Путин на встрече с Совбезом предложил обсудить итоги встречи с Байденом Путин обозначит основные направления для «Единой России» на ближайшие годы 18 июня 2021, 15:31 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в субботу на съезде «Единой России» обозначит ключевые направления деятельности партии на ближайшие годы, сообщила пресс-служба Кремля. «Президент России выступит на съезде партии «Единая Россия», который пройдет в Москве 19 июня. В преддверии выборов в Государственную думу и другие избираемые органы власти, которые состоятся 19 сентября в единый день голосования, Владимир Путин обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы», — передает сообщение ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что съезд «Единой России» из-за пандемии пройдет с ограничениями, но президент Путин примет участие в мероприятии лично.

Тайное голосование на съезде «Единой России» пройдет в отдельном помещении 18 июня 2021, 12:35 Текст: Алина Назарова

Тайное голосование на съезде «Единой России» для соблюдения мер безопасности пройдет в отдельно стоящем помещении и на расстоянии социальной дистанции между участниками процедуры. Как отметили в партии, особое внимание организаторы съезда уделят процедуре тайного голосования делегатов. Его проведут в отдельно стоящем помещении «Экспоцентра». Потоки участников будут разделены, расстояние между голосующими строго регламентировано. В зоне голосования все участники смогут обработать руки санитайзерами. Также дезинфицировать будут тач-панели, с помощью которых пройдет голосование, и все помещения, где установят обеззараживатели воздуха. Кроме того, на съезде будет работать пункт экспресс-тестирования на ковид, говорится в сообщении на сайте «Единой России». Онлайн-трансляцию для представителей прессы и всех желающих организуют на официальном сайте «Единой России» и в социальных сетях. На месте освещать работу съезда будет сокращенный пул федеральных телеканалов, печатных и интернет-СМИ. Напомним, съезд «Единой России» пройдет 19 июня в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной в Москве. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой партия предприняла исчерпывающие меры для обеспечения безопасности участников мероприятия. Число его делегатов и гостей сокращено втрое. Все они накануне должны пройти ПЦР-тестирование и иметь при себе во время регистрации справку об отсутствии коронавируса. Всем участникам будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса. Делегаты съезда утвердят список кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной программы партии. После этого документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества. Путин объяснил ошибки в заявлениях Псаки 17 июня 2021, 16:59 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что пресс-секретарь президента США Джен Псаки молодая, образованная женщина, она сама что-то путает. «У него (Байдена) пресс-секретарь (Псаки) молодая, образованная, красивая женщина, она все время сама что-то путает. Это не от того, что у нее образование не позволяет или память плоха. Просто, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенны, они не очень фокусируют на этом свое внимание. Американцы считают, что нет ничего важнее кроме них самих, ну такой стиль», – сказал Путин на встрече с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления. Об этом сообщает РИА «Новости». Напомним, Псаки неоднократно допускала ошибки и неточности в своих заявлениях. Она перепутала летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома назвала генсека НАТО Йенса Столтенберга генсеком ООН. Ранее Путин заявил, что «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью». Президент Швейцарии рассказал о ценном качестве Путина 18 июня 2021, 02:53

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Президент Швейцарии Ги Пармелен сообщил, какое качество ценит в главе российского государства Владимире Путине. «У президента Путина есть качество, которое я ценю: он не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу и доносит свои мысли», – сказал Пармелен, добавив, что Путин «слушает и отвечает», «идет обмен мнениями, но в исключительно приятной атмосфере». Как заявил президент Швейцарии, Путин «не любит всего того, что является слишком большим декорумом и чрезмерным протоколом, а стремится переходить к сути», передает ТАСС со ссылкой на RTS. «Джо Байден и Владимир Путин поговорили пять минут, и я тут же почувствовал, что между ними, между людьми, все идет нормально», – сказал Пармелен. Напомним, 16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Путин и Байден позитивно оценили встречу, итогом которой стала договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Страны начнут консультации по вопросам стратегической стабильности. Итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Киев велел странам Запада не оправдывать бездействие коррупцией на Украине 18 июня 2021, 00:56

Фото: Fabrizio Bensch/DPA/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Западные партнеры используют тему украинской коррупции в качестве предлога, чтобы «чего-то не делать», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Кулеба сказал, что «очень против» такого поведения стран Запада. По его словам, он «откровенно говорит» с западными партнерами, когда те «пытаются тему коррупции и недостаточности реформ использовать как оправдание самих себя, чтобы что-то не делать». «К сожалению, это есть», – сказал он, призвав украинцев стать «чемпионами» в борьбе с коррупцией «ради самих себя, а не ради международных инициатив, в которых нужно быть чемпионами». Как сообщил министр, Украина и США «вошли в стадию подготовки визита» украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом. «Ключевой» должна стать «тема привлечения США, продолжения привлечения, к процессу мирного урегулирования в Донбассе», это «тема номер один», хотя «будет много других», передает ТАСС со ссылкой на канал «1+1». Кулеба считает, что президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве «был однозначно на стороне Украины» и «четко заявил Путину о том, что он твердо и стойко стоит на защите территориальной целостности и суверенитета Украины». Глава МИД Украины сообщил, что уже провел разговор с заместителем госсекретаря по политическим делам Викторией Нуланд, которая, по словам министра, «детально проинформировала его о содержании разговора двух лидеров, в том числе об Украине» и выразила поддержку республике. «Она заверила, что ни президент Байден, ни вся команда не будут отступать от правила «Никаких договоренностей об Украине без Украины», – указал глава МИД. Заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига считает, что для Киева «те публичные сигналы», которые увидели на Украине, причем «не только публичные, стоит рассматривать однозначно в позитивном ключе». Можно говорить о «прямом свидетельстве консолидированной поддержки евроатлантического сообщества территориальной целостности и суверенитета Украины». «Это означает, что никакого компромисса, уступок во вред интересам Украины не будет», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков подтвердил личное участие Путина в съезде «Единой России» 18 июня 2021, 13:28

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Текст: Мария Бобылева

Съезд «Единой России» из-за пандемии пройдет с ограничениями, но президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии лично, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент готовится к завтрашнему выступлению на съезде «Единой России», который пройдет со всеми ковидными ограничениями. Президент тоже примет участие со всеми ковидными ограничениями. Условия диктуют такую необходимость. Но в то же время ожидаем его важное содержательное выступление», – рассказал Песков, передает РИА «Новости». Он добавил, что график президента пока не меняется из-за обострения ситуации с распространением коронавируса в стране. В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса. Ургант сравнил президентов США с покемонами 18 июня 2021, 03:30

Фото: Edward M. PioRoda/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант прокомментировал встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Ургант в эфире своей программы на Первом канале отметил, что 16 июня произошла не только встреча лидеров двух стран, но и футбольный матч Евро-2020 между сборными России и Финляндии. «Как бы сказали в программе «Время покажет», наши победили везде», – заявил Ургант. Он напомнил, что Путин встречается уже не с первым президентом США. «Как скажут миллениалы, собрал всех покемонов», – пошутил ведущий. Он также предположил, что если бы президенты сами выбирали подарки, то Путин подарил бы Байдену «ковер на трап, который не скользит», а Байден Путину – «ковер на лед, который скользит». 16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Байден подарил российскому коллеге хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки. Путин, в свою очередь, подарил Байдену письменный набор хохломы «Москва». Напомним, в середине марта Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МИД: Антонов проведет следующую рабочую неделю уже в США 17 июня 2021, 16:05 Текст: Елизавета Булкина

Посол России в США Анатолий Антонов проведет следующую рабочую неделю уже в Вашингтоне, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Исходим из того, что следующую рабочую неделю посол России в США проведет непосредственно в Вашингтоне», – передает ее слова РИА «Новости».



Дипломат уточнила, что МИД начал активно работать по всем вопросам которые были обозначены президентом России Владимиром Путиным в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Женеве. На встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что посол России Анатолий Антонов вернется в США до конца месяца. Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». Позже Москва вновь порекомендовала послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан покинул российскую столицу, отправившись в Лондон и затем в Вашингтон. Путин наложил вето на закон об ужесточении правил цитирования для СМИ 18 июня 2021, 11:37 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин отклонил закон, согласно которому журналисты должны были бы нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других средств массовой информации, если главных редакторов этих СМИ нельзя установить и привлечь к ответственности. «Закон отклонен», – говорится в «карточке» закона в базе. Там указано, что документ был возвращен в Госдуму 15 июня. Совет Думы 16 июня направил текст в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, передает ТАСС. Закон был принят Госдумой 19 мая, Совет Федерации одобрил его 2 июня. По действующему законодательству редакция, главный редактор и журналист не несут ответственности за распространение ложных, противоправных или порочащих сведений, если они являются «дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, … которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение». Принятыми же поправками в закон о СМИ, которые отклонил президент, устанавливалось, что журналисты будут освобождаться от ответственности только если главный редактор цитируемого СМИ «может быть установлен и привлечен к ответственности». Японцы после саммита Путина и Байдена признали Россию великой державой 17 июня 2021, 16:53 Текст: Вера Басилая

Читатели японского NHK одобрили встречу Владимира Путина и Джо Байдена, заявив, что «Путин остается Путиным», который «фактически добился того, что США признали Россию великой державой». Японцы с одобрением отнеслись к состоявшейся накануне встрече Путина и Байдена, несмотря на отсутствие прорывных договоренностей, передает РИА «Новости», со ссылкой на NHK. Как отметил пользователь под ником yos, японцы не поддерживают противостояние России и США и выступают за налаживание отношений взаимного доверия между странами. «Я считаю главным позитивным результатом саммита в Женеве договоренность о продолжении двустороннего диалога по вопросам стратегической стабильности и контроля над ядерными вооружениями», – отметил frm.geneva, назвав это «прорывом». По мнению читателя под ником h13, главный смысл заключается в возможности продолжения начатого между главами двух государств диалога. В свою очередь, пользователь под ником kay подчеркнул, что «Путин остается Путиным». «Фактически он добился того, что США признали Россию великой державой!» – заключил он. Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии. Путин подписал указ о сентябрьских выборах в Госдуму 17 июня 2021, 22:46

Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября, сообщила пресс-служба Кремля. По закону с момента официальной публикации документа в России начинается федеральная избирательная кампания, передает ТАСС. Текст указа «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва» опубликован на сайте Кремля. «Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 19 сентября 2021 года, – говорится в документе. – Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования». Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев сообщил, что порядок голосования на выборах депутатов Госдумы будет принят «вероятно, на этой неделе», передает РИА «Новости». Позднее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заседание Центризбиркома, на котором планируется утвердить календарный план избирательной кампании, состоится 18 июня. На заседании будет принято и решение о длительности голосования на выборах в Госдуму. Напомним, председатель Центризбиркома Элла Памфилова провела встречу с экспертами и политологами, чтобы обсудить вопрос о применении многодневного голосования на выборах в сентябре. Путин в интервью американской телекомпании NBC указывал, что политическая система в России развивается, в частности в различных выборных процессах в сентябре будут принимать участие 32 партии. Коуч «школы губернаторов» рассказал, как стать главой региона 17 июня 2021, 21:40

Фото: Сергей Портер/Ведомости/ТАСС

Текст: Андрей Самохин

«Наша «школа» – это топ всех программ, предоставляющих возможность воспользоваться социальным лифтом», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт, бизнесмен, коуч Владимир Соловьев, комментируя встречу президента с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления, которую обычно называют «школой губернаторов». «Чем шире будет «воронка», которая притягивает в орбиту «школы губернаторов» людей через разные конкурсы платформы «Россия – страна возможностей», тем лучше. Мы должны создавать возможности для людей из любой точки страны и любого возраста попасть в эту кадровую «воронку». И тогда уже успешные результаты могут перетащить тебя на следующий, более интересный уровень конкурсов», – пояснил управляющий директор Everyco, тренер, эксперт «школы губернаторов» Владимир Соловьев. «Школа губернаторов» – это топ всех программ, которые предоставляют возможность воспользоваться социальным лифтом, подчеркнул Соловьев. «Пока к нам в основном попадают участники конкурса «Лидеры России» – это венец платформы «Россия – страна возможностей», – добавил он. – Однако механизм конкурсов устроен так, что в стенах «школы губернаторов» может оказаться даже молодой человек 25–27 лет, который сначала участвовал, например, в «Большой перемене». Таким образом, у мечтающих однажды в жизни стать губернатором появился конкретный путь к достижению цели», – уверен собеседник. Впрочем, конкурсы на всех ступенях помогают лишь выявить потенциальные способности кандидата и не всегда раскрывают сразу реальный потенциал выпускников как будущих управленцев, уточнил коуч. Конкурсы платформы «Россия – страна возможностей» очень разные, и в них «востребованы разные грани талантов каждого кандидата», считает Соловьев. «Ведь еще лет десять назад можно было легко набросать образ типичного форматного чиновника, а сейчас сделать это непросто. Так, новые врио губернаторов – люди совершенно разные по стилю управления, их объединяет лишь то, что они учились в «школе губернаторов». Можно лишь поручиться за то, что все они прошли позитивное системное обучение высочайшего уровня. Обратите внимание: каждый год в конкурсы добавляются новые треки, и в этом как раз и виден высокий класс организаторов. Впервые в жизни я могу гордиться тем, что преподаю в школе, чей уровень не ниже, чем в лучших мировых бизнес-школах», – подчеркнул коуч. Еще одним преимуществом «школы губернаторов» Соловьев назвал обмен опытом с «аксакалами» из политики и госсектора экономики. «Создана правильная атмосфера. Гости открыто делятся опытом. Не ведется никакой записи, поэтому все могут откровенно поговорить», – сообщил коуч. «В своей работе я обычно использую девиз: «Думай глобально – действуй локально». Эта программа позволяет увидеть глобальные практики, получить опыт и дальше адаптировать их под себя, грамотно использовать. Перед учащимися открыт весь мир, доступны лучшие практики, в том числе из Южной Азии, Сингапура и других далеких уголков мира», – пояснил эксперт. Что касается прошедшей встречи выпускников с Владимиром Путиным, то эксперт подчеркивает: президент самим фактом разговора с выпускниками обращает внимание общества на возможности программы кадрового резерва Высшей школы госуправления. «Это показывает всей стране, что управленческое звено власти по своему качеству выходит на совершенно другой уровень. Образно говоря, работа конкурсов доказывает, что можно стать генералом, не будучи при этом сыном генерала», – подытожил Соловьев. В четверг Владимир Путин провел беседу с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления (ВШГУ) РАНХиГС, которую также называют «школой губернаторов». По мнению президента, за время работы она стала площадкой, объединяющей эффективных управленцев из разных отраслей и регионов, через программу прошли уже 300 россиян. «Она стартовала в 2017 году и с самого начала стала площадкой, которая объединяет талантливых, перспективных управленцев из разных отраслей и из разных регионов РФ, дает новые возможности, новые знания и компетенции для работы на благо страны и наших граждан», – отметил Путин в беседе, проходившей по видеосвязи. Как напоминает ТАСС, в итоге пятеро из выпускников этой школы были назначены федеральными министрами, многие другие – мэрами городов, топ-менеджерами крупнейших компаний. Еще 39 выпускников программы в настоящий момент возглавляют регионы России. Президент также обратил внимание, что среди выпускников текущего потока четверо – действующие руководители субъектов РФ, а трое уже в период обучения стали временно исполняющими обязанности глав регионов. Современные управленцы должны уметь быстро принимать нетривиальные решения, учитывая реалии стремительно меняющегося мира, считает Путин. По его словам, именно новое, современное качество управления, прежде всего государственного, остается одним из ключевых факторов общего успеха и в развитии регионов, и в реализации стратегических планов, национальных проектов, в обеспечении глобальной конкурентоспособности России в целом. Путин назвал ВШГУ вершиной новой системы подготовки управленческих кадров. «В этой системе, которую обязательно будем и дальше развивать, значимы все звенья. Они должны работать как единое целое, и, что очень важно, не на протекциях работать, не на связях, а на прозрачных принципах, на основе объективных критериев оценки потенциала каждого человека, чтобы каждый, кто стремится принести пользу стране, достичь новых профессиональных высот, мог это сделать с помощью программ наставничества, конкурсов, других открытых и доступных форматов», – добавил он. Глава государства заметил, что третий год подряд в программе участвуют победители конкурса «Лидеры России». По его мнению, и конкурс, и программа гармонично дополняют друг друга, они стали необходимой частью всей широкой линейки проектов, объединенных общей целью – создать условия для самореализации людей разных возрастов, профессий, жителей разных регионов страны. Напомним, по поручению Путина была выстроена единая многоступенчатая система социальных лифтов, включающая в себя проекты, конкурсы и олимпиады платформы «Россия – страна возможностей». За более чем три года в них поучаствовали более 8 млн россиян. По мнению организаторов, конкурсы дают шанс самореализации всем россиянам, которые стремятся построить карьеру и раскрыть свой талант. Система начинается с конкурсов для школьников и заканчивается «школой губернаторов». Проекты для школьников – это «Мой первый бизнес» и «Большая перемена», заявочная кампания которой завершилась во вторник. Заявки на участие в этом конкурсе подали более 2,5 млн школьников 5–10-х классов, студентов колледжей и техникумов. На студентов рассчитаны запущенный в этом году конкурс «Твой Ход» и олимпиада «Я – профессионал». Для профильных специалистов – проекты «Цифровой прорыв», «Мастера гостеприимства», «Учитель будущего». Для тех, кто уже профессионально состоялся, но хочет попробовать себя в роли управленца, действуют конкурс «Лидеры России» и «школа губернаторов». Путин поблагодарил президента Швейцарии за гостеприимство во время саммита Россия – США 17 июня 2021, 16:30 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин выразил президенту Швейцарии Ги Пармелену искреннюю благодарность за гостеприимство во время российско-американского саммита в Женеве, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Хотел бы выразить искреннюю признательность за гостеприимство швейцарской стороны, которое мы в полной мере почувствовали во время российско-американского саммита в Женеве. Профессионализм всех служб и ведомств Конфедерации, участвовавших в подготовке и обеспечении этого мероприятия, заслуживает самой высокой оценки», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля. Путин также отметил, что был рад возможности встретиться с Пармеленом. По словам главы государства, общение подтвердило дружественный характер отношений между Россией и Швейцарией. Российский лидер добавил, что рассчитывает, что эти отношения будут и далее конструктивно развиваться в различных сферах на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности в Европе. Он пожелал президенту Швейцарии успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья. Напомним, саммита Россия – США состоялся в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии. ЕР отчиталась о вкладе в развитие образования и здравоохранения 17 июня 2021, 16:11 В числе экстренных мер реагирования правительства на коронавирусную инфекцию было наделение правительства полномочиями по регулированию рынка лекарств и сферы медицинских услуг, «Единая Россия» помогла обеспечить изменения в законах в сжатые сроки. «Партия внесла и обеспечила принятие закона о дистанционной продаже безрецептурных лекарственных препаратов. Это позволило сгладить проблему лекарственного обеспечения в отдаленных населенных пунктах. Упрощен и ввоз незарегистрированных зарубежных препаратов для тяжелобольных. Кроме того, затраты на покупку лекарств по рецепту врача можно вернуть с помощью социального налогового вычета. При поддержке партии принят закон, который устанавливает выплату по больничному не меньше МРОТ, даже если зарплата человека невысока», – приводит сайт ЕР слова депутата Госдумы, члена общественного совета партийного проекта «Здоровое будущее» Александра Петрова. По инициативе партии также была законодательно обеспечена возможность получить удаленную консультацию врача с использованием сервисов телемедицины. Больничный теперь можно оформить в электронном виде. «Единая Россия» обеспечила принятие изменений в бюджет, за счет которых в разгар пандемии 18 млрд рублей выделили на строительство инфекционных стационаров. При этом, обратил внимание парламентарий, государство продолжило выполнять обязательства по развитию системы здравоохранения. 5 тыс. новых машин скорой помощи поступят в регионы уже до 2023 года, а в села и малые города поставят 500 мобильных медкомплексов для оказания помощи жителям. Параллельно совершенствуется система медицинской помощи, в том числе – для пациентов с онкологическими и редкими заболеваниями. «Федеральный бюджет на здравоохранение в части лекарственного обеспечения теперь будет считаться буквально пофамильно. Каждый человек должен войти в федеральный регистр пациентов по нозологиям, где математически будет высчитываться, какие лекарства ему нужны и сколько они примерно стоят. Это означает, что должны быть выделены деньги на их лечение. Наконец, принята программа лечения орфанных заболеваний и создан фонд «Круг добра», – подчеркнул Петров. Партия последовательно работала и над мерами по сокращению контрафактных лекарственных средств. Теперь за распространение через интернет таких препаратов и биологически активных добавок предусмотрен штраф до 5 млн рублей и введено уголовное наказание до 12 лет лишения свободы. При этом упрощен ввоз незарегистрированных зарубежных препаратов для тяжелых больных. Для этого необходимо заключение врачебной комиссии. В период пандемии быстрых решений потребовала и сфера образования. «Единая Россия» в рамках всероссийской акции «Помоги учиться дома» помогала встать на «антиковидные рельсы» и педагогам, и учащимся. Волонтеры и депутаты различных уровней, активисты и сторонники партии передали более 500 тыс. компьютеров и планшетов для дистанционного обучения школьников из нуждающихся семей. Также удалось избежать негативного влияния пандемии на строительство новых школ. При участии партпроекта «Новая школа» с 2016 года в регионах появилось 370 новых образовательных учреждений на 270 тыс. мест. Предполагается, что к 2024 году будет построено еще более 1,3 тыс. – больше, чем на 1 млн мест. Суммарное финансирование масштабной программы составит 750 млрд рублей, рассказала координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова. Одновременно, подчеркнула она, идет привлечение новых кадров в образование. «По нашей инициативе программа «Сельский учитель» реализуется с 2020 года. По ней выплачивается 1 млн рублей молодым учителям, которые переехали на работу в сельскую местность, а в регионах Дальневосточного федерального округа – до 2 млн. Эти деньги учителей не облагаются налогом на доходы. На эти цели с 2020 по 2022 годы предусмотрено более четырех млрд рублей. 1802 вакансии сельских школ уже закрыты за счет этой программы», – отметила Аршинова. Важный фактор доступности среднего образования в малых городах и в сельской местности - транспортная обеспеченность. Решением этого вопроса в течение последних лет партия занимается вместе с региональными властями. «Мы продолжаем реализацию программы «Школьный автобус». С 2016 года в регионы их поставлено более девяти тысяч. А с этого года в регионы начнут поступать ежегодно не менее четырех тыс. школьных автобусов отечественного производства. Безопасных и современных. Всего до 2024 года в регионы будут направлено не менее 16 тыс. таких автобусов», – подчеркнула Аршинова. Еще одним решением, которое было принято при непосредственном участии «Единой России», стало введение во всех школах бесплатного горячего питания для младшеклассников по поручению президента – его теперь получают 7,3 млн учеников. «Единая Россия» также добилась финансирования дополнительной поддержки учителей. С 1 сентября 2020 года классные руководители в школах ежемесячно получают доплату в размере 5 тыс. рублей. А с 1 сентября 2021 года такие выплаты станут получать и руководители учебных групп в сфере среднего профессионального образования – более 105 тыс. педагогов», – сказала Аршинова. Развитие как здравоохранения, так и образования требует привлечения в эту сферу молодых кадров, уверен ректор РХТУ имени Менделеева, победитель предварительного голосования «Единой России» Александр Мажуга. Этому способствует инициатива «Единой России» по созданию 45 тыс. новых бюджетных мест в вузах. Они будут выпускать специалистов, которые способны создавать, развивать и внедрять новые технологии, считает он. «Студенческие технопарки, бизнес-инкубаторы, и, конечно, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения также позволят студентам познакомиться с новейшими научными разработками, принять участие в исследованиях, повысить свой профессиональный уровень», – сказал Мажуга. Песков объяснил решение Путина отклонить закон о правилах цитирования для СМИ 18 июня 2021, 12:40 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин наложил вето на закон об ужесточении правил цитирования в СМИ, поскольку у него возникли вопросы к теме освобождения прессы от ответственности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «У президента появились вопросы к некоторым частям этого закона, в частности к частям, где идет речь об освобождении от ответственности, поэтому президент посчитал нужным вернуть этот закон на доработку», – пояснил представитель Кремля, уточнив, что документ будет дорабатываться уже осенью, передает ТАСС. Тем временем член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что нижняя палата парламента после вето президента на закон о правилах цитирования журналистами других СМИ может инициировать другой законопроект с подобной концепцией. «Сложно сказать (что будет дальше), суть в том, что это касается предвыборного периода, естественно, это будет принято (депутатами), как должное. Вероятно, уже новый состав Думы может вернуться к этой теме. Госдума может инициировать и другой законопроект с подобной концепцией», – сказал Лысаков, добавив, что данный документ концептуально менять нельзя. По его словам, наложение вето на закон является «проколом в работе Госдумы», крайне редко бывает, что Совет Федерации не согласовывает документ, но еще реже вето накладывает президент. «Оцениваю это со знаком плюс, парламент, по мнению президента, показал поспешность, допустил ошибку. Президент не считает нужным ограничивать прессу, в определенной степени это относится к критике властей», – также отметил депутат, передает РИА «Новости». Ранее президент Владимир Путин наложил вето на закон, по которому журналисты должны были бы нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других средств массовой информации, если главных редакторов этих СМИ нельзя установить и привлечь к ответственности. Путин на встрече с Совбезом предложил обсудить итоги встречи с Байденом 18 июня 2021, 15:15 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить итоги прошедшего в Женеве саммита Россия – США. «У нас есть ряд вопросов, которые мы должны обсудить в рабочем, плановом порядке, и несколько текущих [тем]. Но начать предлагаю с анализа результатов наших встреч в Женеве с президентом Соединенных Штатов [Джо Байденом]», – передает его слова ТАСС. Совещание он предложил начать с выступления главы МИД Сергея Лаврова. Напомним, 16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Путин и Байден позитивно оценили встречу, итогом которой стала договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Страны начнут консультации по вопросам стратегической стабильности. Итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации.