи алгоритмов классического машинного обучения. Ранее кот-оракул Ахилл предсказал победу российской сборной в матче с финской командой и проигрыш в игре против Бельгии. Оба предсказания сбылись. В матче Дания – Россия на Евро-2020 забили первый гол 21 июня 2021, 22:51

Фото: Григорий Дукор/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Футболисты сборной Дании открыли счет в матче против команды России в третьем туре группового этапа чемпионата Европы. «Дамсгор с 20 метров пробил мимо Сафонова. Матвей даже не дернулся. Что странно. Удар был открытый, откровенный зевок нашего голкипера», – пишет «Чемпионат». Встреча проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Первый тайм завершен. В матче сборных Финляндии и Бельгии счет пока не открыт. Напомним, российская команда после двух туров набрала три очка и занимает второе место в группе B, датчане находятся на последнем месте без очков, лидер группы – сборная Бельгии (шесть очков), на третьем месте финны (три очка). Сборная России вышла на второе место в группе после победы с над командой Финляндии. Это была первая победа России на Евро-2020. Датчане забили четвертый гол команде России на Евро-2020 21 июня 2021, 23:40 Текст: Антон Антонов

В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу команда Дании в третий и четвертый раз поразила ворота российской сборной. «Кристиансен забивает. Мяч и Матвей Сафонов метались по нашей штрафной площади, а защитники вратарю помочь не сумели. Получаем третий гол», – пишет «Чемпионат». Затем последовал четвертый гол в ворота россиян: «Понеслись отыгрываться, ошиблись в очередной раз и пропустили быструю контратаку. Мехле легко разобрался с игроками обороны и четко положил мяч в угол». Тем временем Бельгия забила два мяча в ворота сборной Финляндии. Напомним, счет открыл Миккель Дамсгор, а Юссуф Поульсен забил второй гол в ворота россиян. Артем Дзюба реализовал пенальти и отыграл один мяч. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Министр спорта призвал к реформам после поражения сборной России на Евро 22 июня 2021, 12:08 Текст: Евгения Шестак

Министерство спорта совместно с Российским футбольным союзом (РФС) проанализирует итоги выступления сборной на чемпионате Европы по футболу, важно провести реформы в российском футболе, заявил министр спорта Олег Матыцин. «Совместно с Российским футбольным союзом нам предстоит проанализировать, с чем связано неудачное выступление на чемпионате Европы, – цитирует РИА «Новости» Матыцина. По его словам, важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы, направленные на создание единой эффективной системы массового футбола, деятельности профессиональных лиг и института сборных команд. «При этом главными приоритетами для всех звеньев системы должны стать подготовка и повышение квалификации тренеров, создание открытой конкурентной среды для спортсменов с объективными критериями отбора», – добавил министр. Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020. Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020». Россияне отыграли один мяч в матче с Данией на Евро-2020 21 июня 2021, 23:31 Текст: Антон Антонов

Российским футболистам удалось сократить преимущество сборной Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. «Отличная атака с левого фланга удалась россиянам. Караваев получает мяч в штрафной, пробрасывает на Соболева и его валят с ног. Судья указал на точку. Артем Дзюба реализует пенальти – 1:2», – пишет «Чемпионат». Напомним, встреча проходит в Копенгагене. Перед перерывом Миккель Дамсгор открыл счет, а в начале второго тайма Юссуф Поульсен забил второй гол в ворота российской сборной. Песков оценил выступление российских футболистов на Евро-2020 22 июня 2021, 09:39

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

В Кремле не видят смысла рассуждать о выступлении российской сборной по футболу на чемпионате Европы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы все любим нашу сборную в любом случае. И будем болеть за нее. Рассуждения здесь излишни. В спорте простой и понятный KPI: или выигрываешь, или проигрываешь», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил вопрос, расстроены ли в Кремле проигрышем российских футболистов, как оценивают выступление российской сборной в целом и должны ли последовать какие-то кадровые решения. Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020. Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020». Сборная России пропустила второй гол от команды Дании на Евро-2020 21 июня 2021, 23:23 Текст: Антон Антонов

В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы футболисты сборной Дании обыгрывают команду России со счетом 2:0. «На поле твоиртся какой-то ад! Роман Зобнин разрезающей оборону российской сборной выводит на пустые ворота Поульсена, который делает счет 2:0. Это какой-то сюрреализм», – пишет «Чемпионат». Напомним, перед перерывом Миккель Дамсгор открыл счет в матче против команды России. Встреча проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене. МИД России пожелал удачи сборной России в матче с Данией на Евро-2020 21 июня 2021, 19:25 Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова от имени министерства пожелала удачи российской сборной в матче с командой Дании. «Ребята, министерство иностранных дел России вас поддерживает. Мы болеем, смотрим, переживаем. Сил вам и удачи», – видеообращение размещено в ее Telegram-канале. Матч пройдет 21 июня в Копенгагене, российским болельщикам, как и фанатам других иностранных сборных, запрещен из-за запретов властей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ранее главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд заявил, что в составе российской сборной по футболу есть сильные игроки, и она является достойным соперником для датских футболистов. Фернандес вошел в стартовый состав сборной России на матч Евро с датчанами 21 июня 2021, 21:17 Текст: Елена Мирошниченко

Защитник Марио Фернандес вошел в стартовый состав сборной России по футболу на матч заключительного тура группового этапа чемпионата Европы с командой Дании, сообщает пресс-служба национальной команды. О том, что Фернандес вошел в стартовый состав сборной России по футболу на матч заключительного тура группового этапа чемпионата Европы с командой Дании сообщает РИА «Новости». Матч пройдет 21 июня в Копенгагене, российским болельщикам, как и фанатам других иностранных сборных, запрещен из-за запретов властей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ранее в пресс-службе сборной России сообщили, что у Фернандеса, получившего травму в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу со сборной Финляндии, подозрение на повреждение грудного отдела позвоночника. По результатам обследования, у Фернандеса не подтвердилось повреждение позвоночника. Путин обсудил с главой ФИФА ЧМ по футболу в Катаре 21 июня 2021, 20:21 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин поговорил с президентом ФИФА Джанни Инфантино по поводу подготовки чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент Путин в Кремле принял Джанни Инфантино. Состоялся обмен мнениями о ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в Катаре», – цитирует Пескова ТАСС. Он добавил, что Путин и Инфантино также поговорили на тему наследия российского ЧМ-2018 по футболу. Напомним, финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Составлен рейтинг самых обсуждаемых в Сети игроков сборной России 21 июня 2021, 14:38 Текст: Алина Назарова

В преддверии решающего матча сборной России по футболу против Дании социальная сеть «Одноклассники» составила рейтинг самых обсуждаемых в соцсети игроков. Для этого соцсеть проанализировала публикации и комментарии в открытом доступе с упоминаниями игроков сборной России и других команд с момента старта чемпионата Европы и до его начала. Так, за первую неделю турнира, с 11 по 19 июня, любители футбола в «Одноклассниках» чаще всего упоминали капитана сборной Артема Дзюбу, автора победного гола с Финляндией Алексея Миранчука, а также защитника Марио Фернандеса. Также в топ-5 рейтинга попали Дмитрий Баринов и Роман Зобнин. В то же время ни одного игрока в «Одноклассниках» не обсуждали так активно, как главного тренера сборной России Станислава Черчесова: пик его упоминаний пришелся на 13 июня после игры Россия – Бельгия (3:0). «Интересно, что после первого матча России с Бельгией в «Одноклассниках» чаще всего обсуждали Юрия Жиркова и Дмитрия Баринова, а после второго матча с Финляндией – Марио Фернандеса и Алексея Миранчука», – указывается в релизе «Одноклассников», поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. В целом топ-10 обсуждаемых персон сборной России по футболу во время чемпионата Европы выглядит следующим образом: 1. Станислав Черчесов 2. Артем Дзюба 3. Алексей Миранчук 4. Марио Фернандес 5. Дмитрий Баринов 6. Роман Зобнин 7. Александр Соболев 8. Далер Кузяев 9. Матвей Сафонов 10. Магомед Оздоев Кроме того, до старта турнира рейтинг упоминаний сборной в «Одноклассниках» существенно отличался. Например, Артема Дзюбу упоминали чаще, чем Станислава Черчесова. Помимо них, в топ-5 по упоминаемости входили Андрей Семенов, Юрий Дюпин и Александр Соболев. Также в топ-10 по упоминаемости входили Федор Смолов и Илья Самошников, которые не попали в финальный состав на турнир. Пик всех упоминаний сборной в соцсети пришелся на 2 июня, когда Станислав Черчесов объявил финальный состав сборной России. При этом количество упоминаний Черчесова в мае и июне по сравнению с прошлым годом выросло в 3,5 раза, а упоминания чемпионата Европы – в 20 раз. «Одноклассники» также составили рейтинг игроков других сборных, принимающих участие в турнире. В топ-3 по упоминаемости в соцсети вошли бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, который пережил остановку сердца в матче с Финляндией, и Патрик Шик, забивший Шотландии почти с центра поля. Также в пятерку самых обсуждаемых игроков вошли капитан сборной Португалии Криштиану Роналду и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко. «Любопытно, что рейтинг упоминаемости игроков после старта чемпионата обновился более чем наполовину: сразу шесть игроков вошли в топ-10 по сравнению с обсуждениями пользователей «Одноклассников» перед началом турнира. До 11 июня любители футбола в соцсети в комментариях и постах чаще всего упоминали Криштиану Роналду, а также Александра Зинченко с Украины и французского нападающего Килиана Мбаппе. Также в топ-5 по упоминаемости входили полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич и нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай. В целом в рейтинг всех самых обсуждаемых игроков во время чемпионата Европы в ОК вошли трое российских игроков: Артем Дзюба, Алексей Миранчук и Марио Фернандес», – добавили в соцсети.