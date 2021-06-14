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В США назвали источник силы, который не нравится России
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G7 и НАТО являются невероятным источником силы для Вашингтона, что не нравится России и Китаю, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии саммита США и России.
По его словам, саммит лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина «не проходит в вакууме». Блинкен уточнил, что американский президент участвовал в саммите G7 и НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой MSNBC.
«Эти демократически альянсы для нас невероятный источник силы, уникальный актив, который не нравится России, не нравится Китаю», – сказал госсекретарь США.
Ранее страны НАТО в итоговом заявлении по итогам саммита в Брюсселе указали, что не стремятся к конфронтации и не представляют собой угрозы для России.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости, и приветствует предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Также он заявил, что НАТО ответит «широкой комбинацией средств» на усиление военного потенциала России.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера на предстоящих переговорах. «Он готовился к этому моменту 50 лет», – сказала Псаки.
Байден сказал, почему Путин не меняет позицию из-за давления США
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Президент США Джо Байден заявил, что не может дать гарантии изменения позиции России. На вопрос о том, почему российский лидер Владимир Путин не меняет позицию из-за давления Вашингтона, Байден ответил, потому что «он Владимир Путин».
«Нет гарантии, что я смогу изменить поведение человека или поведение страны. У автократов есть огромная власть, им не надо отвечать перед обществом, и очень может случиться, что если я буду отвечать (Путину) должным образом, что я и буду делать, это его не переубедит, и он продолжит в том же духе», – цитирует Байдена РИА «Новости». Байден выступил на пресс-конференции в Корнуолле по итогам встречи «Большой семерки».
Также на пресс-конференции Байден согласился с оценкой Путина, что отношения между Россией и США находятся на низкой точке.
«Я думаю, он прав, что они (отношения) находятся на низкой точке», – сказал американский лидер. На вопрос о том, почему российский лидер Владимир Путин не меняет позицию из-за давления Вашингтона, Байден ответил, потому что «он Владимир Путин».
«Не буду вдаваться в это, потому что мне надо сесть за стол переговоров с ним, буду рад потом с вами поговорить», – добавил он.
Говоря о решении не проводить совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что это не конкурс, кто лучше выступит перед журналистами. Он отметил, что на пресс-конференции намерен ясно обозначить условия улучшения отношений с Россией.
Накануне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Киев выразил готовность обсудить компенсацию Украине за «Северный поток – 2»
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Украина рассмотрит возможность получения компенсации в случае запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Как пояснил министр, если Киеву «предложат переговоры о компенсациях», украинская сторона «на них посмотрит», но «не будет непременно соглашаться на то, что будет предложено». Кулеба не стал говорить, от кого Украина ждет соответствующего предложения. Когда его спросили об устраивающей Киев сумме, министр ответил: «До этого пункта мы пока не дошли».
Кулеба сказал, что «в последнее время значительно выросла» готовность США добиться таких компенсаций для Киева, но решение снизить санкционное давление на оператора Nord Stream 2 AG «стало разочарованием» для Украины, передает ТАСС со ссылкой на Die Welt.
Напомним, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен.
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Россию заподозрили в хищении пособий американцев
США потеряли порядка 400 млрд долларов из-за поддельных заявлений на пособия по безработице, большая часть денег осела в руках преступников из России, Нигерии и Китая, сообщили эксперты в сфере борьбы с мошенничеством интернет-изданию Insider.
Как заявил изданию Блэйк Холл, руководитель компании ID.me, занимающейся предотвращением мошенничества, средства похищались с помощью фальшивых заявлений на пособия по безработице. По данным Insider, для того чтобы получать пособия, злоумышленники зачастую воруют чужие личные данные, с помощью которых через посредников снимают деньги в банкомате, а затем переправляют за рубеж, передает РИА «Новости».
Глава компании LexisNexis Risk Solutions Хэйвуд Талков утверждает, что из США вывели по меньшей мере 70% похищенных средств. При этом, по его словам, преступные группы, причастные к хищениям, «определенно действуют при поддержке правительства». Свое предположение эксперт ничем не обосновал.
Накануне в администрации Байдена допустили новые меры против России.
Ранее в Кремле заявили о непричастности России к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, при этом выразили сожаление об отсутствии сотрудничества с США в борьбе с киберугрозами.
Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США власти Соединенных Штатов объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.
В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.
Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. Однако впоследствии американские власти вернули Colonial Pipeline часть заплаченного хакерам выкупа. При этом после выплаты требуемой суммы хакерам Colonial Pipeline вновь столкнулась с проблемами. Позже стало известно, что взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили по меньшей мере 90 млн долларов от 47 компаний. Власти США призвали американские компании готовиться к новым кибератакам.
Президент США Джо Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим». Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки на США. Посольство России в Вашингтоне категорически отвергло обвинения в причастности к ситуации с Colonial Pipeline.
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Путин сравнил Байдена и Трампа
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден сильно отличается от главы 45-й американской администрации Дональда Трампа, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
Глава российского государства, слова которого были приведены на английском языке, отметил, что «президент Байден, конечно, сильно отличается от Трампа». Путин констатировал, что Байден является карьерным политиком. «Он фактически всю взрослую жизнь занимался политикой», – приводит слова президента России ТАСС.
Путин допустил, что у Байдена могут быть «некоторые преимущества, некоторые недостатки». Российский лидер также выразил надежду на то, что «со стороны действующего президента США не будет импульсивных шагов».
При этом президент России подчеркнул, что уважает 45-го американского лидера Дональда Трампа. «Даже сейчас я считаю, что бывший американский президент господин Трамп – неординарная личность, талантливый человек, иначе он не стал бы президентом США», – отметил российский лидер.
«Он – яркая личность. Он может нравиться вам или нет. Но он пришел не из американского истеблишмента, он не был частью большой политики до этого, и некоторым это нравится, некоторым нет, но это факт», – добавил Путин.
Ранее глава государства констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
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СМИ: США при помощи Грузии вытесняют Россию с Южного Кавказа
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Участие Грузии при поддержке США в обмене 15 армянских военнопленных на карты минных полей в Агдамском районе свидетельствует, что Тбилиси «возвращает себе историческую роль на Кавказе, а Россия теряет свой статус безальтернативного посредника» между Азербайджаном и Арменией, говорится в статье грузинской газеты «Резонанси», выдержки из которой приводит корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Произошел беспрецедентный факт, в результате которого растет роль в регионе США и Запада в целом. До сих пор единственным посредником между Азербайджаном и Арменией во время прошлогодней войны и после нее была только Россия», – отмечает издание.
Бывший госминистр по урегулированию конфликтов Паата Закареишвили назвал «чрезвычайно важным» посредничество Грузии и США. «В игру вступают США. Слава Богу, что Грузия рядом с ними, а не с Россией», – заявил он.
По его словам, произошедший обмен стал следствием визита в регион исполняющего обязанности заместителя госсекретаря США Филипа Рикера, который посетил на днях Тбилиси, затем Баку и Ереван, а потом снова Тбилиси.
«Россия увидит, как США после выборов в этой стране входит в наш регион. Комбинацию блестяще провели США», – считает Закареишвили.
12 июня Азербайджан и Армения при посредничестве госдепартамента США и правительства Грузии произвели обмен – Азербайджан отпустил 15 пленных армян, а Армения передала карты минных полей в одном из районов вокруг Нагорного Карабаха.
На Украине сравнили встречу Путина и Байдена со «страшным сном»
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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может обернуться «страшным сном» для Украины, заявил политолог, директор Института украинской политики Кость (Константин) Бондаренко.
По словам эксперта, в Киеве очень тревожатся из-за того, чем может завершиться встреча лидеров России и США в Женеве, передает РИА «Новости».
«В данной ситуации вопрос только один – дадут ли США Украине команду выполнять Минские договоренности или скажут и дальше имитировать процесс выполнения», – отметил Бондаренко в статье для издания «Главред».
Как считает политолог, решимость Байдена настаивать на выполнении Украиной Минских соглашений будет зависеть от того, насколько ему удастся разрядить ситуацию с Путиным.
По мнению Бондаренко, в случае достижения определенных договоренностей Вашингтон может начать давить на Киев, вынуждая к выполнению Минских соглашений.
По результатам двустороннего саммита Вашингтон может установить для Киева срок выполнения соглашений, продолжил политолог. «Это станет страшным сном украинских властей – если Вашингтон начнет заставлять Киев выполнять Минские договоренности», – подчеркнул он.
При этом Бондаренко добавил, что в случае принуждения Украины к выполнению Минских соглашений в их нынешнем виде Киев может установить более тесные контакты с Великобританией и «игнорировать позицию США», осуществляя шаги в угоду Лондону, а не Вашингтону, а также создав региональные блоки, к примеру, при участии Турции.
«Однако в любой ситуации и при любых раскладах нас будет ждать судьба несубъектного государства, которым будут манипулировать в интересах крупных игроков. Для того, чтобы нами не манипулировали, нам нужно самим становиться сильными и взрослыми», – заключил эксперт.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев якобы не допустит договоренностей президентов России и США по поводу Украины без участия Киева.
Ранее стало известно, что администрация Байдена передумала проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским перед российско-американским саммитом.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Санкции США против госдолга России вступили в силу
С 14 июня вступают в силу американские санкции, в соответствии с которыми финансовым учреждениям США запрещается приобретать новые российские рублевые гособлигации.
При этом американцы по-прежнему могут участвовать в торговле российскими гособлигациями на вторичном рынке, передает РИА «Новости».
Напомним, в апреле США ввели санкции против российских облигаций федерального займа. Эксперты заявили, что действия США не окажут серьезного влияния и являются, скорее, «сигналом, что далее могут последовать» более жесткие меры.
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Американцы оценили слова Путина о Байдене и Трампе
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Читатели сайта Fox News оценили слова российского лидера Владимира Путина о президенте Соединенных Штатов Джо Байдене и главе 45-й американской администрации Дональде Трампе.
«Президент России знает, что Байден – слабак! Демократы годами настаивали на «сговоре России» с Трампом и не привели никаких доказательств. Путин понимал, что Трамп не из робкого десятка», – приводит мнение пользователя 408-208line РИА «Новости».
«Путин нанес превентивный удар по Байдену перед встречей», – уверен jeff11038.
«Байден просто бесхребетный, слабый политик, который существует для защиты бюрократической системы. <…> Все остальное не имеет значения. Путин без особых усилий словесно нейтрализовал его», – считает FBtry3of43.
«Путин запросто проглотит Байдена. А потом, смеясь, покинет переговорную», – уверен argon21.
«Очевидно, что президент России не уважает Байдена, и с ним согласна половина нашей страны», – отметил FranNC994.
«Путин держит Байдена прямо там, где ему и нужно, – под своей пятой», – убежден abby9472619.
«Владимир посмеивается над способностью Джо подниматься по лестнице», – сыронизировал howaboutnow.
«Байден был политиком 47 лет, голосовал по законопроектам и молчал, когда разгорались споры по ним. Он никогда не принимал серьезных решений. У Демократической партии есть команда высокого уровня для этого. А Байден лишь подчиняется своему начальству. Трамп сам принимает важные решения. С точки зрения рынка Байден подходит на должность менеджера, исполнителя, а Трамп способен основать бизнес и быть руководителем», – подытожил austin2020.
Накануне Путин в интервью телеканалу NBC сравнил Байдена с Трампом.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед. В Совфеде посоветовали Байдену не пытаться навязывать Путину какие-либо требования.
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В Пентагоне назвали армию России «экзистенциальной угрозой»
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Российские военные представляют для Соединенных Штатов экзистенциальную угрозу, заявил директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал Скотт Беррьер на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил.
«Российские военные представляют для США экзистенциальную угрозу. Россия располагает растущей возможностью, чтобы проецировать силу с помощью высокоточных крылатых ракет дальнего действия. Вложения [России] в обычные вооружения, стратегические ядерные вооружения и средства стратегического сдерживания подвергают США риску», – приводит слова американского генерала ТАСС.
По мнению генерала, Россия и Китай модернизируют свои силы для операций в космосе и повышения противокосмического потенциала.
«Разведывательное управление работает над тем, чтобы обеспечить США и их союзникам преимущество в принятии решений на всех театрах военных действий и во всех географических границах над соперниками, которые намерены бросить вызов, ограничить или превзойти наш военный потенциал, – утверждал он. – Потенциал соперников включает более смертоносные баллистические и крылатые ракеты, ядерные арсеналы, а также <…> [связанные с ними] иностранные силы, информационное манипулирование, кибератаки и экономическое принуждение».
Пекин, по версии Беррьера, остается долгосрочным стратегическим соперником Вашингтона. «В качестве растущей угрозы Китай представляет главный вызов в сфере безопасности. Пекин использует многосторонний подход, включая военный, дипломатический и экономический шпионаж, для достижения своих стратегических целей», – считает генерал.
Россия неоднократно выступала за налаживание диалога с США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, выработку норм поведения в космосе. В свою очередь член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в феврале заявил, что Пекин никогда не стремился бросить вызов или занять место Вашингтона в мире и не намерен делить с ним сферы влияния.
Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Дерипаска проиграл суд в США об отмене санкций
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Окружной суд по округу Колумбия отказал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске в требовании отменить санкции США против него и закрыл дело, говорится в решении суда.
Судья Амит Мехта удовлетворил ходатайство минфина США. Дерипаска может обжаловать его решение в вышестоящем суде. Дерипаска утверждал, что офис по контролю за иностранными активами американского министерства превысил полномочия. Кроме того, он жаловался, что минфин волюнтаристски отклонил его петицию с требованием отмены санкций. Также сторона россиянина заявила, что ему предоставили недостаточно подробное описание причин введения санкций под предлогом секретности информации. Дерипаска возражал и против включения в «список олигархов». Суд отверг все претензии бизнесмена, передает РИА «Новости».
Весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. При этом сам бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.
Путин: Я привык к атакам с разных сторон
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Политики на международной арене являются партнерами и соперниками, а не «женихом и невестой», которые клянутся в вечной любви, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, добавив, что привык к выпадам в свой адрес.
Путин заявил в интервью, фрагмент которого на русском языке был показан в субботу в эфире Первого канала, что «мы с теми людьми, с которыми мы работаем, спорим на международной арене, мы не жених и невеста, не клянемся друг другу в вечной любви и дружбе», передает ТАСС.
«Мы партнеры и в чем-то соперничаем друг с другом», – подчеркнул он.
Комментируя скандальные заявления американского лидера Джо Байдена в свой адрес, Путин отметил, что «таких обвинений слышал десятки».
«Я привык за время своей работы к атакам с разных сторон, по очень многим поводам, разного качества и остроты. Меня это ничего не удивляет», – сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что Байден сильно отличается от главы 45-й американской администрации Дональда Трампа.
Он также констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет.
В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Российский лидер поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Байден собрался послать России в Женеве «жесткие сигналы»
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что глава американской администрации Джо Байден на предстоящем саммите в Женеве намерен послать России «довольно жесткие сигналы».
«Я думаю, что президент Байден даст довольно жесткие сигналы. Я в полной мере одобряю такой подход», – приводит мнение Джонсона ТАСС.
«Я сделал так же, когда в последний раз видел господина Путина. Я сказал, что не будет нормализации отношений между <…> Россией и Соединенным Королевством, пока Россия не изменит свое поведение», – заявил Джонсон в интервью телеканалу CNN.
«Думаю, что президент Байден заявит то же самое», – добавил британский премьер. Он отказался уточнить, какой исход встречи лидеров России и США будет считать успешным.
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
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Путин оценил состояние отношений России и США
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Российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
«Наши отношения упали до низшей точки за последние годы», – приводит слова Путина ТАСС.
Ранее в администрации президент США Джо Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
-
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В Киеве захотели не допустить договоренностей России и США по Украине
Киев не допустит договоренностей по поводу Украины без ее участия в любом формате, в том числе на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
«Абсолютно железным правилом, которое мы внедряем: никаких договоренностей об Украине без Украины… Поэтому меня абсолютно не волнует, что президент Байден будет говорить с президентом Путиным. Но мы не допустим и не будем воспринимать никаких договоренностей, достигнутых в любом формате относительно Украины за нашей спиной, без нас. Это жесткая и принципиальная позиция», – приводит РИА «Новости» заявление Кулебы, сделанное им в эфире телеканала «Украина 24».
При этом фразу «никаких разговоров об Украине без Украины» он назвал закомплексованным бредом, так как все разговаривают со всеми.
Ранее СМИ сообщили, что администрация Байдена передумала проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским перед российско-американским саммитом.
Напомним, Зеленский заявлял, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
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Байден заявил, что не ищет конфликта с Россией
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Американский лидер Джо Байден заявил, что США не ищет конфликта с Москвой, по его мнению, страны могли бы работать вместе во многих сферах.
«Мы не ищем конфликта. Мы хотим решить вопрос действий, которые, как мы считаем, не соответствуют международным нормам», – сказал Байден после саммита G7 в британском Корнуолле, об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, Москва и Вашингтон могли бы работать вместе в области «стратегических доктрин» и других сфер, например, климата.
Ранее Байден заявил, что не может дать гарантии изменения позиции России. На вопрос о том, почему российский лидер Владимир Путин не меняет позицию из-за давления Вашингтона, Байден ответил, потому что «он Владимир Путин».
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.