Путин назвал главную задачу парламента Путин: Угроза коронавируса не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить Путин назвал главную задачу избирательной кампании на выборах в Госдуму 21 июня 2021, 13:52

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Избирательная кампания в Госдуму должна пройти так, чтобы ни у кого не было сомнений в легитимности ее итогов, заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы седьмого созыва. «До выборов меньше трех месяцев, и наша общая ответственность – провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность ее итогов», – подчеркнул он, передает ТАСС. Президент также выразил надежду, что предстоящие выборы пройдут без взаимных обвинений и пустых обещаний, как это было в 90-е годы, передает РИА «Новости». Глава государства заявил, что в работе парламента важна преемственность, а российские избиратели поддержат тех кандидатов, для которых служение Родине является приоритетом. «Вы знаете, как много еще нужно сделать, и как важны не только обновление, но и преемственность в работе парламента, сочетание опыта и свежих, смелых идей. Рассчитаю, что и зрелые, состоявшие парламентские партии и новые политические силы, которые пойдут на выборы именно с учетом такого баланса, сформируют списки своих кандидатов. ... Уверен, что российские избиратели поддержат те партии, тех кандидатов на будущих выборах в сентябре, для которых служение Родине, Отечеству – это высшая ценность», – заявил Путин. Кроме того, Путин призвал провести парламентские выборы так, чтобы никто не сомневался в их честности, и попросил кандидатов в депутаты не опускаться до обвинений и оскорблений во время кампании, передает «Интерфакс». «До выборов – меньше трех месяцев, и наша общая ответственность – провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность ее итогов. Для всех нас, для общества, для уверенного развития страны важно, чтобы состав будущей восьмой Думы объективно отражал волю людей, суверенный выбор граждан России», – сказал Путин. Он подчеркнул, что выборы должны пройти чисто, честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии с законом. При этом, по словам президента, необходимо, чтобы «естественная острая конкуренция выражалась в цивилизованной предметной дискуссии – без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых по сути обещаний». «Я очень надеюсь, что этот этап жизни (с обвинениями и оскорблениями во время избирательной кампании) прошел и остался в 90-х годах. Только такой содержательный стиль предвыборной конкуренции, уважение к конкурентам а главное – гражданам страны, послужит прогрессивному, качественному развитию парламентаризма и многопартийности в России», – сказал Путин. Он также выразил уверенность, что избиратели поддержат те партии и тех кандидатов, для которых высшей ценностью является служение России. Ранее Путин заявил, что многообразие мнений и инициатив укрепляет роль и статус парламента, главная задача которого – думать и заботиться о людях. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов страны (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Немецкий журналист: Путин стал на Западе вымышленным персонажем 21 июня 2021, 12:44

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Немецкий журналист, писатель и режиссер-документалист Хуберт Зайпель, выпустивший книгу под названием «Власть Путина: почему Европа нуждается в России», рассказал о восприятии на Западе российского президента Владимира Путина. В своей новой книге «Власть Путина: почему Европа нуждается в России» (издана в 2021 году издательством Hoffmann & Campe, Гамбург) Зайпель анализирует внешнюю политику России в последние годы, подтексты сложных, но необходимых обеим сторонам переговоров между Западом и Москвой, а также глобальную систему международных отношений, которая в настоящий момент находится в кризисном модусе, передает РИА «Новости». «Владимир Путин уже давно стал вымышленным персонажем на Западе из-за долгого пребывания у власти. ... Он видел, как приходят и уходят пять президентов США. Хозяин Елисейского дворца во Франции менялся четыре раза... Западная пресса годами постоянно пишет политические некрологи – а он все еще на месте. Только (канцлер ФРГ) Ангела Меркель находится у власти в течение столь же длительного срока», – рассказал Зайпель. Также Зайпель рассказал, какие общие качества есть у Владимира Путина и Ангелы Меркель. «Речь идет всегда, конечно, о национальных интересах, но и о собственном характере. И у них обоих (у Путина и у Меркель) определенно есть общее пристрастие к силе и тактике. Как и Путин, Меркель обеспокоена тем, что другой человек может заглянуть к ней в карты... и, возможно, обнаружить, что генерального плана нет вообще. Политика определяется историей, коллективным опытом и конкретными интересами», – сказал Зайпель. По его словам, обоих лидеров объединяет также внимательное отношение к социологическим опросам. Также Путин и Меркель «оба говорят на языке друг друга»: российский президент – на немецком языке, а канцлер ФРГ – на русском. Все это, тем не менее, «не сильно облегчило положение» в отношениях между ними, считает Зайпель. Он добавил, что согласен с утверждением о том, что между Западом и Россией ведется «постоянная борьба». «Это геополитическая борьба после распада Советского Союза. Борьба за память, за национальную идентичность. Речь также идет о травмах, некоторые из которых восходят к временам царей, когда думаешь о Польше и странах Балтии. Всегда есть две истины: та, которая нам нравится, и другая, которая нас преследует. Спор с США будет продолжаться. Джо Байден сделал четкое заявление, когда вступил в должность: США «займут свое место во главе стола» в мире», так он определил свою внешнеполитическую программу в журнале Foreign Affairs, (США) «готовы сразиться с нашими врагами в любой момент». И он назвал Китай и Россию», – сказал журналист. «Для нас в Европе возникает вопрос: будем ли мы продолжать рассматривать себя в качестве поставщика политических услуг для глобальных интересов Соединенных Штатов или будем представлять нашу собственную концепцию?» – добавил Зайпель, подчеркнув, что саммит при участии президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве стал «попыткой возобновить нормальное политическое общение». Он также рассказал, почему его в ФРГ называют единственным западным журналистом, имеющим прямой личный доступ к российскому президенту Владимиру Путину. «Я... не думаю, что российский президент носит с собой мобильный телефон и ждет, когда я ему позвоню. У него, конечно, другие приоритеты, и мы не ездим вместе в отпуск. Если я правильно помню, (немецкий еженедельник) Spiegel написал это предложение (о «прямом и личном доступе к российскому президенту») в одной статье много лет назад, и с тех пор коллеги с радостью его используют. Верно то, что мы регулярно встречаемся в течение многих лет и обсуждаем политическую ситуацию», – сказал Зайпель. «Мы, наверное, встречались несколько десятков раз за последние десять лет. Все началось с телевизионного документального фильма (немецкого общественно-правового телеканала) ARD о «немцах и газе с востока», который я снял... и для этого я взял интервью также у Владимира Путина. Это была наша первая встреча в Ново-Огарево», – добавил Зайпель. Немцы восхитились статьей Путина к 80-й годовщине начала ВОВ 22 июня 2021, 14:45 Текст: Алина Назарова

Читатели немецкой газеты Die Zeit оценили статью президента Владимира Путина, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Многие согласились с рассуждениями российского лидера и выразили надежду, что отношения Москвы и Брюсселя наладятся. «Очень интересная статья, к сожалению для меня, слишком короткая. Замечательно прочитать здесь такого автора», – написал Joaber, передает РИА «Новости». «Считаю правильным, что Владимир Путин здесь пишет и высказывает свою точку зрения. ... В память о нашей кровавой истории мы должны вместе с Россией работать над тем, чтобы развивать солидарность друг с другом, а также вместе заботиться о природе. Отбросить обиды и ненависть и проникнуться духом умиротворения – это правильный путь!» – поделился мнением пользователь с ником «Альтернатива альтернативе». «Запад должен поверить Путину на слово! Ошибки, допущенные обеими сторонами, можно исправить, и мы начнем не новую гонку вооружений, а честное соревнование в духе партнерства», – уверен Matthias Wilke. «Спасибо, господин Путин, за эту статью. Мои бабушка и дедушка пережили ту войну, и я давно хотел, чтобы Европа и Россия сблизились друг с другом. Когда я читаю ваши строки, у меня даже получается представить, что это сработает», – отметил Herr Nadel. «Очень важный импульс от Zeit! Владимир Путин высказал свои, я считаю, замечательные мысли о том, как наладить политическое сотрудничество в будущем. Я был бы счастлив, если бы теперь среди немецких политиков нашлись те, кто осмелился подхватить этот импульс и активно его развивать. За мирное сосуществование на равных. За уважение. За то, чтобы было больше общения и меньше силовых игр и конфронтации», – подытожили читатели. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также появилась во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг ее опубликуют в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. В Конгрессе США призвали немедленно направить Украине летальные вооружения 23 июня 2021, 03:59

Фото: Louie Palu/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

США должны немедленно направить Украине в качестве военной помощи так называемые летальные вооружения, заявили американские конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майкл Маккол. Их слова приводит пресс-служба республиканцев в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Они призвали не ждать, пока Москва «пересечет еще больше «территориальных красных линий» на Украине», а «направить помощь» в виде так называемых летальных вооружений, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию России», передает ТАСС. Республиканцы считают, что администрация Джо Байдена «снова и снова выбирает умиротворение Кремля за счет Украины». В частности, конгрессмены указали на «решения вывести два корабля США из Черного моря во время наращивания военного присутствия» России, отказ от «критически важных санкций» против «Северного потока – 2». Также они осудили отказ от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским до «до окончания безрезультатного саммита Байдена и Путина». «Это должно закончиться», – заявили конгрессмены. Напомним, Politico сообщала, что США приостановили план военной помощи Украине. По данным источников, решение было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения СМИ. Псаки подчеркнула, что только перед саммитом США – Россия Украине был «предоставлен пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов, включая помощь летального характера». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Угроза коронавируса не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить 21 июня 2021, 14:08 Текст: Алина Назарова

Угроза коронавируса в России еще не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить, заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной думы седьмого созыва. «К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила», – сказал президент, передает РИА «Новости». При этом он указал, что «к сожалению, угроза коронавируса еще не отступила, в ряде регионов ситуация даже обострилась», передает ТАСС. «Но весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной... все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших ученых, разработавших вакцину», – добавил Путин. Президент также подчеркнул бессрочный характер некоторых антикризисных мер, принятых в стране во время пандемии коронавируса. «Некоторые из наших экстраантикризисных мер имеют бессрочный характер», – сказал глава государства. Для примера он привел «двукратное снижение общей ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса – с 30% до 15%». Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице, отметив отсутствие положительной динамики. Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян предположил, что пик заболеваемости в России будет достигнут в течение трех недель, а через два месяца стоит ожидать падения заболеваемости. Статью Путина к 80-летию начала ВОВ опубликуют Zeit Online и Die Zeit 22 июня 2021, 09:49 Текст: Алина Назарова

Статья президента России Владимира Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны будет опубликована в немецком интернет-издании Zeit Online, а также появится в четверг в еженедельной газете Die Zeit, сообщила представитель издания Йоханна Шахт. «Я могу подтвердить, что текст сегодня появится на Zeit Online и в четверг – в разделе «Мнения» в Die Zeit. Другие детали о публикации мы пока не можем объявить», – сказала она, передает ТАСС. Как обещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, материал опубликуют на сайте главы государства на русском, немецком и других языках. При этом представитель Кремля отказался говорить о содержании статьи, призвав не забегать вперед. Песков подчеркивал, что 22 июня, День памяти и скорби – святой день для любого человека, который живет на пространстве бывшего СССР. Он также обращал внимание на то, что публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению представителя Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Британские читатели оценили новость о популярности Путина среди республиканцев в США 20 июня 2021, 15:23 Текст: Елизавета Булкина

Читатели британских СМИ оценили результаты исследования, согласно которому российский лидер Владимир Путин оказался популярнее у американских республиканцев, чем президент США Джо Байден. Исследование журнала Economist проводилось перед саммитомние британского издания Economist, проведенное перед саммитом Россия – США, согласно ему 18% республиканцев более благосклонны к Путину, нежели к своему президенту (14%), передает РИА «Новости». Результаты этого исследования прокомментировали читатели британской Daily Mail. «Давайте говорить начистоту: Путин – более успешный лидер, он в абсолютно здравом рассудке. Поэтому он намного опережает нашего сонного президента», – написал пользователь с ником YaGotMe. «Путин пристыдил Америку за ее попустительское отношение к «антифа» и бунтам движения Black Lives Matter, а также за то, что беззаконие осталось безнаказанным. В отличие от Байдена, сидящего в своем подвале, и его веселой толпы политкорректных либералов, Путин не пытается уничтожить Соединенные Штаты», – подчеркнул Tory Kingdom. «В это действительно нетрудно поверить, поскольку среди республиканцев у Байдена вообще нулевой рейтинг, да и среди демократов он не слишком велик», – отметил Hawk85. «Что Путину удалось успешно сделать, так это разоблачить лицемерие Америки. Кроме того, пользуясь словом, которое часто употребляют применительно к Байдену, он очень живой. Было приятно смотреть, как лидер в течение целого часа отвечает на вопросы журналистов без какой-либо предварительной подготовки. Он выглядел сильным и уверенным – и, поверьте, я не являюсь активным сторонником политики Путина и России», – добавил пользователь NM gal. «Все предельно просто. Владимир Путин ставит интересы своей страны на первое место, а Байден – нет. Это не имеет никакого отношения к понятию предательства. Это просто честное признание того, кто из двух лидеров эффективно работает на благо собственной страны», – заключили комментаторы. Первая встреча президентов России и США состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. В свою очередь президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом России о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут, удалось ли России и США запустить стратегический диалог. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США в Швейцарии. Путин призвал немцев к восстановлению всеобъемлющего партнерства России и Европы 22 июня 2021, 11:33

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны указал, что мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами, и призвал к восстановлению всеобъемлющего партнерства России и Европы. «Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем», – написал Путин в статье, опубликованной на сайте Кремля. Президент добавил, что мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. «Мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Груз, который будет мешать нам сосредоточиться на решении актуаль­ных проблем. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их. Наша общая и бесспорная цель – обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом», – заключил он. В той же статье Путин указал, что рсширение Североатлантического альянса на восток и вступление в НАТО ряда бывших советских республик похоронило надежды на континент без разделительных линий, а госпереворот на Украине в 2014 году, результатом которого стал раскол страны и выход из ее состава Крыма, был организован Вашингтоном и поддержан европейскими странами. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также должна появиться во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг – в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Псаки заявила о праве США «отвечать» на «российские» кибератаки 21 июня 2021, 22:43 Текст: Антон Антонов

Если Россия совершит кибератаку на американскую инфраструктуру, США ответят на действия Москвы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ей задали вопрос о том, предоставила ли американская сторона в Женеве список областей, которые не должны подвергаться кибератакам. По мнению Псаки, от президента Джо Байдена не требуется «передавать президенту Путину список для определения критической инфраструктуры в США», передает ТАСС. Как заявила Псаки, Байден «дал понять, что за этими сферами» власти США «будут следить и оставляют за собой право на ответ». Соответствующий сигнал был направлен во время саммита в Женеве. Объясняя, почему США не передали Москве список российских объектов, по которым могут нанести «ответный» удар, Псаки сказала: «Потому что мы не анонсируем меры». Напомним, в Женеве прошли переговоры Путина и Байдена. Российский лидер на пресс-конференции после встречи заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. По словам Путина, наибольшее количество кибератак в мире совершается из США. Также он добавил, что что Москва предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, сама же ответов вообще не получает. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин заявил об организации США переворота на Украине в 2014 году 22 июня 2021, 11:11 Текст: Алина Назарова

Госпереворот на Украине в 2014 году, результатом которого стал раскол страны и выход из ее состава Крыма, был организован Вашингтоном и поддержан европейскими странами, написал президент Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны. «Многие страны были поставлены перед искусственным выбором – быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине. С этого все и началось», – написал Путин, статья которого приводится на сайте Кремля. «Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?» – добавил президент. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также должна появиться во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг – в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Путин поручил удержать рост тарифов на фоне развития энергоснабжения БАМа и Транссиба 21 июня 2021, 10:36 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил подготовить предложения по сдерживанию темпов роста тарифов на электроэнергию для населения в связи с развитием энергоснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. «Подготовить предложения по сдерживанию темпов роста тарифов на электроэнергию для населения в связи с обеспечением энергоснабжения участков железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов», – говорится в опубликованном на сайте Кремля поручении, адресованном правительству и властям сибирских и дальневосточных регионов. Доклад по этому вопросу президент ожидает до 1 июля. Анонсирована встреча Путина с депутатами Госдумы 20 июня 2021, 15:24 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин проведет встречу с депутатами Госдумы 21 июня, в ходе встречи планируется подвести итоги законотворческой деятельности за пять лет, сообщил Кремль. «Президент России Владимир Путин проведет 21 июня в Кремле встречу с депутатами Государственной думы седьмого созыва. Глава государства подведет итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие пять лет», – цитирует сообщение Кремля РИА «Новости». На встрече также будет выступать председатель Госдумы Вячеслав Володин. Напомним, в субботу «Единая Россия» утвердила списки кандидатов на выборы в Госдуму по федеральному округу и одномандатным округам, также был утвержден проект предвыборной программы партии на выборы. Редакция Zeit Online: Путин в статье к 80-летию начала ВОВ описал свой взгляд на историю 22 июня 2021, 11:18 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин в статье к 80-летию начала Великой Отечественной войны описал свой взгляд на современную европейскую историю, говорится в редакционном комментарии немецкого издания Zeit Online, где был выпущен текст. Статья находится в открытом доступе на первой полосе Zeit Online, сопровождается портретом главы российского государства и кадром, на котором солдаты Красной армии 2 мая 1945 года водружают советский флаг на Бранденбургские ворота в Берлине, передает ТАСС. «В субботу текст российского президента поступил в Die Zeit сначала на русском, затем на немецком языках. В нем Путин описывает свой взгляд на современную европейскую историю», – говорится от имени редакции. В комментарии отмечается, что события на Украине российский президент характеризует как «государственный переворот» и пишет о выходе Крыма из состава Украины вопреки мнению правительства ФРГ и ЕС. Редакция утверждает, что в Die Zeit «две недели назад обратилось российское посольство (в Берлине) и предложило опубликовать статью». Издание напомнило, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал нападение на СССР военной кампанией, которой руководило «безумие тотального уничтожения». Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» также опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также появилась во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг выйдет в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Американцы сочли Россию противником США 23 июня 2021, 00:56 Текст: Антон Антонов

Большинство жителей США считают, что президент страны Джо Байден добился прогресса на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Harvard-Harris. О том, что Байден добился «значительного» прогресса заявил 21% респондентов, «некоторого» прогресса – 31%. 32% жителей США не увидели никакого прогресса, еще 15% затруднились ответить. При этом 72% назвали Россию противником, 59% посоветовали «не давать спуску России» в случае угрозы интересам США. Опрос проводился с 15 по 17 июня, участие в нем принимали 2006 зарегистрированных американских избирателей, передает ТАСС со ссылкой на Hill. Напомним, первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: День памяти и скорби отзывается негодованием в сердцах всех поколений 22 июня 2021, 12:21

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в 80-ю годовщину нападения войск нацистской Германии на СССР почтил память павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив букет алых роз к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. В ходе церемонии глава государства заявил, что День памяти и скорби отзывается негодованием в сердцах всех поколений. «Сегодня тяжелая, трагическая дата – 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Уже выросли правнуки тех, кто в 1941-м с первых минут вероломного нападения нацистов стеной встал на защиту Родины. Но этот день, 22 июня, по-прежнему отзывается негодованием, скорбью в сердцах всех поколений, накрывает болью за искалеченные судьбы миллионов людей. Потому что их испытания, те страшные годы буквально впечатаны в нашу память», – сказал Путин. Президент заявил, что Россия будет хранить память и правду о Великой Отечественной войне. По его словам, в этот день все мысли и чувства обращены к ветеранам. «Уверен, мы сохраним эту память, эту правду о войне. Мы делаем и все делать будем, чтобы наша страна, наша Родина всегда была великой и могучей державой, и всегда будем благодарны шагнувшим в бессмертие победителям, тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и мир», – сказал глава российского государства, передает ТАСС. Церемония, которая традиционно прошла в Александровском саду, приурочена к Дню памяти и скорби. Перед ее началом глава государства лично поприветствовал ветеранов, обменявшись рукопожатием и несколькими словами. Президент также возложил гвоздики к стелам городов-героев. На рассвете 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тыс. самолетов, танков и артиллерийских орудий. 25 октября 2007 года Путин подписал изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В перечень памятных дат была включена новая – 22 июня – День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. В следующем году здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата – «пост номер 1» – был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание. Общероссийская минута молчания была объявлена в 12.15 по московскому времени 22 июня в День памяти и скорби. В Германии предупредили Запад об угрозе переоценки своих возможностей 21 июня 2021, 15:03 Текст: Алина Назарова

Попытки Запада навязывать остальным государствам свою точку зрения могут иметь опасные последствия, пишет колумнистка Беттина Гаус в статье для журнала Spiegel. По ее словам, во время российско-американского саммита президент США Джо Байден хотел продемонстрировать, что отличается от своего предшественника Дональда Трампа. При этом он подчеркнул, что Вашингтон будет стойко реагировать на действия соперников, передает РИА «Новости». «Я благодарна Байдену хотя бы за то, что он не стал объяснять, что на самом деле планирует делать при пересечении Путиным этих красных черт. Это могло меня напугать», – пишет журналистка, отметив, что российский лидер в Женеве вел себя уверенно и общался с американским коллегой на равных. Однако уверенность Запада в способности диктовать другим государствам свои условия весьма опасно, ведь «унижение сильных в военном отношении стран еще никогда не было мудрой стратегией». Автор статьи также напомнила, что НАТО подразумевает под собой оборонительный союз, а не альянс, который должен защищать «наши ценности» и экономические интересы по всему миру. Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.