В Москве назвали сроки начала проверки обязательной вакцинации работников сферы услуг

В РСТ посоветовали туристам не конфликтовать с местным населением на отдыхе в Абхазии

Планируя отдых в Абхазии, нужно осознавать повышенные риски, вести себя в общественных местах очень осторожно и избегать конфликтов любого характера, рассказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, комментируя ранение двух российских туристов в Пицунде.

В ночь с 14 на 15 июня в ресторане, расположенном в абхазском городе Пицунда, местный житель в ходе ссоры с россиянами открыл стрельбу из пистолета. В результате оба отдыхавших получили ранения, их доставили в больницу в Сочи и оказывают необходимую медицинскую помощь. В МВД страны сообщили, что стрелявший был задержан.

«Любые выезды из правового поля нашего государства несут повышенные риски. Будь то Абхазия, Малайзия или другие страны, мы находимся на территории другого государства. Поэтому надо понимать, что риски в любом случае повышены», – говорит Барзыкин.

Тем не менее, он отмечает, что Абхазия для России является дружественной страной, в которой живет доброжелательный и веселый народ. При этом туристу нужно понимать социальные последствия «после прошедших катаклизмов». Также стоит учитывать тот факт, что местное население имеет при себе огнестрельное оружие, поэтому прибегать вообще к каким-либо конфликтам, даже мелкого характера, не следует.

«Были проявления противоправных действий в отношении наших туристов и в предыдущие годы, но граница не закрыта, люди туда ездят. А такие бытовые конфликты, как произошел в Пицунде, конечно, вопиющие, но они случаются, к сожалению. Причем не только в Абхазии. Но там сейчас с оружием «лихие 90-е», у нас давно про это забыли. Поэтому надо это иметь в виду, и при планировании поездки уже прикладывать все усилия к тому, чтобы не попадать в такие ситуации», – рекомендует собеседник.

Эксперт убежден, что данный инцидент не спровоцирует резкого падения спроса на Абхазию, и она по-прежнему останется востребованной страной. Хотя, по его мнению, в республике недостаточно хорошая инфраструктура, не хватает мест для отдыха, а объекты представлены частным сектором. Тем не менее, данный отдых считается достаточно бюджетным: море, солнце, пляж.

«Сказать, что там опасно, как в Нигерии, я не могу, но риски повышены. И последний случай тому подтверждение. Место отдыха полностью никогда не обезопасишь. Просто нужно вести себя очень осторожно в общественном месте, ресторане, быть культурными. И местным органам власти, если они хотят, чтобы к ним ездили, стоит усиливать профилактику, и правоохранительным органам работать в этом направлении. Особенно если тенденция таких случаев увеличится, то нужно более радикальные меры принимать», – считает Барзыкин.

Во вторник в пресс-службе президента Абхазии сообщили, что глава республики Аслан Бжания поручил усилить меры по обеспечению безопасности туристов. Напомним, Абхазия доступна для туристов еще с 4 августа 2020 года и пользуется популярностью среди россиян в течение всего года.