Американский университет признали нежелательным НПО в России

Британские читатели оценили новость о популярности Путина среди республиканцев в США

Читатели британских СМИ оценили результаты исследования, согласно которому российский лидер Владимир Путин оказался популярнее у американских республиканцев, чем президент США Джо Байден.

Исследование журнала Economist проводилось перед саммитомние британского издания Economist, проведенное перед саммитом Россия – США, согласно ему 18% республиканцев более благосклонны к Путину, нежели к своему президенту (14%), передает РИА «Новости».

Результаты этого исследования прокомментировали читатели британской Daily Mail.

«Давайте говорить начистоту: Путин – более успешный лидер, он в абсолютно здравом рассудке. Поэтому он намного опережает нашего сонного президента», – написал пользователь с ником YaGotMe.

«Путин пристыдил Америку за ее попустительское отношение к «антифа» и бунтам движения Black Lives Matter, а также за то, что беззаконие осталось безнаказанным. В отличие от Байдена, сидящего в своем подвале, и его веселой толпы политкорректных либералов, Путин не пытается уничтожить Соединенные Штаты», – подчеркнул Tory Kingdom.

«В это действительно нетрудно поверить, поскольку среди республиканцев у Байдена вообще нулевой рейтинг, да и среди демократов он не слишком велик», – отметил Hawk85.

«Что Путину удалось успешно сделать, так это разоблачить лицемерие Америки. Кроме того, пользуясь словом, которое часто употребляют применительно к Байдену, он очень живой. Было приятно смотреть, как лидер в течение целого часа отвечает на вопросы журналистов без какой-либо предварительной подготовки. Он выглядел сильным и уверенным – и, поверьте, я не являюсь активным сторонником политики Путина и России», – добавил пользователь NM gal.

«Все предельно просто. Владимир Путин ставит интересы своей страны на первое место, а Байден – нет. Это не имеет никакого отношения к понятию предательства. Это просто честное признание того, кто из двух лидеров эффективно работает на благо собственной страны», – заключили комментаторы.

Первая встреча президентов России и США состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

В свою очередь президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом России о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут, удалось ли России и США запустить стратегический диалог.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США в Швейцарии.