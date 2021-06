США заявили о поддержке повстанцев в Чаде со стороны ЧВК «Вагнер» Словакия пожаловалась на «экологическое загрязнение» при «советской оккупации» 22 июня 2021, 04:29

Фото: artifant/blickwinkel/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

МИД Словакии выступил с заявлением по случаю 30-летия вывода советских войск из Чешской и Словацкой Федеративной Республики. Отмечается, что 21 июня 1991 года ЧСФР «покинул последний транспорт с советскими солдатами и техникой». Словакия считает, что войска СССР осуществляли «оккупацию», которая затормозила демократические процессы, стартовавшие в 1968 году и привела к «большому экономическому ущербу, уничтожению зданий, дорог и серьезному экологическому загрязнению». МИД призвал помнить о тех событиях. Словакия заявила, что гарантами ее безопасности и суверенитета являются Евросоюз и НАТО. Утверждается, что в 1969–1991 годах в результате присутствия советских войск погибли не менее 267 местных жителей, передает ТАСС. Напомним, предложение российских депутатов-коммунистов признать ветеранами боевых действий участников ввода советских войск в Чехословакию в августе 1968 года вызвало критику в Словакии и Чехии. СССР ввел войска в Чехословакию, обосновывая такие действия просьбой руководства этой страны. В заявлении ТАСС, распространенном в этот день, было сказано об обращении «с просьбой об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженным силам». Москва еще в 1989 году осудила ввод войск – исходя уже из перестроечных реалий. Спустя два года распался СССР, а спустя еще год и Чехословакия. И на следующий год в договоре между Россией и Чехией ввод войск снова был назван недопустимым. На ваш взгляд Как вы относитесь к решению руководства СССР о вводе войск в Чехословакию в 1968 году? Положительно

Отрицательно

В Германии заявили о крахе концепции «конца истории» с развалом СССР 21 июня 2021, 05:58

Фото: CNP/AdMedia/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Запад совершил «роковую ошибку», поверив в концепцию американского политолога Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории» после развала СССР, заявил колумнист Михаэль Штюрмер в своей статье для Die Welt. По словам автора, после развала СССР в США распространилась идея о том, что наступил «конец истории» – западная цивилизация одержала победу во всем мире, что свидетельствовало о конце эпохи идеологических противостояний, глобальных революций и войн, передает РИА «Новости». Однако это было всего лишь фантазией. Как отмечает Штюрмер, данная идея была слишком красивой, чтобы быть правдой, а эйфория продлилась недолго. «Из руин Советского Союза через неимоверную боль и революционные преобразования» возродилась Россия, при этом западные страны очень необдуманно подошли к решению восточноевропейского вопроса, с улыбкой победителя приняв Польшу и Прибалтику в ЕС и НАТО без учета мнения Москвы, написал автор. «России пришлось скрывать досаду под улыбкой. Но старые счета открыты по сей день», – выразил мнение колумнист. Как считает Штюрмер, «старые демоны» взяли свое, и «на европейском континенте» возникла система, созданная не на основе баланса, а на гегемонии с США в роли абсолютного лидера. Однако впоследствии ситуация изменилась, так как Россия под новым руководством начала заявлять о своем нежелании мириться со второстепенной ролью в новом миропорядке и вернулась на международную арену. Как отмечает Штюрмер, Запад недооценил Россию, так как короткий период слабости после развала Советского Союза не был ее концом. Конфронтация с реальностью превратила привлекательную идею о «конце истории» в «роковой самообман». По словам автора, оглядываясь назад, можно понять, что лучший шанс на создание ориентированного на Запад и западные ценности миропорядка был между агониями России и триумфами США. При этом этот шанс уже упущен, и неизвестно, представится ли еще одна такая возможность, заключает колумнист. Ранее сенатор Алексей Пушков заявил о начале крушения мирового порядка под предводительством США и группы поддерживающих Вашингтон стран. В сентябре 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о движении мира к многополярному устройству. В апреле того же года президент России Владимир Путин перед визитом в Китай отверг претензии США на единоличное глобальное лидерство. Ранее в США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене, а Пентагон объявил о попытках России и Китая создать новый миропорядок. Немцев возмутили слова Меркель о стыде в день начала войны с Россией 21 июня 2021, 07:55

Фото: Yevgeny Khaldei/Voller Erst/

dpa-Zentralbild/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Жители Германии выразили возмущение по поводу слов канцлера Германии Ангелы Меркель о стыде немцев в день начала Великой Отечественной войны (ВОВ). Меркель в своей речи назвала эту дату поводом для стыда немцев, Германия, по ее словам, признает свою ответственность за преступления нацистского режима, к этому относится и сохранение памяти о случившемся. При этом она отметила, что Берлин по-прежнему нуждается в диалоге с Россией, между странами есть тесная историческая, межобщественная и экономическая связь, передает РИА «Новости». Немецкие пользователи отреагировали на обращение канцлера в комментариях под видео, опубликованным в официальном аккаунте немецкого правительства в Facebook. «Какое отношение имеют к этому мои внуки в возрасте 19 лет и 21 года? Абсолютно никакого. Перестаньте, наконец, постоянно напоминать про это данным поколениям», – написал Hans-Joachim Baldamus. «В восьмидесятый раз... Я не виновата в том, что произошло за 40 лет до моего рождения», – выразила недовольство Nad Ja Mullewapp. «Для меня это такой же день, как и любой другой, мне не стыдно. Все участники мировой войны из моей семьи уже умерли. Мне приходилось слушать их истории десятилетиями. Как внук, я все это прошел и больше не думаю об этом», – заявил Lars Wiemann. Часть пользователей при этом выступили с критикой в адрес Меркель из-за низкого уровня отношений с Россией. «Канцлер несет значительную ответственность за плохие отношения с Россией. Стыд – нет, память – да. Нигде меня так тепло не принимали, как в России», – отметил Karl Roland. «Вы, канцлер, как никто другой способствуете ухудшению отношений с Россией», – отметил Christian Burkhard. «А как насчет походов крестоносцев? Стоит ли нам стыдиться этого? Мне стыдно за нынешнее отношение к России!» – добавил Sven Brenner. Напомним, в мае президент России Владимир Путин заявил об участившихся попытках исказить историю Великой Отечественной войны, пересмотреть роль Красной армии в победе над фашизмом. 9 мая Путин во время главного военного парада в честь 76-й годовщины Победы, который проходил на Красной площади в Москве, поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы, подчеркнув, что этот день всегда будет для России священным. АвтоВАЗ анонсировал новые модели «намного дороже миллиона рублей» 21 июня 2021, 10:18

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Текст: Алина Назарова

АвтоВАЗ в течение пяти лет представит абсолютно новые модели Lada, чтобы с их помощью вывести бренд в более высокий ценовой сегмент – «намного выше миллиона рублей», заявил президент компании Николя Мор. «С 2023 по 2026 год мы будем входить в цикл обновления модельного ряда. ... Lada будет не только достаточно доступным брендом для потребителей, но и брендом, который поставляет потребителям хорошие характеристики за соответствующие деньги», – сказал он, передает РИА «Новости». При этом Мор уточнил, что АвтоВАЗ оставит в своей линейке модели низкого ценового сегмента. Он также рассказал, что компания проводит глубокую модернизацию своих производственных площадок. «Это касается и производства в Тольятти, и в Ижевске, но также это касается модернизации нашей инжиниринговой базы», – отметил топ-менеджер. В частности, ранее заявлялось о переводе производства на единую платформу сборки Renault-Nissan CMF-B. По озвученным в начале года планам, АвтоВАЗ выпустит на российский рынок четыре новые модели автомобилей, которые должны выйти на рынок к 2025 году, включая совершенно новое поколение внедорожника Niva в 2024 году. АвтоВАЗ производит автомобили по полному циклу и комплектующие для двух брендов – Lada и Renault. Мощности расположены в Тольятти – АО «АвтоВАЗ», ОАО «Lada Запад Тольятти», а также в Ижевске – ООО «Lada Ижевск». Продукция марки Lada состоит из пяти семейств: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. Продажи компании на российском рынке по итогам 2020 года составили 343,5 тыс. машин (минус 5% к 2019 году). Вашингтон не увидел причин для изменения политики в отношении России 21 июня 2021, 08:22

Фото: Yuri Gripas /Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Женевская встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Закон требует, чтобы мы продолжали рассматривать цели санкций, связанные с применением химического оружия», – заявила Псаки, слова которой приводит New York Times. Издание отмечает, что по словам Псаки, период, когда прозвучали слова Салливана, не имеет значения. По словам пресс-секретаря Белого дома, в этом плане после состоявшегося 16 июня в Женеве саммита Россия – США «ничего не изменилось», передает РИА «Новости». Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заяв

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что самыми опасными являются вложения в спекулятивные криптоактивы. «Цена очень волатильна, потери могут быть просто колоссальными. Центральный банк никогда не дает советов, куда нужно инвестировать, но в этом конкретном случае – вот сюда точно не нужно», – сказала она в интервью «Комсомольской правде». Набиуллина также дала несколько советов по инвестированию накоплений в условиях роста цен. «Первое – твердо знать, что инфляция вернется к нашей цели. И ориентироваться на то, что сейчас всплеск временный. Второе – повышение ставки даст и повышение ставок по депозитам. Депозиты – одна из лучших консервативных стратегий сбережений», – добавила глава регулятора. Она напомнила, что многие пошли на фондовый рынок, где доходность больше, но и риски выше. Поэтому инвесторам необходимо внимательно изучать продукты, критически относиться к рекламе, особенно той, в которой заявляют об отсутствии рисков и высокой доходности. «Стратегия с покупкой любых товаров длительного пользования, недвижимости: при мнимой простоте тут на самом деле есть риски. Цены после перегрева рынка могут падать, ликвидность (то есть возможность быстро это продать) тоже никто не гарантирует», – заметила Набиуллина. Таким образом инвестор может оказаться «в минусе» – и превратить купленные активы обратно в деньги окажется не так просто. При этом тем, кто сберегает в иностранной валюте, она посоветовала копить в той валюте, в какой планируются траты. «Какая-то тенденция на валютном рынке, когда одна валюта растет или падает даже довольно долго, ничего не говорит о том, каким будет курс в момент, когда вам понадобятся деньги. Потерять на валютном рынке намного проще, чем заработать», – заключила глава ЦБ. Нарышкин: В СССР знали точную дату нападения Германии за 11 дней до начала войны 21 июня 2021, 20:31

Фото: Общественное достояние

Текст: Алексей Дегтярев

Сведения о точной дате нападения Германии на Советский Союз поступили от разведки из Финляндии за 11 дней до вторжения, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в своей статье «В войну разведка вступила первой» к 80-летней годовщине начала Великой Отечественной. «Сведения о военных приготовлениях Германии к нападению на СССР шли в Центр из резидентур. С июля 1940 по июнь 1941 года только внешняя разведка направила советскому руководству более 120 информационных сообщений», – отметил Нарышкин в своей статье для журнала «Национальная оборона», передает ТАСС. Он указал, что, согласно донесениям резидента разведки в Финляндии от 11 июня 1941 года, была названа точная дата начала вторжения. «Резидентурой были получены сведения о подписании 11 июня в Хельсинки тайного соглашения между Германией и Финляндией об участии финских вооруженных сил в предстоящей войне и прямо указан срок вторжения», – пояснил глава СВР. Он напомнил, что, кроме подготовки плана «Барбаросса» для вторжения в СССР, по личному указанию Гитлера разработали многоэтапную операцию «по сокрытию истинных действий по подготовке агрессии». План утвердили в феврале 1941 года, после его неоднократно дополняли. «График мероприятий постоянно корректировался по мере уточнения даты нападения. Вермахт, министерство пропаганды, МИД, разведывательные и контрразведывательные службы Германии в тесном взаимодействии вплоть до последнего дня перед нападением на СССР проводили мероприятия по дезинформации, стратегической и оперативной маскировке. По этим причинам в сводках советских загранпредставительств появилось такое многообразие дат предполагаемого нападения», – указал Нарышкин. Ранее сообщалось, что Путин подготовил статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, материал будет опубликован в одном из ведущих изданий Германии 22 июня – в День памяти и скорби. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны (ВОВ) на немецком языке, потому что для Германии, которая была первой жертвой нацизма, эта тема очень важна. Китайцы назвали пять самых колоритных городов России 21 июня 2021, 08:37 Текст: Алина Назарова

Пользователь китайского портала WeChat перечислил пять самых колоритных, по его мнению, российских городов. Но первом месте в списке оказалась столица Республики Тыва Кызыл. «Республика Тыва расположена на юге Сибири и известна как родина хоомея. Хоомей – это стиль горлового пения, уникальный тем, что исполнитель одновременно выдает два или более звуков с разной тональностью», – пишет автор, перевод поста которого приводит ИноСМИ. По его словам, Кызыл является «достаточно специфичным городом», где традиционная культура играет важную роль. «В регионе гармонично сосуществуют различные верования, во время религиозных праздников люди охотно поздравляют друг друга», – отмечает он. На втором месте расположился дагестанский город Дербент. «Дербент – один из старейших городов России, история которого насчитывает более двух тысяч лет. Истоки самых известных исторических мест в городе – крепости Дербент и Джума-мечети, восходят к середине VIII века», – рассказывает блогер. Сегодня этот город считается самым этнически разнообразным городом России, здесь также сосуществуют представители разных религий, что придает городу особый колорит, делится впечатлениями автор. Далее в списке расположилась столица Калмыкии Элиста. «Этот небольшой южный городок является центром буддизма в России, а также известен как «город шахмат». Население составляет 100 тысяч человек, две трети из которых – калмыки. Основной верой является буддизм, поэтому в городе и за его пределами находится большое количество буддийских храмов. Храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни», построенный в 2005 году, является одним из крупнейших буддийских храмов в Европе», – пишет пользователь WeChat. Четвертое место заняла столица Чечни Грозный. «Чеченская Республика, когда-то раздираемая войной, теперь – безопасный и стремительно развивающийся регион», – пишет блогер. По его словам, сейчас столицу республики можно считать современным мегаполисом, где объединяются высотные здания, просторные улицы и великолепные мечети. На пятом месте оказалась столица Якутии Якутск. Как пишет автор, его называют одним из самых холодных городов Земли. «Несмотря на суровые климатические условия, жители Якутска любят свой город и живут размеренной жизнью со своими уникальными особенностями», – заключает автор. Немецкий журналист: Путин стал на Западе вымышленным персонажем 21 июня 2021, 12:44

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Немецкий журналист, писатель и режиссер-документалист Хуберт Зайпель, выпустивший книгу под названием «Власть Путина: почему Европа нуждается в России», рассказал о восприятии на Западе российского президента Владимира Путина. В своей новой книге «Власть Путина: почему Европа нуждается в России» (издана в 2021 году издательством Hoffmann & Campe, Гамбург) Зайпель анализирует внешнюю политику России в последние годы, подтексты сложных, но необходимых обеим сторонам переговоров между Западом и Москвой, а также глобальную систему международных отношений, которая в настоящий момент находится в кризисном модусе, передает РИА «Новости». «Владимир Путин уже давно стал вымышленным персонажем на Западе из-за долгого пребывания у власти. ... Он видел, как приходят и уходят пять президентов США. Хозяин Елисейского дворца во Франции менялся четыре раза... Западная пресса годами постоянно пишет политические некрологи – а он все еще на месте. Только (канцлер ФРГ) Ангела Меркель находится у власти в течение столь же длительного срока», – рассказал Зайпель. Также Зайпель рассказал, какие общие качества есть у Владимира Путина и Ангелы Меркель. «Речь идет всегда, конечно, о национальных интересах, но и о собственном характере. И у них обоих (у Путина и у Меркель) определенно есть общее пристрастие к силе и тактике. Как и Путин, Меркель обеспокоена тем, что другой человек может заглянуть к ней в карты... и, возможно, обнаружить, что генерального плана нет вообще. Политика определяется историей, коллективным опытом и конкретными интересами», – сказал Зайпель. По его словам, обоих лидеров объединяет также внимательное отношение к социологическим опросам. Также Путин и Меркель «оба говорят на языке друг друга»: российский президент – на немецком языке, а канцлер ФРГ – на русском. Все это, тем не менее, «не сильно облегчило положение» в отношениях между ними, считает Зайпель. Он добавил, что согласен с утверждением о том, что между Западом и Россией ведется «постоянная борьба». «Это геополитическая борьба после распада Советского Союза. Борьба за память, за национальную идентичность. Речь также идет о травмах, некоторые из которых восходят к временам царей, когда думаешь о Польше и странах Балтии. Всегда есть две истины: та, которая нам нравится, и другая, которая нас преследует. Спор с США будет продолжаться. Джо Байден сделал четкое заявление, когда вступил в должность: США «займут свое место во главе стола» в мире», так он определил свою внешнеполитическую программу в журнале Foreign Affairs, (США) «готовы сразиться с нашими врагами в любой момент». И он назвал Китай и Россию», – сказал журналист. «Для нас в Европе возникает вопрос: будем ли мы продолжать рассматривать себя в качестве поставщика политических услуг для глобальных интересов Соединенных Штатов или будем представлять нашу собственную концепцию?» – добавил Зайпель, подчеркнув, что саммит при участии президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве стал «попыткой возобновить нормальное политическое общение». Он также рассказал, почему его в ФРГ называют единственным западным журналистом, имеющим прямой личный доступ к российскому президенту Владимиру Путину. «Я... не думаю, что российский президент носит с собой мобильный телефон и ждет, когда я ему позвоню. У него, конечно, другие приоритеты, и мы не ездим вместе в отпуск. Если я правильно помню, (немецкий еженедельник) Spiegel написал это предложение (о «прямом и личном доступе к российскому президенту») в одной статье много лет назад, и с тех пор коллеги с радостью его используют. Верно то, что мы регулярно встречаемся в течение многих лет и обсуждаем политическую ситуацию», – сказал Зайпель. «Мы, наверное, встречались несколько десятков раз за последние десять лет. Все началось с телевизионного документального фильма (немецкого общественно-правового телеканала) ARD о «немцах и газе с востока», который я снял... и для этого я взял интервью также у Владимира Путина. Это была наша первая встреча в Ново-Огарево», – добавил Зайпель. Названы характерные для индийского штамма COVID-19 симптомы 21 июня 2021, 16:00

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

У инфицированных индийским штаммом коронавируса «дельта» наблюдаются некоторые опасные симптомы, отличные от тех, что характерны для других штаммов, пишут СМИ. У инфицированных дельта-вариантом коронавируса нередко наблюдается диарея, сообщил инфекционист Абдул Гафур, передает РИА «Новости» со ссылкой на Express. Этот симптом в первую волну эпидемии фиксировался гораздо реже. Также у заболевших этой разновидностью возникают тромбы, которые провоцируют гангрену. Больные также жалуются на нарушения слуха, тяжелые расстройства желудка. Британские специалисты указывают, что эта мутация повысила риск госпитализации инфицированных. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в мире и в России резко возрастает доля индийского штамма, симптомы которого схожи с простудными. Эксперт оценил угрозы Украины России турецкими «Байрактарами» 21 июня 2021, 13:18

Фото: baykarsavunma.com

Текст: Наталья Макарова

«Появление в вооруженных силах Украины турецких ударных беспилотников – это серьезное усиление их возможностей», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее в Киеве заявили, что покупка турецких БПЛА призвана заставить Россию «подумать дважды», прежде чем «атаковать» Украину. «Украина могла купить сколько угодно беспилотников – точной информации нет, а данные разнятся. Тем не менее появление в вооруженных силах Украины турецких ударных беспилотников – это серьезное усиление возможностей при решении тех или иных задач в ходе боевых действий в Донбассе», – констатировал военный эксперт Игорь Коротченко. «В том, что это эффективное оружие, мы убедились на примере карабахской войны. Вопрос заключается лишь в компетенции украинских военнослужащих: смогут ли они управлять этими беспилотниками и применять их?» – задается вопросом собеседник. «Но для уничтожения таких беспилотников у России есть зенитные ракетные комплексы «Тор-M2» различных модификаций. Это комплекс ПВО малой дальности. Он эффективен в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия, а также способен обнаруживать и уничтожать «Байрактары» в зоне своей ответственности», – напомнил эксперт. «При грамотном построении системы противовоздушной обороны «Тор-M2» достаточно легко обнаруживает и уничтожает беспилотники, что доказано опытом их применения в Сирии. Именно они обеспечивают безопасность авиабазы Хмеймим и уничтожили около сотни БПЛА террористов», – подытожил Коротченко. Напомним, глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu заявил о том, что Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину. «Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину...» – сказал он. Кулеба добавил, что Украина якобы закупает вооружения «для защиты». «Если Россия атакует и втянется в крупномасштабный военный конфликт с нами, тогда мы будем применять беспилотники в любой части украинской территории, чтобы защитить себя», – добавил Кулеба в ответ на вопрос о том, может ли Украина применять БПЛА в Донбассе. При этом глава МИД Украины пожаловался, что Россия якобы прикладывает усилия для того, чтобы отговорить другие страны от продажи оружия Киеву. Кулеба также высоко оценил качество турецких беспилотников и заявил о планах оснастить их украинскими двигателями и локализовать производство. Накануне стало известно о планах Польши использовать турецкие беспилотники на востоке НАТО. Ранее Киев договорился с Анкарой о выпуске турецких «Байрактаров» на территории Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в договоренностях Украины и Турции. В апреле Владимир Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Норвежцы обвинили СССР в надвигающейся экологической катастрофе из-за горбуши 21 июня 2021, 11:29 Текст: Алина Назарова

Нерест российской горбуши в территориальных водах Норвегии напугал местных рыбаков, считающих, что большое количество этой рыбы может привести к экологической катастрофе и загрязнению рек, сообщает портал nrk.no. По данным издания, один из рыбаков вместо лосося выловил за неделю более 35 тушек горбуши. По его предположению, такое большое количество этой рыбы может привести к экологической катастрофе и загрязнению рек, передает РИА «Новости». Норвежские ученые считают, что горбуша вытесняет лосося и форель, нарушая устоявшееся равновесие. После нереста, выпустив миллионы мальков, она быстро гибнет и засоряет трупами водоемы. Горбуша конкурирует в экосистеме с атлантическим лососем и форелью. Эксперты утверждают, что если тысячи горбуш окажутся в верховьях вместе с сотнями лососей, то между ними будет соревнование за еду с неудачным исходом. В надвигающейся экологической катастрофе ученые винят СССР, который в пятидесятые годы прошлого столетия провел эксперимент по выращиванию дорогостоящей красной рыбы на своей территории. Для этого мальки горбуши были выпущены в реки Кольского полуострова, которые впадают в Белое море, поблизости от Баренцева моря. Захарова назвала полным беззаконием действия США в ОЗХО 21 июня 2021, 10:44

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила властям США на позицию по антироссийским санкциям, призвав обратить внимание на действия Вашингтона в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). «А давно США стали жить по законам? То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает – полное беззаконие», – написала дипломат в Telegram. Она подчеркнула, что для начала Вашингтон должен наказать сам себя за Югославию и Ирак, а также за миллионы убитых и искалеченных людей по всему миру. «А потом можно будет слово «закон» произносить», добавила она. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. Она отметила, что «закон требует рассматривать санкции, связанные с применением химического оружия». В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят «новый пакет санкций» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний России, строящих трубопровод «Северный поток – 2». Как указал посол Анатолий Антонов после возвращения в США, «это не тот сигнал, которого все ждали после саммита в Женеве». Напомним, президент Владимир Путин указал, что если после саммита в Женеве США введут против России новые санкции, то это очередная упущенная возможность в отношениях. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы. Немецкий политолог объяснил отсутствие стыда у молодых жителей ФРГ за нападение на СССР 21 июня 2021, 12:14

Фото: Volker Hohlfeld/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Нынешние немцы не чувствуют себя виноватыми. Память о войне отдаляется», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя возмущение жителей Германии по поводу слов канцлера Ангелы Меркель о стыде немцев в день начала Великой Отечественной войны (ВОВ). «Среди простого населения Германии сейчас присутствуют агрессивные высказывания о том, что люди больше не хотят все это помнить. Память о войне отдаляется. В школах преподают историю Второй мировой войны без эмоций, как что-то произошедшее давным-давно», – отметил немецкий политолог Александр Рар. При этом «люди старшего поколения, особенно политически подкованные граждане и историки, с искренним сожалением относятся к факту злостного, ничем не оправданного нападения Германии на СССР». «Но с годами, – отмечает политолог, – в эту память вкрадывается доля рутины дежурных фраз, которые политики говорят в памятные даты только ради того, чтобы напомнить, что страна стоит на своих позициях и несет вину за содеянное». «Нынешние немцы не чувствуют себя виноватыми, – констатирует Рар. – У многих из них преобладает точка зрения, особенно у партии «Зеленых» и у критически настроенного населения, что после власти Гитлера немцы сильно пострадали от сталинизма и советской системы». По словам собеседника, «если в России отмечают 9 Мая как громадный праздник, то в Германии самый большой праздник – день падения Берлинской стены. Именно 9 ноября 1989 года для немцев настоящий день победы – над системой СССР». «Разные взгляды существуют сегодня в Европе и в той же самой Германии. Поэтому в будущем европейцам будет трудно найти общие точки зрения на историю прошлого века», – заключил политолог. Ранее жители Германии выразили возмущение по поводу слов канцлера Германии Ангелы Меркель о стыде немцев в день начала Великой Отечественной войны (ВОВ). Меркель в своей речи назвала эту дату поводом для стыда немцев. Германия, по ее словам, признает свою ответственность за преступления нацистского режима, к этому относится и сохранение памяти о случившемся. При этом она отметила, что Берлин по-прежнему нуждается в диалоге с Россией, между странами есть тесная историческая, межобщественная и экономическая связь. Немецкие пользователи отреагировали на обращение канцлера в комментариях под видео, опубликованным в официальном аккаунте немецкого правительства в Facebook. «Какое отношение имеют к этому мои внуки в возрасте 19 лет и 21 года? Абсолютно никакого. Перестаньте, наконец, постоянно напоминать про это данным поколениям», – написал Hans-Joachim Baldamus. «В восьмидесятый раз... Я не виновата в том, что произошло за 40 лет до моего рождения», – выразила недовольство Nad Ja Mullewapp. «Для меня это такой же день, как и любой другой, мне не стыдно. Все участники мировой войны из моей семьи уже умерли. Мне приходилось слушать их истории десятилетиями. Как внук, я все это прошел и больше не думаю об этом», – заявил Lars Wiemann. Часть пользователей при этом выступили с критикой в адрес Меркель из-за низкого уровня отношений с Россией. «Канцлер несет значительную ответственность за плохие отношения с Россией. Стыд – нет, память – да. Нигде меня так тепло не принимали, как в России», – отметил Karl Roland. «Вы, канцлер, как никто другой способствуете ухудшению отношений с Россией», – отметил Christian Burkhard. «А как насчет походов крестоносцев? Стоит ли нам стыдиться этого? Мне стыдно за нынешнее отношение к России!» – добавил Sven Brenner. Напомним, в мае президент России Владимир Путин заявил об участившихся попытках исказить историю Великой Отечественной войны, пересмотреть роль Красной армии в победе над фашизмом. 9 мая Путин во время главного военного парада в честь 76-й годовщины Победы, который проходил на Красной площади в Москве, поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы, подчеркнув, что этот день всегда будет для России священным. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Мостовой: Оскорбления нападающего сборной Дании только мотивируют российскую команду 21 июня 2021, 18:51

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

«Когда такое говорят, то это плюс нашей команде, дополнительная мотивация», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой, комментируя оскорбительные слова нападающего команды Дании, высказанные в адрес российской сборной. Перед матчем заключительного тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании форвард скандинавской команды Юссуф Поульсен заявил о намерении выиграть решающий для обеих команд матч на чемпионате Европы. «Если не сможешь обыграть такую команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше. Мы в том положении, когда все еще можем осуществить наши мечты и надежды на этот турнир», – сказал Поульсен. «Ясно, что реальную реакцию сборной мы увидим только после игры. Но когда такое говорят, то это только плюс нашей команде, дополнительная мотивация. Конечно, сборная Дании боится предстоящего матча, их устроит только победа. Поэтому они и думают, что могут разными какими-то словами запугать наших ребят», – говорит Мостовой. Он напомнил, что матч, который состоится вечером 21 июня, станет решающим как для отечественной сборной, так и для команды-соперника. Победитель, соответственно, выйдет из группового тура в 1/8 финала. «У Дании просто выхода нет, вот они и пользуются психологическими приемами. Кто знал, что они могут проиграть финнам. Сами себя загнали в угол. В игровом плане мы им уступаем, да. А так, на поле может произойти все что угодно, и мы много таких примеров видели. Когда на поле выходишь, все забываешь, кто и что говорил», – заключил футболист. На ваш взгляд Как вы отнесетесь к появлению представителя ЛГБТ в сборной России по футболу? Положительно

Отрицательно

Ранее главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд сказал, что российская команда по футболу хорошо играет и в сборной есть сильные игроки. При этом он выразил надежду, что его страна сможет победить. Беременную украинку затравили из-за русского языка 21 июня 2021, 15:27 Текст: Евгения Шестак

Жительница Харькова Маргарита подверглась травле из-за того, что написала курсовую работу на русском языке, девушку также угрожают уволить с работы. Маргарита рассказала о своих проблемах в соцсетях. Девушка заметила, что она переводила материалы с английского на русский, но этого оказалось недостаточно. Теперь у нее требуют перевод еще и на украинский язык, передает «Страна.ua». «И сейчас я должна переводить на украинский? Нравится украинский язык? Переводите, пожалуйста. Почему вы насилуете меня, мою психику и мои нервы», – возмутилась харьковчанка. Девушка раскритиковала украинизацию и заявила, что власть ущемляет ее права. Позже видео исчезло из ее соцсетей, но его успели репостнуть в тематических группах. Теперь Маргарите поступают угрозы. Директор Центра экстренной медицинской помощи, где работает девушка, заявил, что будет добиваться ее увольнения, и назвал ее «врагом украинского народа». По словам самой украинки, ее видео растиражировали намеренно. Она попыталась оправдаться на работе, заявив, что ее высказывания могли быть вызваны беременностью, однако угроза увольнения все еще есть. Ранее президент Владимир Путин, говоря о двусторонних отношениях между Москвой и Киевом, назвал проблемы российско-украинских отношений: отношение к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, к российским гражданам, проживающим на Украине.