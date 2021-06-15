Стартовала разработка глобальной конвенции по борьбе с информпреступностью

Собянин заявил о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в Москве

Число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице № 15 им. Филатова на Вешняковской улице.

«За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID, около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы.... (Москвичи) начали расслабляться, считают, что все уже прошло. COVID имеет коварную историю, видим, как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой. Он больше, чем, скажем, в апреле-мае того года, когда мы впервые столкнулись с этим, и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года. Уверен, что победим», – сказал Собянин, передает РИА «Новости».

Мэр столицы подчеркнул, что во время нерабочих дней москвичам необходимо максимально сократить контакты, чтобы прервать цепочку и рост заболеваемости. «Еще более важно в эти дни посетить пункты вакцинации. Они все работают, все доступны, поэтому приглашаем москвичей принять активное участие и сделать прививку. Вы защитите и себя, и своих близких», – сказал Собянин.

Также он сообщил, что в Москве из-за ситуации с коронавирусом дополнительно развернуто 4 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19. Общее количество таких коек в столице достигло 16 тысяч.

Собянин также поблагодарил врачей ГКБ № 15 за их самоотверженный труд. «Ваша больница является одной из самых мощных и базовых в борьбе с ковидом. Без вас не справимся», – обратился мэр к медикам. Они, в свою очередь, выразили надежду, что москвичи будут активнее вакцинироваться от COVID-19.

Как добавил главврач клиники Валерий Вечорко, врачи ГКБ № 15 за четыре месяца работы в «обычном режиме» приняли более 22 тыс. пациентов и хотели бы работать так и дальше, но вынуждены вновь перепрофилироваться. «Основной посыл (к москвичам должен быть), на мой взгляд, – это вакцинация. Говорю как доктор. Чем больше мы будем вакцинировать, тем быстрее мы с этим (эпидемией коронавируса) справимся», – сказал Вечорко.

За минувшие сутки в России выявили 14 185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6805, Московской области – 1135, Санкт-Петербурге – 902.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например, в Ивановской области и Санкт-Петербурге.