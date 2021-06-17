В НАСА поспорили с Маском из-за полета на Марс

Угрозы глобальной катастрофы, из-за опасности которой основатель SpaceX Илон Маск хочет лететь на Марс, преувеличены, а сам полет может закончиться плачевно для участников экспедиции, заявил ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА Вячеслав Турышев, принимавший участие в подготовке и проведении около 40 миссий.

Турышев заявил, что вероятность падения на Землю «увесистого астероида» существует, однако она достаточно низкая, передает РИА «Новости».

«Это может случиться, но не во время нашей с вами жизни. Стоит ли исходя из этого риска предпринимать такие шаги, как массовое переселение на Марс? Другие причины гибели цивилизации также маловероятны или могут быть предупреждены. Поэтому сам по себе тезис о нашем переселении на Марс слабо обоснован», – добавил он.

Ученый рассказал, что в НАСА создана технология, которая позволяет искать быстродвижущиеся опасные для Земли астероиды: «У Илона Маска теперь на один аргумент меньше лететь на Марс».

Среди трудностей организации полета на Марс он назвал отсутствие некоторых технологий жизнеобеспечения: «Допустим, прилетит на Марс корабль, а у членов экипажа в ходе длительного полета повреждена ДНК от воздействия космической радиации, возрастает риск онкологических заболеваний. Во-вторых, после длительного полета будут атрофированы мышцы, вымыт кальций из костей. Никакой физической работы на поверхности Марса совершить людям не удастся. Не говоря об опасности получения травм при таком ослабленном организме. А психологические проблемы длительного пребывания в изоляции с ограниченным коллективом людей».

По его словам, жизнь на Марсе потребует перестройки всего человеческого организма.

«Маск говорит, что хочет умереть на Марсе, но пусть лучше он живет счастливо на Земле», – считает ученый.

Однако Турышев отметил, что он рад самому существованию Илона Маска с точки зрения развития технологий и получения новых знаний – предприниматель ставит перед собой амбициозные цели.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал планы «бегства» Маска на Марс.

Напомним, Маск призвал двигаться на Луну и Марс. Он также заверил в высадке кораблей Starship на Красную планету до 2030 года. Рогозин заявлял, что скорый полет человека на Марс – это абсурд, разговоры об этом являются маркетинговым ходом.